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Odaların dokusunu değiştiren parkeler

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MADRID APARTMENT, Cuarto Interior Cuarto Interior Modern Odalar
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Son yılların tasarım ve iç mimari trendlerinden biri de elbette parkeler. Zeminlerde eskiden kullanılan mermer, rabıta, fayans, taş gibi malzemelerin yerini parkeler alıyor çünkü parkeler teknolojinin gelişmesiyle üretilen ürünler olarak hem daha dayanıklı, hem bakımları daha kolay, hem de daha uzun ömürlüler. Ayrıca son yıllarda parke çeşitleri de giderek zenginleşiyor ve bu farklı çeşitler sayesinde parke döşeli yaşam alanlarının şıklıkları katlanırken sıradanlıkları da bir o kadar azalıyor. Parkeler artık desen ve dokularıyla odaların tüm havasını değiştirecek etkiye sahip. İşte bu güçlü ve etkili parke modellerinden bazıları. (Eğer evinizde ne tür bir zemin uygulaması kullanacağınıza karar veremiyorsanız Hangi Yer Döşemesini Seçmeli? isimli yazımıza göz atabilirsiniz.) 

Hareketli bir zemin

PARADOR - HADI TEHERANI Design New Classic homify Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
homify

PARADOR – HADI TEHERANI Design New Classic

homify
homify
homify

Lantana Parke tarafından tasarlanan bu parkeler hareketli desenleri ve açık sütlü kahve rengiyle koyu kahve renginin harmanlanmasıyla ortaya çıkan müthiş ahenkle öne çıkıyor. Sade tasarımlı dekorasyonlarda hareket unsuru olabilecek bu parkeler hem modern hem klasik tarza uygun.

Küllü renkler

BAHAR PAZARLAMA, Bahar Parke Bahar Parke Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Bahar Parke

BAHAR PAZARLAMA

Bahar Parke
Bahar Parke
Bahar Parke

Küllü tonlu açık renkli parkeler her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Modern salonlara çok yakışan bir model olan bu ürünün tasarım ve uygulamasında Bahar Parke imzası var.

Yazı desenli modern bir tasarım

Parador Beyaz Yazılı Laminat Parke homify Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
homify

Parador Beyaz Yazılı Laminat Parke

homify
homify
homify

Söylediğimiz gibi parke çeşitleri her geçen gün daha da zenginleşiyor ve çağdaş tasarım trendlerine uygun desenli farklı ve sıra dışı parkeler yaratılıyor. Parador Parke ürünlerinden biri olan bu beyaz yazı desenli gri parke de modern ve çağdaş tasarım ve dekorasyonlar için eşsiz bir zemin yaratıyor. 

​Klasik ve parlak

Unicorn Capital Ofis Çalışması Ortaköy Parke İç Dekorasyon Klasik Sergi Alanları Ofisler ve Mağazalar
Ortaköy Parke İç Dekorasyon

Unicorn Capital Ofis Çalışması

Ortaköy Parke İç Dekorasyon
Ortaköy Parke İç Dekorasyon
Ortaköy Parke İç Dekorasyon

Ortaköy Parke İç Dekorasyon tarafından uygulanan bu parlak ve klasik renkli ve desnli parke özellikle ofis ve çalışma odaları için son derece uygun bi yapıya ve dokuya sahip.

Ağırbaşlı kızıllık

Unicorn Capital Ofis Çalışması Ortaköy Parke İç Dekorasyon Klasik Sergi Alanları Ofisler ve Mağazalar
Ortaköy Parke İç Dekorasyon

Unicorn Capital Ofis Çalışması

Ortaköy Parke İç Dekorasyon
Ortaköy Parke İç Dekorasyon
Ortaköy Parke İç Dekorasyon

Parkelerdeki kızıllık ortama her zaman asalet ve ağırbaşlılık katıyor. Bu örnekte de gördüğümüz kızıl tonlu ahşap görünümlü zemini yaratan parkelerin çapraz uygulaması da bir hayli dikkat çekici ve alana hareket saplayan bir niteliğe sahip.

