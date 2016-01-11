Evde tasarruf sağlayabilmek için dekorasyonda nelere dikkat etmeliyim?

Ev dekorasyonu sırasında genelde zevklerimiz ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda planlama yapıyoruz. Evin stili, konsepti, mobilyaları, duvar kağıtları derken üzerine yoğunlaştığımız bütün konular görsel özellikler oluyor. Oysa ki büyün hayatınızı geçireceğiniz evin dekorasyonuna başlarken göz önünde bulundurmanız gereken çok daha önemli konular vardır. Evin sağlamlığı, izolasyonu, enerji tasarrufu, depreme dayanıklılığı, rutubet sorunu olup olmadığı, konforlu ve sağlıklı bir yaşam için çok daha önemli detaylardır. Kuracağınız evde uzun yıllar yaşayacağınız düşünüldüğünde evinizde tasarruf sağlayan özellikler bulundurmak bütçenize kayda değer bir katkı sağlayacaktır. Dekorasyon sırasında ve kullanırken dikkat edeceğiniz birkaç detay sayesinde yıllık giderlerinizde ciddi tasarruflar elde edebilirsiniz. Peki evde tasarruf sağlayabilmek için nelere dikkat etmek gerekir? Bu yazımızda sizlere tasarruf için bazı küçük önerilerde bulunacağız. Çok basit şekilde uygulayabileceğiniz çözümlerle ısı, su ve enerji tasarrufu yapmanın küçük ama etkili yöntemleri bu yazımızda olacak. Birbirinden şık örnek tasarımlar eşliğinde sunacağımız öneriler dekorasyon planlarınıza avantajlı fikirler kazandırabilir.
Enerji ve su tasarrufu sadece sizin bütçeniz için değil ekolojik nedenlerle de dikkat edilmesi gereken bir konudur. Yaşadığımız dünyada ciddi bir ekolojik bozulma sorunu ile karşı karşıyayız. Nüfus artışı, enerji kaynaklarının tükenmesi, çevresel kirlenme, küresel ısınma gibi faktörler dünyanın giderek daha sorunlarla dolu bir yer olacağına işaret ediyor. Yaşadığımız dünyayı korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakabilmek için elimizden geldiğince özenli davranmak zorundayız. Enerji ve su tasarrufu sağlamak bu hassasiyet için güzel bir başlangıç olabilir.
Elektrik tasarrufu konusunda çok daha detaylı bilgiler edinmek için “Evde elektrik tasarrufu nasıl sağlanır?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı önemle tavsiye ediyoruz.
Yeni bir ev aldınız ve tadilat işlerine girişmek üzeresiniz veya sıfırdan bir ev yaptıracaksınız, o halde size tasarruf adına verebileceğimiz en önemli tavsiye ısı yalıtımı ve geniş pencereler olacaktır. Evin mimari özelliklerine bağlı olan ve sonradan değiştirilmesi hayli zahmetli görünen bu çözüm için eve yerleşmeden önce adım atmak en doğrusudur. Özellikle evin güney cephesinde geniş pencerelere sahip olmak güneş ışığından ve ısısından en iyi şekilde faydalanmanızı sağlayacaktır. Güneş enerjisi gündüz saatlerinde ve hafif serin havalarda, ne lambalara ne de ısıtıcılara gerek duymadan yaşamanıza yetecek bir enerji kaynağıdır üstelik de bedavadır. Güneş enerjisinden sadece pencerelerle değil güneş enerji sistemleri sayesinde de faydalanabilirsiniz. Su ısıtmak için ideal bir yöntem olan güneş enerjisini daha verimli kullanmak adına yeni yöntemler geliştiriliyor. Bunları araştırarak güneş enerjisinden mümkün olduğunca çok faydalanmanızı tavsiye ediyoruz. Elbette ki eve büyük pencereler yaptırırken pencerelerin yalıtım özellikli olmasına da dikkat etmelisiniz. Aksi halde dışarıdaki güneşten faydalanalım derken içerideki ısıdan kaybedebilirsiniz. Ayrıca kapı ve pencere pervazlarının hava geçirmeyecek sağlamlıkta olması da tasarruf için önemli bir detaydır.
Evlerde genelde kullandığımız akkor lambalar yerine florasan veya led lambalar kullanarak elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Led ve florasan lambalar normal ampüllere göre %80'e kadar enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Kullandığınız lambaların özelliklerinin yanı sıra doğru kullanım alışkanlığı kazanmak da tasarruf için önemli bir adım olabilir. Sık açıp kapatılan ışıklar için sensörlü sistem kullanmak bu sorunun çözümünde oldukça etkilidir. Ayrıca ayarlanabilir anahtarlar kullanarak ışığın parlaklığını ihtiyacınıza göre belirleyip enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Konu enerji tasarrufu olunca evin ışıklandırmasının azımsanamayacak bir etkisi vardır.
