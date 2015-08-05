Şık bir oturma odası için 11 parlak fikir

Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu oturma odasında en çok dikkat çeken unsur elbette duvar dekorasyonu ve sıra dışı aydınlatma ünitesi. L şeklindeki köşe koltuk odanın merkezine tüm yaşam alanına yayılacak şekilde ama bir yandan da şekli ve tasarımı dolayısıyla alandan tasarruf edecek bir biçimde yerleştirilmiş. Mobilyaların sade ve modern yerleşimini ise beyaz tuğlalı duvar dekorasyonu ile tamamlanmış. Beyaz tuğlaların üzerindeki gizli aydınlatmalarsa odaya estetik ve aydınlık bir hava katıyor.