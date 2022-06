Yatak odası zemin kaplama trendleri nelerdir ?

Ev dekorasyonlarını bir parçası olan zemin ve döşeme kaplama malzemeleri birçok işlevi bir arada yapan odalara ve zemine estetik bir görünüm kazandıran malzemelerdir. Yer döşemeleri; plastik, ahşap, beton, fayans, seramik ve bu malzemelerin bir arada kullanılarak yapıldığı, odaya hem estetik bir görünüm kazandıran hem de ısı yalıtımı sağlayarak oda içerisindeki yalıtım sağlayarak tasarruf etmenizi sağlayan malzemelerdir. Bu nedenle her oda da, evin her alanında bulunan zeminleri kaplamalı malzemeleri ile kaplamalısınız. Zemin ve döşeme malzemeleri seçerken dikkat etmeniz gereken birçok nokta vardır. Bu noktaların başında her ev dekorasyonunda olduğu gibi estetik kaygı gelmektedir. Estetik bir yer döşemesi yapabilmek ve yer döşemelerinin zarif bir görünüme sahip olarak ev içerisindeki genel dekorasyona uyumlu olmasını sağlamak ve en yüksek verimde ısı yalıtımı sağlamak amacıyla zemin kaplama malzemelerini çok dikkatli seçmeli, zevkinize ve evin genel renklerine uyumlu renk ve desende fayans, seramik, karo, ahşap ve plastik malzemeler tercih edilmelidir. Özellikle soğuk bölgelerde yaşıyorsanız evinizin sıcak olmasına katkı sağlamak amacıyla ahşap ve plastik yer kaplama malzemeleri seçmeli, ılıman ve sıcak iklimli bölgelerde yaşıyorsanız renkli ve ısı tutmayan desenli fayansları tercih etmelisiniz. Kişilik olarak doğal bir ev dekorasyonu istiyorsanız doğal ahşap malzemeleri kullanarak zemin ve döşemelerini kaplamalısınız. Zemin malzemesi seçerken göz önünde bulunduracağınız bir diğer nokta da dönem modası olarak tercih edilen ev dekorasyonları ve kullanılan renklerdir. Moda dekorasyonlar içinde birden fazla renk bir arada kullanılmışsa, yatak odası için özeş bir dekorasyon ve aydınlatma yapılmışsa bu dekorasyon ve aydınlatmaya özel bir renk seçimi yapılmalı ve zemin kaplama malzemesi seçilmelidir. Yatak odaları kişilere özel alanlar olduğu için dekorasyonunda en titiz davranılan, en özen gösterilen odalardır. Bu nedenle yatak dası zemin kaplamaları hem dekorasyonun estetiği açısından hem de kişiliğiniz ve zevkiniz açısından çok özen göstermeli ve seçimleri çok titiz bir şekilde yapmalısınız. Yatak odası dekorasyonları, dekorasyon türüne göre desenli, yalın, aydınlık, parlak, doğal, çok renkli, yer kaplama malzemeleri kullanılmalıdır. Bu sayede yatak odası dekorasyonlarında bütünlük sağlanmış olacağı gibi yatak odalarınız zevkinize uygun bir şekilde dekore edilmiş olur. Peki yatak odası dekorasyonlarında trend zemin kaplama malzemeleri nelerdir ?

Yatak odası dekorasyonlarında yardımcı unsur olarak kullanılan zemin kaplama malzemelerinde trend, dönem dönem değişmektedir. Geçmişte saf ve doğal ahşap kaplama malzemeleri çok yoğun bir şekilde tercih edilirken, günümüzde ahşap tercihindeki yoğunluk azalmış ve daha çok renkli ve desenli fayans, seramik ve renklendirilmiş beton tercih edilir olmuştur. Malzeme trendlerindeki değişikliğin ana sebepleri arasında hem estetik kaygı hem de maliyet hesabı gelir. Maliyet kalemi içerisinde malzeme bedeli, uygulama işçiliği, ısı yalıtımına katkısı, temizliği, hijyen özelliği gibi etkenler yer alır. Bu nedenle günümüzde yatak odası zemin kaplama malzemesi olarak seramik ve fayanslar ön planda yer almaktadır. Fayans ve seramik malzemelerin uygulanmasından önce zemin betonu dökülmeden önce strafor malzemeler kullanılarak özel bir ısı yalıtımı yapılmaktadır. Beton zemin üzerine özel bir fayans ve seramik harcı dökülerek fayansların ve seramiklerin kaplanması sağlanarak ikinci bir katman ısı yalıtımı sağlanmaktadır. Ayrıca fayans ve seramik malzemelerinin metre kare maliyet bedeli ahşap kaplama malzemelerinden daha uygun fiyatlara sahip olması, uygulanma işçiliğinin daha uygun olması, estetik açısından daha estetik bir görünüm oluşturması, yatak odası dekorasyonlarına istenilen renk ve desenlerde kaplama yapılabilmesi gibi sebeplerden daha yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Yatak odası dekorasyonları içerisinde yapılan aydınlatmaların oda içerisine daha homojen yayılması ve yatak odalarının daha fazla aydınlık olmasını sağladıkları için ahşap malzemelere göre daha fazla tercih edilmektedir.

Yukarıda saydığımız tüm bu nedenlerden dolayı günümüzde yatak odası zemin kaplama malzemesi trendleri içerisinde fayans ve seramikler ilk sırada yer almaktadır. Fayanslardan sonra sıralamada ahşap zemin kaplama malzemeleri gelmektedir. Ahşap zemin kaplama malzemeleri fayanslara nazaran daha fazla ısı yalıtımı sağlayan, daha fazla doğallık sağlayan ancak maliyet analizi yapıldığında fayans ve seramiğin önünde yer alan malzemelerdir. Bu nedenle fayans ve seramiğe göre daha az tercih edilmektedir. Yatak odası dekorasyonlarınız için zemin ve döşeme kaplama malzemesi tercihi yapmadan önce homify yatak odası zemin dekorasyonları sayfalarını incelemeli ve örnek dekorasyonlardan zevkinize, yatak odanıza uygun olanı tercih etmelisiniz.