Banyolar su ve enerjinin en bilinçsizce kullanıldığı alandır. Öncelikle su için konuşalım; banyoda su kaybı sağlayan en büyük şey küvet ve jakuzilerdir. Sizi bu keyiften mahrum etmek elbette istemeyiz ama küvet ve jakuzilerle yapacağınız keyifli banyoların sayısını azaltıp yerine kısa duşlar koyarsanız su tasarrufu için ciddi bir adım atmış olursunuz. Ayrıca duş sırasında şampuanlanma ve liflenme gibi seanslarda suyu kapatmak da önemli bir detaydır. Aynı özeni diş fırçalarken ya da ellerinizi yıkarken de gösterirseniz su kullanımınızı kayda değer miktarda azaltabilirsiniz. Enerji konusunda ise; banyo suyu ısıtmak için güneş enerji sistemi mutlaka bulundurun. Güneş olmayan havalarda suyunuzu ısıtacak alternatif bir ısıtma çözümünüz olsun ama ana ısıtma kaynağınızı güneş enerjisi olarak belirleyin.
Evinizde ısınma için kullandığınız ana yöntem ne olursa olsun mutlaka alternatif bir doğal çözüm bulundurun. Hem ısıtma sisteminizde aksaklık olduğu zamanlarda soğukta kalmamak için hem de enerji tasarrufu için alternatif bir çözümünüz olmalı. Eski evlerin odun sobaları şimdilerde modern dekorasyonlarda daha şık modellerle yer buluyor. Eğer siz de odun sobasının nostaljisini seviyorsanız evin en büyük odasına şık ve modern bir odun sobası veya kuzine soba kurarak alternatif ve doğal bir ısıtma çözümü kazanabilirsiniz. Belki zamanlar odun sobasını daha çok sever ve ana kaynak olarak onu bile kullanabilirsiniz.
Tarım alanlarının inşaat sektörüne ve bozulan ekosisteme kurban gittiği dönemler yaşıyoruz. Üzücü bir gerçek olarak, ilerleyen yıllarda sebze ve meyve gibi doğal besin ürünlerine ulaşmak yapaylara ulaşmaktan çok daha zor olacak. Eğer bahçeli bir eviniz varsa bahçe tarımı veya evde sera uygulamaları ile kendi meyve sebzenizi yetiştirebilirsiniz. Bahçesi olmayanlar için ise balkon ve iç mekanlara uygulanabilecek birçok bitkilendirme yöntemi mevcut. Dikey bahçe, balkon bahçesi, saksı gibi yöntemlerle evinizde veya balkonunuzda en çok tükettiğiniz ve yetiştirilmesi zor olmayan sebze, meyve ve yeşillikleri yetiştirebilirsiniz. Az da olsa bütçeniz için ve daha da önemlisi sağlığınız için önemli bir adım olacaktır. Tabii yetiştireceğiniz meyve ve sebzeleri yaşadığınız bölgenin iklim özelliklerine göre seçmek durumundasınız.
Evde tasarruf sağlamanın tek yolu enerji ve su tasarrufu değil elbette. Kullanacağınız mobilya ve eşyaları yeniden değerlendirerek de bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Eskiyen koltukları değiştirmek yerine yeni döşeme ile kaplatmak veya eskiyen ahşap mobilyalardan ufak değişiklikler ile yeni mobilyalar üretmek size ciddi bir tasarruf sağlayacaktır. Eski bir sehpayı kitaplığa ya da eski bir masayı bir zigon sehpaya dönüştürmek için pratik kendin yap projelerini takip edebilirsiniz.
Mutfak da tıpkı banyo gibi tasarrufun önem kazandığı alanlardandır. Birçok elektrikli eşyanın bulunduğu mutfakta elektrik tasarrufu sağlamak için atacağınız ilk ve en önemli adım kullanmadığınız elektrikli eşyaların fişlerini çekmek olacaktır. Evde olmadığınız zamanlarda şalterleri kapatarak, su sızdırmayan sağlam musluklar kullanarak veya sıcak yemeklerinizi buzdolabına koymadan önce dışarıda bekletip ılıtarak su ve enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ayrıca sebze ve meyveleri yıkadığınız suyu çiçek sulamakta kullanabilir veya fazla alınan ekmekleri derin dondurucuya atarak bir sonraki gün kullanabilirsiniz.
Egemen Dönmez imzası taşıyan bu mutfak dekorasyonu kullanışlı lavabo eviyesi ve spor ışıklandırması ile tasarruf sağlamak için elverişli bir mutfak. Aynı zamanda son derece de şık ve modern.
Mutfağınızda veya evin girişinde ufak kara tahta bulundurabilir ve bütün giderlerinizi aylık veya haftalık olarak not edebilirsiniz. Bu sayede yapılan harcamalar gözünüze görünecek ve bu hususta daha dikkatli davranmanızı sağlayacaktır. Planlı kullanılan bir bütçe her zaman daha verimlidir.