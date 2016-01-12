Geniş olmayan alanlarda nasıl sebze yetiştirebilirim?

Tarım alanlarının azalması ve hava, su, toprak kirliliği gibi nedenlerle, taze ve sağlıklı tarım ürünlerine ulaşmak giderek daha da zorlaşıyor. Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan doğal ve sağlıklı beslenme için insanlar kendi çözümlerini bulma konusunda yeni adımlar atıyorlar. Ev bahçeciliği bu adımlardan en önemlisi olarak sayılabilir. Ev bahçeciliği veya bahçe tarımı, balkon, teras ya da küçük bahçe gibi çok geniş olmayan alanlarda meyve ve sebze yetiştiriciliği yapmayı kapsıyor. Büyük tarım alanları gibi tam tedarikli bir uğraş olmasa da ev halkının, bazı meyve, sebze ve yeşilliklere daha taze, sağlıklı ve de ekonomik yoldan ulaşmasını sağlıyor. Eğer sizin de balkon, teras veya bahçe gibi alanlarınız varsa ve bu alanları bahçe tarımı ile değerlendirmeyi düşünüyorsanız bu konuda atmanız gereken adımları sizlere örnek tasarımlarla bu yazımızda sunacağız. Bahçe tarımı için çok büyük topraklara ya da seralara ihtiyacınız yok, balkonunuza veya terasınıza yerleştireceğiniz saksılarla bile birçok meyve ve sebzeyi kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Bahçe tarımını ne kadar detaylı ve büyük çaplı uygulayacağınız, kullanacağınız alana ve ayırabileceğiniz bütçeye göre değişecektir.

Bahçe tarımı dışarıdan göründüğü kadar kolay bir iş olmasa da korkulacak kadar da zor değildir. Birçok insan ilk başarısız fide ekiminde işin zorluğuna kanaat getirerek pes eder. Yaşadığınız bölgenin iklimine göre, yetiştirmek istediğiniz ürünün cinsine göre, kullandığınız tohum ve toprağa göre ve hatta bakım şeklinize göre birçok zorlukla karşılaşacağınızı itiraf etmeliyiz ama bütün bunların gözünüzü korkutmasına izin vermeyin çünkü biraz sabır ve gayretle işin zor kısımlarını atlattığınızda hele de kendi yetiştirdiğiniz meyve ve sebzeleri sofranıza çıkardığınızda yaşayacağınız mutluluk bütün zorlukları silip geçecektir. Bir şeyler üretebiliyor olmanın heyecanı ve doğaya kattığınız zenginliğin huzuru bütün yorgunluğunuza değecektir.

Bahçenizi sadece tarım amaçlı değil, dinlenme ve bitkilendirme alanları ile de kullanıyorsanız genel bahçe bakımı önerileri için sitemizde arama yapabilirsiniz. Dilerseniz dört mevsim için bahçe bakım önerilerine ulaşabileceğiniz “Nasıl dört mevsim yaşayan bir bahçe sahibi olabilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.