현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Şık bir oturma odası için 11 parlak fikir

Homify TR Homify TR
E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

Oturma odalarının hayatımızdaki önemlerini anlatmamıza gerek yok, evde geçirdiğimiz vaktin büyük kısmını oturma odalarımızda geçiriyoruz. homify sayfalarında da sık sık sizlerle örnek oturma odası ve salon dekorasyonlarını ziyaret ediyoruz. Bu yazımızda da parlak fikirlerle öne çıkan oturma odası unsurlarını ele alacağız.

​Beyaz tuğlanın şıklığı

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu oturma odasında en çok dikkat çeken unsur elbette duvar dekorasyonu ve sıra dışı aydınlatma ünitesi. L şeklindeki köşe koltuk odanın merkezine tüm yaşam alanına yayılacak şekilde ama bir yandan da şekli ve tasarımı dolayısıyla alandan tasarruf edecek bir biçimde yerleştirilmiş. Mobilyaların sade ve modern yerleşimini ise beyaz tuğlalı duvar dekorasyonu ile tamamlanmış. Beyaz tuğlaların üzerindeki gizli aydınlatmalarsa odaya estetik ve aydınlık bir hava katıyor.

​El dokuması ipek yastıklar

SUZANİ DEKORATİF YASTIK THE GROOVE Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
THE GROOVE

SUZANİ DEKORATİF YASTIK

THE GROOVE
THE GROOVE
THE GROOVE

The Groove tarafından tasarlanan ve üretilen bu tığ işi el dokuması yastıklar oturma odalarınız içim mükemmel bir aksesuar tercihi olma niteliği taşıyorlar. Yüzde yüz ipekten yapılmış olan bu dekoratif yastıklar hem modern hem de klasik salon ve oturma odalarına uyum sağlayabilir. (Yaşam alanlarınızda kullanabileceğiniz farklı yastıklar için Yastıklarla gelen güzellik isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.)

​Parlak kumaşların büyüsü

Conrad Koltuk Takımı Messt Mobilya ve Dekorasyon Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Messt Mobilya ve Dekorasyon

Conrad Koltuk Takımı

Messt Mobilya ve Dekorasyon
Messt Mobilya ve Dekorasyon
Messt Mobilya ve Dekorasyon

Tasarım MesstMobilya ve Dekorasyon imzası bulunan bu oturma odası ise renk ve kumaş seçimiyle öne çıkıyor. Yaşam alanının geneline zeminlerin, perdelerin ve duvarların etkisiyle koyu renkler ve tonlar hakim olsa da mobilyaların döşemelerinde tercih edilen parlak renkli kumaşlar odaya hoş bir parıltı ve alışılagelmişin dışında bir estetik özellik katıyor.

Pencerelerle bütünleşen tuğla duvarlar

Mobitool Modüler Mobilya, Mobitool Modüler Mobilya Mobitool Modüler Mobilya Modern Oturma Odası
Mobitool Modüler Mobilya

Mobitool Modüler Mobilya

Mobitool Modüler Mobilya
Mobitool Modüler Mobilya
Mobitool Modüler Mobilya

Sıradaki örnek oturma odası tasarımında duvar dekorasyonunda ham görünümlü tuğla tercih edilmiş. Bu tercih son yıllarda sık sık kullanılan ve yaşam alanlarına son derece modern ve estetik bir atmosfer katan bir seçenek. Bu ham görünümlü tuğla duvarlara uyumlu tavandan zemine kadar uzanan siyah şeritli pencereler de bu modern dokuyu güçlendiren tasarım detayı niteliğinde. Modern tasarımıyla dikkat çeken ve çiçekli desenleriyle etrafa pozitif enerji saçan L koltuğun tasarımında ise Mobitool Modüler Mobilya imzası var.

