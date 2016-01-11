Yeni bir ev inşa etmeye nereden başlamalı?

Döşeme, tavan ve duvarlar, hangi stil döşeneceğine dair belirlenen unsurlar, mobilya düzeni ve uygulanacak materyallerin önceden belirlenmesi ile oluşturulur. İç mekan dizaynı günümüzü, dolayısıyla yaşantımızı oldukça fazla etiler. Uygulanacak stil ve tarz, ya da tema kişisel ve karakteristik izler taşımasına sebep olur, dolayısıyla kullanıcı kişilere hitap eder. Modernist bir çizgi yakalamak isteyebilir, geometrik formlar, ve asimetriden faydalanabilirsiniz. Klasik izleri takip edebilir, dingin bir atmosfer oluşturabilir, simetri ile ahenk yakalayabilirsiniz. Kullanılacak materyaller, mobilya dizaynı, dokular ve renk ahengi gibi unsurlar zengin ve geniş bir yelpazeye yayılan iç mekan dizaynı unsurlarını içerir.

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