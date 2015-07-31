Odaların dokusunu değiştiren parkeler

Son yılların tasarım ve iç mimari trendlerinden biri de elbette parkeler. Zeminlerde eskiden kullanılan mermer, rabıta, fayans, taş gibi malzemelerin yerini parkeler alıyor çünkü parkeler teknolojinin gelişmesiyle üretilen ürünler olarak hem daha dayanıklı, hem bakımları daha kolay, hem de daha uzun ömürlüler. Ayrıca son yıllarda parke çeşitleri de giderek zenginleşiyor ve bu farklı çeşitler sayesinde parke döşeli yaşam alanlarının şıklıkları katlanırken sıradanlıkları da bir o kadar azalıyor. Parkeler artık desen ve dokularıyla odaların tüm havasını değiştirecek etkiye sahip. İşte bu güçlü ve etkili parke modellerinden bazıları. (Eğer evinizde ne tür bir zemin uygulaması kullanacağınıza karar veremiyorsanız Hangi Yer Döşemesini Seçmeli? isimli yazımıza göz atabilirsiniz.)
Lantana Parke tarafından tasarlanan bu parkeler hareketli desenleri ve açık sütlü kahve rengiyle koyu kahve renginin harmanlanmasıyla ortaya çıkan müthiş ahenkle öne çıkıyor. Sade tasarımlı dekorasyonlarda hareket unsuru olabilecek bu parkeler hem modern hem klasik tarza uygun.
Küllü tonlu açık renkli parkeler her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Modern salonlara çok yakışan bir model olan bu ürünün tasarım ve uygulamasında Bahar Parke imzası var.
Söylediğimiz gibi parke çeşitleri her geçen gün daha da zenginleşiyor ve çağdaş tasarım trendlerine uygun desenli farklı ve sıra dışı parkeler yaratılıyor. Parador Parke ürünlerinden biri olan bu beyaz yazı desenli gri parke de modern ve çağdaş tasarım ve dekorasyonlar için eşsiz bir zemin yaratıyor.
Ortaköy Parke İç Dekorasyon tarafından uygulanan bu parlak ve klasik renkli ve desnli parke özellikle ofis ve çalışma odaları için son derece uygun bi yapıya ve dokuya sahip.
Parkelerdeki kızıllık ortama her zaman asalet ve ağırbaşlılık katıyor. Bu örnekte de gördüğümüz kızıl tonlu ahşap görünümlü zemini yaratan parkelerin çapraz uygulaması da bir hayli dikkat çekici ve alana hareket saplayan bir niteliğe sahip.
Sıradaki zeminin en dikkat çekici ve karakteristik özelliği doğal ahşap görünümü elbette. Modern tasarımlı yaşam alanlarının karakter ve dokusunu sağlamlaştıran ve güçlendiren bir dokuya ve görünüme sahip olan bu tasarım 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke isimli firmaya ait.
Parkelerde genellikle hep aynı çizgili yapıya alışkınız ama farklı uygulamalar ve tasarımlarla çok sıra dışı ve göz alıcı parke desenleri de ortaya çıkabiliyor. İşte bunlardan biri de resimde gördüğümüz iç içe geçmiş karelerden oluşan ve renk uyumuyla göz dolduran tasarım ve uygulama.
Evinize parke seçerken sade desenli durgun bir zemin değil hareketli ve şıklığıyla göz dolduran bir zemin yaratmak istiyorsanız Şerifoğlu Parke tarafından üretilen bu ürün tam size göre. Simetrik bir hareketlilikle özellikle salon ve oturma odalarının havasını tamamen değiştirebilecek kapasiteye sahip olan bu parkeler renk uyumuyla da öne çıkıyor.
Hüni Parke imzalı bu ürünse hareketli ve alışılmışın dışında yapısıyla dikkat çeken yenilikçi zemin ürünlerinden biri. Kıvrımlı yapısı ve gölgeli renkleriyle hareket ihtiyacı duyan mekânlar için ideal bir seçim.
Farklı tonlardaki ahşap renklerin kısa ve sık çizgiler halinde uygulanmasıyla ortaya çıkan bu şık ve modern parke modeli uygulandığı mutfağın dokusunu değiştirmeyi başarıyor.
Yer kaplamalarındaki yenilikler her geçen gün çoğalırken evlerimizin zeminleri için seçeneklerimiz de artıyor haliyle. Şık ve dayanıklı zeminler yaratan bambu ahşap parke de bu yeniliklerden biri. Bambu parkeler çevre dostu masif parke çeşidi olarak da öne çıkıyor.
Group Enerji Yapı Dekorasyon tarafından üretilen karbonize bambu masif parke örneklerinden birini de bu şık ve gösterişli mutfak ve yemek odasında görüyoruz. Zeminin kızıllığı ise mekânın genel yapısına uyumlu bir görünüm sağlıyor.
Modern ve minimal tasarımlı bu salondaki simetrik çaprazlama yöntemiyle uygulanmış gölgeli parkeler de son derece şık ve estetik bir yaşam alanı yaratıyor.