​Gelenekten gelen halılar

Heritage Rug, Herıtage Herıtage Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Herıtage

Heritage Rug

Herıtage
Herıtage
Herıtage

Oturma odası dekorasyonlarında odayı en çok gösteren şeylerden biri de pek tabii ki halılardır. Halıların dekorasyonla ve odanın genel karakteriyle uyumu yaşam alanınızı dizayn ederken en çok dikkat etmeniz gereken unsurlardan biri. Anadolu'nun geleneğinden gelen halıların tüm dünyada ne kadar yaygın olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tarz halılarla oturma odanıza seçkin bir atmosfer katabilirsiniz.

​3D duvar panelleri

3D GOLD PANEL, Diva Yapı Diva Yapı Klasik Oturma Odası
Diva Yapı

3D GOLD PANEL

Diva Yapı
Diva Yapı
Diva Yapı

Diva Yapı tarafından dizayn edilen bu geniş ve gösterişli oturma odasında genel olarak klasikle modernin birleştiği eklektik bir tarz ve tasarım anlayışı hakim. Televizyon ünitesi olarak da duvara yerleştirilmiş son teknolojiyle geliştirilen 3D duvar paneli kullanılarak alışılmışın dışında bir hava yaratılmış.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​Sıradışı mobilyalar

Özel Ev Tasarımı, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Fabbrica Mobilya

Özel Ev Tasarımı

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Bu çağdaş ve modern dekorasyonlu oturma odasında hemen farklı tasarımlarıyla dikkat çeken koltuk takımını fark ediyoruz. Josephine koltuk tarzının modern üçlü koltuklara uygulanmasıyla yaratılmış olan bu koltuk takımı odanın genel karakterini belirliyor. Fabbrica Mobilya tarafından dizayn edilen oturma odasının bir diğer belirleyici özelliği ise geniş ve ferah tasarımıyla dikkat çeken siyah televizyon ünitesi.

​Şık şömine aksesuarları

Fransız klasik odunluk Dekorhane Ev ve Bahce Dekor Urunleri Ltd Sti Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Dekorhane Ev ve Bahce Dekor Urunleri Ltd Sti

Fransız klasik odunluk

Dekorhane Ev ve Bahce Dekor Urunleri Ltd Sti
Dekorhane Ev ve Bahce Dekor Urunleri Ltd Sti
Dekorhane Ev ve Bahce Dekor Urunleri Ltd Sti

Oturma odanızda şömineniz varsa, şık şömine aksesuarları kullanarak yaşam alanınızı daha da estetik bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Dekorhane'nin ürünlerinden Fransız tarzını yansıtan bu el yapımı bakır odunluk da şömineniz için mükemmel bir aksesuar.

​Duvarları süsleyen çağdaş resimler

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma odalarınızı seçkinleştiren şeylerden biri de yaşam alanınızda kullanacağınız sanat eserleridir elbette. Odanıza uygun resim ve heykeller hem şık bir görünüm sağlıyor hem de yaşam kalitenizi arttırıyor.

​Gösterişli perdeler

Şehzade Salon / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Şehzade Salon / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Bir evi en çok gösteren şeylerden biri de perdelerdir. Sönmez Mobilya tarafından klasik bir tarzla tasarlanan bu salon da gösterişli perdeleriyle öne çıkıyor.

​Modern aksesuarlar

PL-007 Coffee Table, İBELYA GROUP DAN. DIŞ TİCARET İBELYA GROUP DAN. DIŞ TİCARET Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
İBELYA GROUP DAN. DIŞ TİCARET

PL-007 Coffee Table

İBELYA GROUP DAN. DIŞ TİCARET
İBELYA GROUP DAN. DIŞ TİCARET
İBELYA GROUP DAN. DIŞ TİCARET

Şık aksesuarların oturma odalarınızda yaratacağı etki oldukça büyüktür. Bu kahve sehpası da sevimliliği ve sıra dışı tasarımıyla salonunuzda kullanabileceğiniz aksesuarlara başarılı bir örnek teşkil ediyor.

Çağdaş ve yaratıcı iç dekorasyon örnekleri
Bu yazıdaki şık oturma odası fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler