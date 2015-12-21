Modern bir aile için ideal villa

Zemin katta açık mutfağın da olduğu bir salon mevcut. Beyaz duvarlar ve tavanla şiirsel bir uyum sağlayan ahşap çok etkileyici bir görüntü sergilemekte. Mobilyalar ve zemin sadece malzeme açısından değil tasarımsal olarak da bütünlük içeriyor.

Bu mekan çok büyük de değil ama renk ve malzemeye önem verilirken rahatlık ve şıklık geri planda kalmamış. Küçük mekanda ihtiyaç duyulan depolama alanları akılllıca ve aynı estetik anlayışla tasarlanmış durumda.