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Yeni bir ev inşa etmeye nereden başlamalı?

Meral Eser Meral Eser
PENTHOUSE, Fabio Gianoli Fabio Gianoli Modern Evler
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Ev sahibi olmak isteyenler için, aktif olarak proje aşamasına katılmak, alınacak kararlar ve kullanım amaçlarını belirlemek zevk veren bir iş olabilir. Ev yapmanın temel sebepleri arasında kira  geliri elde etmek ve aile bireylerinin ikamet edeceği yaşam alanları sunmak ilk sıralarda yer alıyor. Hangi amaçla olursa olsun, yeni bir ev inşa etmeden, proje aşamasında alınacak kararlarda ev sahibi de bulunmalıdır. Mimarlar ve mühendislerin yapı statiği ve proje planlarını oluşturmadan önce, kullanıcı sayısı, kat adedi, ihtiyaca göre bahçe ve peyzaj uygulanıp uygulanmayacağı, çatı katı ya da bodrum katı planları için ön çalışmalar dikkate alınır. İşlevsel açıdan renk, doku, ahenk, yapı sistemleri, yapı elemanlarının uygulanacağı sistemler, kullanılacak materyaller ev sahibinin istekleri doğrultusunda yönlendirilebilir. Bütçe ve uygulanacak stile göre alınan kararlar doğrultusunda, belediye izinleri yapının kat sayısı ve alanları doğrultusunda alınır. Betonarme bir yapı uygulanacaksa, taşıyıcı sistemler, ışık alan cephelerin konumu,  kolon ve kirişlerin kapladığı alan ve sayısı, kapı ve pencere sistemleri ve cephedeki yeri, iç ve dış mekanlar arası geçiş sirkülasyonu gibi unsurları dikkate alınır. Binaya giriş cephesi ile yol ilişkisi, sokak girişinde bahçe bulunup bulunmadığı, arka girişlere ihtiyaç olup olmadığı incelenir. Çoğunlukla işyerleri ve esnafların depolama ihtiyacını karşılamak üzere arka kapı ve dolayısıyla az sayıda aracın geçtiği yol cephesi değerlendirilir. Yeni bir ev inşa etmeden önce işlerinizi kolaylaştıracak bazı maddeleri listeledik, uygulama öncesi kararlarınıza yardımcı olacağını umuyoruz.

Hangi tip ev?

Yusuf Karim House Pics in Althino, Rita Mody Joshi & Associates Rita Mody Joshi & Associates Modern Evler
Rita Mody Joshi &amp; Associates

Rita Mody Joshi & Associates
Rita Mody Joshi &amp; Associates
Rita Mody Joshi & Associates

Tek katlı ya da çok katlı bir ev ihtiyacını karşılarken, belirlenen kullanıcı sayısına göre ya da aileye uygun bir ev tasarlamak istiyor olabilirsiniz. Yarı bağımsız alanlar organize etmek isteyebilir, projede bireysel alanların yoğunlukla kullanılacağı mekanlar tasarlama amacı taşıyabilir, buna göre ihtiyaçları önceden belirleyebilirsiniz. Oda sayısı, kullanılacak alanların genişliği, kat sayısı ve benzeri bilgilerin kullanıcı sayısı ve kullanım amacına göre önceden belirlenmesi, tasarlanması, taslaklar, planlar ve proje geneli üzerinden ölçülendirilmesi gerekir. 

