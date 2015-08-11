Bebeğiniz için birbirinden sevimli beşikler

Hiç şüphe yok ki dünyanın en mutlu insanları yeni bebeği olan insanlardır. Evinize neşe, hayatınıza mutluluk katan bebekleriniz için zaten onlar daha dünyaya gelmeden odalarını hazırlar, sevimli, neşeli, masum bebek odaları dizayn edersiniz. Bebek odalarının merkezinde ise pek tabii ki ve doğal olarak, bakınca bize içinizi ısıtan ve suratınıza koca bir gülümseme yayan beşikler yani bebek karyolaları vardır. Bu yazımızda da taze anne ve babalar ve anne baba olmaya hazırlananlar için bebek odalarına çok yakışacak birbirinden farklı ve sevimli beşik tasarımlarını derledik. (Henüz bebek odasını hazırlama aşamasındaysanız ya da çocuğunuz için yeni bir oda düşünüyorsanız genel olarak çocuk ve bebek odaları dekorasyonu hakkında ipuçları verdiğimiz Çocuk odası nasıl döşenir? Fikirler ve ipuçları isimli yazımızı da tavsiye ederiz.)
Neşeli mi neşeli ve her zaman gülen bebekler için mükemmel tercihlerden birini de Şölen Coşar İç Mimarlık tarafından dizayn edilmiş bu odada görüyoruz. Hem rengarenk ve eğlenceli hem de sıra dışı tasarımıyla gösterişli ve şık.
Bebeğiniz için bir bebek odası hazırladınız ama yine de siz neredeyseniz o da yanınızda olsun istiyorsanız, geceleri yatak odanıza gündüzleri oturma odanıza götürebileceğiniz bu tür bir tekerlekli ve taşınabilir bebek karyolası tam size göre.
Şirinler Genç Odası tarafından tasarlanan bu bebek odasında ise cibinlikli ve şık bir beşikle karşılaşıyoruz. Bu tarz tasarımlar elbette hem bebeğiniz uyurken onun dikkatini dağıtacak manzaralardan uzak tutuyor hem de onu sineklerden koruyor.
Bebeklerin en karakteristik özelliği nedir diye sorsak yüz kişiden doksan beşinin masumiyet diye cevap vereceğine eminiz. Lacote Design ürünlerinden olan bu üst kısımdaki yuvarlak ünitesiyle yumuşak bir tasarıma sahip olan tekerlekli beşik ise yine adeta bu masumiyeti simgeliyor.
Ahşabın yalnızca yetişkin yaşam alanlarında kullanılan ağırbaşlı bir malzeme olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsun. Ahşabın yoğunluklu kullanıldığı çocuk odaları da doğru dekorasyonla mükemmel sonuçlar yaratabiliyor. Şık bir ahşap beşiğe sahip olan bu bebek odası da bunun en başarılı kanıtlarından biri.
Genelde renkli ve hareketli beşiklere alışkınız ama örnekteki gibi son derece minimal bir tasarıma sahip, şeffaf parmaklıklarıyla öne çıkan sade bir beşik de bebeğiniz ve bebek odanız için ideal olabilir.
Birleşik Krallık'ta yer alan Adorable Tots isimli firmaya ait olan bu beşik tasarımı ise fil konsepti ve yuvarlak yapısıyla hem yetişkinleri hem de çocukları kendine hayran bırakacak türden.
Beyaz rengin pek çok yaşam alanında olduğu gibi bebek odalarında da mükemmel bir estetik etkisi var. Beyazlar içindeki bu bebek odasında gördüğümüz kare şeklindeki bebek karyolası ise bebeğiniz için hem geniş bir oyun alanı hem de rahat bir yatak niteliğinde.
Sıradaki beşik ise bol ve şık çekmeceleriyle dikkat çekiyor. Hem estetik hem de bebeğinizin ihtiyaçlarını derli toplu tutabileceğiniz bir yapıya sahip.
Bebeklerin sallanarak uyumayı ne çok sevdiğini biliyoruz. Bu ürün de yeni doğanların bu ihtiyaçlarına hitap eden çok şık bir salıncak beşik.
Tekerlekli ünitesiyle ister oturma odasında ister yatak odasında isterseniz de bebek odasında bulundurabileceğiniz bu beşik de kutu gibi ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.