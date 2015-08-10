Evinizde kullanabileceğiniz birbirinden güzel 10 tasarım fikri

Kelime anlamı “seçmecilik” olan, tasarım ve iç mimaride ise farklı tarz, fikir ve konseptleri bir araya getiren bir dekorasyon anlayışını ifade eden eklektisizm, evlerimizin dizaynlarında da her geçen gün daha çok kullanılmaya başlıyor. Eklektik tarza sahip olan yaşam alanlarının en önemli özellikleri ise farklı tarzların farklı olumlu ve büyüleyici özelliklerini harmanlayıp ortaya gerçekten göz kamaştıran manzaralar çıkarabilmeleri. Yani mesela klasik mobilyalardan ama modern yerleşimden hoşlanıyorsanız bu iki unsuru bir araya getirip şık ve estetik bir salon yaratabilirsiniz. Bu yazımızda da sizin için eklektik tarzın en başarılı ve büyüleyici örneklerini bir araya getirdik.