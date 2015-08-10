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Evinizde kullanabileceğiniz birbirinden güzel 10 tasarım fikri

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Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Eklektik Yatak Odası
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Kelime anlamı “seçmecilik” olan, tasarım ve iç mimaride ise farklı tarz, fikir ve konseptleri bir araya getiren bir dekorasyon anlayışını ifade eden eklektisizm, evlerimizin dizaynlarında da her geçen gün daha çok kullanılmaya başlıyor. Eklektik tarza sahip olan yaşam alanlarının en önemli özellikleri ise farklı tarzların farklı olumlu ve büyüleyici özelliklerini harmanlayıp ortaya gerçekten göz kamaştıran manzaralar çıkarabilmeleri. Yani mesela klasik mobilyalardan ama modern yerleşimden hoşlanıyorsanız bu iki unsuru bir araya getirip şık ve estetik bir salon yaratabilirsiniz. Bu yazımızda da sizin için eklektik tarzın en başarılı ve büyüleyici örneklerini bir araya getirdik.

​Klasiğin modernleşmesi

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa
Escapefromsofa

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Klasik tarzlı ama modern hardal rengiyle dikkat çeken koltukları, vintage aksesuarları ve çağdaş yerleşimiyle dikkat çeken bu şahane salon adeta bir tasarım harikası olma niteliğinde. Escapefromsofa tarafından dizayn edilen bu salonun içinde bulunduğu ve tıpkı salon gibi diğer odalarında da eklektik bir anlayışın hüküm sürdüğü evi Erenköy’de eklektik dekorasyonlu bir ev isimli yazımızda ziyaret etmiştik.

Göz kamaştırıcı bir birleşim

Authentic Lofts, NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO Eklektik Oturma Odası
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO

Authentic Lofts

NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO

Tasarımında Natural Light Design Studio imzası bulunan bu göz kamaştırıcı salon ise gücünü ve etkisini yüksek tavanlarından, klasik ayna ve avizelerinin şıklığından, doğal görünümlü çağdaş tuğla duvarlarından ve modern tasarımlı ve renkli mobilyalarından alıyor.

Kahve tonlarının modern kullanımı

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Sade ve minimal görünümüyle öne çıkan ve Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanmış bu salondaki en dikkat çekici öğe ise klasik salonlarda kullanılan kahve tonlarının dekorasyona incelikle yedirilmiş ve yayılmış olması. Klasik tekli koltuk ise odanın dekorasyonunun tarihle göbek bağı olma niteliği taşıyor.

Klasik hakimiyetine modern ayrıntılar

Natalia Salon Takımı / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Eklektik Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Natalia Salon Takımı / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Bu göz alıcı ve gösterişli salon ise klasik tarzın hakimiyetini sürdüğü ama modern ayrıntıların özenli bir dekorasyonla aralara yerleştirildiği başarılı örneklerden biri. Tasarımda Sönmez Mobilya imzası var.

Farklı tarzları harmanlayan bir banyo

homify Eklektik Banyo
homify

homify
homify
homify

Oldukça sıra dışı bir dokuya sahip olan bu banyo ise, hem renkleriyle, hem aksesuarlarıyla, hem de duvar dekorasyonuyla oldukça dikkat çeken ve öne çıkan bir tasarım örneği. Neredeyse tüm tasarım anlayışları harmanlanarak son derece marjinal ve şık bir atmosfer elde edilmiş.

Yenilikçi eskitilmiş dokular

Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Eklektik Yatak Odası
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Eskitilmiş dokular bugün iç mimari ve dekorasyonların giderek yaygınlaşan çok şık unsurlarını oluşturuyor. Bu örnekte de yenilikçi bir yatak odası tasarımında eskitilmiş kapının oluşturduğu kontrast ve güzellikle karşılaşıyoruz. 

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İki farklı tarz, mükemmel bir sonuç

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores Eklektik Mutfak
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

Kırmızı ve avangart bir mutfak tasarımının ham tuğladan örülmüş bir ocakla bir araya gelerek inanılmaz eşsiz bir dokunun oluşturulduğu bu dekorasyonda bir diğer dikkat çekici tasarım unsuru ise yerlerin bu iki farklı dokuya da uyum sağlayabilen deseni ve karakteri.

Sıradan mobilyalarla sıra dışı tasarım

Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Eklektik Yemek Odası
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid

Simetrika - Reformas Integrales en Madrid
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid
Simetrika - Reformas Integrales en Madrid

Klasik avizeler, doğal ve sade duvarlar, modern bir yerleşim ve minimal ve sıradan mobilyalarla son derece sıra dışı bir tasarım yaratmak mümkün. İspanya'dan bu dekorasyon örneği de bunun şahane bir kanıtı.

Fark yaratan tekil ayrıntılar

Villa Gran Atlantico, Lukas Palik Fotografie Lukas Palik Fotografie Eklektik Oturma Odası
Lukas Palik Fotografie

Lukas Palik Fotografie
Lukas Palik Fotografie
Lukas Palik Fotografie

Manzaranın büyüsüyle de etkisi ikiye katlanan bu estetik ve şık salonun tasarımında aslında genel havaya hakim olan tasarım anlayışı modern tarz elbette. Ama yerdeki hayvan postu görünümündeki halı klasik tasarımları çağrıştıran ve yaşam alanının tek farklı tarza sahip öğesi olan ayrıntısı. Bu tip tekil ayrıntılar mekânların dokularında oldukça büyük farklar yaratıyor.

Eşsiz bir etki

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Eklektik Oturma Odası
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

Yine modern bir anlayışın hakim olduğu bir oturma odası örneğiyle karşı karşıyayız. İlk bakışta dekorasyona tek bir tarz hüküm sürüyor gibi görünse de tekli koltuğun üzerindeki desenler ve aydınlatma ünitelerinin klasik görüntüsü odaya eşsiz bir harmanlanmış etki katıyor.

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Ev dekorasyonunda eklektik tasarım tarzını yansıtan bu örnekleri siz nasıl buldunuz?

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