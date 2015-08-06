Banyo dekorasyonunda farklı örnekler

Ev dekorasyonu söz konusu olduğunda en çok ihmal ettiğimiz bölümlerden birisi banyolardır. Hem ihmal ederiz hem de genellikle en az alanı banyoya ayırırız. Fakat düşününce kimi zaman günün yorgunluğunu atmak için kendimizi sıcak suya bıraktığımız kimi zaman da kişisel hijyen ve temizlik işlerimizi halletmek için uzun süreler geçirdiğimiz bir bölüm banyolar. Dolayısıyla bundan daha fazlasını hak ediyor.
Mobilya seçiminde de üstünde durmadığımız banyolar aslında evimizin odalarından biridir. Günün başlangıcında da bitiminde de mutlaka işlerimizi gördüğümüz banyolarımızı daha özenli dekore etmek mümkün. Sadece biraz vakit ayırmak ve farklı banyo dekorasyonu modellerini incelemek gerek.
Her ne kadar gereken özen gösterilmese de yeni inşa edilen binalarda banyolara, kalabalık aileler de düşünülerek daha geniş yer ayrılmaya başlandı. Küçük banyoların aksine, yeni dönem banyolara geniş pencereler eklenerek banyonun için kapatan görüntüsünün önüne geçilmiş olundu. Pencere için dar bir alan bırakılmış banyolarda ise ışıklandırma ön plana çıktı. Kısacası tekdüze tasarımlı, daracık alanlara hapsedilmiş banyolarda pek bir eser kalmadı. Gerek ışıklandırma gerek daha geniş alan ve bunlarla birlikte uyumlu dekorasyon seçenekleriyle banyolarınızı baştan yaratabilirsiniz.
Adeta bir sahne dekoru görünümündeki banyo, Konsept Uzmanı İç Mimar Meral Akçay tarafından Feng Shui prensipleri baz alınarak tasarlanmış. Yani bolluk, bereket, mutluluk ve sağlık için doğru enerjinin yönlendirilmesi amacıyla dizayn edilmiş. Bu da demek oluyor ki konfor kadar kendinizi ruhen iyi hissetmeniz de planlanmış. Birbirine paralel siyah beyaz çizgilerin hakim olduğu banyoda üçüncü bir renk olarak canlı bir mor kullanılmış. Lavabonun, aynanın ve abajurların klasiği çağrıştıran çizgilerini doğru renk kullanımı modern bir hava katmış. Banyolarınızın basit bir temizlik ve hijyen odasından çıkarıp adeta nasıl sanata dönüştürebileceğinize dair başarılı bir örnek.
Çatı katı ferahlığındaki bu uzun ve geniş banyo çok şık. Bilhassa lüks ve şaşaalı dekorasyondan hoşlanmayanlar için sade ve duru bir konsept. Üçgen şeklindeki banyoda kırık beyaz rengi ağır basıyor. Bir tarafı boydan boya kaplayan ayna ve lavabo birden fazla kişinin kullanımı için oldukça ferah bir alan sağlıyor. Banyonun bir diğer küçük duvarına yerleştirilen ahşap dolap çeşitli temizlik malzemelerinizi muhafaza etmeniz için ideal. Kalan son duvarda geniş ve uzun küvet adeta salınmış. Küvetin hizasındaki pencere ise siz günün yorgunluğunuzu tatlı tatlı üstünüzden atarken, muhteşem gökyüzünü seyredebilmeniz için imkan sağlıyor.
Gelişen inşaat sektörü ve kalabalık aileler için tasarlanmış geniş banyolardan söz ettik. Peki küçük banyolar? Dar bir alana sıkışıp kalmış banyolar için alternatifler yok mu? Pekala var, işte bunun muhteşem bir örneği. Bağımsızmış gibi duran küvet, pencere önüne getirilerek hem gün ışığından yararlanılmış hem de şahane bir küvet sefası için gereken manzara açığı kapanmış. Küvetin bitişindeki duvara monte edilmiş üçgen şeklindeki ayna banyonun incisi diyebiliriz. Sade ve basit bir şekle sahip olmasına rağmen her yerde kolayca bulamayacağınız ayna banyoya kendine has bir karakter kazandırmış. Küvetten çıkmanıza yardımcı olacak ahşap aksesuar, bu küçük banyoya sevimlilik katmış. Farklı şekillerde kullanılan pembe siyah renkler insanın içini ısıtan cinsten.
Daha ziyade bar ve kulüplerde görebileceğimiz bu banyo yine modern stil bir örnek. Çoğunlukla evlere uygun banyo modellerini ele alsak da iş yeri banyoları da bir o kadar üzerinde durulması gereken bir konu. Zira bir işyerinin şıklığını yansıtan genel görüntüsü kadar, müşterilerin ihtiyaçlarını giderdiği banyo ve tuvaletlerin düzenli olmasıdır. Siyah parlak duvar fayanslarına zıt beyaz lavabo ve pisuvarlar oldukça yerinde bir seçim.
