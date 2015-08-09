Farklı tarz salonlar için farklı koltuk modelleri

Salon ve oturma odaları dekorasyonlarında şüphesiz en kritik ve önemli mobilyalar koltuklardır. Artık günden güne gelişen ve zenginleşen tasarım dünyasında koltuk modelleri de bir hayli çeşitlendi tabii ki. Koltuk modelleri zenginleştikçe de yaşam alanlarımız daha kendine has ve daha sıra dışı bir görüntüye ve dekorasyona sahip oluyor tabii. İşte birbirinden farklı koltuk modelleriyle farklı tarzlarda dekore edilmiş birbirinden güzel ve ilham verici 13 salon tasarımı.
Bir koltuk nasıl mutluluk verebilir diye düşünüyor insan ister istemez ama işte bu salona girer girmez etrafa yayılan pozitif enerji ve neşeyi soluyorsunuz. Rengarenk ve modern unsurlarla tasarlanmış salonun en dikkat çeken ve bu eğlenceli tasarımı kuvvetlendiren öğesi ise üç renkli koltuk elbette. Koltuğun en dikkat çekici özelliği ise ayaklı olmayan ve sadece minderlerden oluşan sıra dışı tasarımı.
Koltuklarda ve berjerlerde çiçekli desenlerin her geçen gün biraz daha yaygınlaştığını görebiliyoruz. Modern ve cıvıl cıvıl bir salon yaratmak için böyle canlı renkli ve çiçekli desenleriyle mekâna bahar esintileri getiren koltuk modellerini tercih etmek kaçınılmaz.
İkili koltukların da oturma odası dekorasyonlarında, özellikle de küçük ya da dar alanlarda oynadığı rol tabii ki çok büyük. Küçük bir odayı şık bir tasarımla ve sıkış tıkış olmayan bir yerleşimle dekore etmek istiyorsanız odanın genel tasarımına ve tarzına uygun ikili koltuklar seçebilirsiniz. Resimdeki ikili koltuk da sade tasarımı, alçak ve eşit sırt ve kolları ve hareketli desenli yastıklarıyla göz dolduruyor.
AR-ES Mimarlık tarafından dizayn edilen bu salonda ise dikkat çekici bir tekli koltukla karşılaşıyoruz. Yuvarlak yapısıyla ve kol ve sırt bölümünün yekpareliğiyle ilhan veren koltuk hem modern hem de klasik dokunuşlu eklektik tarzlara uyum sağlayabilecek bir dokuya sahip.
Modern ve minimal tasarımlı salonlarda sıklıkla kullanılan koltuk modellerinden biri de L şeklindeki köşe koltuklardır. Bu örnekteki kadife ve desensiz L koltuk modeli ise salonun genel sadeliğine uygun bir tasarıma ve dokuya sahip.
L koltuklar her ne kadar genellikle köşelerde kullanılsalar da bazen de son derece doğru bir dekorasyon tercihi olarak geniş salonları bölmek için mekânın tam merkezine yerleştirilebiliyorlar. Eke Mimarlık imzalı bu salonda da bu kullanımın başarılı örneklerinden birini görüyoruz. Bu L koltuk modelinde bol yastık kullanılarak konfor düzeyi de arttırılmış.
Görenleri şaşkına çeviren ve büyüleyen bu yaratıcı koltuk modeli ise Teknogroup Design tarafından dekore edilen bu salonun ana odak noktası haline gelmiş ve sade ve minimal tasarımlı yaşam alanının hareket unsurunu oluşturmuş.
Yücel Partners tarafından dizayn edilen bu salonda ise en ilgi çekici mobilya tüm alanı renklendiren ve canlandıran ve tabii ki pek alışık olmadığımız modeli ve tasarımıyla öne çıkan sarı berjer.
İlham verici bir yaratıcılığa sahip olan bir diğer ürün de Fabbrica Mobilya ürünlerinden biri olan ve ezber bozan kol tasarımıyla öne çıkan bu koltuk takımı.
Klasik bir tarz olan kapitone dikişli koltuklar yenilikçi mobilyalarda da farklı şekillerde uygulanıyor artık. Resimdeki beyaz üçlü koltuk da bunun en başarılı örneklerinden biri.
Rengi, dokusu ve en çok da kıvrımlarıyla etkileyen bu koltuk modeli ise yenilikçi tasarımların arasında öne çıkan modellerden biri. Derinin klasik şıklığının marjinal bir tasarımla birleşmesiyle ortaya çıkan bu estetik mobilya, içinde bulunduğu yaşam alanlarının hareket noktası haline gelebilecek bir yapıya sahip.
Josephine koltukların büyüsünden daha önce Göz alıcı ve romantik: Josephine koltuklar isimli yazımızda da bahsetmiştik. Böyle modern tasarımlı modellerse oturma odalarına etkili birer dokunuş olabilirler.
Ve elbette koltuk modellerinden bahsederken şıklığıyla tarih boyunca her zaman tüm dekorasyonlarda fark yaratan Chesterfield koltuk modellerinden bahsetmemek olmaz. Gerçek bir klasik olan bu modeller mekânlara eşsiz bir seçkinlik sağlıyor.