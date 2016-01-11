Evde tasarruf sağlayabilmek için dekorasyonda nelere dikkat etmeliyim?

Ev dekorasyonu sırasında genelde zevklerimiz ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda planlama yapıyoruz. Evin stili, konsepti, mobilyaları, duvar kağıtları derken üzerine yoğunlaştığımız bütün konular görsel özellikler oluyor. Oysa ki büyün hayatınızı geçireceğiniz evin dekorasyonuna başlarken göz önünde bulundurmanız gereken çok daha önemli konular vardır. Evin sağlamlığı, izolasyonu, enerji tasarrufu, depreme dayanıklılığı, rutubet sorunu olup olmadığı, konforlu ve sağlıklı bir yaşam için çok daha önemli detaylardır. Kuracağınız evde uzun yıllar yaşayacağınız düşünüldüğünde evinizde tasarruf sağlayan özellikler bulundurmak bütçenize kayda değer bir katkı sağlayacaktır. Dekorasyon sırasında ve kullanırken dikkat edeceğiniz birkaç detay sayesinde yıllık giderlerinizde ciddi tasarruflar elde edebilirsiniz. Peki evde tasarruf sağlayabilmek için nelere dikkat etmek gerekir? Bu yazımızda sizlere tasarruf için bazı küçük önerilerde bulunacağız. Çok basit şekilde uygulayabileceğiniz çözümlerle ısı, su ve enerji tasarrufu yapmanın küçük ama etkili yöntemleri bu yazımızda olacak. Birbirinden şık örnek tasarımlar eşliğinde sunacağımız öneriler dekorasyon planlarınıza avantajlı fikirler kazandırabilir.

Enerji ve su tasarrufu sadece sizin bütçeniz için değil ekolojik nedenlerle de dikkat edilmesi gereken bir konudur. Yaşadığımız dünyada ciddi bir ekolojik bozulma sorunu ile karşı karşıyayız. Nüfus artışı, enerji kaynaklarının tükenmesi, çevresel kirlenme, küresel ısınma gibi faktörler dünyanın giderek daha sorunlarla dolu bir yer olacağına işaret ediyor. Yaşadığımız dünyayı korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakabilmek için elimizden geldiğince özenli davranmak zorundayız. Enerji ve su tasarrufu sağlamak bu hassasiyet için güzel bir başlangıç olabilir.

Elektrik tasarrufu konusunda çok daha detaylı bilgiler edinmek için “Evde elektrik tasarrufu nasıl sağlanır?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı önemle tavsiye ediyoruz.