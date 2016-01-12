Geniş olmayan alanlarda nasıl sebze yetiştirebilirim?

Tarım alanlarının azalması ve hava, su, toprak kirliliği gibi nedenlerle, taze ve sağlıklı tarım ürünlerine ulaşmak giderek daha da zorlaşıyor. Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan doğal ve sağlıklı beslenme için insanlar kendi çözümlerini bulma konusunda yeni adımlar atıyorlar. Ev bahçeciliği bu adımlardan en önemlisi olarak sayılabilir. Ev bahçeciliği veya bahçe tarımı, balkon, teras ya da küçük bahçe gibi çok geniş olmayan alanlarda meyve ve sebze yetiştiriciliği yapmayı kapsıyor. Büyük tarım alanları gibi tam tedarikli bir uğraş olmasa da ev halkının, bazı meyve, sebze ve yeşilliklere daha taze, sağlıklı ve de ekonomik yoldan ulaşmasını sağlıyor. Eğer sizin de balkon, teras veya bahçe gibi alanlarınız varsa ve bu alanları bahçe tarımı ile değerlendirmeyi düşünüyorsanız bu konuda atmanız gereken adımları sizlere örnek tasarımlarla bu yazımızda sunacağız. Bahçe tarımı için çok büyük topraklara ya da seralara ihtiyacınız yok, balkonunuza veya terasınıza yerleştireceğiniz saksılarla bile birçok meyve ve sebzeyi kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Bahçe tarımını ne kadar detaylı ve büyük çaplı uygulayacağınız, kullanacağınız alana ve ayırabileceğiniz bütçeye göre değişecektir.
Bahçe tarımı dışarıdan göründüğü kadar kolay bir iş olmasa da korkulacak kadar da zor değildir. Birçok insan ilk başarısız fide ekiminde işin zorluğuna kanaat getirerek pes eder. Yaşadığınız bölgenin iklimine göre, yetiştirmek istediğiniz ürünün cinsine göre, kullandığınız tohum ve toprağa göre ve hatta bakım şeklinize göre birçok zorlukla karşılaşacağınızı itiraf etmeliyiz ama bütün bunların gözünüzü korkutmasına izin vermeyin çünkü biraz sabır ve gayretle işin zor kısımlarını atlattığınızda hele de kendi yetiştirdiğiniz meyve ve sebzeleri sofranıza çıkardığınızda yaşayacağınız mutluluk bütün zorlukları silip geçecektir. Bir şeyler üretebiliyor olmanın heyecanı ve doğaya kattığınız zenginliğin huzuru bütün yorgunluğunuza değecektir.
Bahçenizi sadece tarım amaçlı değil, dinlenme ve bitkilendirme alanları ile de kullanıyorsanız genel bahçe bakımı önerileri için sitemizde arama yapabilirsiniz. Dilerseniz dört mevsim için bahçe bakım önerilerine ulaşabileceğiniz “Nasıl dört mevsim yaşayan bir bahçe sahibi olabilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Hangi ürünü yetiştirirseniz yetiştirin veya hangi alanla uygulama yaparsanız yapın işin ilk adımı her zaman tarım için kullanacağınız alanı hazırlamak olacaktır. Balkon, teras, veranda, arka bahçe, bahçe gibi açık ya da yarı açık alanlarda bahçe tarımı yapabilirsiniz. Bunun için sadece toprak alanlar değil, toprak ile doldurabileceğiniz saksı veya beton kapları da kullanabilirsiniz. Kullanacağınız alanın güneş ışığından en iyi şekilde faydalanıyor olmasına, sulama ve drenaj için uygun alanlar olmasına ve radyasyon, inşaat tozu gibi doğal olmayan kirlenmelere uzak bir alanda olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şartları sağladığınız sürece bahçe tarımı için kullanabileceğiniz bir bölgeniz var demektir.
