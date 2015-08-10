Evinizde kullanabileceğiniz birbirinden güzel 10 tasarım fikri

Kelime anlamı “seçmecilik” olan, tasarım ve iç mimaride ise farklı tarz, fikir ve konseptleri bir araya getiren bir dekorasyon anlayışını ifade eden eklektisizm, evlerimizin dizaynlarında da her geçen gün daha çok kullanılmaya başlıyor. Eklektik tarza sahip olan yaşam alanlarının en önemli özellikleri ise farklı tarzların farklı olumlu ve büyüleyici özelliklerini harmanlayıp ortaya gerçekten göz kamaştıran manzaralar çıkarabilmeleri. Yani mesela klasik mobilyalardan ama modern yerleşimden hoşlanıyorsanız bu iki unsuru bir araya getirip şık ve estetik bir salon yaratabilirsiniz. Bu yazımızda da sizin için eklektik tarzın en başarılı ve büyüleyici örneklerini bir araya getirdik.
Klasik tarzlı ama modern hardal rengiyle dikkat çeken koltukları, vintage aksesuarları ve çağdaş yerleşimiyle dikkat çeken bu şahane salon adeta bir tasarım harikası olma niteliğinde. Escapefromsofa tarafından dizayn edilen bu salonun içinde bulunduğu ve tıpkı salon gibi diğer odalarında da eklektik bir anlayışın hüküm sürdüğü evi Erenköy’de eklektik dekorasyonlu bir ev isimli yazımızda ziyaret etmiştik.
Tasarımında Natural Light Design Studio imzası bulunan bu göz kamaştırıcı salon ise gücünü ve etkisini yüksek tavanlarından, klasik ayna ve avizelerinin şıklığından, doğal görünümlü çağdaş tuğla duvarlarından ve modern tasarımlı ve renkli mobilyalarından alıyor.
Sade ve minimal görünümüyle öne çıkan ve Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanmış bu salondaki en dikkat çekici öğe ise klasik salonlarda kullanılan kahve tonlarının dekorasyona incelikle yedirilmiş ve yayılmış olması. Klasik tekli koltuk ise odanın dekorasyonunun tarihle göbek bağı olma niteliği taşıyor.
Bu göz alıcı ve gösterişli salon ise klasik tarzın hakimiyetini sürdüğü ama modern ayrıntıların özenli bir dekorasyonla aralara yerleştirildiği başarılı örneklerden biri. Tasarımda Sönmez Mobilya imzası var.
Oldukça sıra dışı bir dokuya sahip olan bu banyo ise, hem renkleriyle, hem aksesuarlarıyla, hem de duvar dekorasyonuyla oldukça dikkat çeken ve öne çıkan bir tasarım örneği. Neredeyse tüm tasarım anlayışları harmanlanarak son derece marjinal ve şık bir atmosfer elde edilmiş.
Eskitilmiş dokular bugün iç mimari ve dekorasyonların giderek yaygınlaşan çok şık unsurlarını oluşturuyor. Bu örnekte de yenilikçi bir yatak odası tasarımında eskitilmiş kapının oluşturduğu kontrast ve güzellikle karşılaşıyoruz.
Kırmızı ve avangart bir mutfak tasarımının ham tuğladan örülmüş bir ocakla bir araya gelerek inanılmaz eşsiz bir dokunun oluşturulduğu bu dekorasyonda bir diğer dikkat çekici tasarım unsuru ise yerlerin bu iki farklı dokuya da uyum sağlayabilen deseni ve karakteri.
Klasik avizeler, doğal ve sade duvarlar, modern bir yerleşim ve minimal ve sıradan mobilyalarla son derece sıra dışı bir tasarım yaratmak mümkün. İspanya'dan bu dekorasyon örneği de bunun şahane bir kanıtı.
Manzaranın büyüsüyle de etkisi ikiye katlanan bu estetik ve şık salonun tasarımında aslında genel havaya hakim olan tasarım anlayışı modern tarz elbette. Ama yerdeki hayvan postu görünümündeki halı klasik tasarımları çağrıştıran ve yaşam alanının tek farklı tarza sahip öğesi olan ayrıntısı. Bu tip tekil ayrıntılar mekânların dokularında oldukça büyük farklar yaratıyor.
Yine modern bir anlayışın hakim olduğu bir oturma odası örneğiyle karşı karşıyayız. İlk bakışta dekorasyona tek bir tarz hüküm sürüyor gibi görünse de tekli koltuğun üzerindeki desenler ve aydınlatma ünitelerinin klasik görüntüsü odaya eşsiz bir harmanlanmış etki katıyor.