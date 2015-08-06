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Siyahın büyüsünü evinize taşımanın 11 karizmatik yolu

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BROOKLYN, Mambro Design Studio di Filippo Mambretti Mambro Design Studio di Filippo Mambretti Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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Yakın zamana kadar siyahın özellikle ev dekorasyonlarında pek yeri yoktu çünkü genellikle siyah rengin iç karartıcı, boğucu ve karanlık olduğu düşünülüyordu. Ama yakın geçmişe kadar yaygın olan bu düşüncenin aslında oldukça yanlış olduğu son zamanlarda giderek çoğalan ve popülerleşen siyah odaklı dekorasyon ve tasarımlarda da görülüyor. Siyah renk doğru kullanıldığında yaşam alanlarına eşsiz bir karizma ve seçkin bir doku sağlıyor. Bu yazımızda bunun kanıtı olan, siyahın hakim olduğu, farklı yaşam alanlarındaki başarılı dekorasyon örneklerini derledik. 

İncelikli bir tasarım

D.A Evi, 34 Architects 34 Architects
34 Architects

D.A Evi

34 Architects
34 Architects
34 Architects

Bembeyaz duvarlarla simsiyah mobilyaların iç içe geçtiği ve aksesuarların da dekorasyona uygun bir incelikle tercih edildiği bu ferah ve ilham verici salon İstanbul'da bulunan 34 Architects firması tarafından tasarlanmış. 

Siyah mutfağın büyüsü

GUZO EURODECOR MutfakDolap & Raflar
EURODECOR

GUZO

EURODECOR
EURODECOR
EURODECOR

Eurodecor imzalı mutfakta yoğun olarak siyah renk tercih edilmiş ve çıkan sonuç adeta gözlerimizi kamaştırıyor. Mutfaklarda genelde temizliğin ve zarafetin simgesi beyaz renk tercih edilse de aslında sıra dışı, cool ve dikkat çekici mutfaklar yaratmak için siyah mükemmel bir tercih. Bu mutfakta da tüm mutfak dolapları ve tasarımıyla öne çıkan yemek masası siyah olarak tasarlanmış. Siyahın mutfağın ferahlığını baskılamaması için de yerlerde ve mutfak tezgahında beyaz kullanılmış. 

Parlak siyah ve ahşap uyumu

Eşittir Mobilya Katalog Resimleri, Eşittir Mobilya Eşittir Mobilya MutfakDolap & Raflar
Eşittir Mobilya

Eşittir Mobilya Katalog Resimleri

Eşittir Mobilya
Eşittir Mobilya
Eşittir Mobilya

Bir diğer siyah mutfak tasarımı ise Eşittir Mobilya'ya ait. Bu mutfakta da yine siyah mutfak dolapları kullanılmış ama bu parlak siyah dolaplar şık bir ahşapla kombinlenerek hem siyahın yoğun etkisi yumuşatılmış hem de beyaz mutfak tezgahı ve yerlerle aydınlık bir ortam sağlanmış. 

​Siyahın altınla raksı

3 Boyutlu Dekoratif Duvar Paneli Vardek Varlıbaş Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Vardek Varlıbaş Dekorasyon

3 Boyutlu Dekoratif Duvar Paneli

Vardek Varlıbaş Dekorasyon
Vardek Varlıbaş Dekorasyon
Vardek Varlıbaş Dekorasyon

Yalnızca mutfaklarda değil, yemek odalarında da mutfakta bıraktığı gibi karizmatik bir etki bırakıyor siyah renk. Vardek Varlıbaş Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu şık ve estetik yemek odası da siyahın altın renkle dansının yarattığı atmosferle eşsiz bir dekorasyona dönüşüyor. 

Modern bir zemin

Parador Siyah Yazılı Parke, Parador Parke Parador Parke
Parador Parke

Parador Siyah Yazılı Parke

Parador Parke
Parador Parke
Parador Parke

Siyahın kullanıldığı dekorasyonlar yalnızca mobilyalar ve eşyalarla sınırlı değil elbette. İç mimari tasarımlar yapılırken de siyah kullanımı yaşam alanlarının çehresini değiştiren etkenlerden biri haline geliyor. Parador Parke'nin ürünlerinden biri olan bu yazı desenli griye çalan siyah parkeler de modern evler için eşsiz bir tercih olma niteliği taşıyor. 

Havalı bir banyo

homify Minimalist Banyo
homify

homify
homify
homify

Söylediğimiz gibi siyah kullanımı doğru ve şık bir tasarımla her yaşam alanında fark yaratır; beyaz ve açık renklerle özdeşleşmiş banyolarda bile. Duvarları komple siyah ve hareketli panellerle kaplanmış olan bu banyo da simsiyah ve bembeyazın yarattığı büyülü ortamla öne çıkıyor.

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Sıra dışı ve ilgi çekici

Banyo Dekorasyonu GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Banyo
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Banyo Dekorasyonu

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Banyoda siyah kullanımının ne kadar sıra dışı ve havalı göründüğünün bir diğer örneği de GKHNERDGN İç Mimarlık imzası taşıyor. Bu örnek dekorasyonda siyah renk kullanımının yanı sıra ilginç banyo aksesuarları kullanılarak da banyoya sıra dışı bir karakter kazandırılmış.

Çağdaş ve gösterişli

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Salonunuzun dekorasyonunu nasıl yapacağınızı düşünüyor ama siyaha karşı mesafeli iseniz bu salonu gördükten sonra bir kez daha düşüneceğinize eminiz. Bu çağdaş ve gösterişli salon Mass Architects tarafından dizayn edilmiş.

Siyah lavabo

Exposed, Vallone GmbH Vallone GmbH BanyoKüvet & Duşlar
Vallone GmbH

Vallone GmbH
Vallone GmbH
Vallone GmbH

Banyonuzu siyahla seçkinleştirmenin yollarından biri de resimdeki örnekteki gibi siyah bir lavabo. Modern tasarımlı her banyoya çok yakışacak bir tasarıma sahip. (Farklı lavabo örnekleri için Birbirinden güzel lavabo hazneleri isimli yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.) 

Kontrast yaratan şık modeller

BROOKLYN, Mambro Design Studio di Filippo Mambretti Mambro Design Studio di Filippo Mambretti Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Mambro Design Studio di Filippo Mambretti

Mambro Design Studio di Filippo Mambretti
Mambro Design Studio di Filippo Mambretti
Mambro Design Studio di Filippo Mambretti

Açık renkli dizayn edilmiş salonlarda siyah ve şık tasarımlı bir koltuk da yaşam alanının genel dekorasyonuyla hoş bir kontrast yaratarak daha dikkat çekici bir manzara sağlıyor. 

Eşsiz bir etki

Ispartakule'de bir daire, İdea Mimarlık İdea Mimarlık Modern Yatak Odası
İdea Mimarlık

Ispartakule'de bir daire

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

Siyahın en az tercih edildiği yaşam alanlarından biri de yatak odasıdır. Elbette simsiyah bir yatak odası kasvetli ve boğucu bir hava yaratacağından tercih edilmiyor ama İdea Mimarlık tarafından dizayn edilen bu yatak odası gibi bazı aksesuarların ve örneğin tavana kadar uzanan yatak başı ünitesinin siyah olması odada eşsiz bir etki yaratıyor.

Mobilyaları tamamlayan dekoratif parçalar
Bu siyah renkli odalardan siz en çok hangisini beğendiniz?

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