Mimoza Mimarlık tasarımı bu banyoda ilk göze çarpan kuşkusuz renklerin ahengi. Herhangi bir banyoyu canlandırmak için akla gelen ilk yöntem banyo dolapları, havlu, paspas vb. tarzı aksesuarları renkli veya desenli olanlardan seçmektir. Bu banyoda ise harıl harıl renkli parçalar aramanıza gerek yok, zira banyo kendiliğinden renklere sahip. Şeffaf sarı lavabo hem zekice hem de göz alıcı. Böylece banyonun odak rengi belli oldu. Geriye kalan bu tatlı sarıya uygun herhangi bir renkli ürün bulmak. Örneğimizdeki şerif halindeki kırmızlar aranan kanı sağlamış.
Rustik stil dekorasyon modelinin olmazsa olmazı ahşap lavabo, sanki bir tezgahtan geçmemişçesine doğal bir görünüme sahip. Böylesine nadide bir parçayı tamamlayacak diğer objeler de şüphesiz iddialı olmak ve aynı zamanda doğallığı çağrıştıracak bir imaja sahip olmak zorunda. Doğallık etkisini verebilmek için yeşil bitkilerden faydanılmış ki böylelikle iç açıcı bir görünüm de kazandırılmış olunur. Tavandaki zarif ışıklandırmaya rağmen lavabo altına yerleştirilen mumlar ambiyansı tamamlayıcı nitelikte. Duvardaki küçük kübik tablo bu çarpıcı banyoyu taçlandırmış.
Bir başka rustik stil banyo örneği karşınızda. Ancak bu defa evin tamamı için doğallık ve bir o kadar göz alıcılık söz konusu. Büyük bir çoğunluğumuz sıradan apartman dairelerinde otururken, doğal hayatı seven ve bunu farklı modern parçalarla bir araya getirerek çarpıcı ve iddialı yaşam tarzını benimseyen kişiler de mevcut. Risk almayı seven kişiler tamamen ahşaptan yapılmış evde yatak ve küvet bir arada. Ahşabın çiğ dokusuna herhangi bir müdahale edilmemekle beraber kırmızı kalorifer odanın göz alıcı öğesi.
Modern bir banyonun, klasik çizgilerinden ayrıldığını belli eden net tasarım özellikleri vardır ve ilk görüşte gözünüze çarpar. Mesela bu örnekte dar bir alan olmasına rağmen tıpkı geniş bir banyoya sahipmişçesine banyo tezgahından kısılmamış ve geniş bir ahşap bir ürün tercih edilmiş. Tezgahın hemen arkasına monte edilmiş tüm duvarı kaplayan ayna akıllıca bir seçenek, zira bu şekilde banyo olduğundan daha geniş görünecek. Yine küçük bir banyoyu nasıl hareketlendirebiliriz sorusuna yanıt olarak bir duvar siyah modern kesim fayansla kaplanmış. Her şey alabildiğine modern olunca, böyle bir banyoya ancak resimdeki gibi iddialı bir ışıklandırma tercih edilebilirdi.
Küçük bir banyoyu hareketlendirmenin en iyi yolu onu canlı renklerle donatmaktadır. Karşımızda son derece dar bir alana sahip olmasına rağmen ufak dokunuşlarla canlandırılmış başarılı bir örnek bulunmakta. Küçük küvetin fon rengini sağlayan fayanslar için pastel sarıdan faydanılmış. Fayansla kaplı duvara bir bölme açılarak uzun bir raf işlevi görmesi sağlanmış ki bu daracık banyo için kullanışlı bir yöntem. Tıpkı resimde olduğu gibi bir yandan küvetin keyfini çıkarırken bir yandan kitabınızı okuyabilirsiniz. İpleri uzun bırakılmış yuvarlak yeşil paspaslar ise çimen etkisi yaratıyor adeta.
Küçük banyoları işledik lakin çok fazla dekore etme seçeneği olmayan ve banyoyu estetikten ziyade kullanışlı hale getiren modellere göz atmadık. Herhangi bir apartman dairesinde sıklıkla rastlayacağınız banyoda, küvet yerine duşakabin tercih edilmiş. Şayet kalabalık bir aileyseniz ve çok fazla kişisel bakım eşyanız varsa bu banyo modeli sizin için uygun. Zira ahşap lavabo tezgahı aynı zamanda dolap işlevi görüyor. Hem tuvalet ihtiyacınızı görebileceğiniz hem yıkanabileceğiniz hem de her türlü ıvır zıvırınızı yerleştirebileceğiz son derece kullanışlı bir banyo.