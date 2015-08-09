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Farklı tarz salonlar için farklı koltuk modelleri

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Frieda - Liegesofa, Polsterunikat Polsterunikat Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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Salon ve oturma odaları dekorasyonlarında şüphesiz en kritik ve önemli mobilyalar koltuklardır. Artık günden güne gelişen ve zenginleşen tasarım dünyasında koltuk modelleri de bir hayli çeşitlendi tabii ki. Koltuk modelleri zenginleştikçe de yaşam alanlarımız daha kendine has ve daha sıra dışı bir görüntüye ve dekorasyona sahip oluyor tabii. İşte birbirinden farklı koltuk modelleriyle farklı tarzlarda dekore edilmiş birbirinden güzel ve ilham verici 13 salon tasarımı.

​Mutluluk veren bir koltuk modeli

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Akdeniz Oturma Odası
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Bir koltuk nasıl mutluluk verebilir diye düşünüyor insan ister istemez ama işte bu salona girer girmez etrafa yayılan pozitif enerji ve neşeyi soluyorsunuz. Rengarenk ve modern unsurlarla tasarlanmış salonun en dikkat çeken ve bu eğlenceli tasarımı kuvvetlendiren öğesi ise üç renkli koltuk elbette. Koltuğun en dikkat çekici özelliği ise ayaklı olmayan ve sadece minderlerden oluşan sıra dışı tasarımı.

​Çiçekli desenler

Mobitool Modüler Mobilya, Mobitool Modüler Mobilya Mobitool Modüler Mobilya Modern Oturma Odası
Mobitool Modüler Mobilya

Mobitool Modüler Mobilya

Mobitool Modüler Mobilya
Mobitool Modüler Mobilya
Mobitool Modüler Mobilya

Koltuklarda ve berjerlerde çiçekli desenlerin her geçen gün biraz daha yaygınlaştığını görebiliyoruz. Modern ve cıvıl cıvıl bir salon yaratmak için böyle canlı renkli ve çiçekli desenleriyle mekâna bahar esintileri getiren koltuk modellerini tercih etmek kaçınılmaz.

Sade ikili koltuklar

Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles Modern Oturma Odası
Prestigious Textiles

Printworks

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

İkili koltukların da oturma odası dekorasyonlarında, özellikle de küçük ya da dar alanlarda oynadığı rol tabii ki çok büyük. Küçük bir odayı şık bir tasarımla ve sıkış tıkış olmayan bir yerleşimle dekore etmek istiyorsanız odanın genel tasarımına ve tarzına uygun ikili koltuklar seçebilirsiniz. Resimdeki ikili koltuk da sade tasarımı, alçak ve eşit sırt ve kolları ve hareketli desenli yastıklarıyla göz dolduruyor. 

Yuvarlak ve uyumlu

Çekmeköy Evi, AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ Modern Oturma Odası
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ

Çekmeköy Evi

AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ

AR-ES Mimarlık tarafından dizayn edilen bu salonda ise dikkat çekici bir tekli koltukla karşılaşıyoruz. Yuvarlak yapısıyla ve kol ve sırt bölümünün yekpareliğiyle ilhan veren koltuk hem modern hem de klasik dokunuşlu eklektik tarzlara uyum sağlayabilecek bir dokuya sahip. 

​Minimal tasarım

Um- und Anbau Wohnhaus Wukowojac in Mellrichstadt, wukowojac architekten wukowojac architekten Modern Oturma Odası
wukowojac architekten

wukowojac architekten
wukowojac architekten
wukowojac architekten

Modern ve minimal tasarımlı salonlarda sıklıkla kullanılan koltuk modellerinden biri de L şeklindeki köşe koltuklardır. Bu örnekteki kadife ve desensiz L koltuk modeli ise salonun genel sadeliğine uygun bir tasarıma ve dokuya sahip.

​Bol yastıkla artan konfor 

Çeşme Port Alaçatı, EKE Mimarlık EKE Mimarlık Modern Oturma Odası
EKE Mimarlık

Çeşme Port Alaçatı

EKE Mimarlık
EKE Mimarlık
EKE Mimarlık

L koltuklar her ne kadar genellikle köşelerde kullanılsalar da bazen de son derece doğru bir dekorasyon tercihi olarak geniş salonları bölmek için mekânın tam merkezine yerleştirilebiliyorlar. Eke Mimarlık imzalı bu salonda da bu kullanımın başarılı örneklerinden birini görüyoruz. Bu L koltuk modelinde bol yastık kullanılarak konfor düzeyi de arttırılmış.

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Yaratıcı ve göz alıcı

villa, teknogrup design teknogrup design Minimalist Oturma Odası
teknogrup design

villa

teknogrup design
teknogrup design
teknogrup design

Görenleri şaşkına çeviren ve büyüleyen bu yaratıcı koltuk modeli ise Teknogroup Design tarafından dekore edilen bu salonun ana odak noktası haline gelmiş ve sade ve minimal tasarımlı yaşam alanının hareket unsurunu oluşturmuş.

​Sıra dışı bir berjer

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners Modern Oturma Odası
yücel partners

D&S Altaş Home

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Yücel Partners tarafından dizayn edilen bu salonda ise en ilgi çekici mobilya tüm alanı renklendiren ve canlandıran ve tabii ki pek alışık olmadığımız modeli ve tasarımıyla öne çıkan sarı berjer.

​Ezber bozan kol tasarımı

Özel Ev Tasarımı, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Modern Oturma Odası
Fabbrica Mobilya

Özel Ev Tasarımı

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

İlham verici bir yaratıcılığa sahip olan bir diğer ürün de Fabbrica Mobilya ürünlerinden biri olan ve ezber bozan kol tasarımıyla öne çıkan bu koltuk takımı.

​Kapitone dikişin estetiği

Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Klasik bir tarz olan kapitone dikişli koltuklar yenilikçi mobilyalarda da farklı şekillerde uygulanıyor artık. Resimdeki beyaz üçlü koltuk da bunun en başarılı örneklerinden biri.

​Kıvrımlı ve yenilikçi

Maltepe Tadilat Dekorasyon Şirketi Modern Oturma Odası
Dekorasyon Şirketi

Maltepe Tadilat

Dekorasyon Şirketi
Dekorasyon Şirketi
Dekorasyon Şirketi

Rengi, dokusu ve en çok da kıvrımlarıyla etkileyen bu koltuk modeli ise yenilikçi tasarımların arasında öne çıkan modellerden biri. Derinin klasik şıklığının marjinal bir tasarımla birleşmesiyle ortaya çıkan bu estetik mobilya, içinde bulunduğu yaşam alanlarının hareket noktası haline gelebilecek bir yapıya sahip.

​Modern josephine

Frieda - Liegesofa, Polsterunikat Polsterunikat Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Polsterunikat

Polsterunikat
Polsterunikat
Polsterunikat

Josephine koltukların büyüsünden daha önce Göz alıcı ve romantik: Josephine koltuklar isimli yazımızda da bahsetmiştik. Böyle modern tasarımlı modellerse oturma odalarına etkili birer dokunuş olabilirler.

​Gerçek bir klasik

Chesterfield Sofa from Locus Habitat Locus Habitat Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Locus Habitat

Chesterfield Sofa from Locus Habitat

Locus Habitat
Locus Habitat
Locus Habitat

Ve elbette koltuk modellerinden bahsederken şıklığıyla tarih boyunca her zaman tüm dekorasyonlarda fark yaratan Chesterfield koltuk modellerinden bahsetmemek olmaz. Gerçek bir klasik olan bu modeller mekânlara eşsiz bir seçkinlik sağlıyor.

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