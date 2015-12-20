İdeal ev için bir formül: Hem mütevazı hem özgün

Bir ailenin oturacağı müstakil bir ev tasarlamak ve inşa etmek eğer hakkını vererek yapıyorsanız zorlayıcı bir iştir. Aile bireylerinin aralarındaki ilişkileri geliştirecek mekanlar tasarlamak böylesi evler için çok önemlidir. HEr ailenin dinamiği birbirinden farklı olabilir. Çocukların yaşları farklıdır ve zaman akmaya devam ettiği için o dinamiğin kendisi de değişkendir. Çocuklar büyür, ebeveynler yaşlanır, yaşanılan evin bu akan zamana uygun olarak esnek bir tasarımı olması, yeni durumlara adapte edilebilmesi beklenir. Dolayısıyla salon, yemek odası, mutfak gibi ortak sosyal alanların, yatak odalarıyla; yatak odalarının birbiriyle ve tüm bunların dış mekanla ilişkisi ailenin güncel ve gelecekte sürekli değişen potansiyel biçimlerine uygun olmasına çaba gösterilmelidir.
Güney Kore'deki Home Story firmasının yaptığı bir eve konuk oluyoruz. İki çocuklı bir aile için tasarladıkları bu projeyi hep birlikte inceleyelim.
Bu proje iki çocuklu bir aile için tasarlanmış küçük bir ev. Daha cepheden anladığımız gibi, görece ufak boyutu ve iddiasız tasarımı onu mütevazı bir proje kılmakta. Öte yandan bu özelliğine rağmen sıradanlıkla yetinilmediğini görüyoruz. Cephede çok dengeli bir kontrast yaratan farklı malzemeler ve renkler oldukça estetik bir geometri oluşturmuş.
Girişte bir antreden sonra devam eden koridor ortak mekanlara doğru ilerlerken sol kolda iki çocuk odasının ve banyonun olduğunu görüyoruz. Bu odaların açıldığı koridor aynı zamanda verandaya da bakıyor. Ebeveyn odası, giyinme bölümü ve banyosuyla birlikte bu kısma komşu değil. Aksine koridordan çıkılan salon ve mutfak merkezi mekan niteliğini taşırken ebeveynlere bu kısa la formunun diğer yanı uygun görülmüş. Bu çözüm evdeki ortak mekanın aynı zamanda aile bireylerinin özel alanlarını da bölmesini sağlamış.
Salon gerçekten de çarpıcı bir görünüme sahip. Merkezi noktada ve yüksek tavanlı olan bu bölüm içinde ufak da bir depo olan merdivenle çıkılan bir galeriyi de içeriyor. Galerinin altında kalan mutfak mekandaki enteresan endüstriyel tarzla da uyumlu.
Ahşap çatı kirişleri ve yerdeki balıksırtı parkeler ortama sıcaklık katarken kendine has endüstriyel havayı bu eve cephede doğrama etrafında şekillendirilen kitaplık, mutfakta kullanılan tuğla ve spot lambalar veriyor.
Daha önce söylediğimiz gibi mutfağın üstüne galeri yerleştirildiği için tavanı salon kısmı kadar yüksek değil. Elbette bu gerekli de değil çünkü bu açık mutfak için yeterince geniş alan ayrılmış. İKi çocuklu bir aile için son derece uygun.
İki çocuğun odası yan yana ve aralarında tamamen kendi aralarında bir iletişim olabilmesi için iki odayı birbirine bağlayan bir kapı yerleştirilmiş. Bu çocuklara da aynı ebeveynleri gibi ortak alanlarla bölünen bir özel alan yaratırken kendi aralarında kuracakları bağı güçlendirici mekansal tercihler yapıldığı söylenebilir.
Öte yandan iki kardeşin karakterlerine ve tercihlerine göre odalar da tasarlanmış. Bu pembe duvarlı odanın tavanında eski bir dünya haritası varken diğerinde sarı ağırlıklı bir oda ve duvarda aslan çizim var. Çocukların yaratıcılığını harekete geçirecek bir tarz tercih edilmiş.
Girişle salonu bağlayan ve arada çocuk odalarına bir sofa gibi yaslanan bu koridor verandaya bakıyor. Üç dikey bir yatay lineer formda pencereyle içeri alınan kontrollü ışık mekanın kalitesini arttırmakta.
Bu projeyi gördükten sonra Çocuklu evler için fikirler yazısı biraz daha ilginizi çekiyorsa sizi onu da okumaya davet ediyoruz.