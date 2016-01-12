Yemek yapmaktan aldığınız zevki arttırmak için neler yapabilirsiniz?

Yemek yemek sadece bir ihtiyaç değil aynı zamanda bir zevk. Peki ya yemek hazırlamak? Bu temel ihtiyacınızı gidermek için hazırlık yapmanın zevkli hale gelmesi herkesin yaşam kalitesini arttıracak bir şey. Hayattan zevk almayı bilmek en basit işi yaparken de bunu keyifli hale getirmekle becerilebilecek bir şey.
Mutfağınızın niteliği yemek yaparken aldığınız keyif üzerinde oldukça etkilidir. Konforlu olmayan bir mutfakta yapılan yemek, her şeyin kolayca halledildiği mutfaklara göre zordur. Sıkışık alanlar hareket etmenizi zorlaştırır. İyi planlanmamış küçük mutfaklar, değil ikinci bir kişinin aynı anda çalışmasını, tek kişinin çalışmasını bile sekteye uğratır. Bu yüzden mutfağınızın iyi planlanması, araç gereçlerin yeterli olması önemlidir.
Tüm bu ihtiyaçlar dışında mutfakta geçen zamanı güzelleştirmek için yapabileceğiniz başka şeyler de var. Gelin birlikte yemek yapmanın tadına nasıl varabileceğinize dair fikirlere bir göz gezdirelim.
işleri depaylaştıkça güzel
Yemek yapmak kimi insanlar için bir külfet olabilir. Özellikle her gün bir aileye yemek yapmak zorunda olan ve toplum tarafından bu yükü otomatik olarak sırtlanması beklenen kadınlara. Ne yazık ki toplumsal cinsiyet algısı ev içindeki iş bölümünü de cinsiyete göre dağıtıyor ve bu pek çok için hiç sorgulanamayacak kadar normalleşmiş durumda. Ev içinde işbölümü çalışan ve çalışmayan eşler olarak ayrılsa ve ev işlerini çalışmayıp evde kalanlar yapsa durum bir şekilde anlaşılabilir. Toplumda bunun çoğunluğunu kadınların oluşturması ayrı bir tartışma konusu olur sadece. Ancak kadınlar çalışsalar bile eve gelip yemek yapması gereken eşler olarak görünüyor. Sadece yemek de değil elbette, temizlik, çocuk bakımı, çamaşır gibi işler de çalışan kadının evdeki ekstra yükleri. Bu hizmetler ücreti ödenerek karşılanıyorsa dahi, organizasyonu genellikle kadınların üzerinde oluyor. Bu yüzden toplumumuzda kadınların gerçekten de keyif alarak yemek yapması güç olabilir.
Bu yüzden bizim önerimiz yemek yapmanın hakiki bir paylaşım ortamında gerçekleşmesi. Erkekler
bilmeme bahanesi arkasına sığınmakta. Halbuki yemek yapmak cinsiyete göre daha kolay öğrenilebilen bir şey değil. Kadınlar da genelde yemek yapmayı fazla beceremeyen erkeklerin ayaklarının altında dolaşmasını istemeyebiliyorlar. Oysa birlikte bir şeyler üretmek, yeni tarifler denemek hem ev içindeki hayatınıza renk katabilir hem de iş yükünü daha adaletli bir biçimde paylaşmış olursunuz. Amaç erkeğin kadına
yardım etmesi de değil, bu işleri beraberce yapmak ve hayatı kolaylaştırmak, güzelleştirmek.
Birlikte yapılan yemek hoş sohbetlere, sağlıklı bir iletişime zemin oluşturabileceği gibi bazen çok vakit alan yemek yapma mesaisini de kısaltacaktır.
Yemek yaparken üstünüzü kirletmemeniz için tasarlanmış çok şık önlükler bulabilirsiniz. Pek çok insan yemek yaparken önlüğe ihtiyaç duymaz ama aslında yemek yaparken havaya girmek için oldukça hoş aksesuarlar. İşlevlerini elbette yok saymıyoruz. Kıyafetiniz yerine önlük lekelenecek, ellerinizi kurulamak için kullanabileceksiniz vs… Pamuklu kumaşlardan renkli önlükler kullanabileceğiniz gibi esprili olan kimi önlükleri tercih edebilirsiniz. Hatta kendiniz dikebilirsiniz de, ne de olsa dikimi çok büyük ustalık gerektirmiyor.
Yemek yaptığınız sırada hangisi uygun düşüyorsa ya da hangisini seviyorsanız ona göre bir fincan kahve veya bir kadeh şarap yemek yapma sürecini keyifli hale getirecektir. Kulak Ceramic tasarımı bu fincanla içtiğiniz bir kahve size hem lezzetli hem de görsel bir keyif verecektir. Elbette yemek yaparken yanınızda bulunanlara, varsa konuklarınıza da içecek ikram edip sohbetinize devam ederek neşeyle yemek yapabilirsiniz.
