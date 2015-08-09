Farklı tarz salonlar için farklı koltuk modelleri

Bir koltuk nasıl mutluluk verebilir diye düşünüyor insan ister istemez ama işte bu salona girer girmez etrafa yayılan pozitif enerji ve neşeyi soluyorsunuz. Rengarenk ve modern unsurlarla tasarlanmış salonun en dikkat çeken ve bu eğlenceli tasarımı kuvvetlendiren öğesi ise üç renkli koltuk elbette. Koltuğun en dikkat çekici özelliği ise ayaklı olmayan ve sadece minderlerden oluşan sıra dışı tasarımı.