Ev dekorasyonunda pembenin 11 tonu

Pembe rengin en önemli özelliklerinden biri tabii ki rahatlatıcı ve huzur verici bir etkiye sahip olmasıdır. Bu yüzden yatak odalarında kullanılan pembe de insanın daha mutlu ve huzurlu bir uyku uyumasına neden olur. Yıldız Mobilya tasarımlarından biri olan bu şık ve sade yatak odasında da hem yatak başında hem perdelerde hem de duvar kağıdı deseninde kararında ve açık bir ton kullanılarak bu sakin ve huzurlu ortam yaratılmış.