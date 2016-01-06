Gösterişli detayları ve havuzu ile lüks bir villa!

Bahçesi, havuzu, garajı ve özenle planlanmış bütün odaları ile lüks bir villada yaşamayı kim istemezdi ki? Şüphesiz mimar ve tasarımcıların en çok keyif aldıkları projeler de bu villalardır. Bugün sizlere Santa Monica Jardins, Rio de Janeiro / Brezilya'da bulunan, göz alıcı bir villayı tanıtacağız. Eklektik dizaynın başarılı örneklerinden biri olan beyaz ve iki katlı bu muhteşem villanın proje sahibi ve uygulayıcısı Angela Meza Arquitetura Interiores adlı firma.

Her detayında stilinin ve konseptinin özelliklerini taşıyan, modern ve konforlu çizgisiyle görenleri hayran bırakan muhteşem bir ev. Evin en dikkat çeken alanı ise veranda ve havuzun birleştirildiği göz alıcı arka bahçesi. Bu evin iç mekan tasarımı ve diğer odaları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız yazımıza bir göz atın. Açık hava alanları ile akıllarda yer edecek bu evi gezmeye başlayalım mı?