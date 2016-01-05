Deniz kenarında A+ bir konut

Bu sayfamızda rafine zevklere hitap eden, lüksün yeniden tanımlanmış hali olarak ifade etmekte beis görmeyeceğimiz, gösterişli, marjinal, ancak dikkatli incelendiği takdirde her bir ayrıntısı bir problematiğe çözüm oluşturan, son derece sıra dışı bir konutu inceleyeceğiz. Amsterdam'da konumlanmış olan Hollandalı mimarlık firması Wiel Arets Architecture'un İspanya'nın Marbella şehrinde gerçekleştirdiği bu konut çalışması her detayıyla benzersiz.
Marbella bildiğiniz üzere Akdeniz'in en batısında yer alan, Cebelitarık bozağına komşubir tatil şehri. Yirmi yedi kilometrelik muhteşem bir sahil hattına sahip olan şehirde deniz kenarına yakın ev sahibi olmak ise büyük bir ayrıcalık. Ancak deniz kenarına yakın bir konumda ev sahibi olmanın tüm avantajlarının yanı sıra bir de dezavantajı var. Seviye farkının olmaması, çevredeki diğer konutlar ve ağaçlar nedeniyle deniz manzarasına pek de fazla sahip olamamak. Lüks konutların bulunduğu bu Marbella semtinde de evlerin üst katları deniz manzarasına sahipken yüzme havuzunun yer aldığı zemin katlarda manzara bulunmuyor. Hollandalı mimarlık firması Wiel Arets Architecture bu küçük probleme son derece sıra dışı bir çözüm bulmuş ve yüzme havuzunu evin en üst katına taşımış. Ancak bunu öyle sıra dışı bir tasarımla gerçekleştirmiş ki… gelin hep beraber inceleyelim.
Bu lüks ve marjinal evin en sıra dışı özelliklerinin başında çatı katında yer alan ve zemini camdan oluşan yüzme havuzu geliyor. Konutun sakinlerine Akdeniz manzarası eşliğinde havuzda yüzme imkanı sağlayan bu yüzme havuzunun cam tabanı ise muhteşem Akdeniz güneşinin de etkisiyle evin bir çok noktasında turkuaz rengi ışık oyunları oluşmasını sağlıyor.
İspanya'nın Costa del Sol bölgesinde yer alan Marbella'nın yirmi yedi kilometrelik muhteşem bir sahil şeridi bulunuyor. Ancak eğer konutunuz denize birinci sırada değilse, deniz manzarasından yoksun kalma olasılığınız oldukça yüksek. Çevredeki konutlar ile ağaç ve diğer yüksek bitkiler nedeniyle deniz manzarası denize son derece yakın olan evler için dahi kapanmış vaziyette. Ancak çatı katına yerleştirilmiş bir yüzme havuzu sayesinde muhteşem Akdeniz manzarasından faydalanarak havuzun tadını çıkarmak mümkün kılınmış.
Konut caddeden geçerken dahi dikkat çekecek özellikte. Çevresindeki Endülüs tarzından etkilenmiş konutlardan tamamen ayrılan yapı, brüt beton cepheleri, cam tabanlı çatı yüzme havuzu, çağdaş mimarisi, kapalı garajı ve hızlı ve yavaş merdiven takımları ile dikkat çekiyor.
Yapının yüzme havuzundan sonra en dikkat çekici bir diğer özelliği ise sahip olduğu iki ayrı merdiven takımı. Hızlı merdiven ve yavaş merdiven diye ikiye ayrılan ve dört kat üzerine yayılmış olan tüm yapıyı dolaşan merdivenlerden bir tanesi bina boyunca ve binanın merkezinde yer alırken, diğeri yani hızlı merdiven seti iç mekanda olmasına rağmen dış mekan ile daha fazla bağlantılı ve dik bir eğimle evin sakinlerini direkt çatı katında yer alan yüzme havuzuna ulaştırıyor.
Bu çağdaş ve lüks konutun dekorasyonu bir çoğunuzun tahmin edebileceği üzere dizaynır işi lüks mobilyalar ile yapılmış. Kalabalık partileri ağırlamak için uzun bir ahşap masaya sahip olan yemek odasında sandalye olarak Eames'in Eiffel serisi sandalyeler kullanılmış. Dipte ise Le Corbusier'in ünlü şezlong tasarımı LC4'ü görebilirsiniz.
En ünlü dizaynır sandalyelerini incelemek için ’Sofistike zevklere hitap eden 10 ikonik sandalye’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.