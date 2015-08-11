Bebeğiniz için birbirinden sevimli beşikler

Hiç şüphe yok ki dünyanın en mutlu insanları yeni bebeği olan insanlardır. Evinize neşe, hayatınıza mutluluk katan bebekleriniz için zaten onlar daha dünyaya gelmeden odalarını hazırlar, sevimli, neşeli, masum bebek odaları dizayn edersiniz. Bebek odalarının merkezinde ise pek tabii ki ve doğal olarak, bakınca bize içinizi ısıtan ve suratınıza koca bir gülümseme yayan beşikler yani bebek karyolaları vardır. Bu yazımızda da taze anne ve babalar ve anne baba olmaya hazırlananlar için bebek odalarına çok yakışacak birbirinden farklı ve sevimli beşik tasarımlarını derledik. (Henüz bebek odasını hazırlama aşamasındaysanız ya da çocuğunuz için yeni bir oda düşünüyorsanız genel olarak çocuk ve bebek odaları dekorasyonu hakkında ipuçları verdiğimiz Çocuk odası nasıl döşenir? Fikirler ve ipuçları isimli yazımızı da tavsiye ederiz.)