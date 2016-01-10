Doğru yemek masası nasıl seçilir?

Sıfırdan döşeyeceğiniz yeni bir eve taşınıyor ya da sadece mobilyalarınızı yeniliyor olabilirsiniz. Her iki durumda da bir yemek masasına ihtiyacınız var demektir. Pek çok mobilya gibi yemek masası ve sandalyelerini seçerken de dikkat etmeniz gereken bir takım ipuçlarını sizinle paylaşarak işinizi kolaylaştırmayı umuyoruz.

Günümüzde mobilyalar oldukça çeşitli ancak bazen tasarım adı altında işlevselliği öldüren yanlışlar da yapılmıyor değil. O yüzden piyasadaki bol çeşit içinde yanılgıya düşmek de olası. Evinize uygun olup olmadığını, işlevsel hatalara sahip olup olmadığını çok tartmadan görsel olarak beğenip masa sandalye almamanız için birkaç uyarıda bulunalım, nelere dikkat edilmesi ve bu aşamada neler yapılması gerektiğini anlatalım istedik.

Yemek alanı için masa seçerken düşünmeniz gereken şeyler masada oturacak kişi sayısı, masanın yerleştirileceği alan, oturma düzeninin nasıl olacağı, masa ve sandalyelerin ebatları, masa çevresindek bırakmanı gereken dolaşım alanı gibi özelliklerdir. Bunları ihtiyacınıza ve mekanınza göre belirlediğinizde masa seçimi için önemli bir aşamayı da geçmiş olur, seçenekler arasında en azından hangi ebat ve formda masa ve sandalye almanız gerektiğini belirlemiş hale gelirsiniz.