20 yıllık apartmanın bir aşk evine dönüşümü

Balayını yeni bir evde geçirmek herkesin öncelikli tercihidir. Yeni evli çiftlerin ekonomik durumunun eski bir apartman dairesinin balayı dairesine dönüşmesi için esas alınacağı gerçeğini yadsıyamayız. Ancak yine de eski bir apartman dairesi yeni evli çiftlerin yenilenmeyi hissedeceği ışık saçan modern bir eve dönüşebilir. Balayı evinin boyutlarını değiştirmek mümkün değil ancak ekonomik durumu göz önünde bulundurarak ve maliyet hesapları yaparak bambaşka bir görünüme kavuşturulabilir.

Bugün iç mimarlık firması Design Breathe yirmi yıllık bir apartman dairesini titiz bir çalışmayla yepyeni bir daireye dönüştürdü. Şık bir kafe hissini taşıyan bu mükemmel balayı evinin nasıl dönüştüğünü birlikte inceleyelim.