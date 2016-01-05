6 basit adımda iki katlı bir ev dizaynı

Barınma ihtiyacımızı gidermek için kullandığımız evleri satın alırken veya yeni bir eve taşınırken en çok uğraştığımız zaman ve para harcadığımız işlerden birisi de ev dizaynıdır. Yeni evimizdeki odaların boyutları, genişlikleri, oda sayısı, oda içerisindeki köşe ve çıkıntıların durumu, evin büyüklüğü, ev sakinlerinin ihtiyaçları gibi etkenler göz önünde bulundurularak ev dizaynı yapılır. Ev sakinlerinin ihtiyaçları tam manası ile giderilmesi için çok titiz ve çok dikkatli bir planlama yapılmalı ve uygulanmalıdır. Tek katlı evler için durum böyle iken iki katlı evlerin dizaynı daha zor olmaktadır. İki katlı evlerde genellikle alt katta geniş bir salon, bir mutfak, bir oda, üst katta ise bir yatak odası, bir oda, banyo tuvalet yer alır. Bu nedenle iki katlı evlerin dizaynı daha fazla emek ve titizlik isteyen bir iştir. Yeni bir ev satın aldığınızda veya yeni bir eve taşındığınızda öncelikle evi iyi bir şekilde analiz etmeli ve odaların durumunu gözden geçirmelisiniz. Evinizin oda sayısı ve oda durumunun yanında ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak ev dizaynı yapmaya başlamalısınız. Peki ev dizaynı yaparken nelere dikkat etmeli, hangi etkenlere göre oda dizaynı yapmalıyız ?

İki katlı bir evi dekore ederken öncelikle alt kat ve üst katta normal bir ev ortamı oluşturmalı, her iki katı da bir ev gibi dizayn etmelisiniz. Alt katta bir salon, bir oturma odası, bir mutfak, bir banyo, bir yatak odası olacak şekilde oda düzenlemesi yapılmalı, üst katta da imkanlar dahilinde birebir benzer oda düzenlemesi yapılmalı veya oda sayısına göre çocuk odası, hobi odası, çalışma odası, sinema odası, okuma odası gibi ihtiyaç duyulan odalar şeklinde dekore edilmelidir. Oda düzenlemesi yaparken dikkat edeceğiniz en önemli etken, kişisel ihtiyaçlarınızdır. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre oda düzenlemesi yapmalı, ihtiyaçlarınız doğrultusunda odalarınızı seçerek dekore etmelisiniz. Bir evde bulunması gereken yatak odası, mutfak, salon, oturma odası, çocuk odası gibi odaların düzenlenmesine öncelik vermeli, oda seçimlerinizi bu ihtiyaçlarınıza göre yapmalısınız. Bu odaların düzenlenmesinden sonra üst katta kalan odalarınızı düzenlemeye başlamalısınız.Zorunlu ihtiyaçlarınızın dışında kalan odaları bebek odası, çocuk odası, genç odası, yedek misafir konak odası, oyun odası, hobi odası, çalışma odası, müzik odası, sinema odası, kütüphane, okuma odası süs odası gibi odalar şeklinde düzenleyebilirsiniz. Oda düzenlemeleri yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer etken de odaların bir birine bağlantılarını ve ulaşımının kolay olmasını sağlamaktır. Tuvalet ve salon farklı katlarda olmamalı, merdiven evin içerisinde kolay ulaşılabilir bir bölümde olmalıdır. Ev içerisinde en çok kullanılan alanlar olan mutfak ve oturma odası farklı katlarda yer almamalı, mümkünse her katta mutfak ve oturma odası düzenlemesi yapılmalıdır. Bu sayede evinize gelen misafirlerinizi ağırlarken zorluk çekmeyecek ve misafirlerinize mahcup olmayacaksınız.

İki katlı evlerin dizaynları yapılırken, dışarıdan odalara ulaşım da göz önünde bulundurulmalıdır. İşten eve yorgun argın geldiğinizde üst katta bulunan giyinme odası ve yatak odasını kullanarak alt katın her zaman düzenli ve temiz kalmasını sağlayarak iş yorgunluğunun üzerine evi düzeltme ve toplama işleri ile uğraşmak zorunda kalmazsınız. ayrıca ani bir misafir gelmesi durumunda alt katta rahatlıkla ağırlayabilme imkanı ortaya çıkar. Bu nedenle iki katlı evlerde üst katın oda düzenlemesinin normal bir ev düzenlemesi şeklinde yapılması ev sakinlerinin her zaman avantajına olacaktır. İki katlı bir ev düzenlemesi yapacaksanız veya yeni bir eve taşınmak durumunda iseniz örnek oda düzenlemelerinin yer aldığı homify iki katlı ev düzenlemeleri sayfalarını ziyaret etmeli, zevkinize, kişiliğinize ve ihtiyaçlarınıza uygun olan düzenleme örneklerini evlerinize uygulamalısınız.