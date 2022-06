Evinize konuk olan bir kadını etkilemek için ne yapmalısınız?

Bu yazıyı okuyanlar arasında yemek yapmanın kadınlara has bir özellik olduğuna inananlar, erkeklerin bu konuda becerisi olmadığını düşünenler, hayatları boyunca annelerinin yemeklerini yedikten sonra, evlenince karılarının yemek yapmasını bekleyecekler varsa onlara dünyanın değiştiğini hatırlatalım. Yemek yapmayı öğrenmenizi tavsiye ediyoruz. Sadece bir akşam evinize gelecek birini etkilemek için değil, hayat boyu kendinizi doyurabilmek ve aynı evde birlikte yaşadığınız insanlarla hayatı paylaşmak için. Üstelik bu oldukça zevkli de bir iş. Yemek yapmak bu üstünde bir iş yükü olmayan insanların hemen hemen hepsi için büyük zevktir. Bu kadar insan yanılıyor olamaz. Her neyse, bilmiyorsanız öğrenmelisiniz; öte yandan zaten mutfakta usta olabilirsiniz. Her iki durumda da bir kadın için güzel bir sofra kurmanın son derece hoş olacağını biliyoruz. Erkeğin kalbine giden yolun midesinden geçtiği atasözünü kullananlara da bunun sadece erkekler için geçerli olmadığını, kadınların da aynı şekilde iyi bir yemekle ağırlanmaktan hoşlanacaklarını söylemek zorundayız.

Güzel bir yemeğin yanı sıra masanız ve sofra aksesuarlarınız da önemli. Masanızın çok kaliteli ya da pahalı olması gerekmez ama gidip köşedeki dükkandan bulduğunuz en ucuz masa sandalyeyi seçmemekte fayda var. Aynı kanepe gibi, evinizin sizi yansıtan bir kişiliği olmasını istiyorsanız azıcık yatırım yapacaksınız maalesef. Bunu her bütçeye göre mümkün kılan mağazalar mevcut. Eski bir masayı alıp kendiniz de yenileyebilir sadece sandalyeleri de alabilirsiniz. Tabak çanak meselesine gelirsek, az ve öz alın, güzel ve sade olanları seçin. Süpermarketlerde bile çok uygun fiyata sade ve şık sofra aksesuarları bulmak mümkün. Yani lükse kaçmadan, fazla harcama yapmadan da estetik bir sofra kurabilirsiniz. Para harcayabiliyorsanız da seçenekleriniz artıyor elbette.