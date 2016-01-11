Küçük mutfaklarda yer açmanın 6 yolu

Günümüzde geniş bir ev satın almak oldukça masraflı olduğundan çoğunlukla apartman dairelerinde oturuyoruz. Şehir hayatı ve nüfus kalabalığı göz önüne alındığında giderek daha küçük evlerde yaşamak zorunda kalırız. Dolayısıyla küçük dairelere uygun dekorasyon fikirleri önem kazanıyor. Zira yaşam alanlarımızı düzenlerken hem ihtiyaçlarımıza karşılık veren hem de keyifli vakit geçireceğimiz bir dekorasyon modeliyle kaliteli ev hayatı sürdürebiliriz.
Evde en çok zaman geçirdiğimiz ve işlevsel olarak kullandığımız bölümlerden birisi hiç şüphesiz mutfaktır. Bu yazının konusuna uygun olarak mutfağınız küçükse ve büyütme imkanınız yoksa var olan alanı daha fonksiyonel hale getirmek ve küçük alanda daha çok yer açmak için bazı dekorasyon fikirlerine ihtiyaç duyarız.
Küçük mutfakta yer açarken amaç daha ferah bir alan yaratmaktır. Bunun için mutfak düzeni ile ilgili yapabileceğiniz uygulamalar kadar ışık ve renk tercihi de önemlidir. Küçük bir mutfak için en ideal renk seçimi beyazdır. Çünkü ister mutfak olsun ister başka bir oda beyaza boyanan bir ortam olduğundan daha geniş görünecektir. Duvar rengi kadar mutfak dolapları ve masayı da beyaz renkten seçerek daha büyük algısı oluşturabilirsiniz.
Küçük mutfaklarla ilgili bir diğer sorun eşyalar için yeterince depolama alanının bulunamamasıdır. Özellikle çok fazla araç gerece sahipseniz kısıtlı mutfak alanı size sıkıntı olacaktır. Sürekli elinizin altında olmasını istediğiniz tavalar, tencereler vb. dışında da tariflere meraklıysanız yemek kitapları, küçük notlar gibi kişisel ihtiyaçlarınıza göre daha pek çok eşya sayılabilir. Bu gibi mutfak ve kişisel eşyalarınızı her an elinizin altında bulundurmak için bazı mutfak düzenlemeleri yapabilirsiniz.
Daha genel açıdan düşündüğümüzde ise mutfağınız büyük veya dar olsa bile önemli olan mevcut alanı doğru bir dizaynla en uygun şekilde dekore etmektir. Bunun için de öncelikle ihtiyaçlarınızı gözden geçirerek mutfağınızı pratik hale getirmelisiniz. Bilhassa küçük mutfaklar söz konusu olduğunda tasarım konusunda hataya düşülebiliyor. Dolayısıyla mevcut alanınız nasıl bir kullanım istediğinize göre ayarlamalısınız. Mutfaklar yemeğin hazırlandığı ve tüm ailenin bir araya gelerek yemek yediği bir mekan olması açısından hiçbir eksiğinin bulunmaması gerekiyor. Şayet mutfağı kendi gereksinimlerinize göre dekore ederseniz uzun vadede yeni eşyalar almanıza gerek kalmaz, ekonomik açıdan da rahat edersiniz.
İlk olarak mutfağınızı ne amaçla kullanacağınıza karar vermelisiniz. Bu da ne tür yemek alışkanlıklarınız olduğuna göre farklılık gerektiren bir düzenleme yapmanızı sağlar. Örneğin evde çok vakit geçirmiyorsanız ve çoğunlukla hazır gıdalarla besleniyorsanız çok fazla araç gereç gerektirmeyen, az eşyayla pratik bir dekorasyon işinizi görmeye yetecektir. Yani buzdolabı ve mikrodalga fırın yahut ocak ana donanımlarınız olacaktır. Ancak evde yemek pişirmekten hoşlanıyorsanız ve meşakkatli tarifler gözünüzü korkutmuyorsa rahat bir hazırlık evresi için geniş bir tezgah ile sayısız tava tencere setlerinden oluşan bir mutfak dizaynı size daha uygundur. Yine benzer şekilde mutfakta konuk ağırlamayı tercih ediyorsanız yemek masasını büyük olanlardan seçebilirsiniz.
