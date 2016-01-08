Evimi dolaylı olarak nasıl aydınlatabilirim ?

Aydınlatmalar, ev dekorasyonları içerisinde çok önemli unsurlardır. Evinizde yapacağınız dekorasyonun estetiğini, görselliğini ve zarifliğini ortaya çıkarmak ve göz önüne sermek için günün her hangi bir saatinde aydınlatma gerekmektedir. Aydınlatmalar, hem gün ışığının olmadığı saatlerde evimiz içerisinde rahat ve keyifli bir zaman geçirmemizi sağlar hem de dekorasyonumuzun görselliğinin artmasını sağlar. Bu nedenle evlerimizde yapacağımız dekorasyonlar içerisinde aydınlatmalar önemli yer tutar. Bir odayı dekore ederken, odanın doğrudan aydınlatılması için dikkat edilmesi gereken ana noktalar; odanın homojen bir şekilde aydınlatılması, oda içerisindeki ışık şiddetinin göz sağlığına zarar vermemesi, oda aydınlatılması için kullanılacak aydınlatma elemanlarının tasarruflu olması ve kaliteli bir ışık sağlayarak gün ışığı olmadığı saatlerde konforlu bir yaşam sürmemizi sağlamasıdır. Bu noktalar bir evin ideal bir aydınlatmaya sahip olması için dekorasyon içerisinde yer alması gereken küçük detaylardır. Bu detayları uygulayarak kaliteli ve konforlu bir aydınlatma sistemine sahip olabiliriz. Evlerimizde yaptığımız bu uygulamalar doğrudan aydınlatma sistemi içerisinde yer alır. Doğrudan aydınlatma sistemlerinin dışında evimizde kullandığımız dolaylı aydınlatma sistemleri de mevcuttur. Dolaylı aydınlatma sistemleri, ev içerisinde bulunan bütün dekorasyon unsurlarının güzelliğini ortaya çıkaran, mobilyalarınızın, süs aksesuarlarınızın daha dekoratif görünmesini sağlayan, evinizin içerisinde ışık oyunları ile yansılamalar oluşturan, zarif duvar ve tavan dekorasyonları yapmanıza olanak sağlayan aydınlatma sistemleridir. Dolaylı aydınlatma sistemleri, tavan kenarlarında yer alan sarkıtma veya led aydınlatmalar, duvar aydınlatmaları, raf aydınlatma armatürleri, masa aydınlatmaları, süs aksesuarları içerisinde yer alan aydınlatmalar, bahçe aydınlatmaları gibi sistemlerdir. Peki evimizde dolaylı bir dir aydınlat sistemini nasıl kurmalı ve uygulamalıyız ?
Evinizde yapacağınız dekorasyon içerisinde mutlaka doğrudan odayı aydınlatan bir aydınlatma sistemi tasarlanmıştır. Doğrudan aydınlatma sistemleri odanın genellikle ortasında yer alan ve odayı homojen bir şekilde aydınlatamayan veya homojen aydınlatma sağlamak için gereğinden fazla ışık saçan, bu nedenle daha fazla enerji harcayan sistemlerdir. Bu sistemlerin daha az enerji harcayarak tasarruflu bir şekilde odalarınızı aydınlatmasını ve ışık süslemeleri yapmak istiyorsanız; doğrudan aydınlatma sistemleri dışında odalarınızda oda dekorasyonunun estetiğini bozmayacak şekilde duvar lambaları tercih etmeli ve oda içerisinde uygulamalısınız. Bu sayede ana aydınlatma elemanı olan avize veya lambaları kullanmadan odayı aydınlatabilir veya duvar üzerinde yapmış olduğunuz süslemeleri daha az enerji harcayarak teşhir edebilirsiniz. Aynı şekilde tavan ortasında bulunan ana aydınlatma elemanını daha az kullanmak ve tasarruf etmek için tavanın kenarlarına şerit halinde uygulayacağınız led aydınlatmaları ile daha az enerji harcayarak tasarruflu bir şekilde hem odanızı aydınlatabilir hem de ana aydınlatma elemanını kullanmadan oda içerisinde dolaylı bir aydınlatma sağlayabilirsiniz.
Dolaylı aydınlatma sistemleri olarak bahçe aydınlatmaları daha çok kullanılmaktadır. Bahçelerinizde bulunan oturum alanları için bir adet ana aydınlatma elemanı kullanırken, bahçenin genelinin dekoratif ve görsel bir şekilde görünmesi için özel yer aydınlatmaları kullanabilirsiniz. Bu sayede ana aydınlatma elemanının daha fazla aydınlık sağlaması için enerji harcamasına gerek kalmayacak, enerji tasarrufu sağlayarak özel bir bahçe aydınlatması yapmış olacaksınız. Bahçeler için özel yer aydınlatma armatürleri ve kısa yer direkleri dolaylı aydınlatmayı sağlayan armatürlerdir. Bahçelerin dışında evlerinizin dış kapılarını aydınlatan dolaylı aydınlatma sistemleri vardır. Dış kapınızın önünü özel bir aydınlatma ile aydınlatma istediğinizde; duvar lambaları, yer aydınlatma armatürlerini, raf aydınlatma sistemlerini ayrı ayrı veya bir arada kullanabilirsiniz. Bu sayede doğrudan aydınlatma yerine daha estetik ve daha görsel olan dolaylı aydınlatmalar ile zarif bir aydınlatma yapmış olursunuz.