Bir mutfak radyosu edinmek mutfakta geçen zamanınızı sandığınızdan çok daha fazla güzelleştirebilir. Yemekler midenin ise müzik de ruhun gıdasıdır ne de olsa. Elbette sadece yemek yaparken müzik dinlemek için değil örneğin sabahları kahvaltı ederken haberleri ya da sevdiğiniz bir radyo programını dinlemek için de faydalı olan küçük dijital radyolar her mutfağa lazım. Oldukça farklı boyut ve modelde radyo bulmak mümkün. Son yıllarda daha da cazip olanlar internet radyoları. Kablosuz ağa başlanarak binlerce istasyon arasından kendinize uygun olanları bulup dinleyebilirsiniz.
Düzenli bir mutfak demek işlerin tıkır tıkır işlemesi demektir. Her aradığınızı yerinde kolayca bulduğunuz, herhangi bir şeyi aramakla vakit kaybetmediğiniz mutfaklarda işlerin hepsi daha hızlı hallolacaktır. Bunun için -yine söyleyelim- iyi planlanmış bir mutfak önemli bir etken. Doğru seçilmiş kaliteli dolap aksesuarları, kendi kullanımınız doğrultusunda akılcı bir şekilde düzenlenmiş dolaplar mutfaktaki zamanı da verimli kullanmanızı sağlayacak. Bir örnek kavanozlar alıp etiketlemeye üşenmeyin. Hem şık hem düzenli bir mutfağınız olabilir böylece. Mutfak dolabı düzenleme aksesuarları da önemli, tabaklıklar, çatal kaşıklıklar çekmece ve dolaplarınız için uygun ve kaliteli modellerden seçilirse alanı daha verimli kullanabilirsiniz.
Hayatı kolaylaştıran mutfak dolabı aksesuarları bu konuda size fikir verebilecek bir yazı.
Gerek mutfakta kullanılan elektronik aletler ve beyaz eşya gerek tencere tavaların seçimi önemlidir. Ocak ve özellikle fırınınız ne kadar iyiyse yemek yaptıktan sonra ortaya çıkan sonuç da o kadar iyi olacaktır. Hazırlaık yaparken kullandığınız aletlerin de size kolaylık sağlaması gerektiğini unutmayın. Zor temizlenen, yıpranmış süzgeçlerinizi yenileyin, zarar görmüş tava ve tencerelerinizi değiştirin. Çok fazla alet almanıza gerek yok, az ama iyi kalitede ürünler seçin. Tuzluk ve biberlik bile önemlidir. Artık pek çok insan sofralık endüstriyel tuzlardan ziyade kaya tuzu ile öğütülmemiş biber kullanmaya çalışıyor. Siz de örneğin bunlar için alacağınız öğütücülerin iyi kalitede olmasına dikkat edebilirsiniz. Aksi takdirde kullanımları zor olabilir, kısa sürede mekanizmaları kırılabilir.
Mutfakta yeterli ışık bulunuyorsa taze ot ve baharatları yetiştirmeniz için gerekli koşul sağlanmış demektir. Dalından koparılmış dereotu, nane ya da biberiye katılmış bir yemekten alacağınız tadı kuru baharatlar almanıza imkan yok. Bunun yanında salatalarınız için de yapraklı bitkiler, ufak domates ve biberler de yetiştirmeniz mümkün. Yurtdışında bu tip bitkiler süpermarketlerde de saksılarda satılmaya başlandı. Türkiye'de bunu beklemenize gerek yok, bir fidanlıktan ya da semt pazarından yetiştirmek istediklerinizi bulabilirsiniz. Yemek yaparken kendi yetişridiğiniz bitkilerden faydalanmak size bambaşka bir haz verecektir.
Yemek yapmaktan zevk alınca insan onları hoş bir şekilde sunup paylaşmaktan da zevk alıyor. Konuklarınızla içtiğiniz bir şeyler eşliğinde yapatığınız yemeği paylaşım konseptinde bir tasarımı olan tabaklarla sunmak isteyebilirsiniz örneğin.
Share.Food adını taşıyan ve yemek takımları arasında ilginç ve insani konseptiyle dikkat çeken bir tasarım. Yemek paylaşımını adına ve tasarımına yansıtan Bilge Nur Saltık, Anadolu’nun aynı tabaktan yemek paylaşma alışkanlığını farklı kültürlere de taşımak istemiş. Batı eksenli görgü kuralları yemek masasında epey bireyci ve aslında bir yandan da israfa sebep olan bir kültür oluşturmuştur. Buna kafa tutarak tasarımını oyunlaştıran Saltık, tasarladığı tabakları farklı açılarda dengede tutuyor ve tabak daha davetkar biçimde bir başkasına yönelebiliyor. Yemek yerken kendinize ya da başkalarına çevirerek denge sağlayabileceğiniz bu tabakların alt kısmı fosforlu renklere sahip tabakalara sahip olduğu için masadan da yansıyor, bu efekt de merak uyandırarak insanları oyuna davet ediyor.
İşte böylesi bir tabakta yaptığınız yemeği sunmak hem estetik hem düşünsel olarak son derece güzel.