Deniz kenarında A+ bir konut

Bu sayfamızda rafine zevklere hitap eden, lüksün yeniden tanımlanmış hali olarak ifade etmekte beis görmeyeceğimiz, gösterişli, marjinal, ancak dikkatli incelendiği takdirde her bir ayrıntısı bir problematiğe çözüm oluşturan, son derece sıra dışı bir konutu inceleyeceğiz. Amsterdam'da konumlanmış olan Hollandalı mimarlık firması Wiel Arets Architecture'un İspanya'nın Marbella şehrinde gerçekleştirdiği bu konut çalışması her detayıyla benzersiz.

Marbella bildiğiniz üzere Akdeniz'in en batısında yer alan, Cebelitarık bozağına komşubir tatil şehri. Yirmi yedi kilometrelik muhteşem bir sahil hattına sahip olan şehirde deniz kenarına yakın ev sahibi olmak ise büyük bir ayrıcalık. Ancak deniz kenarına yakın bir konumda ev sahibi olmanın tüm avantajlarının yanı sıra bir de dezavantajı var. Seviye farkının olmaması, çevredeki diğer konutlar ve ağaçlar nedeniyle deniz manzarasına pek de fazla sahip olamamak. Lüks konutların bulunduğu bu Marbella semtinde de evlerin üst katları deniz manzarasına sahipken yüzme havuzunun yer aldığı zemin katlarda manzara bulunmuyor. Hollandalı mimarlık firması Wiel Arets Architecture bu küçük probleme son derece sıra dışı bir çözüm bulmuş ve yüzme havuzunu evin en üst katına taşımış. Ancak bunu öyle sıra dışı bir tasarımla gerçekleştirmiş ki… gelin hep beraber inceleyelim.