20 yıllık apartmanın bir aşk evine dönüşümü

Balayını yeni bir evde geçirmek herkesin öncelikli tercihidir. Yeni evli çiftlerin ekonomik durumunun eski bir apartman dairesinin balayı dairesine dönüşmesi için esas alınacağı gerçeğini yadsıyamayız. Ancak yine de eski bir apartman dairesi yeni evli çiftlerin yenilenmeyi hissedeceği ışık saçan modern bir eve dönüşebilir. Balayı evinin boyutlarını değiştirmek mümkün değil ancak ekonomik durumu göz önünde bulundurarak ve maliyet hesapları yaparak bambaşka bir görünüme kavuşturulabilir.
Bugün iç mimarlık firması Design Breathe yirmi yıllık bir apartman dairesini titiz bir çalışmayla yepyeni bir daireye dönüştürdü. Şık bir kafe hissini taşıyan bu mükemmel balayı evinin nasıl dönüştüğünü birlikte inceleyelim.
Yenilenmeden önce bu bölüm balayı dairesi için düşünmeseniz bile eski ve karanlık bir görünüme sahipti. Dairenin soluk duvar kağıdı ve zemin kaplamaları yeni evli çiftler için loş bir atmosfer oluştururken tabi ki modaya uygun değildi. Hatta ilk bakışta bu mekanı değiştirmek için basit dekorasyon makyajı yapmak yeterli gelmeyeceği ve köklü bir değişim gerekeceği anlaşıldığı için proje için yeni fikirler geliştirebilmesi için tüm sorumluluğu tasarımcı firmaya bırakmak en doğru davranış olacaktı.
Yatak odasının zemini salon zemininden biraz daha aşağıda kalıyor. Bununla birlikte yatağın konumu da bu odada bulunan balkona geçiş kısmında engel teşkil ettiği için bu bölgenin eski halinin yeni evli çiftler için fazla engebeli ve kaotik bir mekan olduğu aşikar. Yatak odasının yeni hali inanılmaz şık bir yere dönüştü. Dilerseniz bir kaç fotoğraf sonra yeni halini görünce dönüp eski görünümüne tekrar bakabilirsiniz.
Mutfak alanıyla oturma odası arasındaki antre bölümü oldukça küçük olsa da yapılan müdahale ile yepyeni bir görünüme kavuştu. Kapının sağ tarafına parlak yüzeylere sahip kapaklı bir dolap monte edilse de açık renkler kullanılması sayesinde mekan daha ferah ve aydınlık bir görünüme kavuşmuş. Duvarlarda da kullanılan açık tonların içinde mat koyu gri kapı yarattığı kontrast etkiyle eskisine göre oldukça şık duruyor. Antre sınırlarını belirlemek için zeminde petek biçiminde karolar kullanılmış ve mutfak alanındaki parkeler ile belli bir kot farkı oluşturulmuş.
Oturma odası yalın tasarımlara sahip mobilyalar ile daha boş ve ferah bir etkiye kavuşuyor. Bir adet L koltuk ve Tv ünitesi ile modern stilde bir oturma odası oluşturulmuş. Balkondan gelen gün ışığı ve spotlarla desteklenen aydınlatmalar bu odadaki ferahlığı pekiştiren detaylar.
Mutfağın ilk fotoğraftaki eski haliyle kıyasladığımızda nasıl bir dönüşüm gerçekleştiğini fark ediyoruz. Yalın formlar ve beyaz rengin hakim kullanımı mutfağı yepyeni bir yere dönüştürmüş. Ayrıca hoş bir ahşap takım ile yemek yeme alanı da mutfağın içine dahil edilmiş.
Yatak odasında gardırobun olduğu bölüme bir duvar eklenerek hem bir giyinme bölümü oluşturulmuş hem de yatağı konumlandırabilmek için eni bir alan ortaya çıkarılmış. Balkon zemini yükseltilerek ve doğramaları değiştirilerek yeni evli çift için mükemmel bir yatak odası oluşturulmuş.
Dekorasyonda köklü değişimlerle ilgili daha çok fikir için Önce&Sonra: Parmak ısırtan dönüşüm başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.