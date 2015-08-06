Banyo dekorasyonunda farklı örnekler

Ev dekorasyonu söz konusu olduğunda en çok ihmal ettiğimiz bölümlerden birisi banyolardır. Hem ihmal ederiz hem de genellikle en az alanı banyoya ayırırız. Fakat düşününce kimi zaman günün yorgunluğunu atmak için kendimizi sıcak suya bıraktığımız kimi zaman da kişisel hijyen ve temizlik işlerimizi halletmek için uzun süreler geçirdiğimiz bir bölüm banyolar. Dolayısıyla bundan daha fazlasını hak ediyor.

Mobilya seçiminde de üstünde durmadığımız banyolar aslında evimizin odalarından biridir. Günün başlangıcında da bitiminde de mutlaka işlerimizi gördüğümüz banyolarımızı daha özenli dekore etmek mümkün. Sadece biraz vakit ayırmak ve farklı banyo dekorasyonu modellerini incelemek gerek.

Her ne kadar gereken özen gösterilmese de yeni inşa edilen binalarda banyolara, kalabalık aileler de düşünülerek daha geniş yer ayrılmaya başlandı. Küçük banyoların aksine, yeni dönem banyolara geniş pencereler eklenerek banyonun için kapatan görüntüsünün önüne geçilmiş olundu. Pencere için dar bir alan bırakılmış banyolarda ise ışıklandırma ön plana çıktı. Kısacası tekdüze tasarımlı, daracık alanlara hapsedilmiş banyolarda pek bir eser kalmadı. Gerek ışıklandırma gerek daha geniş alan ve bunlarla birlikte uyumlu dekorasyon seçenekleriyle banyolarınızı baştan yaratabilirsiniz.