Mülk özellikleri ve kat planları

Ahmet Bey Edremit Villa Projesi H.E: Mimarlık Modern Evler
H.E: Mimarlık

Ahmet Bey Edremit Villa Projesi

H.E: Mimarlık
H.E: Mimarlık
H.E: Mimarlık

Tasarlanacak ev projesinde bahçe ve peyzaj tasarımı ihtiyacı olacak mı? Hangi tür bahçe tasarlanacağı dış mekan kullanım amaçlarına göre belirlenir. Belirlenen  kat sayısına oranlar kullanılacak alanlar nasıl organize edilmeli. Bu sorunun cevabı kullanıcı sayısı ile kullanım amacına göre alan, kat sayısı ve oda sayısının değişmesi olacaktır. Geniş ve aydınlık odalar tasarlamak, ferah yaşam alanları tasarlamak istiyorsanız, Türkiye'de 12 m2'den büyük salonlar tasarlanıyor. Salon ve odaların büyüklüğü, ıslak hacimler ve diğer alanlardan kalan bölümlerin yeniden tasarlanması ile pratik bir şekilde oluşturulabilir. Bodrum kat izni var mı, ışık alıyor mu ve kullanım amaçlarına göre bodrum katını nasıl organize etmeliyiz? Eğer bodrum kat su basman seviyesi  üzerinde kalan bir duvara sahipse, küçük de olsa pencereler içerebilir. Bu pencerelerden aldığı ışık sayesinde yaşam alanları, kütüphane, okuma odası  ya da ihtiyaca göre kiler ve depolama alanları oluşturularak değerlendirilebilir. Zemin ve normal kat planlarında karşılanacak ihtiyaçların ve yaşam alanlarından arta kalan hizmetlerin bodrum katta tasarlanması, depolama ihtiyaçlarının karşılanması, ihtiyaca ve bütçeye göre gerekirse spor ve hobi aktivitelerinin uygulanacağı alanlar olarak dizayn edilebilir. Çatı katı ya da çatı arası odalar dizayn edilecekse, çoğunlukla dinlenme, hobi ya da okuma alanları oluşturma, ve yine depolama ihtiyaçlarının karşılandığı alanlar olarak değerlendirilebilir. Yaşam alanlarının bulunduğu katlarda, mutfak, salon ve oturma odası gibi ortak kullanım alanlarının bulunduğu katlarda sessizlik ve dingin bir ortam yakalamak zorduır. Çatı arası kat inşa edilirse, ihtiyaca göre okuma odası, kütüphane, dinlenme ve hobi odası ya da yatak odası olarak değerlendirilebilir.

Bütçe planlaması

Suadiye rezidans, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Suadiye rezidans

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

İnşa edilecek evin bütçe planlaması, uygulanacak yapının kiralanmak istenmesi ya da ihtiyaca göre belirlenen kullanıcı sayısına göre tasarlanmalıdır. Kendinize ait, aileniz için yeni bir ev inşa etmek istiyor olabilirsiniz. Yatırım amaçlı ya da kısa süreli mülk üzerinden kazanç üzerine fikirleriniz olabilir. Dolayısıyla binanın bulunduğu konum, kat sayısı, kullanılacak mekan alanları önceden belirlenirken, kiralanmak istenen kişi sayısı göz önünde bulundurulabilir. Aile ihtiyaçlarını göz önüne alan ortak kullanım alanları göz önüne alınabilir ya da tek kişiye uygun bir ev tasarlanacaksa, tamamiyle kullanıcıya hizmet eder, gündelik ihtiyaçlarını göz önüne alarak dizayn edilir. Dolayısıyla tekil kullanım alanları, ihtiyaca göre iş ve çalışma alanları oluşturmak, bağımsız ve misafir alanları oluşturmak gibi detaylar göz önüne alınabilir.

Dış mekan dizaynı

K.Ç EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Balkon, Veranda & Teras
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.Ç EVİ

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Uygulanacak projede dış mekan ve cephede kullanılacak materyaller, çatı örtüsü ve türleri belirlenir. İç mekanlarda ışık alan cepheleri cam yüzeyler, geniş pencereler ile dizayn ederken, pencere boyutları ve kapılar, türlerine ve sayılarına göre ölçülendirilir. Sürgülü sistemli pencere ve kapılar kullanılacaksa, daha geniş alanlar kazandırılabilir, geniş cam yüzeyler evinize daha çok ışık alabilirsiniz. Kullanılan materyallerin, dış cephe kaplamaları ile uyumu ve çatı türleri ile birlikte tasarlanması gerekir. Giydirme cephe uygulanacak bir binanın, cam ve cephe kaplaması malzemesinin birleştiği noktalar ve sisten detayları yalıtım konusunda oldukça önemlidir.

