Ev dekorasyonunda pembenin 11 tonu

Kırmızı ve beyazın birleşiminden oluşan pembe yaşam alanlarına kırmızı kadar sert olmayan bir canlılık katarak hem ortamı yumuşatıyor hem de sakinleştirici ve mutluluk verici yapısıyla pozitif enerjiyi arttırıyor. Saflığın, sevimliliğin, rahatlığın ve şıklığın sembolü olan pembe renk, evlerin dekorasyonunda hakim olan renk olarak kullanılmasa bile aksesuarlar ve küçük ayrıntılar vasıtasıyla incelikli dokunuşlarla evlere renk ve neşe katıyor. Bu yazımızda da sizlerle pembe dokunuşlarla yaratılan rüya gibi dekorasyonları ziyaret edeceğiz.
Pembe rengin en önemli özelliklerinden biri tabii ki rahatlatıcı ve huzur verici bir etkiye sahip olmasıdır. Bu yüzden yatak odalarında kullanılan pembe de insanın daha mutlu ve huzurlu bir uyku uyumasına neden olur. Yıldız Mobilya tasarımlarından biri olan bu şık ve sade yatak odasında da hem yatak başında hem perdelerde hem de duvar kağıdı deseninde kararında ve açık bir ton kullanılarak bu sakin ve huzurlu ortam yaratılmış.
Genç kız odalarının vazgeçilmez renklerinden biri elbette pembedir. Origami Mobilya tarafından dizayn edilen bu genç odasında da koyu ve canlı bir pembe tonuyla hareketli ve eğlenceli bir dekorasyon tarzı benimsenmiş.
Tasarımında Alım Mobilya imzası taşıyan bu genç odasındaki mobilyalarda kullanılan mora çalan pembe tonu ve daha açık tonlardaki aksesuarların bir araya gelmesi sayesinde hem hareketli, hem eğlenceli, hem de sakin ve ağırbaşlı bir oda dekorasyonuyla karşılaşıyoruz.
Yazıya başlarken de söylediğimiz gibi yaşam alanlarınızda pembe ağırlıklı bir dekorasyon olmasa bile küçük ayrıntılarla pembenin o pozitif enerjisini etrafa yayabilirsiniz. Pons Home Design tarafından tasarlanan bu küçük ve pembe mutfak rafı da mutfaklarınızı biraz daha huzurlu ve neşeli kılmaya yeter.
Mekâna hareketlilik katan ağaç kabuğu görünümlü bambu serisi perdeler ise yaşam alanlarınıza pembe tonlarını katmak için mükemmel bir seçenek.
Pembenin yalnızca modern, neşeli ve uçarı yaşam alanlarına yakışacağını düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Bu örnek tasarımda karşılaştığımız tam anlamıyla klasik ve son derece karizmatik ve ağırbaşlı bir tarzda dizayn edilmiş salonun merkezindeki pembe renkli klasik tasarımlı koltuk da bunun en başarılı örneklerinden biri.
Yine klasik tarzda dekorasyonuyla dikkat çeken ve içindeki pembe ayrıntılarla klasik şıklığına mutluluk veren bir enerji ekleyen bu yatak odası dizaynı ise Nuevo Tasarıma ait.
Yatak odalarındaki sakin ortamı daha huzurlu ve romantik bir hale getirmek için de bazen tek bir aksesuar bile yeterlidir. Bu pembe abajur da ister klasik ister modern, bütün yatak odalarına yakışacak bir ürün.
Mutfağınızda pembe tonları kullanmak istiyorsanız uçuk pembeden ziyade daha koyu ve canlı tonları tercih etmelisiniz, çünkü mutfak evin en aktif ve hareketli yerlerinden biridir. Bu mutfakta kullanılan pembe tonu da bu hareketliliğe enerji verecek kadar canlı ve neşeli.
Eğer yaşam alanınızı dizayn ederken aşırı renklerden kaçındıysanız ve bu yüzden de biraz hareketlilik ve renkliliğe ihtiyaç duyuyorsanız bunu sağlamanın en iyi yollarından biri de pek tabii ki duvar kağıtlarıdır. Artmodel'in tasarladığı bu pembe çiçekli duvar kağıdının içinde bulunduğu her odaya mutluluk katacağı çok açık. (Renkleri ve desenleriyle mutluluk veren duvar kağıdı örneklerini Rengarenk duvarlarla enerjik yaşam alanları isimli yazımızda da incelemiştik.)
Mobitool Modüler Mobilya ürünlerinden biri olan bu pembe ve çiçek desenli L koltuk da modern ve çağdaş tasarımlı salonlara çok yakışacak bir model. Hem renginden, hem konforlu modelinden hem de desenlerinden ötürü mekâna öyle güçlü bir pozitif enerji yayıyor ki bu koltuğun bulunduğu bir oturma odasında depresyona girmek imkansız olmalı.