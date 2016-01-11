Ufak ve tek yatak odalı evinizi nasıl döşemelisiniz?

Özellikle büyük şehirlerde git gide daha küçük evlerde oturmaya başladık. Metrekare değeri arttıkça tek başına ya da bir çift olarak yaşayanların yatak odasının dışında ekstra bir oda sahibi olması neredeyse lüks haline geliyor. Durum böyle olunca insanlar da tek odalı daha küçük bir evde oturup misafirler ya da çalışma masası gibi farklı işlevler için yaratıcı çözümler bulmak durumunda.
Aslında bu çok şikayet edilecek bir şey de değil. İnsan aslında daha ufak yerlerde gereksiz eşyalarından, biriktirdiklerinden kurtulabiliyor, dağınıklık ve yayıntı bir yerlere tıkılamayacağı için kolayca yok edilebiliyor. Ayrıca küçük evlerde daha yaratıcı olmak zorunda kalabiliyorsunuz. Daha az yerde daha çok iş görecek mobilyalar alınıyor ya da yaptırılıyor. Yaptırdığınız zaman belki biraz daha fazla para harcıyor olabilirsiniz ama kendi zevkinize uygun bir mobilya çıkıyor ortaya.
Bu tip evlerde farklı tasarımlarsa aslında yaşam alanlarına dair alışkanlıklarımızı ve yaşam biçimimizi de değiştiriyor. Örneğin artık daha çok açık mutfak kullanılıyor. Böylece mutfak kadının hapsolduğu bir alan olmaktan çıkıp sosyal ve işlerin paylaşılarak yapıldığı bir alan haline gelmeye eskisinden daha yakın. Mutfağın salon içinde olması mutfak için kullanılan alanın bazen ekstra bir oda olarak kullanılmasına, yani misafir ya da çocuk odası olmasına, bazen banyonun ya da yatak odasının büyümesine; mutfağın sadece duvarının yıkıldığı durumlardaysa yaşam alanının genişlemesine imkan sağlıyor. Her anlamda pozitif olduğunu söylemek mümkün. Bu yüzden biz de bu küçük ve tek odalı evlerin pozitif yanlarından ve onları nasıl döşeyebileceğimizden bahsetmek istiyoruz.
E2 Architecture tasarımı bu ev bir oda bir salon bir mekanın ne kadar iyi ve kaliteli tasarlanabileceğine örnek teşkil ediyor. Dikdörtgen kütle içine iki uçta yerleşen yaşam alanı ve yatak odası son derece işlevsel ve hoş bir dekorasyonla tasarlanmış. Salonda dikdörtgenin kısa duvarı tamamen mutfağa ayrılmış, hatta çatıya kadar uzayan mesafe boş bırakılmamış, son derece şık depolama alanları mevcut. Mutfak bu duvarın içine adeta bir niş gibi oturuyor.
Bir ya da iki kişi için bu kadar mobilya gerçekten de yeterli. Dört kişilik yuvarlak masa rengi ve formuyla küçük mekanlar için en ideal modellerden. Yalın ve açık renkteki kanepe yine depolama alanlarıyla beraber tasarlanmış televizyon sehpasına bakmakta.
Evinizi daha kullanışlı ve güzel hale getirmek istiyorsanız planlamayı es geçmemelisiniz. Planlama sadece ölçüleri alıp plan çizmek de değil. Mekanı nasıl kullanacağınıza dair fikir yürütmek, neyin sizin hayatınızı daha kolay hale getireceğine karar vermek, gerekirse radikal kararlar almak planlamaya dahil.
Bu konuda bir profesyonelden yardım alabilir ya da çeşitli çizim programlarından yararlanabilirsiniz. Internet ortamında da bulabileceğiniz çeşitli ücretsiz, çevrimiçi uygulamalar evinizin tasarımı üzerine çalışmak için oldukça başarılı aygıtlar olabiliyor.
Örneğin bu plan ve görünüşteki gibi rahat ve esnek bir kullanım için taşıyıcı olmayan tüm duvarları yıkabilirsiniz. Küçük evlerde, özellikle dar olanlarda evin ortasında kalacak pek bir taşıyıcı olmasına da imkan yok ancak bunları elbette bir bilene danışmalısınız. Eğer taşıyıcılar varsa da siz onları yıkmadan yeterince açıklığa sahip olabilirsiniz. Bu plandaki gibi evin daha niş gibi kullanılabilecek duvarlarını dolap ve mutfak mobilyası gibi sabit mobilyalarla döşeyip geriye kalan alanı daha esne bırakmanız mümkün. Yatak odasını da duvar yerine ahşap ya da cam panellerle böldüğünüzü, istediğinizde açık istediğinizde kapalı tuttuğunuzu düşünün. Oldukça modern ve etkileyici bir ev. Filmlerde gördüğünüz ve hoşunuza giden mekanları kendi duvarlarınız arasına getirmeniz o kadar da zor değil. Yeter ki istediğiniz bu olsun.
