Siyahın büyüsünü evinize taşımanın 11 karizmatik yolu

Yakın zamana kadar siyahın özellikle ev dekorasyonlarında pek yeri yoktu çünkü genellikle siyah rengin iç karartıcı, boğucu ve karanlık olduğu düşünülüyordu. Ama yakın geçmişe kadar yaygın olan bu düşüncenin aslında oldukça yanlış olduğu son zamanlarda giderek çoğalan ve popülerleşen siyah odaklı dekorasyon ve tasarımlarda da görülüyor. Siyah renk doğru kullanıldığında yaşam alanlarına eşsiz bir karizma ve seçkin bir doku sağlıyor. Bu yazımızda bunun kanıtı olan, siyahın hakim olduğu, farklı yaşam alanlarındaki başarılı dekorasyon örneklerini derledik.