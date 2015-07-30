Manzarasıyla hayalleri süsleyen 11 farklı yaşam alanı

Çocukluğumuzdan beri hayallerimizi süsleyen evin nasıl bir ev olacağı sorulduğunda maddelerimizden biri pek tabii ki güzel bir manzaradır. Şahane bir manzaraya bakan salonlar, oturma odaları, mutfaklar ya da başka yaşam alanları pencereden dışarı baktığımızda içimizi ferahlatır, kendimizi dışarıdaki doğal güzelliklerle bütünleşmiş hissederiz. Herkesin en sevdiği manzara biçimi de farklıdır elbette, bazısı şehir manzarası tercih eder, bazısı orman, bazısı da deniz. Manzaralı evlerde de dekorasyonun da manzarayla uyumlu bir şekilde yaratılması gerekir. İşte birbirinden güzel manzarasıyla büyüleyen 11 farklı ev ve manzaralarıyla uyumlu örnek dekorasyonları.