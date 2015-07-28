Önce & Sonra: Hesaplı bir renovasyon nasıl yapılır?

İçinde oturduğumuz evi biraz olsun elden geçirmek, yenilemek ya da tamamıyla bir renovasyona sokmak hepimizin aklına gelir ama bizi bundan alıkoyan en önemli faktör yapılacak olan harcamanın boyutudur. Bugün size tanıtacağımız proje, sınırlı bir bütçeyle de büyük değişiklikler yapabileceğinizi gösteren ilgi çekici bir renovasyonu konu ediyor. Projeyi üstlenen Gianluca Cadoni önderliğindeki mimar ekibinin dikkatli ve özenli çalışması sonucu harabe halindeki bina, bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Proje çerçevesinde üç küçük stüdyo daire birleştirilerek, 100 metrekare büyüklüğünde şahane bir daireye dönüştürülüyor. Bina yenilenirken mekâna geleneksel bir karakter katan eski merdiven gibi bazı unsurlarsa aynen muhafaza ediliyor. Projenin en ilgi çekici taraflarından biri de evsahiplerinin renovasyon boyunca işin içinde olması ve yapılan değişikliklerin onların istekleri doğrultusunda yapılmış olması. Lafı daha fazla uzatmayalım ve bu büyüleyici dönüşüme yakından bakalım.