Doğru yemek masası nasıl seçilir?

Sıfırdan döşeyeceğiniz yeni bir eve taşınıyor ya da sadece mobilyalarınızı yeniliyor olabilirsiniz. Her iki durumda da bir yemek masasına ihtiyacınız var demektir. Pek çok mobilya gibi yemek masası ve sandalyelerini seçerken de dikkat etmeniz gereken bir takım ipuçlarını sizinle paylaşarak işinizi kolaylaştırmayı umuyoruz.
Günümüzde mobilyalar oldukça çeşitli ancak bazen tasarım adı altında işlevselliği öldüren yanlışlar da yapılmıyor değil. O yüzden piyasadaki bol çeşit içinde yanılgıya düşmek de olası. Evinize uygun olup olmadığını, işlevsel hatalara sahip olup olmadığını çok tartmadan görsel olarak beğenip masa sandalye almamanız için birkaç uyarıda bulunalım, nelere dikkat edilmesi ve bu aşamada neler yapılması gerektiğini anlatalım istedik.
Yemek alanı için masa seçerken düşünmeniz gereken şeyler masada oturacak kişi sayısı, masanın yerleştirileceği alan, oturma düzeninin nasıl olacağı, masa ve sandalyelerin ebatları, masa çevresindek bırakmanı gereken dolaşım alanı gibi özelliklerdir. Bunları ihtiyacınıza ve mekanınza göre belirlediğinizde masa seçimi için önemli bir aşamayı da geçmiş olur, seçenekler arasında en azından hangi ebat ve formda masa ve sandalye almanız gerektiğini belirlemiş hale gelirsiniz.
Öncelikle yapmanız gereken masanızı nereye koyacağınıza karar vermek daha sonra da bu alanın ölçülerini almak. Çünkü odanızın ya da salonda masaya ayırdığınız bölgenin tam ölçüsü sizin hangi ebatlarda bir masa alacağınızı belirleyecek.
Mekanların boyut ve formuna göre masanın boyutu kadar form da değişecek ancak öncelikle satın alacağınız mobilya yerleştikten sonra mekanda ne kadar boş alan kalması gerektiğine bir göz gezdirelim.
Bir masada tek kişinin önündeki alanın minimum genişliği 53 cm. olmalı fakat elbette ideali bu değil. Ortalama 63 cm yeterli olabileceği gibi 73 cm daha rahat yemek yemeyi olanaklı kılacaktır. Masanızın ideal boyutunu kişi sayısına göre böyle hesaplayabilirsiniz. Sandalyeler masadan çekildiğinde arkada kalması gereken boşluksa 55 ile 63 cm arasında olursa uygun olacaktır. Mekan sizi zorlamıyorsa bu ölçüleri azaltmamakta fayda var. Daha ufak bir masa seçmek bazen bu sıkışık mekanda yemek yemekten daha anlamlı bir tercihtir.
Kabaca bir fikir vermek gerekirse iki kişinin yaşadığı bir evde yemek bölümüne ayrılması gereken alan yaklaşık 9 metrekare, sekiz kişinin yaşadığı bir evdeyse 14 metrekaredir.
Bu aşamada öznel zevkleriniz ve evinizdeki zemin ve duvar malzemeleri, diğer mobilyalarınızın renkleri devreye giriyor. Masa deyince elbette akla ilk olarak ahşap geliyor. Ancak yemek masalarının tablaları, ahşaptan cama, mermerden melamine çok farklı malzemelerden seçilebilir. Önemli olan sizin estetik tercihleriniz ve elbette bütçeniz. Sandalyeler için de aynı durum söz konusu, ahşap ya da plastik, şeffaf ya da siyah, deri ya da keten kaplama gibi pek çok seçenek var. Onlar da sizin tercihinize bağlı. Ancak şunu hatırlatalım. Yemek masasını ve sandalyesini takım almak zorunda olduğunuz duygusundan arının. İnsanlar çoğu zaman bir mobilya mağazasına gidip bu takımlar arasında bir tercih yapıyorlar fakat aslında dilediğiniz bir masa ve ona uygun sandalyeleri ayrı ayrı seçmeniz de mümkün. Bu konuda esnek olabileceğinizi unutmayın.