Evinizde kullandığınız zarif avizeler yerine dolaylı bir aydınlatma sağlamak istiyorsanız duvar lambalarından yararlanmalı, duvar lambalarını bir tasarım içerisinde odanıza uygulamalısınız. Bu sayede ana avizeye ihtiyaç duymadan oda içerisinde zarif bir dolaylı aydınlatma sağlamış olursunuz. Örnek resimde yer alan ana aydınlatma elemanı ile birlikte duvar lambaları kullanılmış hem zarif bir aydınlatma ile estetik bir dekorasyon yapılmış hem de ana avizeye gerek kalmadan dolaylı bir aydınlatma oluşturulmuştur. Orta avize ile duvar lambalarının uyumlu olması dekorasyona ayrıca bir zariflik katmıştır. Duvar lambası ile ayrıca duvar dekorasyonunun daha zarif bir şekilde teşhir edilmesini sağlamış be estetik bir dekorasyon oluşmasına katkı sağlamıştır.
Bir oda dekorasyonunda dolaylı bir aydınlatma sistemi oluşturmak istiyorsanız; tavan altında aydınlatma sistemleri kullanmalı ve ana aydınlatma elemanı olan avizeye gerek duymadan odayı aydınlatmalısınız. Bu sayede hem tasarruf sağlamış olacaksınız hem de tavanınızda yapacağınız tavan dekorasyonunun görselliğini ve güzelliğini ortaya çıkarmış olursunuz. Örnek resimde çok zarif ve çok görsel bir tavan dekorasyon uygulaması yapılmış, tavan kenarlarını çerçeve boyunca özel bir dolaylı aydınlatma sistemi uygulanarak dolaylı bir aydınlatma sağlanmıştır. Bu sayede tavanın sırlı çerçevesinin güzelliği ortaya çıkarılmıştır.
Ev dekorasyonlarında yapacağınız aydınlatmalar özel çalışma isteyen aydınlatmalardır. Oda içerisinde bulunan aksesuarların daha dekoratif görünmesi, daha zarif bir şekilde teşhir edilmesi için özel aydınlatmalar yapılması gerekebilir. Raf aydınlatmaları bu nedenle ev dekorasyonlarında çok yoğun bir şekilde kullanılan ve tercih edilen aydınlatmalardır. Örnek resimde yer alan kitaplık ve süs rafı için özel bir aydınlatma elemanı kullanılmış ve duvarda asılı bulunan kitaplık ve raflar zarif bir şekilde aydınlatılarak oda dekorasyonunun daha estetik olması sağlanmıştır. Kitaplığın içerisinde farklı bir şekilde konumlandırılmış olan aydınlatma elemanları kendi içerisinde zarif bir dekorasyon oluşturmuştur.
Oda aydınlatmalarının doğrudan değil de dolaylı bir şekilde olmasını istiyorsanız tavan altında özel malzemeler kullanarak daha az enerji harcayan aydınlatma elemanının daha fazla oda içine yayılmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde bir aydınlatma yapmak isterseniz pleksi glas malzemesini kullanmalı ve ışığın yansıyarak oda içine daha fazla yayılmasını sağlamalısınız. Örnek resimde tavandan sarkan bir aydınlatma elemanı ile birlikte pleksi glas kullanılarak odanın daha fazla aydınlatılması sağlanmıştır. Ayrıca dolaylı aydınlatma için tavanda yer alan led lambalar kullanılmış ve aydınlatma ana avizelere ihtiyaç duyulmadan sağlanmıştır.
Dolaylı aydınlatma sistemleri ev içerisinde bütün odalarda kullanıldığı gibi bahçe aydınlatmalarında da kullanılmakta ve daha estetik bahçeler oluşturularak keyifli zaman geçirilmesi sağlanmaktadır. Örnek resimde olduğu gibi yürüyüş yolunun kenarlarına özel bir tasarım planı içerisinde yer lambaları yerleştirilmiş ve yürüyüş yolunun dolaylı bir şekilde estetik ve zarif bir aydınlatma ile aydınlatılması sağlanmıştır. Ayrıca ağaç köklerine yer lambaları ile aydınlatma yapılmış, tropikal ağaçlar aydınlatılarak akşamları keyifle vakit geçirilebilecek özel bir bahçe ortaya çıkarılmıştır.
Dolaylı aydınlatma sistemleri genel olarak bahçelerde de kullanılmaktadır. Bahçe aydınlatmaları; yaz ve bahar aylarında bahçe de keyifli bir zaman geçirmek ve dostlarımız ile huzurlu ve mutlu anlar yaşamak için estetik bir şekilde yapılır. Bahçe aydınlatmaları; bahçeler geniş alanlar olduğundan bir tek ışık kaynağı yerine dolaylı aydınlatma elemanları kullanılarak aydınlatma sağlanır. Örnek resimde olduğu gibi merdiven ve bahçe içerisinde yer lambaları ile kısa direkli bahçe aydınlatma elemanları kullanılmış ve zarif bir bahçe aydınlatması yapılmıştır.