​Doğal görünüm

Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

Uygulamalar

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

Sıradaki zeminin en dikkat çekici ve karakteristik özelliği doğal ahşap görünümü elbette. Modern tasarımlı yaşam alanlarının karakter ve dokusunu sağlamlaştıran ve güçlendiren bir dokuya ve görünüme sahip olan bu tasarım 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke isimli firmaya ait.

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​Farklı desenler

TRIVENETA - Ristrutturando Collection homify Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
homify

TRIVENETA – Ristrutturando Collection

homify
homify
homify

Parkelerde genellikle hep aynı çizgili yapıya alışkınız ama farklı uygulamalar ve tasarımlarla çok sıra dışı ve göz alıcı parke desenleri de ortaya çıkabiliyor. İşte bunlardan biri de resimde gördüğümüz iç içe geçmiş karelerden oluşan ve renk uyumuyla göz dolduran tasarım ve uygulama.

Simetrik bir hareket

Amerikan Ceviz & Meşe Macar Parke ŞERİFOĞLU PARKE Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
ŞERİFOĞLU PARKE

Amerikan Ceviz & Meşe Macar Parke

ŞERİFOĞLU PARKE
ŞERİFOĞLU PARKE
ŞERİFOĞLU PARKE

Evinize parke seçerken sade desenli durgun bir zemin değil hareketli ve şıklığıyla göz dolduran bir zemin yaratmak istiyorsanız Şerifoğlu Parke tarafından üretilen bu ürün tam size göre. Simetrik bir hareketlilikle özellikle salon ve oturma odalarının havasını tamamen değiştirebilecek kapasiteye sahip olan bu parkeler renk uyumuyla da öne çıkıyor.

Kıvrımlı bir doku

Idee Parquet Italy, Hüni Parke Hüni Parke Modern Duvar & Zemin
Hüni Parke

Idee Parquet Italy

Hüni Parke
Hüni Parke
Hüni Parke

Hüni Parke imzalı bu ürünse hareketli ve alışılmışın dışında yapısıyla dikkat çeken yenilikçi zemin ürünlerinden biri. Kıvrımlı yapısı ve gölgeli renkleriyle hareket ihtiyacı duyan mekânlar için ideal bir seçim.

​Kısa ve sık çizgiler

BAHAR PAZARLAMA, Bahar Parke Bahar Parke Endüstriyel Mutfak
Bahar Parke

BAHAR PAZARLAMA

Bahar Parke
Bahar Parke
Bahar Parke

Farklı tonlardaki ahşap renklerin kısa ve sık çizgiler halinde uygulanmasıyla ortaya çıkan bu şık ve modern parke modeli uygulandığı mutfağın dokusunu değiştirmeyi başarıyor.

Çevre dostu bir ürün

Karbonize Bambu Masif Parke homify Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
homify

Karbonize Bambu Masif Parke

homify
homify
homify

Yer kaplamalarındaki yenilikler her geçen gün çoğalırken evlerimizin zeminleri için seçeneklerimiz de artıyor haliyle. Şık ve dayanıklı zeminler yaratan bambu ahşap parke de bu yeniliklerden biri. Bambu parkeler çevre dostu masif parke çeşidi olarak da öne çıkıyor.

Bambu parke şıklığı

Karbonize Bambu Masif Parke homify Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
homify

Karbonize Bambu Masif Parke

homify
homify
homify

Group Enerji Yapı Dekorasyon tarafından üretilen karbonize bambu masif parke örneklerinden birini de bu şık ve gösterişli mutfak ve yemek odasında görüyoruz. Zeminin kızıllığı ise mekânın genel yapısına uyumlu bir görünüm sağlıyor.

Gölgeli ve çaprazlama

MADRID APARTMENT, Cuarto Interior Cuarto Interior Modern Odalar
Cuarto Interior

Cuarto Interior
Cuarto Interior
Cuarto Interior

Modern ve minimal tasarımlı bu salondaki simetrik çaprazlama yöntemiyle uygulanmış gölgeli parkeler de son derece şık ve estetik bir yaşam alanı yaratıyor.

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