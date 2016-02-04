Saray görkemi taşıyan bir ev

Modern tarzlı yaşam alanlarında alaturka bir doku oluşturmak, oryantal desenler kullanmak, dekorasyona kültürel ve sofistike dokunuşlar eklemek pek de kolay bir iş değildir. Söz konusu yaşam alanı banyo olduğunda bu iş bir kat daha zorlaşır çünkü genelde banyo dekorasyonlarında uygulanan belirli kalıplar ve bir türlü bozulmayan ezberler hakim. Ancak bu sıra dışı ve göz alıcı banyoda hem modern tasarım unsurları hem de alaturka dokunuşlu klasik özellikler bir arada bulunuyor. Cam kapılı duşakabine eklenen yaldızlı dokunuşlar, duvar dekorasyonunda kullanılan oryantal desenler, açık krem tonundaki modern banyo dolapları ve klasik tarzlı şık ışıklandırma göz kamaştıran ve size kendinizi özel hissettiren bir yapıya sahip.

(Bu banyoyu beğendiyseniz Yeni nesil banyo fikirleri isimli yazımıza da göz gezdirmenizi öneririz.)