Evinize konuk olan bir kadını etkilemek için ne yapmalısınız?

Bu yazı basit çapkınlık manevralarını anlatacak gibi bir başlığa sahip olsa da aslında dekorasyon fikirlerinden ziyade belki de kişisel gelişime yönelik önerileri içeriyor olabilir. Heteroseksüel erkeklerin büyük çoğunluğu kadınları nasıl etkileyeceğinin sırrına vakıf olmak ister, elbette tersi kadınlar için de geçerli. Bu gayet insani bir arzu. Ancak bir insanı etkilemek öyle yüzeyse manevralarla altından kalkılacak bir şey değil ne yazık ki, kendinizi kişisel olarak geliştirmediyseniz foyanız eninde sonunda ortaya çıkacaktır. İstediğiniz kadar makyaj yapabilirsiniz ve iyi bir oyuncuysanız bu karşınızdakini ilk etapta etkileyebilir de. Ancak sonra o makyajın silindiği zamanlarla da yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Bunu unutmamak gerek. O yüzden şimdi evinizde yapabileceğiniz düzenlemeleri konuşurken aslında yaşam tarzınızı da konuşmuş olacağız.

Kadınların tek bir tarzdan, tek bir tipten hoşlandığı; klişelerle etkilenebileceğini düşünüyorsanız bir kere kafanızı o Hollywood filmlerinden bir kaldırın. Bir kere sizlere sunulan o kadın modeli gerçek hayattan kopuk ve ruhsuz bedenler anlamına geliyor. Yirmi dört saat bakımlı ve fazla güzel, fazla ince, fazla şuh, fazla her şey kadınlar olmadığı gibi kadınlar da sizin iç çamaşırı modelliği yapacak yakışıklılıkta karun kadar zengin ve ince zevklere sahip adamlar olmadığınızın farkındalar. O yüzden onları etkilemek kandırmaya çalışmakla mümkün değil. Eğer genel olarak kadınları etkilemek konusunda sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız önce kendinize dönün, biraz yaşamınızı irdeleyin ve önce onu kendiniz için de güzelleştirmeye çabalayın. Kendinizden ve yaşantınızdan memnun olduğunuz zaman hoşlandığınız bir kadın da aynı memnuniyetle size yaklaşabilir.

Gelelim eviniz için yapabileceklerinize. Hoşlandığınız bir kadını eve davet ettiniz, bunun için size yine de birkaç ipucu verebiliriz.