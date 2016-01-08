Evimi dolaylı olarak nasıl aydınlatabilirim ?

Aydınlatmalar, ev dekorasyonları içerisinde çok önemli unsurlardır. Evinizde yapacağınız dekorasyonun estetiğini, görselliğini ve zarifliğini ortaya çıkarmak ve göz önüne sermek için günün her hangi bir saatinde aydınlatma gerekmektedir. Aydınlatmalar, hem gün ışığının olmadığı saatlerde evimiz içerisinde rahat ve keyifli bir zaman geçirmemizi sağlar hem de dekorasyonumuzun görselliğinin artmasını sağlar. Bu nedenle evlerimizde yapacağımız dekorasyonlar içerisinde aydınlatmalar önemli yer tutar. Bir odayı dekore ederken, odanın doğrudan aydınlatılması için dikkat edilmesi gereken ana noktalar; odanın homojen bir şekilde aydınlatılması, oda içerisindeki ışık şiddetinin göz sağlığına zarar vermemesi, oda aydınlatılması için kullanılacak aydınlatma elemanlarının tasarruflu olması ve kaliteli bir ışık sağlayarak gün ışığı olmadığı saatlerde konforlu bir yaşam sürmemizi sağlamasıdır. Bu noktalar bir evin ideal bir aydınlatmaya sahip olması için dekorasyon içerisinde yer alması gereken küçük detaylardır. Bu detayları uygulayarak kaliteli ve konforlu bir aydınlatma sistemine sahip olabiliriz. Evlerimizde yaptığımız bu uygulamalar doğrudan aydınlatma sistemi içerisinde yer alır. Doğrudan aydınlatma sistemlerinin dışında evimizde kullandığımız dolaylı aydınlatma sistemleri de mevcuttur. Dolaylı aydınlatma sistemleri, ev içerisinde bulunan bütün dekorasyon unsurlarının güzelliğini ortaya çıkaran, mobilyalarınızın, süs aksesuarlarınızın daha dekoratif görünmesini sağlayan, evinizin içerisinde ışık oyunları ile yansılamalar oluşturan, zarif duvar ve tavan dekorasyonları yapmanıza olanak sağlayan aydınlatma sistemleridir. Dolaylı aydınlatma sistemleri, tavan kenarlarında yer alan sarkıtma veya led aydınlatmalar, duvar aydınlatmaları, raf aydınlatma armatürleri, masa aydınlatmaları, süs aksesuarları içerisinde yer alan aydınlatmalar, bahçe aydınlatmaları gibi sistemlerdir. Peki evimizde dolaylı bir dir aydınlat sistemini nasıl kurmalı ve uygulamalıyız ?

Evinizde yapacağınız dekorasyon içerisinde mutlaka doğrudan odayı aydınlatan bir aydınlatma sistemi tasarlanmıştır. Doğrudan aydınlatma sistemleri odanın genellikle ortasında yer alan ve odayı homojen bir şekilde aydınlatamayan veya homojen aydınlatma sağlamak için gereğinden fazla ışık saçan, bu nedenle daha fazla enerji harcayan sistemlerdir. Bu sistemlerin daha az enerji harcayarak tasarruflu bir şekilde odalarınızı aydınlatmasını ve ışık süslemeleri yapmak istiyorsanız; doğrudan aydınlatma sistemleri dışında odalarınızda oda dekorasyonunun estetiğini bozmayacak şekilde duvar lambaları tercih etmeli ve oda içerisinde uygulamalısınız. Bu sayede ana aydınlatma elemanı olan avize veya lambaları kullanmadan odayı aydınlatabilir veya duvar üzerinde yapmış olduğunuz süslemeleri daha az enerji harcayarak teşhir edebilirsiniz. Aynı şekilde tavan ortasında bulunan ana aydınlatma elemanını daha az kullanmak ve tasarruf etmek için tavanın kenarlarına şerit halinde uygulayacağınız led aydınlatmaları ile daha az enerji harcayarak tasarruflu bir şekilde hem odanızı aydınlatabilir hem de ana aydınlatma elemanını kullanmadan oda içerisinde dolaylı bir aydınlatma sağlayabilirsiniz.

Dolaylı aydınlatma sistemleri olarak bahçe aydınlatmaları daha çok kullanılmaktadır. Bahçelerinizde bulunan oturum alanları için bir adet ana aydınlatma elemanı kullanırken, bahçenin genelinin dekoratif ve görsel bir şekilde görünmesi için özel yer aydınlatmaları kullanabilirsiniz. Bu sayede ana aydınlatma elemanının daha fazla aydınlık sağlaması için enerji harcamasına gerek kalmayacak, enerji tasarrufu sağlayarak özel bir bahçe aydınlatması yapmış olacaksınız. Bahçeler için özel yer aydınlatma armatürleri ve kısa yer direkleri dolaylı aydınlatmayı sağlayan armatürlerdir. Bahçelerin dışında evlerinizin dış kapılarını aydınlatan dolaylı aydınlatma sistemleri vardır. Dış kapınızın önünü özel bir aydınlatma ile aydınlatma istediğinizde; duvar lambaları, yer aydınlatma armatürlerini, raf aydınlatma sistemlerini ayrı ayrı veya bir arada kullanabilirsiniz. Bu sayede doğrudan aydınlatma yerine daha estetik ve daha görsel olan dolaylı aydınlatmalar ile zarif bir aydınlatma yapmış olursunuz.