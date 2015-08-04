Ev dekorasyon örnekleriyle çözümler

Evinizi özel kılacak ev dekorasyon örneklerini bulabileceğiniz bu yazımızda, modern ve klasik detayların kullanım örneklerini göreceğiz. Renkler, doku farklılıkları ve değişik materyallerin dekorasyondaki rolleri, yerine ve ölçüye göre değişkenlik gösterir. Bazen sadece bir aydınlatma detayı bile evinizin atmosferini tamamen değiştirmeye yetecek. Açık renk tonlarının kullanımları ve canlı renklerin sıradanlığını nasıl kırabileceğine ev dekorasyonu örnekleri ile değineceğiz. Alışıldık ve tekdüze mobilya gruplarının kullanımı artık size de sıkıcı gelmiş olabilir. Evinize yeni bir hava katmak, dingin bir atmosfer kazandırmak küçük dokunuşlarla artık mümkün. İsterseniz daha canlı ve çarpıcı yaşam alanlarına geçiş yapabileceğiniz örnekler de bulabileceksiniz. Doğru ev dekorasyonu yaptığınızda gayet verimli bir mekan yaratmış olur, evinize fonksiyonel ve estetik bir değer katabilirsiniz. Evinizin değerlendirmek istediğiniz bir köşesini, veya alçak tavanlı bir çatı katı odasını göz yormadan nasıl ferah etki verebileceğinize dair detaylar bulabileceksiniz. Gün ışığını içeri alabilmenin, yetmediği noktalarda kullanabileceğiniz alternatif lamba örnekleri ile mevcut olacak. Yeni yapılan evinizin veya halihazırda değiştirmek ve yenilik katmak istediğiniz yaşam alanlarınızda tekdüzeliği kırmanıza yardımcı olacak, bir türlü karar veremediğiniz dekorasyon örnekleriyle nasıl bir form belirleyeceğinizi artık belirleyebileceksiniz. Dilerseniz işlevselliği ve kattığı estetik değer açısından ev dekorasyonu örneklerimize ve çözümlerine bir bakalım.