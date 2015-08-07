Klasikten vazgeçmeyenler için 12 göz alıcı tasarım

Her zaman söylediğimiz gibi, bir evi klişe olmayan klasik tasarım ve dekorasyonlar kadar seçkin ve asil gösteren başka tarz yoktur. Gösterişli aksesuarlar, estetik ve oturaklı mobilyalar, ağırbaşlı ve stil sahibi bir yerleşimle göz alıcı yaşam alanları yaratmamak işten bile değil. Zaten bu yüzden “işte gerçek bir klasik” denilerek anılan dekorasyonlar kusursuz dekorasyonları işaret eder. Klasik tutkunları da elbette her geçen gün gelişen dekorasyon tarzlarından ziyade bugün hâlâ tarihten gelen estetiği ve yıllara meydan okuyan tasarımları tercih ediyorlar. Biz de bu yazımızda klasik tarzdan vazgeçmeyenler için göz alıcı tasarımlarıyla öne çıkan yaşam alanlarını derledik.