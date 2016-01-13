Evinize konuk olan bir kadını etkilemek için ne yapmalısınız?

Bu yazı basit çapkınlık manevralarını anlatacak gibi bir başlığa sahip olsa da aslında dekorasyon fikirlerinden ziyade belki de kişisel gelişime yönelik önerileri içeriyor olabilir. Heteroseksüel erkeklerin büyük çoğunluğu kadınları nasıl etkileyeceğinin sırrına vakıf olmak ister, elbette tersi kadınlar için de geçerli. Bu gayet insani bir arzu. Ancak bir insanı etkilemek öyle yüzeyse manevralarla altından kalkılacak bir şey değil ne yazık ki, kendinizi kişisel olarak geliştirmediyseniz foyanız eninde sonunda ortaya çıkacaktır. İstediğiniz kadar makyaj yapabilirsiniz ve iyi bir oyuncuysanız bu karşınızdakini ilk etapta etkileyebilir de. Ancak sonra o makyajın silindiği zamanlarla da yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Bunu unutmamak gerek. O yüzden şimdi evinizde yapabileceğiniz düzenlemeleri konuşurken aslında yaşam tarzınızı da konuşmuş olacağız.
Kadınların tek bir tarzdan, tek bir tipten hoşlandığı; klişelerle etkilenebileceğini düşünüyorsanız bir kere kafanızı o Hollywood filmlerinden bir kaldırın. Bir kere sizlere sunulan o kadın modeli gerçek hayattan kopuk ve ruhsuz bedenler anlamına geliyor. Yirmi dört saat bakımlı ve
fazla güzel, fazla ince, fazla şuh, fazla
her şey kadınlar olmadığı gibi kadınlar da sizin iç çamaşırı modelliği yapacak yakışıklılıkta karun kadar zengin ve ince zevklere sahip adamlar olmadığınızın farkındalar. O yüzden onları etkilemek kandırmaya çalışmakla mümkün değil. Eğer genel olarak kadınları etkilemek konusunda sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız önce kendinize dönün, biraz yaşamınızı irdeleyin ve önce onu kendiniz için de güzelleştirmeye çabalayın. Kendinizden ve yaşantınızdan memnun olduğunuz zaman hoşlandığınız bir kadın da aynı memnuniyetle size yaklaşabilir.
Gelelim eviniz için yapabileceklerinize. Hoşlandığınız bir kadını eve davet ettiniz, bunun için size yine de birkaç ipucu verebiliriz.
Bu fotoğrafa herhangi bir reklamda ya da erkek dergisinde, hatta kadın dergilerinde denk gelmek şaşırtıcı değil. Ancak öyle olması hayattaki gerçeklerin bu görselle eşleştiğini göstermiyor. Ne bu fotoğraftaki kadın ne bu mekan sahicilik hissi vermiyor doğrusu. Erkeklerin kadınlar etkilemek isterken kadınlara dair problematik beklentilerini de resmeden bu fotoğraf adeta centilmenler kulübü gibi bir evde
poz vererek oturmuş bir modeli gösteriyor. Muhtemelen sıfır beden. Muhtemelen fotoğrafta gereken rötuşlar yapılmış. Böyle bir oturuşun ne kadar rahatsız olduğunu biraz deneseniz siz de anlayacaksınız. Poz, makyaj ve rötuştan oluşan bir kadın imajı beklentisiyle kadınları etkilemeye çalışacaksanız öncelikle siz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ve gerçek insanlar sizi tatmin etmeyecek kadar canlı kanlı olabilirler. Kadınlar hakkında bu yanılgıya düşmemenizi öneririz. Öte yandan kadınların beklentilerinin de şu fotoğraftaki ev olduğu yanılgısına düşmeyin. Nüfusun son derece düşük bir yüzdesinin yaşam standartlarını yansıtan ve taklit eden şekilde ama daha düşük bütçeyle dekore edilmiş böyle bir ev hem karikatür gibi olacaktır hem de örneğin şirkette birlikte çalıştığınız bir kadının evinize geldiğinde bu karikatüre ancak gülerek bakabileceğini