Sağlıklı uyku için ipuçları

Yatak odası dekorasyonlarında kullanacağınız renkler ortamın stilini belirler. Her insan kendi zevki çerçevesinde yatak odasında istediği renkleri kullanabilir tabi ki, ancak baskın renkler uyku kalitesi için olumsuz etkiler yapabilir. Bu örnekte görülen yatak odası geometrik biçimleri, mor rengin baskın kullanımı ve bu rengin ışıklandırmaya da yansıması ile oldukça dominant bir etkiye sahip. Böylesi bir yatak odası dekorasyonun agresifliği renklerin ve biçimlerin müdahaleci etkisinden geliyor. Bu durumda uykuya dalmadan önce zihninizi uyaracak bir çok detayın olması demek. Konforlu bir uyku için yatak odasında daha yumuşak renkler ve biçimler kullanmaya özen göstermek gerekir.

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