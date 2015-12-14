Minimalist anlayışla biçimlenmiş bir yuva

Apaçık ve bembeyaz, detaylardan neredeyse arınmış. İç mekan doğal ışıkla dopdolu ve bu sayede seçilen ortak alanlar için seçilen bembeyazlık iyice vurgulanıyor, ışıkla çoğalıyor. Zemin dahi bu beyazlığı bozmayacak, çok açık bir tonda seçilerek bu açıcı atmosfere katkıda bulunması sağlanmış.

Yaşam alanlarının planı açık ve akışkan, bu da evde yaşayan ailenin bir özgürlük duygusu sezmesini sağlıyor. Geniş metrekare de bu tip bir planlamanın etkisini arttırıyor elbette. Mutfakla salon arasındaki açıklık mesafeyle birlikte genişleyen bir mekan hissi yaratıyor.

Salonda aynı zamanda bölücü bir eleman gibi duran şömine bölümü odun parçaları için ayrılan nişle birlikte tasarlanmış. Bu kompakt tasarım evin içinde belirleyici bir öğe olmuş.