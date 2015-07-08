Evinizin çehresini değiştirecek 15 parlak fikir

Yaşadığımız yerleri güzelleştirmek için bazen küçük detaylar, bazen büyük iç mimari fikirler gereklidir. Dekorasyonu tamamlanmış bir odanın tüm görünümünü bazen tek bir aksesuar değiştirebilir. Bazense istediğiniz tasarıma ulaşmak için yaşam alanlarınızda köklü değişiklikler yapmanız gerekir. İşte evinizin çehresini değiştirecek büyüklü küçüklü 15 farklı dekorasyon fikri.
Temizliğin, sağlığın, saflığın, aynı zamanda da asaletin, masumiyetin ve zarafetin rengi olan beyazın huzur ve güven verdiği, üstelik düşünce gücünü de arttırdığı söylenir. Beyazın hakim olduğu yaşam alanları bu yüzden her zaman daha aydınlık ve daha zarif görünür. As Tasarım ve Mimarlık tarafından dizayn edilen bu salonda da beyazın tüm olumlu özelliklerini görüyoruz.
Televizyon ünitelerinin oturma odalarımızın görünümünde etkisi oldukça büyük. Ne de olsa salonların merkez noktası genelde televizyon oluyor ve bütün mobilya yerleşimi televizyonun çevresinde oluşturuluyor. Resimdeki aynalı ve parlak TV ünitesi de özellikle klasik tarzlı oturma odalarına çok yakışacak bir model.
Klasik şıklığıyla öne çıkan bu salon tasarımı ise Sönmez Mobilya imzası taşıyor. Salonun estetik ve şık tarzını katlayarak etkisini büyüten tasarım unsuru ise yumuşak ve yuvarlak desenleriyle odaya hareketli bir yaşam enerjisi katan duvar kağıtları.
Sıradaki örnek salon dekorasyonu ise adeta insanı büyüleyen türden. Eklektik bir tarzda klasiğin en seçkin örneklerinin modern bir anlayışla birleştiği dekorasyon Escapefromsofa tarafından yaratılmış. Hardal renkli Chesterfield koltuk ve onun takımı olan puf salonun karakteristik özelliğini belirliyor. Tarihin içinden gelen ve şıklıklarıyla kendilerine hayran bırakan bu koltuk modellerinin salonunuza bambaşka ve fark yaratan bir atmosfer sağlayacağından emin olabilirsiniz. Farklı Chesterfield modelleri için Dekorasyona asalet katan model: Chesterfield koltuklar isimli yazımızı da tavsiye ediyoruz.
Çok katlı evlerdeki evin geneline yansıyan önemli iç mimari detaylardan biri de merdiven üniteleridir elbette. Visal Merdiven tarafından dizayn edilmiş bu merdiven öğesi de sıra dışı yapısı ve dikkat çekici görünümüyle öne çıkıyor.
Geniş mutfaklarda yaratılan oturma alanları genellikle masa ve sandalyeden ibaret olurlar. Oysa örnekteki gibi bir köşe kanepe hem çok daha konforlu hem de çok daha şık bir görünüm yaratıyor.
Sırada Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanan modern ve minimalist bir yatak odası var. Bu yatak odasının en önemli özelliği doğal malzemelerin modern bir anlayışla uygulanması. Rabıta yerler ve beyaz tuğlayla örülmüş duvar odanın karakterini belirliyor.
Mutfaklarda ve balkonlarda oturma alanları oluştururken sıradan sandalye ve masalar yerine alışılmışın dışında mobilyalar kullanmak her zaman fark yaratır. Resimde görülen plastik yüzeyli ve metal aksamlı siyah saydam yemek masası ve sandalyeleri de fark yaratan güzel örneklerden.
Televizyon ünitelerinin oturma odalarını ne kadar değiştirdiğine daha önce de değinmiştik. Trabcelona Design tarafından tasarlanan bu salonda ise ahşap televizyon ünitesine dahil olan ve zeminden tavana kadar uzanan aynalı bölüm göz dolduruyor.
Hasır koltuk, sandalye ve masalar genellikle yazlık mekânlarda kullanılan ve sıklıkla çok da şık tasarımlara sahip olmayan mobilyalar oluyor çünkü esas işlevleri suya ve sıcağa dayanıklılık. Ama Hakan Helvacıoğlu tarafından dizayn edilen bu kapalı balkon, son derece şık, modern ve estetik hasır bir koltuk takımıyla taçlanmış.
Banyolarda kullanılan doğal malzemeler her zaman banyonun tüm çehresini değiştirecek bir etkiye sahiptir. Burada da şahane tasarımıyla doğal mermer kullanılmış.
Yaşam alanlarınızda kullandığınız aydınlatmalar dekorasyona çok büyük katkı sağlar ve tüm görünümü değiştirebilir. Örneğin gizli tavan aydınlatmasıyla birleşen duvardaki spot ışıklar ve gösterişli bir avizeyle etrafa yayılan sarı ışık mekâna hoş bir atmosfer kazandırır.
Beyaz mutfağın ne kadar zarif olduğu tartışma götürmez bir gerçek. Ancak bembeyaz bir mutfağa farklı aksesuarlarla siyah dokunuşlar eklersiniz ortaya bambaşka bir manzara çıkıyor.
Highlight Aydınlatma tarafından tasarlanan bu heybetli ve şık avize tüm yaşam alanlarının dokusunu hareketlendirebilecek türden.
Mutfakta en çok tercih edilen renk beyaz olmasına rağmen, karizmatik ve havalı bir mutfak yaratmak istiyorsanız siyahın gümüşle dansına şans vermenizi tavsiye ederiz.