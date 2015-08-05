Şık bir oturma odası için 11 parlak fikir

Oturma odalarının hayatımızdaki önemlerini anlatmamıza gerek yok, evde geçirdiğimiz vaktin büyük kısmını oturma odalarımızda geçiriyoruz. homify sayfalarında da sık sık sizlerle örnek oturma odası ve salon dekorasyonlarını ziyaret ediyoruz. Bu yazımızda da parlak fikirlerle öne çıkan oturma odası unsurlarını ele alacağız.
Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu oturma odasında en çok dikkat çeken unsur elbette duvar dekorasyonu ve sıra dışı aydınlatma ünitesi. L şeklindeki köşe koltuk odanın merkezine tüm yaşam alanına yayılacak şekilde ama bir yandan da şekli ve tasarımı dolayısıyla alandan tasarruf edecek bir biçimde yerleştirilmiş. Mobilyaların sade ve modern yerleşimini ise beyaz tuğlalı duvar dekorasyonu ile tamamlanmış. Beyaz tuğlaların üzerindeki gizli aydınlatmalarsa odaya estetik ve aydınlık bir hava katıyor.
The Groove tarafından tasarlanan ve üretilen bu tığ işi el dokuması yastıklar oturma odalarınız içim mükemmel bir aksesuar tercihi olma niteliği taşıyorlar. Yüzde yüz ipekten yapılmış olan bu dekoratif yastıklar hem modern hem de klasik salon ve oturma odalarına uyum sağlayabilir. (Yaşam alanlarınızda kullanabileceğiniz farklı yastıklar için Yastıklarla gelen güzellik isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.)
Tasarım MesstMobilya ve Dekorasyon imzası bulunan bu oturma odası ise renk ve kumaş seçimiyle öne çıkıyor. Yaşam alanının geneline zeminlerin, perdelerin ve duvarların etkisiyle koyu renkler ve tonlar hakim olsa da mobilyaların döşemelerinde tercih edilen parlak renkli kumaşlar odaya hoş bir parıltı ve alışılagelmişin dışında bir estetik özellik katıyor.
Sıradaki örnek oturma odası tasarımında duvar dekorasyonunda ham görünümlü tuğla tercih edilmiş. Bu tercih son yıllarda sık sık kullanılan ve yaşam alanlarına son derece modern ve estetik bir atmosfer katan bir seçenek. Bu ham görünümlü tuğla duvarlara uyumlu tavandan zemine kadar uzanan siyah şeritli pencereler de bu modern dokuyu güçlendiren tasarım detayı niteliğinde. Modern tasarımıyla dikkat çeken ve çiçekli desenleriyle etrafa pozitif enerji saçan L koltuğun tasarımında ise Mobitool Modüler Mobilya imzası var.
Oturma odası dekorasyonlarında odayı en çok gösteren şeylerden biri de pek tabii ki halılardır. Halıların dekorasyonla ve odanın genel karakteriyle uyumu yaşam alanınızı dizayn ederken en çok dikkat etmeniz gereken unsurlardan biri. Anadolu'nun geleneğinden gelen halıların tüm dünyada ne kadar yaygın olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tarz halılarla oturma odanıza seçkin bir atmosfer katabilirsiniz.
Diva Yapı tarafından dizayn edilen bu geniş ve gösterişli oturma odasında genel olarak klasikle modernin birleştiği eklektik bir tarz ve tasarım anlayışı hakim. Televizyon ünitesi olarak da duvara yerleştirilmiş son teknolojiyle geliştirilen 3D duvar paneli kullanılarak alışılmışın dışında bir hava yaratılmış.
Bu çağdaş ve modern dekorasyonlu oturma odasında hemen farklı tasarımlarıyla dikkat çeken koltuk takımını fark ediyoruz. Josephine koltuk tarzının modern üçlü koltuklara uygulanmasıyla yaratılmış olan bu koltuk takımı odanın genel karakterini belirliyor. Fabbrica Mobilya tarafından dizayn edilen oturma odasının bir diğer belirleyici özelliği ise geniş ve ferah tasarımıyla dikkat çeken siyah televizyon ünitesi.
Oturma odanızda şömineniz varsa, şık şömine aksesuarları kullanarak yaşam alanınızı daha da estetik bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Dekorhane'nin ürünlerinden Fransız tarzını yansıtan bu el yapımı bakır odunluk da şömineniz için mükemmel bir aksesuar.
Oturma odalarınızı seçkinleştiren şeylerden biri de yaşam alanınızda kullanacağınız sanat eserleridir elbette. Odanıza uygun resim ve heykeller hem şık bir görünüm sağlıyor hem de yaşam kalitenizi arttırıyor.
Bir evi en çok gösteren şeylerden biri de perdelerdir. Sönmez Mobilya tarafından klasik bir tarzla tasarlanan bu salon da gösterişli perdeleriyle öne çıkıyor.
Şık aksesuarların oturma odalarınızda yaratacağı etki oldukça büyüktür. Bu kahve sehpası da sevimliliği ve sıra dışı tasarımıyla salonunuzda kullanabileceğiniz aksesuarlara başarılı bir örnek teşkil ediyor.