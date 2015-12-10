Karanlık ve depresif bir mekanın modern ve aydınlık bir hale dönüşümü

Değişimler için adım atmak genellikle kolay değildir. Değişimden bir miktar korkulduğunu söyleyebiliriz çünkü alışıldık olanın verdiği konfor daha tatmin edicidir, çaba gerektirmez, adapte olmaya çabalamaya ihtiyacımız yoktur. Ancak değişimler gereklidir, gerekli olduğu kadar hatta daha da fazla büyüleyici de olabilirler. Bunun en iyi örneğini bir takım projelerin öncesiyle sonrasının fotoğraflarına bakarak görebilirsiniz. Bir evin eski halini gördükten sonra tasarım ve tadilat sonrası görüntüsü dudaklarınızı uçuklatabilir.

İnceleyeceğimiz proje de Acertus tarafından yenilenmiş, sonuçsa bu değişimin yalnızca gerekli değil özellikle önerilmesi gereken bir şey olduğunun ispatı gibi. İşin uzmanları bir çirkin ördek yavrusunu kuğuya dönüştürmeyi iyi biliyorlar. Gelin bu dönüşümü birlikte görelim.