söyleyebiliriz. Bir kadını etkilemek için kendini rahat hissedeceği samimi bir ortam yaratmanız aslında yeterli. Kendinizi yansıtan, olmadığınız bir şeye öykünmeyen, gereksiz bir züppeliğe kapılmayan… Elbette tek tek bu mobilyalar veya benzerleri evinizde hoş durabilir, ona bir diyeceğimiz yok. Ancak standart bir apartman dairesinde şöylesi bir atmosfer yaratamaya kalkarsanız dekorasyonu elinize yüzünüze bulaştırmanız işten bile değil. O yüzden mütevazı bir dekorasyona yönelin, bizden söylemesi. Mütevazı olmanızı söylerken de sizi başka bir yanılgıya düşürmek istemeyiz bu arada. Erkek öğrenci evlerinin ya da
bekar evi denen tuhaf klasmanın demirbaşlarından olan çekyatlardan aman uzak durun. Çekyat meselesi de ayrıca ele alınmayı hak ediyor tabii:
Çekyat derken elbette yataklı kanepelerden bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz öğrenci evlerinde, erkeklerin yalnız ya da ev arkadaşlarıyla yaşadıkları evlerde salona konduruverdikleri, hatta bazen yatak odalarında bile kullandıkları standart modeller. Bir evin ruhunu soğurma potansiyeline sahip nasir mobilyalardandır bunlar. Berbat şekilde stilize edilmiş kilim desenleri, son derece boz ve zevksiz tonlar da renkler bu çekyatların vazgeçilmez özelliği sanki. Bütün çekyat üreticileri birleşmiş ve bu berbat tasarımları memleketin en çok kullanılan mobilyaları haline getirmeye ant içmişler sanki. Neyse ki son yıllarda kilim deseninden sıyrılanlar, daha göze hoş gelen renklerde üretilenler de yok değil. Ancak klasik çekyatlar estetik algımızda öyle onulmaz yaralar bıraktı ki daha iyisi de memnun etmiyor. Tedavülden kalkacakları günü ümitle bekliyoruz.
Bugün pek çok mobilya firmasının çekyatlarla fiyat olarak rekabet edebilecek pek çok kanepe modeli var. Mutlaka yatak olacak bir modele ihtiyacınız varsa da öylesini seçebilirsiniz. Ancak evinizde kadınların hoşuna gidecek bir atmosfer yaratmak istiyorsanız güzel bir kanepe bu hususta epey önemli. Rahat ve şık bir kanepe bir evin bütün havasını biçimlendirebilir. Evinize yatırım yaptığınızı düşünün. Kadınlar içinde bulundukları toplumsal pozisyonları gereği objelerin, mekanların estetiğine genellikle daha çok önem veriyorlar. Evinize geldiklerinde iki tane bordo ve krem renkli, kilim desenli çekyat gördüklerinde suratlarını ekşitmelerine şaşırmamalısınız.
Özellikle
okuduğunuz kitaplar diyoruz. Kitap okuma alışkanlığınız yoksa büyük ihtimalle artık bu konuda yapacak bir şey kalmamıştır. Geçmiş olsun. Bu durumda sadece dekoratif olarak bir kitaplık sahibi olmanızı ve içine bir takım çok satan kitapları dizmenizi hiç mi hiç önermiyoruz. Ancak eğer okur yazar bir kimseyseniz, doğal olarak kendiniz gibi bir kadını etkilemek istediğinizi tahmin ediyoruz. Bu durumda hali hazırda evde kitaplarınız olacak, onları uyduruk bir şekilde depolamak yerine şık bir kitaplığa yerleştirin. Bu kitaplık aynı zamanda salonda televizyonu koyduğunuz mobilya da olabilir. Bunun için seçenekler de çok. Kitaplar ruhun gıdası olduğu kadar mekanlara da ruh veren, sizin kişiliğinizi yansıtan objeler. Evinize konuk olan bir kadın kitaplarınızı şöyle bir incelediğinde sizinle ilgili daha çok bilgi sahibi olabilir. Bu tip detaylar insanların birbirini tanıması için faydalıdır da. Böylelikle ikinizin okuduğu bir kitap hakkında sohbete girivermiş olduğunuzu, zamanın ikiniz için de akıp gittiğini deneyimleyebilirsiniz.
