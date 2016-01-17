Eski ve boğucu bir evin modern ve şık bir eve dönüşümü

Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyonu önceki haline göre çok modern ve ışıltılı bir dizaynla çözümlenmiş. Oturma odasının alanı küçük olsa da rahat ve pastel tonlarındaki L kanepe ve yakın televizyon ünitesinin uyumu mekanı ferahlatmaya yetiyor. Kanepe arkasındaki duvar doğal taşlarla örülerek tv ünitesinin bulunduğu duvardaki gri ve ahşap uygulamayla tatlı bir bütünlük yaratılmış. Zemindeki ahşap kaplama da mobilyaların tonlarına uygun ve açık renkte tercih edilerek mekanın genişlemesini sağlamış.

Dilerseniz farklı bir önce/sonra örneği görmek için Önce & Sonra: Baştan yaratılan salon adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.