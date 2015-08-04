Ev dekorasyon örnekleriyle çözümler

Evinizi özel kılacak ev dekorasyon örneklerini bulabileceğiniz bu yazımızda, modern ve klasik detayların kullanım örneklerini göreceğiz. Renkler, doku farklılıkları ve değişik materyallerin dekorasyondaki rolleri, yerine ve ölçüye göre değişkenlik gösterir. Bazen sadece bir aydınlatma detayı bile evinizin atmosferini tamamen değiştirmeye yetecek. Açık renk tonlarının kullanımları ve canlı renklerin sıradanlığını nasıl kırabileceğine ev dekorasyonu örnekleri ile değineceğiz. Alışıldık ve tekdüze mobilya gruplarının kullanımı artık size de sıkıcı gelmiş olabilir. Evinize yeni bir hava katmak, dingin bir atmosfer kazandırmak küçük dokunuşlarla artık mümkün. İsterseniz daha canlı ve çarpıcı yaşam alanlarına geçiş yapabileceğiniz örnekler de bulabileceksiniz. Doğru ev dekorasyonu yaptığınızda gayet verimli bir mekan yaratmış olur, evinize fonksiyonel ve estetik bir değer katabilirsiniz. Evinizin değerlendirmek istediğiniz bir köşesini, veya alçak tavanlı bir çatı katı odasını göz yormadan nasıl ferah etki verebileceğinize dair detaylar bulabileceksiniz. Gün ışığını içeri alabilmenin, yetmediği noktalarda kullanabileceğiniz alternatif lamba örnekleri ile mevcut olacak. Yeni yapılan evinizin veya halihazırda değiştirmek ve yenilik katmak istediğiniz yaşam alanlarınızda tekdüzeliği kırmanıza yardımcı olacak, bir türlü karar veremediğiniz dekorasyon örnekleriyle nasıl bir form belirleyeceğinizi artık belirleyebileceksiniz. Dilerseniz işlevselliği ve kattığı estetik değer açısından ev dekorasyonu örneklerimize ve çözümlerine bir bakalım.
İsterseniz evinize şimdiden sadece doğru lamba tercihlerini sağlayarak bambaşka bir atmosfer sağlayabilirsiniz. Modern ev dekorasyonu örneği, lambaların salon ve yemek alanındaki kullanımına nefis bir örnek. İndeksa’nın çalışması olan bu ev dekorasyonu örneğinin devamını görmek için mutlaka buraya bakmalısınız. Klasik mobilyaların konforluluğunun yanı sıra modern çizgiyi yakalayan sandalyeler kullanılmış. Diğer taraftan ışıklandırma ve ahşap döşeme zemini ile salonda sıcak bir hava yakalanmış. Duruşu ile estetik değer katan lambalar ile sıcak bir salon atmosferi.
Eğer çocuk sahibiyseniz veya çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, eğlenceli tasarımlarla kamp gibi bir dekorasyon örneği. Çocukluğumuzu hatırladığımızda, kendimiz ait bir evimiz varmış gibi oynayabileceğimiz kendimize ait küçük alanlar yarattığımızı anımsayın. İşte buna müthiş bir örnek olarak yatak detayı ve çocuk yatak odası. Çocukluk hayallerini gerçekleştirmeye dair, küçük oyun fikirlerinden esinlenerek tasarlanmış, bir çadır platformunda yatak formu. Kamp günlerinden ilham alınarak tasarlanmış bu ürün bir Cuckooland tasarımıdır.
Modern bir ev dekorasyonuna sahip olmak istiyorsanız, işte size kontrast renkler ve ara geçişlerle sunacağınız bir başka örnek. Siyah ve beyazın, grinin soğuk ve modern diline sıcaklık katmak için daime ahşabı bir materyal olarak kullanabileceğinizi unutmayın. Doğal bir malzeme olup, soğuk renkli duvar zeminlerine karşıt sıcak bir döşeme zemini olarak değerlendirilebilir. Ayrıca yastıklarda de sıcak renk tonlarını kullanmaya yer açıyor. L formu rahat koltuk ise, modern tasarımıyla işlevsellik ve rahatlığı bir arada sunuyor.
Ahşap mobilya ve aksesuarların, eskitme bir hava kattığı, modern ev dekorasyonunda yerini aldığı bir başka örnek. Ahşap malzemenin kattığı doğallık ile arka planda tuğla duvar veya kaplamanın beyaza boyanması müthiş bir ahenk içinde. Arka planı açık renk tonlarında tuttuğunuz sürece, öne çıkarmak istediğiniz farklı ve estetik değeri olan mobilyalarınızın dokusunu daha da vurgulayabilirsiniz. Yine dekoratif amaçlı estetik değer katan, dolap veya kitaplıklarınızda kullanabileceğiniz fonksiyonel bir ahşap merdiven, mobilyalarla aynı eskitme dilini kullanmış. Farklı ve öne çıkan mobilya tasarımlarını kullanmaktan çekinmeyin.