Super Studio tasarımı bu mekanda sıcak bir atmosfer yaratacak büyük bir dikdörtgen masa ve sandalyeler kullanılmış. Klasik anlamda bir yemek takımı dışında tasarımlarla ilgilenenler için iyi bir örnek
İster bu örnekteki gibi geniş bir mutfağın içinde olsun ister salonunuzun bir bölümünde. Eğer mekanınız kareyse ona uygun en uygun masa formu da kare olacaktır. Kare masalar boyutlarına göre her bir kenarında bir ya da iki kişi oturacak ebatta olabilir. İhtiyacınıza göre kare formunda olan ama gerektiğinde açılarak büyüyen bri masa tercih ederseniz mekanda gereksiz sıkışıklık yaratmamış, ferah bir ortam da oluşturmuş olursunuz.
Klasik yemek masaları dikdörtgen formlarıyla bilinirler. Kalabalık davetler, aile yemekleri, dostların bir araya geldiği kutlamalar için oldukça da hoş bir atmosfer sağladığını söyleyebiliriz. Dar ve uzun mekanlarda böylesi bir masayı kullanmakta elbette daha da yerinde olacaktır.
Dikdörtgen masalarda özellikle karşımıza çıkabilen bir tasarım hatası mevcut. Eğer masa ayakları örnekteki gibi dört köşeden aşağı inmiyorsa ve farklı bir model tercih edilmişse, masayı seçme aşamasında tek tek sandalyelere oturup masa ayağının rahatsızlık verip vermediğini denemenizde fayda var. Çünkü bazen estetik bir tercihle işlev gözden kaçırılabiliyor ve bazı sandalyelerde oturanlar ayakları bu dikmelere değdiği için rahat edemiyorlar.
Uzun masaların aydınlatmasına da dikkat edilmeli, ya birden fazla abajurla ya da lineer bir aydınlatma elemanı kullanarak masayı aydınlatmakta fayda var.
Masanızı seçerken sandalyelerle takım almak zorunda olmadığınızdan bahsetmiştik ancak elbette hem estetik hem de ölçüleri açısından uyumlu olmalılar. Daha önce 53 ile 73 santimlik bir genişliğin tabak ve çatal bıçak kullanımı için uygun olduğunu söylemiştik. Bunu sandalye genişlikleriyle de birlikte değerlendirmek gerekir. genişlikleri ortalama 45 santimetre olan sandalyeler bazen daha geniş, hatta kolçaklı olabilirler. Siz de belki rahatlık açısından bunu tercih edebilirsiniz. Bu durumda sandalyelerin yan yana sıkışık olmamasını sağlayacak bir hesaplama yapmanız gerektiğini de unutmamalısınız.
Yuvarlak masalar aslında alan kullanımı açısından çok faydalı ve pratiktirler. Kare mekanlarda kare masalar kullanabileceğimizden bahsetmiştik ama daha az yer kaplayan bir masa istiyorsanız kareden ziyade yuvarlak masaları tercih etmelisiniz. Elbette yuvarlak masaların da farklı boyutları mevcut. Hangisini tercih edeceğinize dair kararı da yine ihtiyaçlarınıza ve mekanın ölçüsüne göre vermeniz gerekecek.
Şimdiye kadar anlattıklarımız hep rasyonel yaklaşımların ne olması gerektiğiyle ilgiliydi. Aslında bütün mobilyalar için geçerli olan bir yaklaşım yemek masası ve sandalyeleri için de geçerli. O da önce öğrendiklerinizi sonra unutmanız gerektiği. Elbette hepsini değil. Optimum ölçülerden vazgeçmenizi asla önermiyoruz ama malzemeler konusunda, işlevi bozmadıkları sürece boyutlar konusunda da farklı tercihler yapmanız evinizde enteresan bir hava yaratır.
Bu gördüğümüz yemek masası alışageldiğimiz örneklere hiç benzemiyor. Anne babalarımızın bu masayı eve yemek masası diye sokabileceklerini düşünebiliyor musunuz? Eskiden yemek masası denen şey genelde ahşap dikdörtgen bir mobilyaydı. Kimi işlemeli kimi değil, kimi masif ahşap kimi kaplama ama tarz çok da farklılık göstermiyordu. Elbette yıllar geçtikçe çeşitlendiler ama insanların kafalarındaki kalıplar kalıplar aynı hızda kırılmıyor. Ancak siz kırabilirsiniz.
Bu masa adeta kırsalda bir kulübenin önündeki masa gibi kerestelerden oluşmuş gibi. Daha düzgün tabii ki ama o duyguyu veriyor. Sandalyeler ise farklı farklı. Böylece hem hoş bir tarz, hem eğlenceli bir masa ortaya çıkıyor. Klasik anlayışı kırdığınızda böyle hoş sonuçlar ortaya çıkarabileceğinizi unutmayın. Çarpıcı ve farklı yemek odası takımları yazısında diğer örnekleri de inceleyebilirsiniz.