Geniş bir terasınız var ve fide yetiştirmek mi istiyorsunuz? Bu taş saksılar tam size göre. İstediğiniz büyüklükte temin edebileceğiniz beton saksılar ile kendinize son derece kullanışlı tarım alanları yaratabilirsiniz. Farklı büyüklerde ve renklerde birçok beton saksı ile terasınızı bir bahçeye hatta bir tarım alanına çevirebilirsiniz. Ayrıca farklı renk ve modeller ile dekoratif görünümler oluşturma şansınız da var. Dilerseniz üstlerini veya etraflarını farklı çadır ve sera sistemleri ile kapatarak dört mevsim tarım ürünleri yetiştirebileceğiniz alanlara sahip olabilirsiniz. Londra'da bulunan Urban Roof Gardens isimli firma, çatı ve teraslar için bu beton bahçelerden üreterek bitkilendirme için alternatif çözümler sunuyor. Firma sayfasına bir göz atmanızı da tavsiye ediyoruz.
İster tohumdan ister fidandan başlayın hangi ürünleri yetiştireceğine karar verirken sıkı bir araştırma yapmanız gerekecek. Bulunduğunuz bölgenin iklim ve toprak özelliklerine göre hangi bitkilerin daha kolay ve masrafsız yetişeceğini araştırmalısınız. Bu konuda seracılardan veya fidecilerden yardım alabilirsiniz. Ayrıca bu işlerle uğraşan insanların oluşturdukları bir takım topluluk ve derneklere katılar fikir alış verişinde de bulunabilirsiniz. Her tarım ürününün yetiştirilmesi sırasında dikkat edilecek noktaları farklıdır bunları o ürünün yetiştiricileri ile konuşarak öğrenebilirsiniz.
Bahçeye sahip olmak sadece tek yüzeyde toprak sahibi olmak gibi algılanmamalı. Biraz toprak ile birçok eşya ya da kabı mini tarım alanlarına dönüştürebilirsiniz. Özellikle balkonda yetiştiricilik yapacaklar için bu tarz fikirler çok işe yarayacaktır. Görselde eski el arabasının bitkilendirme amaçlı kullanımına bir örnek görebilirsiniz.
Bitkilerin cinsine göre değişiklik gösterse de genel olarak bitki bakımında sağlanması gereken bazı önemli şartlar vardır. Nem, sıcaklık, basınç, su, ışık ve toprak gibi faktörlerin yetiştireceğiniz bitkiye göre en uygun özellikte olması gerekmektedir. En uygun şartları sağlayabilmek için kimi zaman toprağın gübrelenmesi, kimi zaman yapay ışık kaynaklarının kullanılması, kimi zaman ısıtma sistemleri sağlanması gerekebilir. Bu nedenle yetiştireceğiniz bitkinin ihtiyaçlarını tam olarak öğrenerek buna uygun ortamı hazırlamalısınız.
Seralar, tarım ürünlerinin yetişmesine uygun şartlar sağlanması amacıyla kurulan ve şartları kontrol edilebilen, cam, plastik ve fiberglas gibi ışığı geçiren malzemelerle örtülü yapılardır. Hava koşulları her mevsimde, her tarım ürünü için uygun olamaz bu nedenle tarım ürünlerini daha kolay ve güvenli yetiştirebilmek için seralar kurulur. Ticari tarımda seracılık oldukça yaygındır ancak günümüzde bireysel sera girişimlerine de sıkça rastlanıyor. Sera kurulumunda kontrol edilmesi gereken birçok değişken vardır. Basınç, nem, ısı, ışık, su gibi değerlerin üretilecek bitki türüne en uygun şekilde sağlanabilmesi için ciddi bir uğraş ve araştırma gerekecektir. Eğer bahçenizde yeterli alanınız varsa ve daha fazla miktarlarda ürün yetiştirmek istiyorsanız, dört mevsim tarım yapabileceğiniz seralardan yaptırabilirsiniz.
Bitkilendirilmiş alanların artırılmasında oldukça etkili bir yöntem olan dikey bahçeler sadece süs bitkileri için değil, dikey zeminde büyümeye elverişli olan tarım ürünleri için de kullanılabiliyor. Bahçe, teras ve balkon gibi alanlarınızda bulunan duvarları dikey bahçe uygulaması ile ekim alanlarınıza kazandırabilirsiniz. Hem ciddi alan tasarrufu sağlayan hem de görsel anlamda muhteşem dekorlar yaratan dikey bahçeler giderek daha popüler oluyor. Özellikle mutfak balkonunuzda aromatik bitkiler ve yeşillikler yetiştirmek için dikey bahçelerden faydalanabilirsiniz. Yemeklerinize lezzet katacak tap taze aromatik yeşillikleri için harika bir yol.