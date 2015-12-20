İdeal ev için bir formül: Hem mütevazı hem özgün

Bir ailenin oturacağı müstakil bir ev tasarlamak ve inşa etmek eğer hakkını vererek yapıyorsanız zorlayıcı bir iştir. Aile bireylerinin aralarındaki ilişkileri geliştirecek mekanlar tasarlamak böylesi evler için çok önemlidir. HEr ailenin dinamiği birbirinden farklı olabilir. Çocukların yaşları farklıdır ve zaman akmaya devam ettiği için o dinamiğin kendisi de değişkendir. Çocuklar büyür, ebeveynler yaşlanır, yaşanılan evin bu akan zamana uygun olarak esnek bir tasarımı olması, yeni durumlara adapte edilebilmesi beklenir. Dolayısıyla salon, yemek odası, mutfak gibi ortak sosyal alanların, yatak odalarıyla; yatak odalarının birbiriyle ve tüm bunların dış mekanla ilişkisi ailenin güncel ve gelecekte sürekli değişen potansiyel biçimlerine uygun olmasına çaba gösterilmelidir.

Güney Kore'deki Home Story firmasının yaptığı bir eve konuk oluyoruz. İki çocuklı bir aile için tasarladıkları bu projeyi hep birlikte inceleyelim.