Karanlık ve depresif bir mekanın modern ve aydınlık bir hale dönüşümü

Değişimler için adım atmak genellikle kolay değildir. Değişimden bir miktar korkulduğunu söyleyebiliriz çünkü alışıldık olanın verdiği konfor daha tatmin edicidir, çaba gerektirmez, adapte olmaya çabalamaya ihtiyacımız yoktur. Ancak değişimler gereklidir, gerekli olduğu kadar hatta daha da fazla büyüleyici de olabilirler. Bunun en iyi örneğini bir takım projelerin öncesiyle sonrasının fotoğraflarına bakarak görebilirsiniz. Bir evin eski halini gördükten sonra tasarım ve tadilat sonrası görüntüsü dudaklarınızı uçuklatabilir.
İnceleyeceğimiz proje de Acertus tarafından yenilenmiş, sonuçsa bu değişimin yalnızca gerekli değil özellikle önerilmesi gereken bir şey olduğunun ispatı gibi. İşin uzmanları bir çirkin ördek yavrusunu kuğuya dönüştürmeyi iyi biliyorlar. Gelin bu dönüşümü birlikte görelim.
Üst kattaki yatak odalarından birine göz atıyoruz. Modası geçmiş desenli perdeler, işlemeli ahşap karyolalar ve büyükanne avizeleri seksenlerde beğeniliyor olabilirdi ama şimdi onları pek kimse istemiyor.
Bu çocuk odası, şöyle bir göz atınca bize dekorasyonuyla evin konseptinin ne kadar değiştiğini gösterebiliyor. Evin eski model ahşap doğramalarından arınmış olması bile günümüze ayak uydurmuş olmasının bir işareti. Pastel renkler ve kahverengi seramiktedn doğal ahşabın sıcaklığına dönüş de hoş ve zamana uygun bir uyum yaratmış.
İspanya sınırları içinde Valencia'nın Paterna bölgesinde yer alan bu ev yapısal açıdan iyi durumdaydı ama estetik olarak inanılmaz eski moda bir görüntü sergilediği tartışılmazdır. Mutfak bu duruma çok iyi bir örnek. Tavanda floresan aydınlatma, ahşap ama ucuz işçilğe sahip ve sevimsiz mutfak mobilyaları, mekanı olduğundan daha kasvetli hale getiren öğelerden.
Önceki fotoğrafı gördükten sonra bunun aynı mutfak olduğuna inanmak gerçekten de zor değil mi? Beyaz renin cömert kullanımı elbette bu mutfağı bu kadar aydınlık yapan şeylerden biri ama bundan daha da etkili müdahale mutfağın açık hale getirilmiş olması. Böylece mutfağı geçirgenliştirip ferahlatıyor. Bar tasarımı da var olan kullanım alanını genişleten bir işlev katkısı.
Evin ıslak mekanlarının eski model ürünlerle döşenmiş olmalarının yanında herhangi bir incelikle planlanmadıklarını, oldukça vasat olduklarını söylemek mümkün. Tamamen ihtiyaca yönelik tasarlanmışlar. Buraya yapılacak herhangi bir müdahalenin, güncel malzemelerle birlikte mekanı kökten değiştireceği kesin.
Biraz estetik zevk ve azıcık renk kullanımıyla banyolar evin en stil sahibi mekanları haline gelme potansiyeline sahip mekanlardır. Bu örnekte de dramatik değişimi görebiliyorsunuz. Beyaz banyo mobilyaları yine eve bir tazelik ve ışık getirirken cam mozaik kullanımıyla duvarda derinlik sağlayan bir renk ve doku yaratılmış.
Kapsamlı bir yenileme için yıkık dökük bir binaya ihtiyacınız yok. Bu ev dramatik bir değişime çok iyi bir örnek. Yapı gayet sağlam ve kullanılabilir olduğu halde ev sahipleri görünümünü modern ve güncel hale getirecek tasarım değişiklikleri istediler. Merdiven ahşap tırabzanı ve seramik kaplı basamaklarıyla son derece tanıdık, eski moda bir havaya sahip. Bakalım ne hale gelmiş.
Çok daha minimalist tasarımıyla bu merdiven öncekinden oldukça farklı. Tırabzan yerine örülen duvarla bir kutu haline getirilmiş böylece o eski modalıktan kurtulmak da mümkün olmuş. Karşıda gördüğümüz doğramanın karolajlı modeli de değiştirilerek daha yalın hale getirilmiş. Beyaz duvarlar içinde ahşap kaplama merdivenler yalın ve modern bir esintinin işareti.
Bahçenin ve havuzun eski hali pek de cezbedici değil. Gerek kendi halinde bir kargaşa içinde yaşayan yabani otlar gerek havuzun bakımsız ve zamanla kirlenmiş malzemeleri insanda pek hoş duygular uyandırmıyor. Ancak bir yenilemeyle her şey değişebiliyor.
Havuzun seramikleri ve suyu temizlenirken etrafına da çim halı kaplanmış. Böylece bakımı kolay ve kullanışlı, komforlu bir havuz haine gelmiş. Evle beraber yenilenen havuz da içerideki yalınlığı dışarı taşırıyor.
Bir başka dönüşüm hikayesi okumak isterseniz bu deniz manzaralı ev de ilginizi çekebilir.