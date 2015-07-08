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Evinizin çehresini değiştirecek 15 parlak fikir

Homify TR Homify TR
ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa
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Yaşadığımız yerleri güzelleştirmek için bazen küçük detaylar, bazen büyük iç mimari fikirler gereklidir. Dekorasyonu tamamlanmış bir odanın tüm görünümünü bazen tek bir aksesuar değiştirebilir. Bazense istediğiniz tasarıma ulaşmak için yaşam alanlarınızda köklü değişiklikler yapmanız gerekir. İşte evinizin çehresini değiştirecek büyüklü küçüklü 15 farklı dekorasyon fikri.

​Beyaz ve aydınlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Yemek Odası
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Temizliğin, sağlığın, saflığın, aynı zamanda da asaletin, masumiyetin ve zarafetin rengi olan beyazın huzur ve güven verdiği, üstelik düşünce gücünü de arttırdığı söylenir. Beyazın hakim olduğu yaşam alanları bu yüzden her zaman daha aydınlık ve daha zarif görünür. As Tasarım ve Mimarlık tarafından dizayn edilen bu salonda da beyazın tüm olumlu özelliklerini görüyoruz.

​Aynalı TV ünitesi

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Televizyon ünitelerinin oturma odalarımızın görünümünde etkisi oldukça büyük. Ne de olsa salonların merkez noktası genelde televizyon oluyor ve bütün mobilya yerleşimi televizyonun çevresinde oluşturuluyor. Resimdeki aynalı ve parlak TV ünitesi de özellikle klasik tarzlı oturma odalarına çok yakışacak bir model.

​Hareketli ve yumuşak duvar kağıtları

Vezir Salon Takımı / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Vezir Salon Takımı / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Klasik şıklığıyla öne çıkan bu salon tasarımı ise Sönmez Mobilya imzası taşıyor. Salonun estetik ve şık tarzını katlayarak etkisini büyüten tasarım unsuru ise yumuşak ve yuvarlak desenleriyle odaya hareketli bir yaşam enerjisi katan duvar kağıtları.

​Chesterfield koltukların büyüsü

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa
Escapefromsofa

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Sıradaki örnek salon dekorasyonu ise adeta insanı büyüleyen türden. Eklektik bir tarzda klasiğin en seçkin örneklerinin modern bir anlayışla birleştiği dekorasyon Escapefromsofa tarafından yaratılmış. Hardal renkli Chesterfield koltuk ve onun takımı olan puf salonun karakteristik özelliğini belirliyor. Tarihin içinden gelen ve şıklıklarıyla kendilerine hayran bırakan bu koltuk modellerinin salonunuza bambaşka ve fark yaratan bir atmosfer sağlayacağından emin olabilirsiniz. Farklı Chesterfield modelleri için Dekorasyona asalet katan model: Chesterfield koltuklar isimli yazımızı da tavsiye ediyoruz.

​Göz alıcı merdiven tasarımları

Riva Konakları - İstanbul Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Visal Merdiven

Riva Konakları – İstanbul

Visal Merdiven
Visal Merdiven
Visal Merdiven

Çok katlı evlerdeki evin geneline yansıyan önemli iç mimari detaylardan biri de merdiven üniteleridir elbette. Visal Merdiven tarafından dizayn edilmiş bu merdiven öğesi de sıra dışı yapısı ve dikkat çekici görünümüyle öne çıkıyor.

​Mutfak için şık bir köşe

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Geniş mutfaklarda yaratılan oturma alanları genellikle masa ve sandalyeden ibaret olurlar. Oysa örnekteki gibi bir köşe kanepe hem çok daha konforlu hem de çok daha şık bir görünüm yaratıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​Ahşap ve tuğlanın ahengi

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.E. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Sırada Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanan modern ve minimalist bir yatak odası var. Bu yatak odasının en önemli özelliği doğal malzemelerin modern bir anlayışla uygulanması. Rabıta yerler ve beyaz tuğlayla örülmüş duvar odanın karakterini belirliyor.

​Hem siyah hem saydam

homify MutfakMutfak Malzemeleri
homify

homify
homify
homify

Mutfaklarda ve balkonlarda oturma alanları oluştururken sıradan sandalye ve masalar yerine alışılmışın dışında mobilyalar kullanmak her zaman fark yaratır. Resimde görülen plastik yüzeyli ve metal aksamlı siyah saydam yemek masası ve sandalyeleri de fark yaratan güzel örneklerden.

​Mekânı genişleten aynalar

trabcelona design tasarım Trabcelona Design Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Trabcelona Design

trabcelona design tasarım

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Televizyon ünitelerinin oturma odalarını ne kadar değiştirdiğine daha önce de değinmiştik. Trabcelona Design tarafından tasarlanan bu salonda ise ahşap televizyon ünitesine dahil olan ve zeminden tavana kadar uzanan aynalı bölüm göz dolduruyor.

​Hasır oturma takımı

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Hasır koltuk, sandalye ve masalar genellikle yazlık mekânlarda kullanılan ve sıklıkla çok da şık tasarımlara sahip olmayan mobilyalar oluyor çünkü esas işlevleri suya ve sıcağa dayanıklılık. Ama Hakan Helvacıoğlu tarafından dizayn edilen bu kapalı balkon, son derece şık, modern ve estetik hasır bir koltuk takımıyla taçlanmış.

​Doğal mermerden lavabo

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Banyolarda kullanılan doğal malzemeler her zaman banyonun tüm çehresini değiştirecek bir etkiye sahiptir. Burada da şahane tasarımıyla doğal mermer kullanılmış.

​Aydınlatmanın sihri

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Yaşam alanlarınızda kullandığınız aydınlatmalar dekorasyona çok büyük katkı sağlar ve tüm görünümü değiştirebilir. Örneğin gizli tavan aydınlatmasıyla birleşen duvardaki spot ışıklar ve gösterişli bir avizeyle etrafa yayılan sarı ışık mekâna hoş bir atmosfer kazandırır.

​Beyaz mutfakta siyah dokunuşlar

BEYAZIN SAKİNLİĞİ, Arte FABBRO Arte FABBRO Modern Mutfak
Arte FABBRO

BEYAZIN SAKİNLİĞİ

Arte FABBRO
Arte FABBRO
Arte FABBRO

Beyaz mutfağın ne kadar zarif olduğu tartışma götürmez bir gerçek. Ancak bembeyaz bir mutfağa farklı aksesuarlarla siyah dokunuşlar eklersiniz ortaya bambaşka bir manzara çıkıyor.

Gösterişli avizeler

VOLTOLINA, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma Klasik Oturma Odası
Highlight Aydınlatma

VOLTOLINA

Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma

Highlight Aydınlatma tarafından tasarlanan bu heybetli ve şık avize tüm yaşam alanlarının dokusunu hareketlendirebilecek türden.

​Karizmatik siyah mutfak

NOYANER EVİ, TARKAN OKTAY MİMARLIK TARKAN OKTAY MİMARLIK MutfakMutfak Tezgâhları
TARKAN OKTAY MİMARLIK

NOYANER EVİ

TARKAN OKTAY MİMARLIK
TARKAN OKTAY MİMARLIK
TARKAN OKTAY MİMARLIK

Mutfakta en çok tercih edilen renk beyaz olmasına rağmen, karizmatik ve havalı bir mutfak yaratmak istiyorsanız siyahın gümüşle dansına şans vermenizi tavsiye ederiz.

Güzel ev için güzel bir yatak odası
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