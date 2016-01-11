Giysi dolaplarına alternatif yaklaşımlar

Giysi dolabı deyince aklımıza ilk gelen şey gardıroplar oluyor. Eski, ahşap antika gardıroplar ya da günümüzün daha modern kayar kapı modelleri. Ancak bu mobilyalar oldukça fazla yer kaplıyorlar. Bazı evlerde gardıropları koyacak yer bulmakta zorlanabiliyoruz. Sığmaları mesele olmayabilir ancak yatak odasında üstümüze üstümüze gelen ve ortamı sıkışıklaştıran mobilyalar istemeyen insanlar da çok. Bu yüzden gardıropların hantallığını evinde istemeyenler de alternatif çözümlere yönelebiliyor.
Öte yandan gardıroplar veya klasik giysi dolapları daha ziyade asılan kıyafetler için gerekli. Günümüzde kullanılan kıyafetler arasında ası gerektirmeyenler giderek daha da çoğalıyor. Pek çok insan işte bile spor giyinmeyi tercih ediyor, bu yüzden gömlek, ceket gibi askının şart olduğu kıyafetlerin tüm kıyafetlerimize oranı düşmekte. Bu yüzden alışılagelmiş gardıroplara eskisi kadar ihtiyacımız olmayabiliyor.
Giysi dolabına alternatif aramanın bir başka sebebi yatak odasının dışında bir giyim odasının bulunması da olabilir. Bu durumda bazı kıyafetlerinizi hemen elinizin altında isteyebilirsiniz. Bu açıdan da alternatiflere bakmakta fayda var.
Giysi dolabı yerine askılar ve raflardan oluşan bu köşe, mobilyaların kalabalığından hoşlanmayanlar için muhteşem. bir seçenek. Gerek beyaz rengin yoğun kullanımı, gerek parlak yüzeyler ve detaysız birleşimler minimalist bir dilin işareti. Evinizde kocaman gardıroplar üstünüze gelmesin istiyorsanız, giyinme odasında da sıkışmaktan hoşlanmıyorsanız böylesi yalın ve rahat bir köşe tam size göre.
DIYcoat rack
Mağazalarda ya da terzilerde gördüğünüz elbise askılıkları şimdilerde pek çok insanın gözdesi. Dolap kapaklarını açıp kapamakla, dolapların içini düzenlemekle uğraşmak istemiyorsanız bir askılık alıp, askıya ihtiyaç duyan kıyafetleriniz kullanmanız yeterli. Diğer giysiler şifonyer ve komodinlere girebilir.
Bu askılıklar oldukça standart olmakla birlikte, örnekteki gibi enteresan tasarımlara da olanak sağlıyor. Bütçeniz ve zevkiniz hangisine uyuyorsa o yönde bir tercih yapabilirsiniz. Aslına bakarsanız marangozluk beceriniz varsa, kendiniz bile hoş bir ahşap askılık yaparak süreçten de zevk alabilirsiniz. İnsanın kendi emeğini harcayarak yaptığı eşyaları kullanması da apayrı bir mutluluk veriyor.
Askılıklar dışında kapaksız dolap modelleri de buna benzer bir alternatif oluşturuyor. İki kapılı bir gardırobun formatında ama ölçüleri daha optimal olduğu için o kadar hantal olmayan bu mobilya açık bir askılığın işlevini görürken alttaki iki raf da ayakkabı ya da kıyafetler için fazladan alan açıyor. Biraz önce kendi başınıza askılık yapabileceğinizden bahsetmiştik. Bu örnek hakikaten de basit marangozluk becerisiyle kotarabilecek bir model sunmakta bize.
Açık dolaplara bir örnek olarak buradaki gibi bir kullanım da gösterilebilir. Geniş bir yatak odasında odanın bir kısmını bölerek giysilerinizi görünmez hale getirebilirsiniz. Ayrıca bir dolap kullanmadan bu işlevi de karşılamanız mümkün. Gördüğünüz üzere odayı bölen duvar u şeklini alarak bir niş yaratmış. Yatağın olduğu kısımda görsel açıdan bir yatak başı gibi duruyor. Diğer tarafta ise nişin altıa ve üstüne konan raflar ve bir boruyla, neredeyse bir gardıropla aynı işlevselliğe sahip olmakta.
Bu örnekte dikkatinize sunacağımız bir iki detay var. Ayakkabı rafının altında bir sandık görüyorsunuz. Sandıkları da büyüklü küçüklü olarak evinizde kıyafet depolamak için kullanabilirsiniz. Hem dekoratif hem işlevsel olan bu tarz aynı zamanda geçmiş zamanlara öykünen bir kullanımı işaret ediyor. Sandığın yanındaki yuvarlak sepet plastik ancak pek çok başka malzemeden olabilirdi. İstediğiniz malzeme ve renkteki sepeti çoraplarınızı koymak için kullanabilirsiniz.
