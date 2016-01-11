Giysi dolaplarına alternatif yaklaşımlar

Giysi dolabı deyince aklımıza ilk gelen şey gardıroplar oluyor. Eski, ahşap antika gardıroplar ya da günümüzün daha modern kayar kapı modelleri. Ancak bu mobilyalar oldukça fazla yer kaplıyorlar. Bazı evlerde gardıropları koyacak yer bulmakta zorlanabiliyoruz. Sığmaları mesele olmayabilir ancak yatak odasında üstümüze üstümüze gelen ve ortamı sıkışıklaştıran mobilyalar istemeyen insanlar da çok. Bu yüzden gardıropların hantallığını evinde istemeyenler de alternatif çözümlere yönelebiliyor.

Öte yandan gardıroplar veya klasik giysi dolapları daha ziyade asılan kıyafetler için gerekli. Günümüzde kullanılan kıyafetler arasında ası gerektirmeyenler giderek daha da çoğalıyor. Pek çok insan işte bile spor giyinmeyi tercih ediyor, bu yüzden gömlek, ceket gibi askının şart olduğu kıyafetlerin tüm kıyafetlerimize oranı düşmekte. Bu yüzden alışılagelmiş gardıroplara eskisi kadar ihtiyacımız olmayabiliyor.

Giysi dolabına alternatif aramanın bir başka sebebi yatak odasının dışında bir giyim odasının bulunması da olabilir. Bu durumda bazı kıyafetlerinizi hemen elinizin altında isteyebilirsiniz. Bu açıdan da alternatiflere bakmakta fayda var.