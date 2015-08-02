Örnek daire üzerinden dekorasyon ipuçları

Dairelerimizi ister kendimiz dekore edelim ister bu konuda profesyonel yardım alalım, dairemizin bizleri ve bizim zevklerimizi yansıtması evde huzur içinde yaşayabilmemiz ve o daireyi yuvamız haline getirmemiz için oldukça önemli. Alelade alınmış mobilyalar ve dekorasyon ürünleri eğer zevkimize uygun değilse o eşyaları hiçbir zaman tam olarak benimseyemeyiz ve o ev içinde kendimizi rahat ve huzurlu hissetmeyiz. Oysa ihtiyaçlarımızı ve zevklerimizi karşılayan her bir parça eşya evimizi daha yaşanır hale getirecek ve bizlere keyif verecektir. Ancak sizlere önerim, tadilattan tutun en ufak dekorasyon parçasına kadar yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmanız ve parçaları tek tek değil, bir bütün olarak tahayyül edip seçimlerinizi bu doğrultuda yapmanız olacaktır. Kendi başına pek hoşunuza gitmeyecek bir parça, beraber kullandığınız diğer ürünlerle müthiş bir uyum sağlayabilir ya da tersine, çok beğendiğiniz bir parça bütünün içinde sırıtıp kötü bir dekorasyona neden olabilir. İşi profesyonellere bıraktığımızda başımıza gelme ihtimali oldukça düşük olan bu ihtimal ekseriyetle kendi dekorasyonumuzu kendimiz yaparken başımıza gelir. Örneğin odalarımızın boyutlarına uygun olmayan bir mobilya parçası, onu ne kadar beğenirsek beğenelim odada boğucu bir hava yaratabilir. Profesyonel bir mimarlık/iç mimarlık firmasıyla çalışmanın avantajı budur, her şey hesaplanır ve bizlerle yapılan görüş alışverişleri sonucunda zevkimize ve dairemize uygun bir çalışma yapılır. Ancak türlü nedenlerden dolayı dekorasyonunuz kendiniz yapmak istiyorsanız, homify sayfalarında onlarca örnek daire dekoru bulabilir ve bunlardan faydalanabilirsiniz.
Bu sayfada AR-ES Mimarlık tarafından projelendirip uygulanmış bir daireyi örnek alarak dekorasyon prensipleri hakkında bir yazı hazırladım. Kahverengi tonlarının ağırlıklı kullanıldığı bu projede sizlere hitap edecek ya da fikir sağlayacak birçok örnek bulabilirsiniz.
Modern, cam bir yemek masası etrafında kullanılan koyu kahverengi sandalyeler ve yine koyu kahverengi bir konsol odaya elegant bir hava vermiş. Klasik bir şamdan ve modern kristal avizeler ise müthiş bir şıklık katmış. Altın sarısı perdeler ile aydınlatma elemanları uyum içerisinde. Koyu tonlardaki tablo ve konsol üzerindeki dekoratif parçalar ile dekorasyon tamamlanmış.
Oturma odasında daha açık renkli bir TV ünitesi ve aynı malzemeden çalışma masası kullanılmış. Zemin döşemesi ile uyum içerisindeki ünitenin dolapları ve rafları sayesinde hem çok işlevsel hem de çok dekoratif. Beyaz perdenin eşlik ettiği oda bol bol ışık alıyor.
Güzel ışık alan mutfak alanına kızıl kahve tonlarda mutfak alt dolapları yerleştirilmiş. Üst dolaplarında ise son yıllarda çok moda olan açık renk seçilmiş, böylece odanın boğucu ve kalabalık görünümlü olması engellenmiş. Açık renk bir zemine sahip olan mutfakta ahşap masa sandalye ve ahşap jaluziler kullanılmış. Her parçası birbiri ile uyum içerisinde olan bu mutfakta yemek pişirmek büyük zevk olsa gerek.
Deri kanepenin dekorasyon dünyasındaki tartışılmaz yerini gerek estetiği gerek asaletiyle bu salon tasarımı bir kez daha gözler önüne seriyor. Her devrin olmazsa olmaz mobilya parçalarından deri koltuklar başlı başına birer yıldız parça olmakla kalmıyor, dayanıklılığı ve lüks görünümüyle ve üstelik hemen hemen her tarza ve zevke uyum sağlayabilmesiyle de modası geçmeden yıllarca kullanılabilecek birer klasik haline geliyor. Güderi görünümlü modern tekli koltuklar, ahşap sehpa ve TV ünitesi ile bu oda adeta Centilmenler Kulübü'nden fırlamış gibi.
