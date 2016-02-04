Saray görkemi taşıyan bir ev

homify sayfalarında sizlerle sık sık dekorasyon ve iç mimari tasarımlarıyla öne çıkan evleri ziyaret ediyoruz. Kapılarını çalıp konuğu olduğumuz evlerin hepsinin kendilerine has farklı özellikleri oluyor elbette. Bu yazımızda yaşam alanlarını gezeceğimiz ev ise şıklık kavramının sözlük tanımı gibi adeta. Her odasında zarif bir şıklığın baş rolde olduğu dekorasyon Antalya'da bulunan Ruba Tasarım imzası taşıyor. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu büyüleyici evi gezmeye başlayalım.
Saray görkemine sahip salon dekorasyonunda alaturka motifler ve altın renkli pırıltılarla incelikli bir şıklık karşılıyor bizi. Salona şöyle bir göz gezdirdiğimizde her tasarım detayının ayrıntılı ve özel bir şekilde dizayn edildiğini görebiliyoruz. Duvar dekorasyonundan televizyon ünitesine, aydınlatma öğelerinden koltuk takımı seçimine kadar her şey kusursuz bir uyum içinde. Gösterişli yapısıyla dikkat çeken salonda aynı zamanda konforlu ve ferah bir atmosfer hakim.
Salonun arka tarafında yer alan yemek alanında da oturma alanında kullanılan renkler tercih edilmiş ve böylece mekana yayılmış olan ahenkli ve gösterişli karakter sürdürülmüş. Klasik tarzlı masa ve sandalye takımı yumuşak ve romantik renk tercihleri sayesinde zarafetin timsali gibi görünüyor adeta.
Evin mutfağını gördüğünüz anda yalın, fonksiyonel ve elegan yapısı karşısında hayran kalıyorsunuz. L şeklinde mutfak dolabı ve tezgah uygulaması sayesinde ortadaki boş alanın çoğaltıldığı mutfakta kullanışlı bir yerleşim söz konusu. Zarif bir estetiği sembolize eden beyaz mutfak dolabına eşlik eden koyu renk fayansların yarattığı kontrast mutfak alanında modern bir dokunuş yaratıyor.
Bir başka açıdan mutfağa baktığımızda ise mutfağın ferah atmosferine katkıda bulunan geniş cam pencereleri fark ediyoruz. Mutfağın ortasındaki ferah ve açık alana şık bir yemek takımı yerleştirilerek mutfağın işlevi arttırılmış ve alan yemek odası olarak da kullanılabilir hale gelmiş. Yemek masasının arka tarafında bulunan ve buzdolabı ve fırını da içine alan gömme dolap ünitesi ise özellikle son yıllarda modern mutfak dekorasyonlarında sıklıkla rastladığımız şık tasarım fikirlerinden biri.
Evin geneline hakim olan saraysı bir görkemlilik yatak odası dizaynında da etkisini sürdürüyor. Mobilyalardaki parlak ve açık renklerin duvardaki mat tonlarla oluşturduğu kontrast odaya eklektik bir estetik katıyor. Tavandaki kartonpiyer uygulaması ile oluşturulan aydınlatma sistemi yatak odaları için ideal sağlıklı ışıklandırma ortamını sağlıyor. Tavandan sarkan gösterişli avize ise odadaki klasik şıklığın tamamlayıcısı rolünü üstleniyor.
Yatak odasındaki giysi dolapları da oldukça dikkat çekici tasarım özelliklerine sahip. Sedefli rengiyle büyüleyici bir görünümü olan dolaplar dokusu, renk tonları ve kapaklarında bulunan aynalar sayesinde son derece geniş olmalarına rağmen boğucu bir atmosfer yaratmıyorlar ve odanın ferahlığını sürdürüyorlar.
Modern tarzlı yaşam alanlarında alaturka bir doku oluşturmak, oryantal desenler kullanmak, dekorasyona kültürel ve sofistike dokunuşlar eklemek pek de kolay bir iş değildir. Söz konusu yaşam alanı banyo olduğunda bu iş bir kat daha zorlaşır çünkü genelde banyo dekorasyonlarında uygulanan belirli kalıplar ve bir türlü bozulmayan ezberler hakim. Ancak bu sıra dışı ve göz alıcı banyoda hem modern tasarım unsurları hem de alaturka dokunuşlu klasik özellikler bir arada bulunuyor. Cam kapılı duşakabine eklenen yaldızlı dokunuşlar, duvar dekorasyonunda kullanılan oryantal desenler, açık krem tonundaki modern banyo dolapları ve klasik tarzlı şık ışıklandırma göz kamaştıran ve size kendinizi özel hissettiren bir yapıya sahip.
(Bu banyoyu beğendiyseniz Yeni nesil banyo fikirleri isimli yazımıza da göz gezdirmenizi öneririz.)