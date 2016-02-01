Her şeyiyle baştan aşağı yenilenen bir daire

Eski evlerin kendilerine has sorunları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden de yeni bir ev satın alırken ya da yeni bir eve taşınırken binanın ve evin yaşının genç olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Ancak eski ev demek kesinlikle her zaman eski ve sorunlu kalacak olan ev demek değildir. Aslına bakarsanız eski bir evi baştan aşağı yenilemek, yeni bir ev almaktan çoğu zaman çok daha ucuza geliyor. Üstelik eski bir evi baştan aşağı yenileyen bir tadilat sürecine girdiğinizde evin her şeyi ev sakinlerinin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda düzenlenebiliyor ve böylece evin tasarımında ev sahiplerinin karakter ve zevklerini yansıtan çok daha büyük unsurlar oluyor. Sıfır binalarda yer alan dairelerde her şey dört dörtlük olsa dahi standart bir iç mimari ve tasarıma uyum göstermeniz gerekirken eski bir daireyi her şeyiyle yenilediğinizde evi size göre düzenleyebiliyorsunuz. Bu yüzden özellikle ev almayı düşünen okurlarımıza eski ve tadilata muhtaç evleri de bu gözle yeniden değerlendirmelerini tavsiye ederek, yenilenen evlerin ne kadar harika olabileceğine örnek teşkil eden bir dairenin kapılarını çalmak için başkent Ankara'ya doğru gidelim dedik. Ankara Dikmen'deki bir site içindeki bir apartmanda yer alan 160 metrekarelik bu ev komple tadilat ve özel tasarımla yeniden biçimlendirilmiş ve ortaya çıkan sonuç göz kamaştırıcı olmuş. Tasarım ve yenileme uygulamalarında ise Yalçın Yapı Dekorasyon'un imzası bulunuyor.
Yenilenen yaşam alanlarının en göz alıcı kısımlarından biri evin girişinde yer alan, salon ile antre arasındaki çift taraflı, kabartmalı, mdf seperatör oluyor. Daireye gelenleri karşılayan bu muhteşem gümüş pırıltılara sahip ahşap uygulama evin geneli hakkında da ilk izlenimi veriyor.
Evin yenilenme işlemleri sırasında elbette ilk olarak eskiye ait olan her şey yıkılmış ve ev kaba inşaattan yeniden yaratılmış. Yepyeni bir daire yaratmak ve eski daireye ait tüm sorunlardan kökten kurtulmak için eski tasarıma ve donanıma sahip olan her şeyi yenilemek şart. Bu resimde de eski mutfaktan yeni mutfağa geçiş sırasındaki kaba inşaat hali görülüyor.
Mutfağın yeni hali oluşturulurken kırsal tarz olarak da bilinen country tarzı bir tasarım tercih edilmiş. Oldukça geniş bir alana sahip olan mutfakta fonksiyonel ve kullanışlı bir yaşam alanı ve aynı zamanda da samimi ve iç açıcı bir atmosfer oluşturmak için karşılıklı tezgah modeli uygulanıyor. Koyu renkli zemin malzemesi beyaz renkli mutfak dolaplarıyla harika bir kontrast oluşturarak dekorasyonu ön plana çıkartıyor. Mutfak girişinin karşısındaki dört metrekarelik alan da kiler olarak değerlendirilmiş.
Yatak odasında da yine evin salonuyla antresi arasında gördüğümüz şık ve özel tasarım seperatöre benzer bir başka seperatör şıklığıyla karşılıyor bizi. Yatak odasının bir cephesine uygulanan bu seperatör sayesinde küçük bir giyinme odası oluşturulmuş ve giysi dolapları yatak odası alanından ayrılmış.
Evdeki hiç kullanılmayan küçük tuvalet ise tamamen değiştirilerek vestiyer haline getirilmiş. Eski evlerde sıklıkla rastlanan ekstra ama kullanışsız dar ve küçük tuvalet alanlarını değerlendirmek için harika bir tasarım fikri, değil mi?
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