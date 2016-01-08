Adım adım zarif bir taş bahçesi inşa etmek

Evimizin bahçesini düzenleyerek daha güzel hale getirip, eşimizle, çocuklarımızla, dostlarımızda keyifli zamanlar geçirmek ve deşarj olup ruhumuzu dinlendirmek çağımızda ele geçmeyen değeri çok fazla olan bir durumdur. Bu nedenle evimizin etrafında bahçe oluşturmak için yeterli alan var ise elimizden geldiği kadar çabalayıp bu alanı estetik bir bahçe haline getirmeli ve bahçe keyfinin tadını çıkarmalıyız. Bahçe oluşturmak için biraz peyzaj bilgisi sahibi olmalı, mevsimine göre bahçe düzenlemesi yapacağımız için bitkileri tanımalıyız. Bu sayede bir alanı zarif ve dinlendirici bir bahçe haline getirebiliriz. Bahçe düzenlemesi yapılırken her bahçe de yer alan çim alanlar unutulmamalı mutlaka bir çim alanı oluşturularak çim ekilmeli ve üzerinde keyif yapabileceğiniz yeşil alan ortaya çıkarılmalıdır. Her bireyin bahçe zevki aynı olmadığı için farklı bahçe tasarımları araştırılmalı, yeşil bitkiler dışında çim alan ile birlikte uyumlu bir bahçe oluşturmak için taş havuzları, kaya parçaları, doğal ve kayrak taşlar, renkli süs taşları gibi doğal malzemeler kullanılarak yeşil çim alanlarının şık bir şekilde sergilendiği özel bir bahçe yapılmalıdır. Günümüzde geleneksel olarak mevsimlik bitkilerin yer aldığı yeşil bir bahçe yoğun olarak tercih ediliyor olsa da daha çok batı ülkelerin,in bahçelerinde yer alan ve günümüzde ülkemizde de tanınması ile birlikte yoğun bir şekilde uygulanmaya başlanan taş bahçeleri hem bakımlarının kolay olması, hem bitkiler gibi ayrı ayrı bakım istememesi nedeniyle tercih edilmeye başlanmıştır. Peki yeşil bir bahçeyi nasıl kaya parçaları ile süslü bir bahçe haline getirebiliriz ?

Bir bahçeyi taş bahçesi haline getirmeniz için yapmanız gereken uygulamaları sırasıyla takip ederek zarif ve şık bir aş bahçesi oluşturabilirsiniz. Bunun için öncelikle bahçenizde bulunan otsu bitkileri sökmeli ve var olan çimleri sökerek yerinden çıkarmalısınız. Bu sayede bahçe planı yapacağınız alan ortaya çıkacaktır. Söküm işlemlerinin ardından bahçe planı ve tasarımını yapmalısınız. Çıplak haldeki bahçenin hangi bölümünü çim alanı olarak yeniden yapılandıracağınıza, hangi alanını taşlar ve kayalar ile süsleyeceğinize karar vermeli ve planınızı oluşturmalısınız. Bu sayede yeni bir bahçe için en önemli işlemleri gerçekleştirmiş olacaksınız. Yaptığınız planlar çerçevesinde harekete geçerek çim alanı olarak düşündüğünüz alanda bulunan toprağın yüzey kısımları 5 – 10 cm aralığında yerinden çıkarılarak bahçeden uzaklaştırılmalı ve bu toprağın yerine taze, minerali ve gübresi olan toprak getirilerek serilmelidir. Böylece yeni çim alanında bulunan çimler daha canlı ve daha yeşil olacak ve taş süslemelerinin arasında daha mükemmel görünecektir. Toprak serme işleminden sonra sıra bahçenizde olmasını istediğiniz kayalara ve taşlara geliyor. Bahçenizde taş havuzu olmasını istiyorsanız belirli bir alanı renkli taşlar ile yapacağınız havuza ayırmalısınız. Bu alanı; ortası çukur kalacak şekilde katman katman taşlar ile yükseltmeli ve renkli taşların desen oluşturmasını sağlayarak zarif bir taş havuzu haline getirmelisiniz. >Dilediğinizde taş havuzunu sade bir şekilde kullanabilir veya isterseniz havuzun içine biraz su doldurup nemli bir alan oluşturarak içine çim tohumları attığınızda taşların arasında yeşil çimler ile birlikte zarif bir bahçe süslemesi yapmış olursunuz. Bahçenizin geri kalan kısımlarında kaya parçalarını kullanarak yürüyüş yolu kenarlarını şık bir şekilde süsleyebilir, yürüyüş yollarınızda kayrak taşlar veya doğal nehir taşları kullanıp, çim ekerek görsel güzelliği olan ve bahçenize farklı bir hava katan bir yürüyüş yolu oluşturmuş olursunuz.

Bahçenizde yeşil bitkiler yerine sadece taşlar görmek istiyorsanız veya daha doğal bir bahçe tasarımı yapıp yeşil bitkiler ile birlikte doğal taşların kombini ile mükemmel bir bahçe oluşturmak istiyorsanız, bahçe içerisinde oturum alanlarınızı sadece taşlardan meydana getirip, doğal taşları kullanarak süs aksesuarları olan şömine, su havuzu, süs havuzu, orta masa gibi dekoratif eşyalar yaparak bahçenizi hem kullanışlı hem de zarif bir hale getirmek için yüzlerce bahçe tasarımının yer aldığı homify bahçe örneklerini inceleyerek fikir edinebilirsiniz. İncelediğiniz örnek tasarımlar içerisinden istediğiniz, beğendiğiniz ve zevkinize uygun olan tasarımları kendi bahçenize uygulayarak gönlünüzce dinlenebileceğiniz, misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz bir bahçe sahibi olabilirsiniz.