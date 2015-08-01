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Ev dekorasyonunda pembenin 11 tonu

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Estudio Coyoacan, Boutique de Arquitectura (Sonotectura + Refaccionaria) Boutique de Arquitectura (Sonotectura + Refaccionaria) Modern Mutfak
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Kırmızı ve beyazın birleşiminden oluşan pembe yaşam alanlarına kırmızı kadar sert olmayan bir canlılık katarak hem ortamı yumuşatıyor hem de sakinleştirici ve mutluluk verici yapısıyla pozitif enerjiyi arttırıyor. Saflığın, sevimliliğin, rahatlığın ve şıklığın sembolü olan pembe renk, evlerin dekorasyonunda hakim olan renk olarak kullanılmasa bile aksesuarlar ve küçük ayrıntılar vasıtasıyla incelikli dokunuşlarla evlere renk ve neşe katıyor. Bu yazımızda da sizlerle pembe dokunuşlarla yaratılan rüya gibi dekorasyonları ziyaret edeceğiz.

Rahatlatıcı ve huzur veren etki

London country genç odası CaddeYıldız furniture Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
CaddeYıldız furniture

London country genç odası

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

Pembe rengin en önemli özelliklerinden biri tabii ki rahatlatıcı ve huzur verici bir etkiye sahip olmasıdır. Bu yüzden yatak odalarında kullanılan pembe de insanın daha mutlu ve huzurlu bir uyku uyumasına neden olur. Yıldız Mobilya tasarımlarından biri olan bu şık ve sade yatak odasında da hem yatak başında hem perdelerde hem de duvar kağıdı deseninde kararında ve açık bir ton kullanılarak bu sakin ve huzurlu ortam yaratılmış. 

Hareketli ve eğlenceli

Bakü Projesi Genç Odası Tasarımı Origami Mobilya Klasik Çocuk Odası
Origami Mobilya

Bakü Projesi Genç Odası Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Genç kız odalarının vazgeçilmez renklerinden biri elbette pembedir. Origami Mobilya tarafından dizayn edilen bu genç odasında da koyu ve canlı bir pembe tonuyla hareketli ve eğlenceli bir dekorasyon tarzı benimsenmiş. 

Hem eğlenceli hem ağırbaşlı

Angel Youth Bedroom Set Alım Mobilya Çocuk OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Alım Mobilya

Angel Youth Bedroom Set

Alım Mobilya
Alım Mobilya
Alım Mobilya

Tasarımında Alım Mobilya imzası taşıyan bu genç odasındaki mobilyalarda kullanılan mora çalan pembe tonu ve daha açık tonlardaki aksesuarların bir araya gelmesi sayesinde hem hareketli, hem eğlenceli, hem de sakin ve ağırbaşlı bir oda dekorasyonuyla karşılaşıyoruz. 

Pembe ayrıntılar

Pembe Mutfak Rafı, Pons Home Design Pons Home Design MutfakDolap & Raflar
Pons Home Design

Pembe Mutfak Rafı

Pons Home Design
Pons Home Design
Pons Home Design

Yazıya başlarken de söylediğimiz gibi yaşam alanlarınızda pembe ağırlıklı bir dekorasyon olmasa bile küçük ayrıntılarla pembenin o pozitif enerjisini etrafa yayabilirsiniz. Pons Home Design tarafından tasarlanan bu küçük ve pembe mutfak rafı da mutfaklarınızı biraz daha huzurlu ve neşeli kılmaya yeter.

Bambu serisi perdeler

Pembe Mor Bamboo Zebra Perde Perde Sepeti Pencere & KapılarPerde & Tüller
Perde Sepeti

Pembe Mor Bamboo Zebra Perde

Perde Sepeti
Perde Sepeti
Perde Sepeti

Mekâna hareketlilik katan ağaç kabuğu görünümlü bambu serisi perdeler ise yaşam alanlarınıza pembe tonlarını katmak için mükemmel bir seçenek. 