Yeni yapıların çoğunda çatı katı odası artık bulunmakta. Eğer çatı katında bir odaya sahipseniz, dekorasyona bir türlü karar veremiyor olabilirsiniz. Çoğunlukla eğim dolayısıyla nasıl tasarlanacağı konusunda, örneğin renklerle ilgili net bir fikir elde edilemeyebilir. Kullanışsız gibi görülen bu alanların, aslında değerlendirilirse fonksiyonel bir tasarıma sahip olabilirsiniz. Eğer alt katta bir salon bulunuyor ise; yatak odası odası olarak değerlendirilebilir bir alan. Geniş ve ferahlık hissi vermek için açık renk tonları doğru tercih olacaktır. Ayrıca beyazın sadeliği ve modern çizgiyi yakalaması yönünden doğru bir yaklaşım olmuştur. Alternatif teras ve balkonlara açılan pencere ile aldığı ışık gayet yeterli olabilir. Küçük bir oda için fazla eşya kullanılmamış ve göz yormayan bir dekorasyon tercih edilmiş. Doğal malzeme ahşap zemin kaplaması ve aynı dili sürdüren fonksiyonel kademe estetik algıyı kaybetmiyor.
Ev dekorasyon örneklerini araştırırken, hangi dönem ve nasıl bir stil ile uygulamaya başlayacağınıza karar verdiniz. Mobilya ve aksesuarlarda nasıl bir dil kullanacağınıza bir bakalım. Eğer çok yoğun mobilya kullanmıyorsanız ve göz yormayan bir dekorasyon oluşturuyorsanız, daha cesaret isteyen sıra dışı objeler kullanabilirsiniz. Ölçüyü kaçırmadığınız ve dar alanları boğmadığınız sürece, kalabalık oluşturmayan yaratıcı fikirlerle dekorasyonunuzu eğlenceli hale getirmeniz mümkün. Hayallerinizi ve yaratıcı tasarımları kullanmak için sadece göz yormayan bir dekorasyon size daha çok cesur kullanım alanı verecektir.
Çok katlı yapıların mutlak yapı elemanı merdivenlerdir. Bir merdivenin fonksiyonelliğinin yanı sıra, estetik ve dinamik dili ile evin çehresine katkısı olan alternatif bir örnek. Visal Merdiven tarafından tasarlanmış bu merdivenin taşıyıcıları sac levhalardan, basamakları ise kayın masifpandan yapılmış. Renkli cila kullanılmış ve sistem akrilik boyalıdır. Çarpıcı ve evinizin dekorasyonunda dinamik bir etki bırakmak için hoş bir alternatif.
İster çalışma alanları yaratalım, ister evimizde keyifli yaşam alanları, dingin ve dinlendirici bir atmosferi hiçbir zaman reddetmeyiz. Özellikle daima yaşadığımız alanlarda bu huzurlu ve dinlendirici atmosferi yakalarsak. Çalışma odasının göz yormayan dingin dekorasyonunu, açık renk tonlarında duvar ve yer zemini desteklemiş. Masaya aldığı doğal ışık ve yanı sıra diğer masalar şık ve yine aynı sade dili sürdüren aydınlatma alternatifleri sunulmuş. Güney Kore tasarımı olan bu alternatif örnekte, doğadan bir parça çiçeklere verilen önem tabii ki şaşırtmayacaktı. Sadelik ve zarafetin naif bir temsili.
Klasik mutfak kullanımı, genel olarak tek veya iki dokudan oluşmaktadır. Mutfak dolapları ve aksesuarlarda çok fazla cesur etkiler görülmemesi bilindi ve alışıldık bir durum. Mutfağınıza hem modern bir görüntü vermek, hem de canlı duvar kaplamaları ve farklı dokuları bir arada kullanmak mümkün. Mutfağın hareket olanı olan tezgahta canlı renkler kullanılmış, siyah ve gri tonları kırmızıyı öne çıkarmış. Yemek masası ile mutfak dolaplarında aynı dili sürdüren ahşap doku kullanılmış. Oldukça şık ve canlı bir mutfak dekorasyonu örneği.
Modern bir dil kullanılan genç odası dekorasyonu örneği. Mavi ve kırmızı gibi canlı renklerin odaya kattığı hava ile monotonluğu kırmış. Böyle canlı renklerin kullanımına imkan vermek ve göz yormamak için ise beyaz duvar renk tonları kullanılmış. Ahşap zemin dokusu ile kapı yakın tonlarda kullanılarak, göz yorulmamasına dikkat edilmiş. Gençler için elbette sıradışı ve canlılık katan mobilya ve aksesuar seçimleri ile özel bir yaşam alanı oluşturulmuş. Modern bir tasarım olan lamba ve masa formlarına da dikkat çekmeden geçmeyelim.