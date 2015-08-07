Klasikten vazgeçmeyenler için 12 göz alıcı tasarım

Her zaman söylediğimiz gibi, bir evi klişe olmayan klasik tasarım ve dekorasyonlar kadar seçkin ve asil gösteren başka tarz yoktur. Gösterişli aksesuarlar, estetik ve oturaklı mobilyalar, ağırbaşlı ve stil sahibi bir yerleşimle göz alıcı yaşam alanları yaratmamak işten bile değil. Zaten bu yüzden “işte gerçek bir klasik” denilerek anılan dekorasyonlar kusursuz dekorasyonları işaret eder. Klasik tutkunları da elbette her geçen gün gelişen dekorasyon tarzlarından ziyade bugün hâlâ tarihten gelen estetiği ve yıllara meydan okuyan tasarımları tercih ediyorlar. Biz de bu yazımızda klasik tarzdan vazgeçmeyenler için göz alıcı tasarımlarıyla öne çıkan yaşam alanlarını derledik.
Tasarımında Nuevo Tasarım imzası bulunan bu şık ve klasik anlamda bir sadeliğe sahip olan salon kahverengi ve beyazın doğru kombiniyle göz dolduruyor. Koltuk takımı yuvarlak hatlarıyla her ne kadar alışılmışın dışında bir stile sahip olsa da işlemeleri, yastıkları, döşemesi ve yerleşimiyle klasik bir etki yaratıyor.
Altın işlemeli açık renk mutfak dolaplarıyla adeta Osmanlı sarayı mutfağı atmosferi yakalanan bu şahane mutfak, dolaplarının şıklığını estetik ve ağırbaşlı avizeleri, tavandan zarafetle süzülen perdeleri ve sade ama dikkat çekici yemek masasıyla insanı büyüleyen bir yapıya sahip. Tasarımında ise Asortie Mobilya Dekorasyon'un imzası var.
Hakan Helvacıoğlu tarafından dizayn edilen bu banyo klasik tarzından aldığı etkili ve gösterişli atmosferiyle öne çıkıyor. Hareketli duvar kağıtlarının yanı sıra gösterişli lavabo ve aynasıyla da heybetli bir görünüme sahip olan banyo, dolabındaki sadelikle karakterini dengeliyor.
Sönmez Mobilya tarafından yaratılan bu kusursuz yemek odası tasarımı da klasik dekorasyonların başarılı ve göz alıcı örneklerinden biri. Mobilyaların, avizelerin, yemek masasındaki pufun, yemek masasının ve sandalyelerinin özenle seçildiği bu gösterişli yemek alanındaki en dikkat çekici detaylardan biri de pencere kenarındaki josephine koltuk.
Kapitone dikişler de bugün her ne kadar modern ve çağdaş tasarımlara uyarlanarak kullanılıp uygulansa da aslında klasik mobilyaların vazgeçilmez unsurlarından biridir. Mobilya tasarımlarında fark yaratan kapitone dikişler PS Mimarlık tarafından dizayn edilen bu yatak odasında da etkisini gösteriyor.
Klasik tarzlı dekorasyonlara etkisini sağlayan en önemli unsurlardan biri de elbette desenlerdir. Bu yatak odasında da duvar kağıtlarının ve yatak başı ve pufunun desenleri odanın karakterini belirliyor.
Teknik Sanat Mimarlık tarafından dizayn edilen bu sade görünümlü mutfak ise alışılmışın dışında klasik özelliklere sahip. Kahverengi tezgahın açık renkli parlak dolaplarla uyumu ve yer desenleri yaşam alanında fark yaratan ayrıntılardan.
Yine sarayları andıran bir dekorasyonla karşı karşıyayız. Rüyaları süsleyecek bir manzaraya sahip olan bu salon mobilyalarıyla, duvar dekorasyonuyla, aydınlatma üniteleriyle ve aksesuarlarıyla her bir ayrıntısı incelikle düşünülmüş gösterişli ve heybetli bir tasarıma sahip.
Halı seçimlerinin yaşam alanlarına etkisinin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Klasik tasarımlı halılar da klasik tarzlı salon ve oturma odalarına eşsiz bir katkı sağladığı gibi, farklı tarzlara sahip dekorasyonlarda da şık ve gösterişli bir etki yaratıyor. Resimdeki bu şık halı ise My Home Halı ürünlerinden biri.
Sıradaki banyo ise banyodan ziyade klasik bir Türk hamamını andıran görüntüsüyle ve yapısıyla dikkat çeken ve mermerin o ağırbaşlı ve karakterli duruşunu yansıtan bir örnek.
İç mimaride kullanılan yapı malzemelerinin dekorasyon ve tasarıma etkisi bir hayli büyüktür. Mermer de klasik tasarımların vazgeçilmezlerinden biri. Mermerin büyüsünü yayan bu merdiven alanı da şık klasikler arasında yerini alıyor.
Klasik dekorasyonlardan bahsederken Chesterfield tarzı koltukları atlamak olmaz. Kenar ve altlarındaki altın işlemeler ve deri döşemesiyle göz kamaştıran koltuk takımı, orta sehpa ve duvar desenleriyle de eşsiz bir ahenk kazanıyor.