Alan ısıtma sistemleri ve sıhhi tesisat

PENTHOUSE, Fabio Gianoli Fabio Gianoli Modern Evler
Fabio Gianoli

Fabio Gianoli
Fabio Gianoli
Fabio Gianoli

Isıtma tesisatının uygulanması için gerekli koşullar kullanılacak mekan alanı ve oluşacak ısı kaybı doğrultusunda belirlenir. Kazan boruları, kombi, kat kaloriferi, yakıcılar ve ihtiyaca  göre soba ısıtma cihazları arasındadır. Termosifon ve şofben, sıcak hava jeneratörleri, su ısıtıcıları, yakıt filtreleme, pompalama ve ısıtma istasyonu da ısıtma sistemlerine dahildir. Ekipmanlar sağlandıktan sonra elektrikli yerden ısıtmalı sistemler uygulanabilir. Doğal gaz sistemleri ile  ısıtma sağlanacaksa, bölgenin doğal gaz teknik şartnamelerine dikkat edilmesi zorunludur. Gaz sayacı, hidrostatik test hesabı, kazan dairesi, boru çapı hesabı gibi detaylara dikkat edilir.

Elektrik bağlantıları ve tesisat

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Minimalist Yatak Odası
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Ütü, çamaşır makinesi gibi bilumum elektrikli cihazlar, floresan lambaların kullanımı için iletkenler, sisteme uygun anahtarlar, prizler, sigortalara ihtiyaç olacaktır. Tüm bu ihtiyaçların doğru ve eksiksiz giderilmesi için elektrik projeleri tasarlanır, priz sayısı ve ihtiyaca göre kullanılan oda sayısı ve öncelikli elektrik cihazlarının yerleri belirlenir. Elektrikli cihazların kullanılacağı alanlara yakın ve ihtiyacı karşılayacak sayıda priz ve bağlantıların uygulanması, daha sonraki geçiş aşaması ve iç dizayn işlerini kolaylaştıracaktır. Ayrıca görselde gördünüz minimalist stil dizayn edilen yatak odası tasarımı, Hollanda'da bulunan DECOUSSEMAECKER INTERİEURS imzası taşıyor.

İç dizayn

Tschüss Stromriesen - Das „La Rocca“ von Fischerhaus ist eine echte Unabhängigkeitserklärung., FischerHaus GmbH & Co. KG FischerHaus GmbH & Co. KG Kolonyal Oturma Odası
FischerHaus GmbH &amp; Co. KG

FischerHaus GmbH & Co. KG
FischerHaus GmbH &amp; Co. KG
FischerHaus GmbH & Co. KG

Döşeme, tavan ve duvarlar, hangi stil döşeneceğine dair belirlenen unsurlar, mobilya düzeni ve uygulanacak materyallerin önceden belirlenmesi ile oluşturulur. İç mekan dizaynı günümüzü, dolayısıyla yaşantımızı oldukça fazla etiler. Uygulanacak stil ve tarz, ya da tema kişisel ve karakteristik izler taşımasına sebep olur, dolayısıyla kullanıcı kişilere hitap eder. Modernist bir çizgi yakalamak isteyebilir, geometrik formlar, ve asimetriden faydalanabilirsiniz. Klasik izleri takip edebilir, dingin bir atmosfer oluşturabilir, simetri ile ahenk yakalayabilirsiniz. Kullanılacak materyaller, mobilya dizaynı, dokular ve renk ahengi gibi unsurlar zengin ve geniş bir yelpazeye yayılan iç mekan dizaynı unsurlarını içerir.

Ayrıca, ’Yeni başlayanlar için ev dekorasyonu rehberi’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Zarif bir mutfak için duvarların renklendirilmesi
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