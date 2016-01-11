Ufak ve tek yatak odalı evinizi nasıl döşemelisiniz?

Özellikle büyük şehirlerde git gide daha küçük evlerde oturmaya başladık. Metrekare değeri arttıkça tek başına ya da bir çift olarak yaşayanların yatak odasının dışında ekstra bir oda sahibi olması neredeyse lüks haline geliyor. Durum böyle olunca insanlar da tek odalı daha küçük bir evde oturup misafirler ya da çalışma masası gibi farklı işlevler için yaratıcı çözümler bulmak durumunda.

Aslında bu çok şikayet edilecek bir şey de değil. İnsan aslında daha ufak yerlerde gereksiz eşyalarından, biriktirdiklerinden kurtulabiliyor, dağınıklık ve yayıntı bir yerlere tıkılamayacağı için kolayca yok edilebiliyor. Ayrıca küçük evlerde daha yaratıcı olmak zorunda kalabiliyorsunuz. Daha az yerde daha çok iş görecek mobilyalar alınıyor ya da yaptırılıyor. Yaptırdığınız zaman belki biraz daha fazla para harcıyor olabilirsiniz ama kendi zevkinize uygun bir mobilya çıkıyor ortaya.

Bu tip evlerde farklı tasarımlarsa aslında yaşam alanlarına dair alışkanlıklarımızı ve yaşam biçimimizi de değiştiriyor. Örneğin artık daha çok açık mutfak kullanılıyor. Böylece mutfak kadının hapsolduğu bir alan olmaktan çıkıp sosyal ve işlerin paylaşılarak yapıldığı bir alan haline gelmeye eskisinden daha yakın. Mutfağın salon içinde olması mutfak için kullanılan alanın bazen ekstra bir oda olarak kullanılmasına, yani misafir ya da çocuk odası olmasına, bazen banyonun ya da yatak odasının büyümesine; mutfağın sadece duvarının yıkıldığı durumlardaysa yaşam alanının genişlemesine imkan sağlıyor. Her anlamda pozitif olduğunu söylemek mümkün. Bu yüzden biz de bu küçük ve tek odalı evlerin pozitif yanlarından ve onları nasıl döşeyebileceğimizden bahsetmek istiyoruz.