Birbirinden şık deri koltuklar modellerine bakmak isterseniz En güzel deri koltuklar isimli yazımıza göz atmanızı tavsiye ederim.
Koyu kahverenginin sıcaklığı bembeyaz duvarlarla birleşince, ortaya asil ve şık bir görünüm çıkmış. Abartıya kaçmayan ve mobilyalarla uyum içerindeki dekoratif parçalar ile tamamlanan tasarım ile sade ancak gösterişli bir salon elde edilmiş. En önemli hususlardan biri olan dekoratif ürün seçimi için mükemmel bir örnek teşkil eden bu salonda, dörtlü tablo seti ile duvara hareket kazandırılırken, diğer vazo türü sehpa üstü parçalarda sadelik esas alınmış.
Daha önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz üzere, hol ve koridorlarımız ev dekorasyonundan en az nasibini alan alanlar. Oysa ki bomboş kalan o duvarlarımızı böyle sıra dışı bir sanat eseri ile dekore edebilir, gün içerisinde defalarca geçtiğimiz bu alanları kendi özel galerimiz haline getirebiliriz. Konuyla ilgili, birbirinden güzel örneklerin derlendiği Farklı hol dekorasyonu seçenekleri yazımızı okumanızı şiddetle tavsiye ederim.
Bir evi şık ve
iyi döşenmiş gösteren detay nedir, biliyor musunuz? Bütünün uyumu. Salonu nasıl döşediysek, diğer odalarda da aynı uyumu yakalarsak, evimiz o denli şık ve güzel görünür. Gözardı etmemiz gereken kural ise, uyumu sağlarken mekanın özelliklerini de hesaba katmak. Bu banyo iyi bir dekorsyon ve dekorda uyum için mükemmel bir örnek. Doğal ışık almayan bu banyoyu evin diğer eşyalarıyla uyumlu olsun diye koyu kahverengi yapsalardı istediğimiz kadar aydınlatalım, banyo karanlık görünürdü. Oysa çözümü çok kolay. Açık renklerdeki, hatta mümkünse beyaz renkteki ana ünitelere kahverengi detaylar eklenerek hem mükemmel uyum sağlanmış hem de banyo ferah ve pırıl pırıl olmuş.
Banyonun genelde en karanlık köşesi olan duş kısmı beyaz fayansla döşenmiş ve araya bej bordürler yerleştirilmiş. Şeffaf duşakabin sayesinde banyo daraltılmamış ve geniş görünmesi sağlanmış. Duşakabin kulpu altın rengi seçilerek banyo lavabosunun duvarındaki kahverengi tonlarındaki fayanslara ve evin diğer alanlarında kullanılan dekor detaylarına uyum sağlanmış.
Bej ve beyaz renklerin kullanıldığı giysi odasındaki dolaplar sürgülü kapıya sahip, böylece yer işgal etmiyorlar. Ankastre lambalar dolapların içini de aydınlatıyor. Dolap kapaklarındaki kendinden yapışkanlı yuvarlak aynalar (fotoğrafta henüz bantları çözülmemiş) hem oldukça dekoratif hem de mekana derinlik duygusu katıyor. Ortadaki beyaz dolap, raf ve çekmeceler bej renginin yoğununu kırmış ve güzel bir uyum yaratmış.
Bej, kahverengi ve beyaz tonlarının kullanıldığı hol çok iyi aydınlatılmış. Dairelerimizin giriş kısımlarında konumları gereği doğal ışık alan bir pencere pek bulunmuyor. Bu nedenle bu mekandaki aydınlatma büyük önem taşıyor. Daireye girdiğinizde ışıkları açmanızla pırıl pırıl bir mekana girmek elbette kötü aydınlatılmış, alaca karanlık, koyu ve sevimsiz gölgelerle bezenmiş bir daireye girmeye göre çok daha huzur ve keyif vericidir. Üstelik giriş holümüz evimizde bizleri ve misafirlerimizi karşılayan ilk alandır ve dairenin kalan kısmı hakkında ipuçları da verir. Tüm oda ve banyolarımız istediğimiz kadar şık ve iyi döşenmiş olsun, hol ve koridor kötü ve sevimsiz ise ilk etkinin verdiği hissiyatı değiştirmemiz kolay olmaz. İlk izlenimin etkisini bilmeyenimiz yoktur. O nedenle giriş holü evin
hoş geldiniz alanı olarak büyük önem taşır. Çanta, ayakkabı ve ceketlerimizi koyabileceğimiz bir kapaklı dolap çok işlevsel. kapaktaki oval ayna ise hem çıkmadan önce üstümüzü başımızı kontrol edebileceğimiz işlevsel bir detay hem de alanı geniş göstermek için güzel bir yöntem.