Klasiğin pembeyle buluşması

Salon Tasarımı Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Pembenin yalnızca modern, neşeli ve uçarı yaşam alanlarına yakışacağını düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Bu örnek tasarımda karşılaştığımız tam anlamıyla klasik ve son derece karizmatik ve ağırbaşlı bir tarzda dizayn edilmiş salonun merkezindeki pembe renkli klasik tasarımlı koltuk da bunun en başarılı örneklerinden biri. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Şık mutluluk

Klasik villa projesi homify Klasik Çocuk Odası
homify

Klasik villa projesi

homify
homify
homify

Yine klasik tarzda dekorasyonuyla dikkat çeken ve içindeki pembe ayrıntılarla klasik şıklığına mutluluk veren bir enerji ekleyen bu yatak odası dizaynı ise Nuevo Tasarıma ait. 

Daha huzurlu, daha romantik

AYDINLATMA ABAJUR TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ

AYDINLATMA ABAJUR

TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ

Yatak odalarındaki sakin ortamı daha huzurlu ve romantik bir hale getirmek için de bazen tek bir aksesuar bile yeterlidir. Bu pembe abajur da ister klasik ister modern, bütün yatak odalarına yakışacak bir ürün.

Canlı tonlarda pembe mutfak

Estudio Coyoacan, Boutique de Arquitectura (Sonotectura + Refaccionaria) Boutique de Arquitectura (Sonotectura + Refaccionaria) Modern Mutfak
Boutique de Arquitectura (Sonotectura + Refaccionaria)

Boutique de Arquitectura (Sonotectura + Refaccionaria)
Boutique de Arquitectura (Sonotectura + Refaccionaria)
Boutique de Arquitectura (Sonotectura + Refaccionaria)

Mutfağınızda pembe tonları kullanmak istiyorsanız uçuk pembeden ziyade daha koyu ve canlı tonları tercih etmelisiniz, çünkü mutfak evin en aktif ve hareketli yerlerinden biridir. Bu mutfakta kullanılan pembe tonu da bu hareketliliğe enerji verecek kadar canlı ve neşeli. 

Bahar havası

Pembe Çiçekler Duvar Kağıdı (DVC-11) ARTMODEL Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
ARTMODEL

Pembe Çiçekler Duvar Kağıdı (DVC-11)

ARTMODEL
ARTMODEL
ARTMODEL

Eğer yaşam alanınızı dizayn ederken aşırı renklerden kaçındıysanız ve bu yüzden de biraz hareketlilik ve renkliliğe ihtiyaç duyuyorsanız bunu sağlamanın en iyi yollarından biri de pek tabii ki duvar kağıtlarıdır. Artmodel'in tasarladığı bu pembe çiçekli duvar kağıdının içinde bulunduğu her odaya mutluluk katacağı çok açık. (Renkleri ve desenleriyle mutluluk veren duvar kağıdı örneklerini Rengarenk duvarlarla enerjik yaşam alanları isimli yazımızda da incelemiştik.)

Pozitif enerji yayan bir koltuk

Mobitool Modüler Mobilya, Mobitool Modüler Mobilya Mobitool Modüler Mobilya Modern Oturma Odası
Mobitool Modüler Mobilya

Mobitool Modüler Mobilya

Mobitool Modüler Mobilya
Mobitool Modüler Mobilya
Mobitool Modüler Mobilya

Mobitool Modüler Mobilya ürünlerinden biri olan bu pembe ve çiçek desenli L koltuk da modern ve çağdaş tasarımlı salonlara çok yakışacak bir model. Hem renginden, hem konforlu modelinden hem de desenlerinden ötürü mekâna öyle güçlü bir pozitif enerji yayıyor ki bu koltuğun bulunduğu bir oturma odasında depresyona girmek imkansız olmalı.

Farklı tasarımlara sahip küçük ev modelleri
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