Modern bir aile için ideal villa

Modern bir yaşam tarzına sahip, aynı zamanda yalın ve çağdaş tasarımdan zevk alan bir aile için bu inceleyeceğimiz bu ev rüya gibi bir mekan. Japonya'da bir firma olan Koba Haus tarafından hayata geçirilen evdeki modern tasarım bolca ahşap kullanımıyla da bir sıcaklık taşıyor. Bütüncül bir tasarımı olan, mobilyaların bile evle uyum içinde yerleşmiş bu tasarım ince detaylarına kadar düşünülmüş, başarılı bir proje.
Ev yol kotundan biraz yüksekte kalan çimenlik üstüne yerleştirilmiş. Arkada çok da ilginç olmayan müstakil evlerin varlığını görebiliyorsunuz. Bu proje hem tasarımı hem de yapım aşamasındaki sistematiklik, dolayısıyla basitlik ve hızla komşu binalardan ayrılıyor. Hızlı ve verimli inşaat yöntemleriyle modern bir tasarım birleştiğinde sonuç son derece etkileyici.
Yan cephenin ortaya çıkardığı yalın geometri ve lekeler inanılmaz etkileyici bir basitlikte. Blok halindeki bu geometrik form binaya da modern karakterini veriyor. Çatının eğrisi adeta dünyayla araya çekilen bir sınır gibi dururken bu zephede estetik olarak beirleyici olan sağır duvarlar aynı zamanda ev halkının mahremiyet ihtiyacının da anahtarı.
Zemin katta açık mutfağın da olduğu bir salon mevcut. Beyaz duvarlar ve tavanla şiirsel bir uyum sağlayan ahşap çok etkileyici bir görüntü sergilemekte. Mobilyalar ve zemin sadece malzeme açısından değil tasarımsal olarak da bütünlük içeriyor.
Bu mekan çok büyük de değil ama renk ve malzemeye önem verilirken rahatlık ve şıklık geri planda kalmamış. Küçük mekanda ihtiyaç duyulan depolama alanları akılllıca ve aynı estetik anlayışla tasarlanmış durumda.
Bu kompakt açık mutfak mekanın rahat kullanımı gözetilerek ancak artistik kaygılar da geri plana atılmayarak tasarlanmış. Evin diğer mobilyaları gibi mutfak mobilyaları da ahşap malzemeden ve son derece yalın ve kaliteli çizgilere sahip. Tezgahta ise siyah renk kullanılması ortama sofistike bir zerafet katıyor.Bu mutfakta mekanı görsel olarak daraltacak üst dolaplar kullanmak yerine arkada görünen kısımda kiler tarzında bir dolap tercih edilmiş. Küçük bir mekan için yerinde bir yaklaşım.
Yemek bölümünden direkt olarak taraçaya geçilebiliyor. İç ve dış mekanda aynı malzemelerin kullanımı ve araya bölücü olarak yalnızca geniş ebatta cam tercih edilmesi bu sınırı silikleştiriyor. Böylece içerisi ile dışarısı arasında daha geçişken bir ilişki oluşmuş durumda. Doğal ışık özgürce içeri süzülmekte ve ahşabın ağırlıkta olduğu iç mekanı yeterince aydınlatabilir halde. Bu arada taraçanın üstünün de yine ahşap kaplı olarak kapatılması hem mekandaki malzeme devamlılığını sağlıyor hem de görece kötü havalarda dış mekan kullanımını kolaylaştırıyor.
Evdeki baskın estetik düzenleme banyoda da devamlılığını sürdürmekte. Beyazla ahşap burada da birliktelik sergiliyorlar. Şık ve modern bir görüntü söz konusu. Banyoda bolca kullanılan ayna mekana ekstra boyut ve derinlik hissi vermek için bire bir. Banyoya doğal ışığın girmesini sağlamak da tercih edilmesi önerilen bir hareket.
Üst kata çıkıldığında kot farkından faydalanarak farklı yönde de ışık ve güneşten yararlanmayı mümkün kılan bir taraça ortaya çıkarılmış. Alt kat gibi buradan da çevredeki hoş kırsal manzarayı izlemek mümkün.
Homify sayfalarında daha önce de modern müstakil evler konu edildi, bunlara dair bir yazıya göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.