Önce & Sonra: Hesaplı bir renovasyon nasıl yapılır?

İçinde oturduğumuz evi biraz olsun elden geçirmek, yenilemek ya da tamamıyla bir renovasyona sokmak hepimizin aklına gelir ama bizi bundan alıkoyan en önemli faktör yapılacak olan harcamanın boyutudur. Bugün size tanıtacağımız proje, sınırlı bir bütçeyle de büyük değişiklikler yapabileceğinizi gösteren ilgi çekici bir renovasyonu konu ediyor. Projeyi üstlenen Gianluca Cadoni önderliğindeki mimar ekibinin dikkatli ve özenli çalışması sonucu harabe halindeki bina, bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Proje çerçevesinde üç küçük stüdyo daire birleştirilerek, 100 metrekare büyüklüğünde şahane bir daireye dönüştürülüyor. Bina yenilenirken mekâna geleneksel bir karakter katan eski merdiven gibi bazı unsurlarsa aynen muhafaza ediliyor. Projenin en ilgi çekici taraflarından biri de evsahiplerinin renovasyon boyunca işin içinde olması ve yapılan değişikliklerin onların istekleri doğrultusunda yapılmış olması. Lafı daha fazla uzatmayalım ve bu büyüleyici dönüşüme yakından bakalım.
Bir değişiklik yapıp mutfakla başlayalım. Renovasyon öncesi dairenin mutfağının pek de iç açıcı bir görünümü olduğu söylenemez herhalde.
Mutfağın onarımdan sonraki hali ise tam bir aile evi mutfağı. Belki o ultra-modern mutfaklardan alıştığımız pırıltıya sahip değil ama bu mekânda bir mutfaktan bekleyeceğiniz her şey var. Hem işlevsel, hem basit, hem kullanışlı, hem de ferah ve aydınlık bir mutfak.
İnsan bu resme bakınca, binaya dair umutlarını neredeyse kesecek gibi oluyor. Ancak projeyi üstlenen ekip çok kötü durumdaki binada bulunan üç stüdyo daireyi dikkatli bir planlama sonucunda modern, aydınlık ve işlevsel bir yaşam alanına dönüştürmeyi başarmış. Üst kattaki stüdyoya ait olan eski teras da bu yaşam alanına ustaca dahil edilmiş.
İnanması güç olabilir bu resimde tamamen aynı mekânı görüyorsunuz. Duvarlar yenilenmiş ve ekstra izolasyon malzemesiyle güçlendirilmiş. İç mekân evsahiplerinin de isteği doğrultusunda hem kendine özgü, hem de karakter sahibi bir havaya büründürülmüş. Dairenin yeni hali adeta bir yazlık evi andırıyor.
Evin önceki halinde bir duvarla ayrılan ve son derece sıkışık görünen bu iki oda, renovasyon çerçevesinde birleştirilmiş ve hem duvarları, hem de zeminiyle tamamen elden geçirilmiş durumda. Sonucu aşağıda görebilirsiniz.
Görüldüğü gibi yapılan kapsamlı değişiklikler sonucunda iki küçük odanın arasındaki duvar yıkılarak burası son derece geniş, konforlu, ferah ve zevkli bir çocuk odasına dönüştürülmüş. İç mekân düzenlemesinde kırmızı zemin tercihi mekâna kendine has bir hava katarken, oryatntal halı ve ahşabın sıcaklığının bir araya gelmesi burayı iç açıcı bir oda haline getiriyor.
Bu renovasyon projesi hoşunuza gittiyse ’Önce&Sonra: Bungalovun akıl almaz dönüşümü’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.