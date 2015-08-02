Örnek daire üzerinden dekorasyon ipuçları

Dairelerimizi ister kendimiz dekore edelim ister bu konuda profesyonel yardım alalım, dairemizin bizleri ve bizim zevklerimizi yansıtması evde huzur içinde yaşayabilmemiz ve o daireyi yuvamız haline getirmemiz için oldukça önemli. Alelade alınmış mobilyalar ve dekorasyon ürünleri eğer zevkimize uygun değilse o eşyaları hiçbir zaman tam olarak benimseyemeyiz ve o ev içinde kendimizi rahat ve huzurlu hissetmeyiz. Oysa ihtiyaçlarımızı ve zevklerimizi karşılayan her bir parça eşya evimizi daha yaşanır hale getirecek ve bizlere keyif verecektir. Ancak sizlere önerim, tadilattan tutun en ufak dekorasyon parçasına kadar yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmanız ve parçaları tek tek değil, bir bütün olarak tahayyül edip seçimlerinizi bu doğrultuda yapmanız olacaktır. Kendi başına pek hoşunuza gitmeyecek bir parça, beraber kullandığınız diğer ürünlerle müthiş bir uyum sağlayabilir ya da tersine, çok beğendiğiniz bir parça bütünün içinde sırıtıp kötü bir dekorasyona neden olabilir. İşi profesyonellere bıraktığımızda başımıza gelme ihtimali oldukça düşük olan bu ihtimal ekseriyetle kendi dekorasyonumuzu kendimiz yaparken başımıza gelir. Örneğin odalarımızın boyutlarına uygun olmayan bir mobilya parçası, onu ne kadar beğenirsek beğenelim odada boğucu bir hava yaratabilir. Profesyonel bir mimarlık/iç mimarlık firmasıyla çalışmanın avantajı budur, her şey hesaplanır ve bizlerle yapılan görüş alışverişleri sonucunda zevkimize ve dairemize uygun bir çalışma yapılır. Ancak türlü nedenlerden dolayı dekorasyonunuz kendiniz yapmak istiyorsanız, homify sayfalarında onlarca örnek daire dekoru bulabilir ve bunlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sayfada AR-ES Mimarlık tarafından projelendirip uygulanmış bir daireyi örnek alarak dekorasyon prensipleri hakkında bir yazı hazırladım. Kahverengi tonlarının ağırlıklı kullanıldığı bu projede sizlere hitap edecek ya da fikir sağlayacak birçok örnek bulabilirsiniz.