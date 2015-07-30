Manzarasıyla hayalleri süsleyen 11 farklı yaşam alanı

Çocukluğumuzdan beri hayallerimizi süsleyen evin nasıl bir ev olacağı sorulduğunda maddelerimizden biri pek tabii ki güzel bir manzaradır. Şahane bir manzaraya bakan salonlar, oturma odaları, mutfaklar ya da başka yaşam alanları pencereden dışarı baktığımızda içimizi ferahlatır, kendimizi dışarıdaki doğal güzelliklerle bütünleşmiş hissederiz. Herkesin en sevdiği manzara biçimi de farklıdır elbette, bazısı şehir manzarası tercih eder, bazısı orman, bazısı da deniz. Manzaralı evlerde de dekorasyonun da manzarayla uyumlu bir şekilde yaratılması gerekir. İşte birbirinden güzel manzarasıyla büyüleyen 11 farklı ev ve manzaralarıyla uyumlu örnek dekorasyonları.
Hem dağ hem de deniz manzarasıyla ıssız doğayla bütünleşen bu muhteşem yaşam alanı manzaranın huzurlu doğasıyla uyumlu bir dekorasyona sahip. Manzaraya karşı ve salonun merkezine iki farklı oturma alanı oluşturulmuş ve tüm salonda sakin ve minimal bir tarz benimsenmiş.
Arthur&Miller tarafından tasarlanan bu mükemmel deniz manzaralı proje ise Bodrum'da yer alıyor ve Gündoğan Koyu'nun eşsiz ve büyüleyici manzarasına hakim bir yamaca konumlanmış. Evin dekorasyonunda ise deniz ve şehir manzarasının birleşimine uygun modern ve şık bir dekorasyon anlayışı benimsenmiş.
Bodrum'da yer alan bir diğer büyüleyici villada ise Hakan Helvacıoğlu imzası var ve masmavi Bodrum manzarasıyla öne çıkıyor. Manzaraya bakan terasta ise konforlu bir yaşam alanı yaratılmış.
Sıradaki ev ise hem sonsuz okyanus manzarasıyla hem de tasarım ve mimari geleneklerini yerle bir eden sıra dışı ve göz alıcı tasarımıyla dünyanın en çok dikkat çeken evlerinden biri. Avustralya'nın güneybatı sahilinde yer alan ve adeta okyanusun içinde yer alan bu ev bir uçurumun kıyısına inşa edilmiş. Evi genel olarak Uçurumun kıyısındaki ev isimli yazımızda da incelemiştik.
Panoramik bir manzaraya sahip olan bu şahane yatak odasının bulunduğu ev ise Güney Kore'de yer alıyor ve Feng Shui ilkelerine göre tasarlanmış. Bukhan Nehri kıyısında yer alan bu muhteşem manzarasıyla büyüleyen yatak odasının tasarımı da sade bir klasiklikte dizayn edilmiş.
Yine Bodrum'dan şehir, dağ ve deniz manzarasının birleştiği harika cephesiyle göz dolduran bir ev ve teras dekorasyonu. Taş evin doğal dokusuyla uyumlu bir iç dekorasyona sahip olan proje Engel & Völkers Bodrum imzası taşıyor.
Minimal ve modern bir tasarımla içeride de göz alıcı bir görünüm yaratılan bu yaşam alanına dışarıdaki yeşil ve doğal manzaraya uyumlu doğal malzemeli iç mimari detayları damgasını vuruyor.
Uçuk mavi şıklığı ve konforlu yapısıyla dikkat çeken koltukların sade sehpa ve aksesuarlarla harmanlandığı bu şık teras mükemmel bir şehir ve deniz manzarasını içine çeker bir yapıya sahip. Tasarımda ise Escapefromsofa imzası bulunuyor.
Yine şehir ve deniz manzarasının birleşerek mükemmel bir atmosfer yarattığı bir konumda bulunan bu banyonun en dikkat çekici ve göz alıcı özelliği küvetin manzaraya karşı konumlanmış olması. Küvetinizin içinde günün yorgunluğunu atarken gözlerinize de tatil yaptırabilirsiniz.
Yalıkavak'ta konumlanan ve Hande Köksal Interiors tarafından dizayn edilen bu büyüleyici yemek odası da geniş bir balkona ve balkonun ötesindeki şahane koy manzarasına bakıyor.
Manzara denilince akla ilk olarak hep yeşil dağlar, orman, deniz gibi yaz manzaraları geliyor değil mi? Oysa böyle karlar içindeki bir manzara da kışın kusursuz doğal güzelliğinizi evinizin içine taşıyan rüya gibi bir yaşam alanı yaratıyor.