Aynı evde dikdörtgenin diğer ucuna baktığımızda yatak odasını görüyoruz. Ancak alışılageldik biçimde duvarlarla kapatılmamış. Bu dikdörtgen kutunun ortasına bölücü olarak küçük bir avlu oluşturacak bir doğrama yerleştirilmiş. Kutu içine camdan bir kutu dış mekanı evin içine alıyor. Yatak odasının şeffaflığı sizi her an memnun etmeyebilir, bu tip durumlar için bir perde zaten mevcut. Görüldüğü üzere duvarların ortadan kalkması bambaşka alternatiflere de olanak sağlıyor. Bu evdeki gibi bir uygulama pekala teras kattaki ufak bir evde de gerçekleştirilebilir. Türkiye'de insanlar açık alanları sürekli kapatıp salona yer kazanmaya uğraşadururken yaşadığımız iklimde açık alanların eve ne kadar önemli artıları olduğunu hatırlatmak da bizim görevimiz olsun.
Açık mutfağın avantajlarından bahsettik. Ancak siz belki mutfağı az kullanıyorsunuz ya da mutfağın görüntüsünü sürekli görmeyi tercih etmiyorsunuzdur. Bunlar da mümkün. Bu durumda şekildeki gibi kapaklara sahip mutfaklar onu dilediğinizde ortaya çıkarabileceğiniz bir mekana dönüştürebilir. Kullanılan renkler ve malzeme de elbette önemli. Beyaz kullanımı aynı zamanda lake gibi parlak malzemelerin seçimi mekanı iyice genişleten etkenler.
İkinci bir odanız olmadığı için çalışma odanız da olamıyor diye karalar bağlamanıza gerek yok. Yatak odasında da size bir çalışma odası işlevi görecek köşe yaratabilirsiniz. Bu örnekte yatağın bulunduğu bölümden duvarlarla ayrılan ve o nişlere yerleşen ki çalışma masası mevcut. Masanın üstündeki raflar da yeterli depolama alanı sağlıyor. Eğer yatak odasında olduğunuz hissinden hiç hoşlanmıyorsanız o açıklığı arasını da bir perdeyle kapatmanız mümkün.
Küçük evlerde çalışma alanı nasıl yaratılır? sorusunun cevabını merak edenler bu örneğin dışındaki alternatifleri de inceleyebilirler.
Gardroplar yatak odalarında bazen üstünüze üstünüze geliyor olabilir. Çünkü bu mobilyalar geniş ve uzun. Giyinme odası haline getirmek için ayrı bir odanız yoksa yeterli genişlikteki bir yatak odası da sizin işiniz görebilir. Mesele ölçüleri uygun bir bölme yapmak. Bu bölme eğer fotoğraftaki gibi aynı zamanda yatak başı işlevini de görebiliyorsa daha da iyi. Bölmenin malzemesi ya da kaplaması da zevkinize göre seçilebilir.
Küçük evlerde mobilyalarınızı ve aksesuarlarınızı
az ama öz yaklaşımıyla seçmenizi öneriyoruz. Evi mobilyayla doldurmak size hiçbir katkı sağlamayacaktır. O yüzden özellikle tasarımını sevdiğiniz mobilyaları ve işlevsel olarak ihtiyaç duyduklarınızı tercih edin. Örneğin kocaman bir orta sehpadansa bardağınızı, kumandanızı koymaya yetecek şık bir sehpa çok daha iyi olacaktır. Çünkü daha çok alanınız olaca ve rahat edeceksiniz. Sehpa işlevini giderecek bir mobilyanız da olacak, üstelik şık bir obje olarak salonunuzda yer alacak.
Meşhur modernist düsturu
less iş moreyani
az çoktur, bizim
az ama öz deyimimizin teorize edilmiş hali gibi. Evi eşyalarla doldurmamak ama bütçenizi daha az ve etkileyici mobilya ve aksesuara harcamak özellikle küçük evler için akılcı bir yaklaşım. Bir oda bir salon evler için de haliyle aynı şey geçerli.