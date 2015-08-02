10 yaratıcı ev dekorasyonu fikri

Bir evin döşenmesi öncelikle plan esas alınarak oluşturulmaktadır. Yaşam mahalleri arasındaki hareket sirkülasyonunu nasıl sağlayacağınızı duvar, kapı ve pencerelerin bulunduğu noktalar belirler. Hiç kuşkusuz, bir evin en önemli mekanları, en önemli yaşam alanları arasında ilk sıralarda ailemizi ve dostlarımızı ağırlayacağımız salonlar ve oturma odaları yer alıyor. Sirkulasyonun devam ettiği banyo ve mutfak dekorasyonu tercihleriniz de zaman zaman diğer mahallerin akışını etkiliyor. Buna evin diğer birimlerini, odalarını dahil edebiliriz. Ev dekorasyonunda yönelimi sağlayan etkenler olduğu kadar, kişilik ve ruh katan ölçüleri de baz alırız. Dekorasyon stilinizi belirlemeye, akılcı ve ilham veren bazı örnekleri incelemeye başlayarak bulabilirsiniz. Oturduğunuz alandaki noktasal koordinatları belirlerken, seyredeceğiniz manzaraya keyifli bir ortam oluşturacaksınız. Karmaşık gibi görünebilir, biraz araştırma ve uygulayacağınız stil dilini öğrenmeye başlayarak, kolaylıkla zevkli bir dekorasyon stili elde edebileceksiniz. Dönemsel ya da modern, klasik tipte dekorasyon tercihlerinin yanı sıra; küçük dokunuşlarla evinizde yeni bir görünüş ve farklı hava yaratabilirsiniz. Ev dekorasyonuna yeni bir çehre kazandırmak ve estetik değer katmak için bazı fikirleri inceleyelim.
Büyük bir alanı işlevsel bir grupla dekore etmek pratik ev dekorasyonu sağlayabilir. Salonda kullanılacak alan ve hacim söz konusu, bu alanı daha fonksiyonel kullanacak yaşam alanına çevirmek için ana malzeme oturma gruplarıdır. Duvar ve zemin ilişkisine gelirsek, ev dekorasyonu ile uyumlu tek duvarda koyu füme renkleri tercih edilmiş. Kalan alan ve ışık alan geniş pencereler bu duvarı koyu renklere boyamaya cesaret veriyor. Aksi takdirde dar ve koyu renklerde duvarları olan bir odada alanı daha da küçültmüş olur, algıyı değiştirmiş olurdunuz. Aydınlatma gerecinin hareketliliği ve koyu renk duvar muntazam uyum göstermiş. Çok fazla detay ve mobilyaya gerek duymadan şık ve konforlu bir dekorasyon sağlayabilmenize güzel bir örnek.
Neden oturma odası ve salonunuzun bir köşesinde dinlence ve keyif alanı oluşturmayasınız? Kademeleri kullanarak oluşturulan kot farkı, size ayrı bir hacim, bir alan sunuyor. Fonksiyonları ayırmada sade bir dil. Evinizde keyifle kitap okuyabileceğiniz bir köşe, bir hobi alanı ya da belki yaratıcılığınızı değerlendireceğiniz ayrı bir köşe. Kitaplıklarınıza ayrılan bir köşede keyifli saatler geçirebilir, özel bir dinlenme alanı açabilirsiniz. Ayrıca Gömme kitaplıkla yerden kazanın yazımıza göz atarak, gömme kitaplık ilgili tasarım örneklerini daha detaylı inceleyebilirsiniz.
Grinin ve siyahın ağırlıklı kullanıldığı bu banyoda, doğal bir malzeme olan ahşabın dokunuşu tüm havayı değiştirmeye yetmiş. Doğru ışık kullanımının da atmosferi nasıl değiştireceğine bir not olarak eklemeyi unutmayalım. Biliyorsunuz ki modern ev dekorasyonlarında artık ahşap da varlığını sürdürmeye devam ediyor. Artık klasiğin değişmez bir parçası olan bu materyali modern ev dekorasyonlarında, evlerin bir çok köşesinde kullanılırken görebilirsiniz. Muntazam bir aydınlatma ile gri ve siyahın soğukluğundan uzaklaşıp, dingin bir banyo modeline dönüştürülmüş.
Girdiğiniz mekanın sizin nasıl karşıladığı, algınızı ve ruh halinizi etkiler. Geniş perdeler ve bol ışık ya da farklı dokularla gelen atmosfer farkı. Dilerseniz hobileriniz ya da yeteneklerinize yer açacağınız bir dekor köşesi açabilirsiniz. Belki koleksiyonlarınızı sergileyecek bir köşe olacak bu, ev dekorasyonuna ince bir dokunuş katacak naif detayları unutmayalım. Yaratıcı fikirler ve orjinallik kapsamında nadide bir aydınlatma örneği daha.
