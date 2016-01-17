Eski ve boğucu bir evin modern ve şık bir eve dönüşümü

Bir evin var olan yaşam alanını dededen toruna büyük ailenin yaşayabileceği bir kondisyona taşımak için ne yapmamız gerekir? Bu dosyada inceleyeceğimiz iki evde yaşayan geniş ailede, evin sahipleri zemin katta yaşıyorken, oğulları eşi ve iki çocuğuyla üst katta yaşıyordu. Bu projede amaçlanan, iki daireyi birleştirerek daha fazla kullanım alanı ortaya çıkarmak ve genç ailenin bahçeye direkt olarak ulaşabilmelerini sağlamak. Buna bağlı olarak alt kat aile bireylerinin bir arada ihtiyaçlarını ve genç neslin taleplerini karşılayabilecek şekilde yenilendi. Bu proje için tüm yetki HS RAUMKONZEPT GMBH adlı firmaya verildi ve onlar da üç ayda bu evi dönüştürüp daha modern bir hale getirdiler. Şimdi fotoğraflar eşliğinde projeyi inceleyim.
Projeye başlarken öncelikle yemek odasının önceki halini görelim. Bu alan genç ailenin ihtiyaçları da göz önüne alınarak daha fazla alan sağlanacak şekilde dönüştürüldü. Bu ortak alanda herkesin taleplerini karşılayacak şekilde yeni mobilyalar eklendi, duvarlar boyandı, zemin ve ısıtma birimleri tamamen yenilendi.
Uzman firmanın tercih ettiği eşyalar ile yemek odasının yenilenmiş halini görüyoruz. Oturma odasının, yemek yeme alanın ve mutfağın kusursuz biçimde fonksiyonlarını sürdürerek ve birbirinin içine geçerek daha ferah bir görünüme kavuştuğu görülüyor. Bu şekilde daire daha zengin, daha ferah ve eskisinden çok daha modern bir yere dönüşmüş. Mobilyaların lineer tasarımı daha çağdaş bir görüntü oluşturuyor. Köşe oturma takımı yerini daha konforlu ve sade bir tasarıma bıraktı. Bir önceki fotoğrafla kıyaslarsanız, yenilenen halinde kullanılan koltuk klasik olana göre daha stil sahibi bir his veriyor.
Aslına bakarsanız mutfağın eski hali iyiydi ve tüm ihtiyaçları karşılayacak kapasiteye sahipti ancak tasarımı ve özellikleri günümüz anlayışına uygun değildi. Ayrıca bu alan nispeten dar ve ailenin dilediği modern yemek pişirme deneyimini karşılamıyordu. Bakalım yenilenmiş hali nasıl?
Yemek odasının yenilenmiş halinin fotoğrafında da gördüğümüz gibi mutfak alanında artık daha fazla depolama alanı var ve daha ferah. Mutfağın açık cephesi, beyaz dolaplar, yüksek teknoloji ürünü ankastre eşyalar, barın üzerindeki şık lambalar ile pişirme alanı fazlasıyla modern bir görünüme kavuşmuş. Mutfak tezgahında kullanılan doğa taş mermer de mutfağın ambiyansını yükselten bir başka detay olarak öne çıkıyor.
Yenilenme öncesi oturma odasında eski moda mobilyalar vardı. Eski mobilyalar değiştirildi ve bununla birlikte duvarlar ile zemin genç ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde yenilendi. Böylelikle ev modern stili yansıtan bir eve dönüştü.
Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyonu önceki haline göre çok modern ve ışıltılı bir dizaynla çözümlenmiş. Oturma odasının alanı küçük olsa da rahat ve pastel tonlarındaki L kanepe ve yakın televizyon ünitesinin uyumu mekanı ferahlatmaya yetiyor. Kanepe arkasındaki duvar doğal taşlarla örülerek tv ünitesinin bulunduğu duvardaki gri ve ahşap uygulamayla tatlı bir bütünlük yaratılmış. Zemindeki ahşap kaplama da mobilyaların tonlarına uygun ve açık renkte tercih edilerek mekanın genişlemesini sağlamış.
Dilerseniz farklı bir önce/sonra örneği görmek için Önce & Sonra: Baştan yaratılan salon adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.