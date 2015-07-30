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Manzarasıyla hayalleri süsleyen 11 farklı yaşam alanı

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Villa Ronco sopra Ascona, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura Modern Balkon, Veranda & Teras
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Çocukluğumuzdan beri hayallerimizi süsleyen evin nasıl bir ev olacağı sorulduğunda maddelerimizden biri pek tabii ki güzel bir manzaradır. Şahane bir manzaraya bakan salonlar, oturma odaları, mutfaklar ya da başka yaşam alanları pencereden dışarı baktığımızda içimizi ferahlatır, kendimizi dışarıdaki doğal güzelliklerle bütünleşmiş hissederiz. Herkesin en sevdiği manzara biçimi de farklıdır elbette, bazısı şehir manzarası tercih eder, bazısı orman, bazısı da deniz. Manzaralı evlerde de dekorasyonun da manzarayla uyumlu bir şekilde yaratılması gerekir. İşte birbirinden güzel manzarasıyla büyüleyen 11 farklı ev ve manzaralarıyla uyumlu örnek dekorasyonları.

Huzurlu doğayla iç içe

Villa Ronco sopra Ascona, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura Modern Balkon, Veranda & Teras
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Hem dağ hem de deniz manzarasıyla ıssız doğayla bütünleşen bu muhteşem yaşam alanı manzaranın huzurlu doğasıyla uyumlu bir dekorasyona sahip. Manzaraya karşı ve salonun merkezine iki farklı oturma alanı oluşturulmuş ve tüm salonda sakin ve minimal bir tarz benimsenmiş.

Büyüleyici mavilik

Novo Maison Bodrum, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Oturma Odası
ARTHUR&amp;MILLER

Novo Maison Bodrum

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Arthur&Miller tarafından tasarlanan bu mükemmel deniz manzaralı proje ise Bodrum'da yer alıyor ve Gündoğan Koyu'nun eşsiz ve büyüleyici manzarasına hakim bir yamaca konumlanmış. Evin dekorasyonunda ise deniz ve şehir manzarasının birleşimine uygun modern ve şık bir dekorasyon anlayışı benimsenmiş.

Konforlu ve Bodrum manzaralı

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Bodrum'da yer alan bir diğer büyüleyici villada ise Hakan Helvacıoğlu imzası var ve masmavi Bodrum manzarasıyla öne çıkıyor. Manzaraya bakan terasta ise konforlu bir yaşam alanı yaratılmış.

Uçurumun kıyısında okyanusun içinde

Cliff House by Modscape Concept internal Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Cliff House by Modscape Concept internal

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Sıradaki ev ise hem sonsuz okyanus manzarasıyla hem de tasarım ve mimari geleneklerini yerle bir eden sıra dışı ve göz alıcı tasarımıyla dünyanın en çok dikkat çeken evlerinden biri. Avustralya'nın güneybatı sahilinde yer alan ve adeta okyanusun içinde yer alan bu ev bir uçurumun kıyısına inşa edilmiş. Evi genel olarak Uçurumun kıyısındaki ev isimli yazımızda da incelemiştik.

Nehir kıyısında yatak odası

Floating House, hyunjoonyoo architects hyunjoonyoo architects Modern Yatak Odası
hyunjoonyoo architects

hyunjoonyoo architects
hyunjoonyoo architects
hyunjoonyoo architects

Panoramik bir manzaraya sahip olan bu şahane yatak odasının bulunduğu ev ise Güney Kore'de yer alıyor ve Feng Shui ilkelerine göre tasarlanmış. Bukhan Nehri kıyısında yer alan bu muhteşem manzarasıyla büyüleyen yatak odasının tasarımı da sade bir klasiklikte dizayn edilmiş.

Şehir, dağ ve deniz bir arada

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Oturma Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Yine Bodrum'dan şehir, dağ ve deniz manzarasının birleştiği harika cephesiyle göz dolduran bir ev ve teras dekorasyonu. Taş evin doğal dokusuyla uyumlu bir iç dekorasyona sahip olan proje Engel & Völkers Bodrum imzası taşıyor.

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Minimal ve doğal

Rehabilitación en la Cerdanya, dom arquitectura dom arquitectura Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

Minimal ve modern bir tasarımla içeride de göz alıcı bir görünüm yaratılan bu yaşam alanına dışarıdaki yeşil ve doğal manzaraya uyumlu doğal malzemeli iç mimari detayları damgasını vuruyor. 

Konforlu şıklık

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Balkon, Veranda & Teras
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Uçuk mavi şıklığı ve konforlu yapısıyla dikkat çeken koltukların sade sehpa ve aksesuarlarla harmanlandığı bu şık teras mükemmel bir şehir ve deniz manzarasını içine çeker bir yapıya sahip. Tasarımda ise Escapefromsofa imzası bulunuyor. 

​Manzaraya karşı banyo

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Yatak Odası
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Yine şehir ve deniz manzarasının birleşerek mükemmel bir atmosfer yarattığı bir konumda bulunan bu banyonun en dikkat çekici ve göz alıcı özelliği küvetin manzaraya karşı konumlanmış olması. Küvetinizin içinde günün yorgunluğunu atarken gözlerinize de tatil yaptırabilirsiniz.

Koy manzarasında gösterişli yemek alanı

House C3 - C3 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Yemek Odası
HANDE KOKSAL INTERIORS

House C3 – C3 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Yalıkavak'ta konumlanan ve Hande Köksal Interiors tarafından dizayn edilen bu büyüleyici yemek odası da geniş bir balkona ve balkonun ötesindeki şahane koy manzarasına bakıyor. 

Karların içinde bir yaşam

Ferienhaus in den Bündner Alpen, Drexler Architekten AG Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Manzara denilince akla ilk olarak hep yeşil dağlar, orman, deniz gibi yaz manzaraları geliyor değil mi? Oysa böyle karlar içindeki bir manzara da kışın kusursuz doğal güzelliğinizi evinizin içine taşıyan rüya gibi bir yaşam alanı yaratıyor. 

Önce & Sonra: İç karartıcı daireye hayat öpücüğü
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