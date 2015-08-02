10 yaratıcı ev dekorasyonu fikri

Bir evin döşenmesi öncelikle plan esas alınarak oluşturulmaktadır. Yaşam mahalleri arasındaki hareket sirkülasyonunu nasıl sağlayacağınızı duvar, kapı ve pencerelerin bulunduğu noktalar belirler. Hiç kuşkusuz, bir evin en önemli mekanları, en önemli yaşam alanları arasında ilk sıralarda ailemizi ve dostlarımızı ağırlayacağımız salonlar ve oturma odaları yer alıyor. Sirkulasyonun devam ettiği banyo ve mutfak dekorasyonu tercihleriniz de zaman zaman diğer mahallerin akışını etkiliyor. Buna evin diğer birimlerini, odalarını dahil edebiliriz. Ev dekorasyonunda yönelimi sağlayan etkenler olduğu kadar, kişilik ve ruh katan ölçüleri de baz alırız. Dekorasyon stilinizi belirlemeye, akılcı ve ilham veren bazı örnekleri incelemeye başlayarak bulabilirsiniz. Oturduğunuz alandaki noktasal koordinatları belirlerken, seyredeceğiniz manzaraya keyifli bir ortam oluşturacaksınız. Karmaşık gibi görünebilir, biraz araştırma ve uygulayacağınız stil dilini öğrenmeye başlayarak, kolaylıkla zevkli bir dekorasyon stili elde edebileceksiniz. Dönemsel ya da modern, klasik tipte dekorasyon tercihlerinin yanı sıra; küçük dokunuşlarla evinizde yeni bir görünüş ve farklı hava yaratabilirsiniz. Ev dekorasyonuna yeni bir çehre kazandırmak ve estetik değer katmak için bazı fikirleri inceleyelim.