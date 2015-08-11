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Bebeğiniz için birbirinden sevimli beşikler

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LACOTE Çiftlik temalı bebek ve çocuk odası , Lacote Design Lacote Design Çocuk OdasıYatak & Beşikler
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Hiç şüphe yok ki dünyanın en mutlu insanları yeni bebeği olan insanlardır. Evinize neşe, hayatınıza mutluluk katan bebekleriniz için zaten onlar daha dünyaya gelmeden odalarını hazırlar, sevimli, neşeli, masum bebek odaları dizayn edersiniz. Bebek odalarının merkezinde ise pek tabii ki ve doğal olarak, bakınca bize içinizi ısıtan ve suratınıza koca bir gülümseme yayan beşikler yani bebek karyolaları vardır. Bu yazımızda da taze anne ve babalar ve anne baba olmaya hazırlananlar için bebek odalarına çok yakışacak birbirinden farklı ve sevimli beşik tasarımlarını derledik. (Henüz bebek odasını hazırlama aşamasındaysanız ya da çocuğunuz için yeni bir oda düşünüyorsanız genel olarak çocuk ve bebek odaları dekorasyonu hakkında ipuçları verdiğimiz Çocuk odası nasıl döşenir? Fikirler ve ipuçları isimli yazımızı da tavsiye ederiz.) 

​Rengarenk ve gösterişli

Perçin evi Şölen Üstüner İç mimarlık Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Şölen Üstüner İç mimarlık

Perçin evi

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Neşeli mi neşeli ve her zaman gülen bebekler için mükemmel tercihlerden birini de Şölen Coşar İç Mimarlık tarafından dizayn edilmiş bu odada görüyoruz. Hem rengarenk ve eğlenceli hem de sıra dışı tasarımıyla gösterişli ve şık.

​Tekerlekli beşik

Recamaras para princesas, Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños

Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños
Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños
Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños

Bebeğiniz için bir bebek odası hazırladınız ama yine de siz neredeyseniz o da yanınızda olsun istiyorsanız, geceleri yatak odanıza gündüzleri oturma odanıza götürebileceğiniz bu tür bir tekerlekli ve taşınabilir bebek karyolası tam size göre. 

​Cibinlikli ve sağlıklı

RÜYA BEBEK ODASI ŞİRİNLER GENÇ ODASI Çocuk OdasıYatak & Beşikler
ŞİRİNLER GENÇ ODASI

RÜYA BEBEK ODASI

ŞİRİNLER GENÇ ODASI
ŞİRİNLER GENÇ ODASI
ŞİRİNLER GENÇ ODASI

Şirinler Genç Odası tarafından tasarlanan bu bebek odasında ise cibinlikli ve şık bir beşikle karşılaşıyoruz. Bu tarz tasarımlar elbette hem bebeğiniz uyurken onun dikkatini dağıtacak manzaralardan uzak tutuyor hem de onu sineklerden koruyor.

​Masumiyet simgesi bir beşik modeli

Lacote prenses çocuk ve bebek odası tasarımları, Lacote Design Lacote Design Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Lacote Design

Lacote prenses çocuk ve bebek odası tasarımları

Lacote Design
Lacote Design
Lacote Design

Bebeklerin en karakteristik özelliği nedir diye sorsak yüz kişiden doksan beşinin masumiyet diye cevap vereceğine eminiz. Lacote Design ürünlerinden olan bu üst kısımdaki yuvarlak ünitesiyle yumuşak bir tasarıma sahip olan tekerlekli beşik ise yine adeta bu masumiyeti simgeliyor.

​Ahşap şıklığı

LACOTE Çiftlik temalı bebek ve çocuk odası , Lacote Design Lacote Design Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Lacote Design

LACOTE Çiftlik temalı bebek ve çocuk odası

Lacote Design
Lacote Design
Lacote Design

Ahşabın yalnızca yetişkin yaşam alanlarında kullanılan ağırbaşlı bir malzeme olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsun. Ahşabın yoğunluklu kullanıldığı çocuk odaları da doğru dekorasyonla mükemmel sonuçlar yaratabiliyor. Şık bir ahşap beşiğe sahip olan bu bebek odası da bunun en başarılı kanıtlarından biri.

​Şeffaf parmaklıklar

Cinderella Cotbed Adorable Tots Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Adorable Tots

Cinderella Cotbed

Adorable Tots
Adorable Tots
Adorable Tots

Genelde renkli ve hareketli beşiklere alışkınız ama örnekteki gibi son derece minimal bir tasarıma sahip, şeffaf parmaklıklarıyla öne çıkan sade bir beşik de bebeğiniz ve bebek odanız için ideal olabilir.

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​Filli beşik

Elephant Cotbed Adorable Tots Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Adorable Tots

Elephant Cotbed

Adorable Tots
Adorable Tots
Adorable Tots

Birleşik Krallık'ta yer alan Adorable Tots isimli firmaya ait olan bu beşik tasarımı ise fil konsepti ve yuvarlak yapısıyla hem yetişkinleri hem de çocukları kendine hayran bırakacak türden.

​Beyaz sadelik

Muebles y decoración de dormitorios, KRETHAUS KRETHAUS Çocuk OdasıYatak & Beşikler
KRETHAUS

KRETHAUS
KRETHAUS
KRETHAUS

Beyaz rengin pek çok yaşam alanında olduğu gibi bebek odalarında da mükemmel bir estetik etkisi var. Beyazlar içindeki bu bebek odasında gördüğümüz kare şeklindeki bebek karyolası ise bebeğiniz için hem geniş bir oyun alanı hem de rahat bir yatak niteliğinde.

​İşlevsel ve derli toplu

Muebles Petit Corner, Petit Corner Petit Corner Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Petit Corner

Petit Corner
Petit Corner
Petit Corner

Sıradaki beşik ise bol ve şık çekmeceleriyle dikkat çekiyor. Hem estetik hem de bebeğinizin ihtiyaçlarını derli toplu tutabileceğiniz bir yapıya sahip.

​Salına salına güzel uykular

Poco Baby Hammock Poco Baby Ltd Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Poco Baby Ltd

Poco Baby Hammock

Poco Baby Ltd
Poco Baby Ltd
Poco Baby Ltd

Bebeklerin sallanarak uyumayı ne çok sevdiğini biliyoruz. Bu ürün de yeni doğanların bu ihtiyaçlarına hitap eden çok şık bir salıncak beşik.

​Kutu gibi

Collectie GAAF, ukkepuk meubels ukkepuk meubels Çocuk OdasıYatak & Beşikler
ukkepuk meubels

ukkepuk meubels
ukkepuk meubels
ukkepuk meubels

Tekerlekli ünitesiyle ister oturma odasında ister yatak odasında isterseniz de bebek odasında bulundurabileceğiniz bu beşik de kutu gibi ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

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