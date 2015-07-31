Odaların dokusunu değiştiren parkeler

Son yılların tasarım ve iç mimari trendlerinden biri de elbette parkeler. Zeminlerde eskiden kullanılan mermer, rabıta, fayans, taş gibi malzemelerin yerini parkeler alıyor çünkü parkeler teknolojinin gelişmesiyle üretilen ürünler olarak hem daha dayanıklı, hem bakımları daha kolay, hem de daha uzun ömürlüler. Ayrıca son yıllarda parke çeşitleri de giderek zenginleşiyor ve bu farklı çeşitler sayesinde parke döşeli yaşam alanlarının şıklıkları katlanırken sıradanlıkları da bir o kadar azalıyor. Parkeler artık desen ve dokularıyla odaların tüm havasını değiştirecek etkiye sahip. İşte bu güçlü ve etkili parke modellerinden bazıları. (Eğer evinizde ne tür bir zemin uygulaması kullanacağınıza karar veremiyorsanız Hangi Yer Döşemesini Seçmeli? isimli yazımıza göz atabilirsiniz.)