Bu yazıyı okuyanlar arasında yemek yapmanın kadınlara has bir özellik olduğuna inananlar, erkeklerin bu konuda becerisi olmadığını düşünenler, hayatları boyunca annelerinin yemeklerini yedikten sonra, evlenince karılarının yemek yapmasını bekleyecekler varsa onlara dünyanın değiştiğini hatırlatalım. Yemek yapmayı öğrenmenizi tavsiye ediyoruz. Sadece bir akşam evinize gelecek birini etkilemek için değil, hayat boyu kendinizi doyurabilmek ve aynı evde birlikte yaşadığınız insanlarla hayatı paylaşmak için. Üstelik bu oldukça zevkli de bir iş. Yemek yapmak bu üstünde bir iş yükü olmayan insanların hemen hemen hepsi için büyük zevktir. Bu kadar insan yanılıyor olamaz. Her neyse, bilmiyorsanız öğrenmelisiniz; öte yandan zaten mutfakta usta olabilirsiniz. Her iki durumda da bir kadın için güzel bir sofra kurmanın son derece hoş olacağını biliyoruz. Erkeğin kalbine giden yolun midesinden geçtiği atasözünü kullananlara da bunun sadece erkekler için geçerli olmadığını, kadınların da aynı şekilde iyi bir yemekle ağırlanmaktan hoşlanacaklarını söylemek zorundayız.
Güzel bir yemeğin yanı sıra masanız ve sofra aksesuarlarınız da önemli. Masanızın çok kaliteli ya da pahalı olması gerekmez ama gidip köşedeki dükkandan bulduğunuz en ucuz masa sandalyeyi seçmemekte fayda var. Aynı kanepe gibi, evinizin sizi yansıtan bir kişiliği olmasını istiyorsanız azıcık yatırım yapacaksınız maalesef. Bunu her bütçeye göre mümkün kılan mağazalar mevcut. Eski bir masayı alıp kendiniz de yenileyebilir sadece sandalyeleri de alabilirsiniz. Tabak çanak meselesine gelirsek, az ve öz alın, güzel ve sade olanları seçin. Süpermarketlerde bile çok uygun fiyata sade ve şık sofra aksesuarları bulmak mümkün. Yani lükse kaçmadan, fazla harcama yapmadan da estetik bir sofra kurabilirsiniz. Para harcayabiliyorsanız da seçenekleriniz artıyor elbette.
Misafiriniz tuvalete girdiğinde hayal kırıklığına uğramamalı. Elbette kendi konforunuz için de mümkün olduğunca şık ve temiz bir banyonuz olmasını istersiniz ancak ne olursa olsun bu ziyaretten önce evi temizliğinden daha da önemlisi banyoda yapacağınız temizliktir. Banyoda yerlerde tüyler, sabunlukta saçlar gibi detaylar bazı insanlar için huzursuz edici olabilir. Bu riski almanıza hiç gerek yok. Güzelce temizleyin, içiniz rahat etsin.
Evinizi kişiselleştirin, kendi zevkinize uygun aksesuarlar kullanmaktan çekinmeyin. Küçük biblolar, kanepe üzerinde yastıklar sizi standart bir erkeğin vasatlığından sıyıracak göstergelerdir. Detaylara verilen önem kadın ya da erkek herkesi etkiler. Bu yüzden dekorasyonda dozunda süslemeden kaçmanıza gerek yok. The Groove tasarımı bu kırlentler de buna oldukça şık örnekler.
Evinizde bitki yetiştirmek hem sizin ruhunuzu dinlendirecek, evinizde huzurlu bir atmosfer yratacak bir şeydir hem de sorumluluk sahibi bir insan olduğunuzu gösterir. Canlılara bakmak, onlarla ilgilenmek ve onların yaşamından, büyümesinden zevk almak insanlarda iyi bir özellik. Hem kendileri için hem de karşısındaki insana da ne kadar sevgi gösterebilme potansiyeli olduğunu ortaya döktüğü için. Bunu bilen, farkında olan kadınlar evinde bitki besleyen erkekler için pozitif duygular besleyebilir.
Tüm bunların ışığında evinize bir takım müdahalelerde bulunmak istiyorsanız Evimde küçük dokunuşlarla büyük bir değişimi nasıl gerçekleştiririm? sorusunun cevabını söz konusu yazıda bulabilirsiniz.