Gardırop istemiyor olabilirsiniz ama mutlaka çekmece ve raflara ihtiyacınız var. Şifonyer ve komodinler bunun için biçilmiş kaftan. Hem mütevazı boyuttalar hem de gerçekten işlevseller. Model çeşitleri ve boyutları da oldukça çeşitli. Bu yüzden diğer mobilyalarınızn ve dekorasyonunuzun tarzına göre kendiniz için böyle bir ya da birden fazla dolabı yatak odanıza yerleştirmeniz mümkün. İçleri kıyafetleri alırken üstleri de aksesuarlarınızı yerleştirebileceğiniz yüzeyler olarak çok işe yarayacaktır. Yatak kenarında abajurlar, duruma göre kozmetik malzemeleriniz ya da takı kutularınız veyahut sadece dekoratif amaçlı yerleştireceğiniz objeler…
Bu fotoğrafta gördüğünüz dolap klasik bir model ve ayna kaplanarak bambaşka bir çehreye bürünmüş. Ayna kullanımı mobilyayı bir anlamda modernize etmiş. Ayna Pazarı gibi firmalar tarafından hazırlanan bu mobilyalar yatak odanıza ilginç bir hava katabilir.
Kitaplık formatındaki rafları da eşyalarınız için kullanabilir, bu rafların içine pencereli kutular yerleştirerek onlara çekmece işlevi verebilirsiniz. Bu sayede fular, küçük çanta, eldiven gibi aksesuarlarınızı depolayacak ama mekana da şıklık katacak bir yönteme sahip olacaksınız.
Yeterli tavan yüksekliğiniz varsa -ki bunun için çok yüksek bir tavana da ihtiyacınız yok- yatak kısmının altını boş bırakabilecek bir yükselti yapmanız mümkün. Bu yatağın olduğu zeminin altında bir boşluk yaratıp kutularla depolama yapmanızı sağlayacak. Özellikle sürekli kullanmadığınız kıyafet ve eşyalarınızı koymak için çok ideal bir alan. Alta koyulan kutular konusunda da yaratıcılığı kullanmakta fayda var. Tekerlekli geniş kutular kullanılarak, içlerinde bölmeler oluşturulabilir. Böylece sık kullanımda da rahatlık söz konusu olacaktır. Genel olarak da gardıroba bir alternatif olarak kutuların oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Sadece bu şekilde değil pek çok dekoratif yöntemle kutuları bu iş için kullanabilirsiniz.
Multifonksiyonel bir tasarımlar diğer mobilyalarınızı aynı zamanda alternatif bir giysi dolabı haline getirebilirsiniz. Buradaki karyola tam da buna verilebilecek çarpıcı bir örnek. Bir çekmece yüksekliği kadar yerden yukarı monte edilen plaka hem karyola işlevi görüyor hem de bir çeşit yatay şifonyer. Yatma kısmından L formunda taşarak uzanan bölümün de aynı zamanda sedir olarak kullanılabildiğini söylememize bile gerek yok aslında sanırız. Karyola ve sedirin altında bulunan yedi geniş çekmeceyi pek çok şey depolamak için kullanabilirsiniz. Bunlara giysileriniz de dahil tabii ki.
Giysi dolabı ya da gardırop deyince aklınıza ahşap ya da ahşap hammaddesi olan malzemeler geliyor olabilir. Yani masif ahşap ya da suntalam ve mdflam malzemeler. Ancak özellikle son dönemlerde yeni teknolojilerin de etkisiyle cam evlerimizin içine daha çok ve daha ilginç şekillerde girmeye başladı.
Bu yatak odasında ebeveyn banyosu da ayrıca bölünmüş bir mekanda değil. Ancak duş kısmı etrafın ıslanmaması için bölünmüş. Duşu bölen cam kabinle birlikte aynı malzemeden bir de dolap tasarlanmış ve belki de şimdiye kadar gördüğümüz en ilginç dolaplardan. Kıyafetlerin şeffaf bir cam kutuda sergilenmesi seçim yaparken görsel bir kolaylık sağlıyor. Daha da önemlisi geniş odanın mekanı daraltılmadan, ortaya bir camdan ada kondurulmuş ve duş ve yatak odası dolabı işlevi bu adaya verilmiş. Şeffaflık sayesinde mekanın açıklığı ve genişliği minimum düzeyde etkilenerek ışıl ışıl bir yatak odası ortaya çıkmış.
Eğer giyinme odasını gardıroba ya da onun diğer alternatiflerine tercih ediyorsanız bu konudaki Küçük bir yatak odasında giyinme odası nasıl yaratabilirim? başlıklı yazımıza dikkatinizi çekebilriz.