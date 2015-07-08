Evinizin çehresini değiştirecek 15 parlak fikir

Temizliğin, sağlığın, saflığın, aynı zamanda da asaletin, masumiyetin ve zarafetin rengi olan beyazın huzur ve güven verdiği, üstelik düşünce gücünü de arttırdığı söylenir. Beyazın hakim olduğu yaşam alanları bu yüzden her zaman daha aydınlık ve daha zarif görünür. As Tasarım ve Mimarlık tarafından dizayn edilen bu salonda da beyazın tüm olumlu özelliklerini görüyoruz.