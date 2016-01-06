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Gösterişli detayları ve havuzu ile lüks bir villa!

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Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES Modern Havuz
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Bahçesi, havuzu, garajı ve özenle planlanmış bütün odaları ile lüks bir villada yaşamayı kim istemezdi ki? Şüphesiz mimar ve tasarımcıların en çok keyif aldıkları projeler de bu villalardır. Bugün sizlere Santa Monica Jardins, Rio de Janeiro / Brezilya'da bulunan, göz alıcı bir villayı tanıtacağız. Eklektik dizaynın başarılı örneklerinden biri olan beyaz ve iki katlı bu muhteşem villanın proje sahibi ve uygulayıcısı Angela Meza Arquitetura Interiores adlı firma. 

Her detayında stilinin ve konseptinin özelliklerini taşıyan, modern ve konforlu çizgisiyle görenleri hayran bırakan muhteşem bir ev. Evin en dikkat çeken alanı ise veranda ve havuzun birleştirildiği göz alıcı arka bahçesi. Bu evin iç mekan tasarımı ve diğer odaları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız yazımıza bir göz atın. Açık hava alanları ile akıllarda yer edecek bu evi gezmeye başlayalım mı?

Ön bahçe ve garaj

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES Modern Evler
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

Betonarme yapıdaki iki katlı evin dış cephesinde beyaz renk ve ahşap ögeler kullanılmış. Evin yola bakan ön cephesinde geniş bir garaj ve ufak bir ön bahçe var. Dengeli biçimde bitkilendirilmiş ön bahçe evin girişi için mükemmel bir ilk izlenim yaratacak güzellikte. Evin etrafında yüksek yapılar olmadığı için oldukça ferah ve aydınlık bir yapıya sahip. Cepheleri açık ve son derece modern bir ev.

Arka cephe

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES Havuz
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

Evin arka cephesinde açık hava mutfağı, havuz, bahçe, veranda ve açık hava yemek odası gibi alanlar mevcut. Arka bahçeye kurulan bu inanılmaz keyif ortamı ev sakinlerinin konuklarını en iyi şekilde ağırlaması için düşünülmüş olmalı. Dekorasyonun çizgisine uyumlu şezlong ve teras mobilyaları ile çok başarılı bir dinlenme alanı yaratılmış.

Veranda ve havuz

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES Modern Havuz
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

L şeklindeki havuzun bir yanında veranda ve açık yemek odası bulunurken diğer yanında açık mutfak ve bar masası var. Mutfak, veranda ve yemek odası yine ahşap ve beyaz ögelerle oluşturulmuş. Bitkilendirme için modern saksılar ve renkli saksı bitkileri seçilerek havuz başı canlandırılmış. Birçok özelliği ile rahatlamak, dinlenmek ve huzur bulmak için ideal bir ev.

Banyo

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES BanyoKüvet & Duşlar
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

Evin büyük banyosunda beyaz jakuzili bir dikdörtgen küvet kullanılmış. Dekorasyonun tamamı da yine beyaz ögelerle kaplı. Modern saksılar ve renkli saksı bitkileri ile süslenen banyoda aydınlığı artıran parlak ışıklandırmalar tercih edilmiş. Küvetin ayak uzuna duvar nişleri ile kullanışlı ve dekoratif raflar planlanmış. Oldukça şık ve dikkat çeken bir detay. Beyaz rengin temiz ve ferah görüntüsü sayesinde sade ama göz alıcı bir banyo yaratılmış.

Mozaik duvar ve mermer uyumu

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES Modern Banyo
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

Banyolarda mozaik duvar dekorasyonu çok şık sonuçlar verebiliyor. Evin küçük banyosunda kullanılan bu duvar mermer lavabo ile başarılı bir bütün oluşturmuş. Geniş aynalar ve parlak spot ışıklar yardımıyla ferahlık sağlanan banyoda aksesuar olarak da yine saksı bitkilerine yer verilmiş.

Büyüleyici açık alanlar

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

Açık mutfak ve yemek alanları konuk ağırlamanın en ideal yoludur. Hem mutfakta bar, yemek tezgahı ya da barbekü ile ilgilenebilirsiniz hem de konuklarınızla. Açık hava mutfakları ve açık bar, havuz başı dekorasyonlarını mükemmelleştiren özelliklerdir. Mimar ve tasarımcılar bu özelliği en iyi şekilde kullanmışlar. Güzel havalarda bu veranda ve havuz başında geçen zaman paha biçilemez olacaktır.

Açık hava mutfağı

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

Dekorasyonda şık bar tezgahı, bar tabureleri ve dikkat çeken mobilyaları ile başarılı bir açık hava mutfağı yaratılmış. Ayrıca bu açık hava mutfağı kullanım kolaylığı sağlaması için küçük bir pencere ile evin büyük mutfağına bağlanmış. Bu sayede iç mutfakta hazırlanan yemekleri açık hava mutfağına taşımak çok daha kolay olacaktır. Açık hava mutfakları için başka örnekler de görmek isterseniz “Nasıl açık hava mutfağı dekore edebilirim” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

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