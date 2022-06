Her şeyiyle baştan aşağı yenilenen bir daire

Eski evlerin kendilerine has sorunları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden de yeni bir ev satın alırken ya da yeni bir eve taşınırken binanın ve evin yaşının genç olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Ancak eski ev demek kesinlikle her zaman eski ve sorunlu kalacak olan ev demek değildir. Aslına bakarsanız eski bir evi baştan aşağı yenilemek, yeni bir ev almaktan çoğu zaman çok daha ucuza geliyor. Üstelik eski bir evi baştan aşağı yenileyen bir tadilat sürecine girdiğinizde evin her şeyi ev sakinlerinin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda düzenlenebiliyor ve böylece evin tasarımında ev sahiplerinin karakter ve zevklerini yansıtan çok daha büyük unsurlar oluyor. Sıfır binalarda yer alan dairelerde her şey dört dörtlük olsa dahi standart bir iç mimari ve tasarıma uyum göstermeniz gerekirken eski bir daireyi her şeyiyle yenilediğinizde evi size göre düzenleyebiliyorsunuz. Bu yüzden özellikle ev almayı düşünen okurlarımıza eski ve tadilata muhtaç evleri de bu gözle yeniden değerlendirmelerini tavsiye ederek, yenilenen evlerin ne kadar harika olabileceğine örnek teşkil eden bir dairenin kapılarını çalmak için başkent Ankara'ya doğru gidelim dedik. Ankara Dikmen'deki bir site içindeki bir apartmanda yer alan 160 metrekarelik bu ev komple tadilat ve özel tasarımla yeniden biçimlendirilmiş ve ortaya çıkan sonuç göz kamaştırıcı olmuş. Tasarım ve yenileme uygulamalarında ise Yalçın Yapı Dekorasyon'un imzası bulunuyor.