Huzurlu ve keyif alanı yaratabileceğimiz dinlendirici tonlar uygulayabileceğiniz dekorasyon örneklerinden biri. Bazen canlı ve patlayan renklerle zıtlık oluşturmak yerine soft renkleri kullanabiliriz. Özellikle göz yormamasını istediğimiz alanlar ve dinlenme odaları için bire bir. Kullanacağınız objeler ve aksesuarların dekor ile uyumu karakteristik bir hava yaratmaya devam edecektir.
Ev dekorasyonunda klasik stili tercih ediyorsanız, mobilyalar, perdeler, sandalyelerin uyumuna ve zemin kaplamalarına dikkat edin. Ahşap zemin kaplaması ve yakın renk tonlarında mobilyalar tercih edilmiş. Yeni dönem yapılarında da görebileceğiniz gibi, boydan boyda pencereler veya terastan aldığı muntazam ışığı ile asil bir hava yakalanmış. Özellikle yüksek ve geniş pencerelerin olduğu ev dekorasyonunda, aldığı güneş ışığı ve sıcaklığına dayanabilecek malzemeler seçebilirsiniz. Bunun için kullanılan hasır koltuk ve sandalye takımı ve sehpalar, güneşe dayanımı bakımından daha kullanışlıdır. Perdeler de klasik akışa uygun tercih edilmiş ve şık bir atmosfer yakalanmış.
Döşeme zemini ve mobilyalarda sıcak renkler tercih edilerek, duvar zemini ve tavan süslemelerinde sadelik sürdürülmüş. Beyaz duvar zemini ve tavan renginin yanı sıra, beyaz kitaplık ve perde seçimlerinde de göz yoran model ya da farklı renkler tercih edilmemiş. Dolayısıyla mobilya renklerinin sıcaklığı ve sirkülasyonun gerçekleştiği alanda canlılık esas alınmış. Oturma grupları ve sandalye seçiminde konfor ve işlevsellik yakalanmış. Ahşap döşeme zemini ise, doğal malzemenin sıcaklığı ve muntazam ışıkla enfes bir uyum sağlamış.
Oturma gruplarının yönelimini doğal ışığa, dolayısıyla pencere doğrultusuna ve ayrıca tercihe göre Tv açısına uyumlu dekore edebileceğinizi hatırlatalım. Pencerelerin ev dekorasyonunda yeri ayrıdır, Hem geniş tutabilir, hem evin havasını ışık aracılığıyla muntazam etkileyebilirsiniz. Algıyı tamamen değiştirebileceği gibi, mobilya ve zemin tercihlerinizde de bir fikir verebilir. Çok parlak zemin kaplamaları ya da mat tercihe göre ve ışığa göre seçebilirsiniz. Ne istediğinize ve nasıl bir mahal yaratmak istediğinize bağlı. Dilerseniz herhangi bir duvar zemini kaplaması yerine, sade ve beyaz görünümlü tuğla duvar kullanabilirsiniz. Tv sadece duvara monte edilerek kaldırılmış, böylelikle zemin üzerinde göz yoran bir görüntüden kurtulmuş ve ferahlık katmıştır.
Eviniz için dekorasyon fikirleri ararken, sade ve dingin, dikkat çekmeyen tasarımları değerlendirmenin yanı sıra, canlı ve sıra dışı renklere de yönelebilirsiniz. Mutlaka değerlendirmekten kaçınmayacağınız sıra dışı modeller, oturma gruplarına rastlayabilirsiniz. Evinize canlılık ve diri bir hava katacak bu örneklerden bir tanesi. Eski tip mobilya gruplarından sıkıldıysanız, yaratıcı ve renkli tasarımlarla da ahengi yakalayabilirsiniz. Aynaların rolü de değerlendirilmeli, uyumu ve canlılığı sürdürdüğü sürece aynaları da kullanabilirsiniz. Ayrıca aynalar hem hoş dekoratif fikirler verirken, mekanınıza olduğundan daha geniş bir hava verecektir.
Biliyorsunuz ki Türkiye’de çoğunlukla açık renk tonlarında banyolar tercih edilir. Hijyen ve aydınlık bir görüntü elde etmek için benimsenen bu fikirden çıkmak için şahane bir alternatif. Duvar zemini kaplamasında, klozet ve yer döşemesinde tercih edilen siyah renk ile mor ve sarı tonların uyumu, şıklığı ve zarafeti ortada. Evinizi dekore ederken, ya da gördüğünüz banyo örneğinde olduğu gibi, parlak duvar kaplamaları mekana genişleten bir hava katar. Çok koyu renk tonları ile açık renk tonlarıyla yakalayacağınız kontrastlık, mekana estetik bir değer katıyor. Bu fikri de aklınızın bir köşesinde bulundurun. Açık tonlarda dingin ve sade dekorasyonlara şıklığıyla güzel bir alternatif örnek. Diğer materyallerde de sürdürülen parlaklık, siyahın daraltan etkisini genişleterek kırıyor. Homify’da sıklıkla rastlayacağınız Feng Shui ile birlikte dekorasyon örneklerini ayrıca inceleyebilirsiniz. Kontrast renklerin uyumu ve enerjisi ile evinizin dekorasyonunu sağlamak şık bir alternatif yolu.