Küçük mutfaklara özel eşya dizayn etmekle ilgili genel bilgiler verdikten sonra şimdi küçük mutfaklarda alan açma ile ilgili bazı başlıkları daha yakından inceleyelim.
Küçük bir mutfakta alanınız yetersiz olduğundan ilk olarak eşya ve mobilya boyutundan işe başlamamız gerekiyor. Eğer hane sayısı da kalabalık değilse mümkün mertebe mutfağa alınacak eşyaların yer kaplamayan modellerinden tercih etmelisiniz. Bunun için örneğin tüm duvarları kaplayan mutfak dolapları yerine ihtiyacınız kadar tabak çanak yerleştirebileceğiniz dolaplar kullanmalısınız. Beyaz eşyaya gelirsek, büyük bir buzdolabı yerine bir veya iki kişiye uygun bir dolap işinizi pekala görecektir. Aynı şekilde harici bir fırın yerine ocak ve mikrodalga ile de yemek pişirme ihtiyacınızı gidebilirsiniz.
Fotoğraftaki mutfak Donakaza tasarımıdır.
Mutfağınız yemek pişirdiğiniz, akşam yemeklerinizi yediğiniz, kimi zaman misafirlerinizi ağırladığınız bir alan olduğundan içerisinden rahatça hareket etmek ve ferahlık duygusunu hissedebilmek önemlidir. Bunun için ihtiyaçlarınızı karşılayan mutfak dekorasyonu kadar boş alan yaratabilmek de önemlidir. Çünkü tıkış tıkış bir mutfakta hem hareket kapasiteniz oldukça azalır hem de psikolojik olarak kalabalık eşyalar sizi bunaltabilir. Mutfakta mevcut alandan yeterince verim sağlamanın yolu her ne kadar doğru eşya dizaynından geçse de bununla da bitmiyor. Mutfağı her daim derli toplu tutmak ve bu düzeni korumak bir diğer adımdır. Zira mutfağınızı dağınık ve düzensiz halde bırakırsanız doğru dekorasyon da sizi kurtarmayacaktır. Eğer çalışan biriyseniz ve sürekli mutfakla ilgilenecek zamanınız yoksa gereksiz kap kacağı pratik bir şekilde depolamanın yolunu bulmalı, aynı zamanda tezgahta yığılmış kirli bulaşık bırakmamalısınız. Bulaşık makinanız varsa kirlileri buraya koyarak tezgah üstünde gereksiz kalabalığı önleyebilirsiniz.
Küçük mutfak dekorasyonunda küçük boy tasarımlar kadar yer kaplamayan modellerin de işlevselliği fazladır. Bir eşya standart boy olup daha az yer kaplayabilir. Örneğin duvara monte edilmiş masa normal bir masa boyutuyla aynı olup aynı kapasiteye sahiptir. Ancak ayakları olmadığından diğer masalar kadar yer kaplamaz. Bunun dışında az yer kaplama ile ilgili olarak duvarlardan faydalanabilirsiniz. Duvarlara raf monte ederek gereksiz dolap satın almaktan kurtulur, böylece boş duvarları da değerlendirmiş olursunuz. Rafa alternatif olarak askılar da alan tasarrufu için idealdir. Önü açık rafların kötü bir görüntü oluşturduğunu düşünüyorsanız çeşitli biblo ve bitkilerle süsleyebilir, hoş bir dekor yaratabilirsiniz.
Depolama ile ilgili yapabileceklerinize gelince… Yiyeceklerinizi kavanoz ve saklama kaplarına koyup dolaba atmak yerine açık raflarda veya el altında rahatça erişebileceğiniz çekmece içlerinde muhafaza edebilirsiniz. Bu sayede hava sirkülasyonu sağlandığından gıdalarınız bozulmayacaktır. Kiler olarak kullanacağınız dolaplar için en ideal yerleşim alt dolapların bitimi ile köşe kısımlardır. Kuru gıdaları dolap içi çekmecelere koyarak biraz önce belirttiğimiz gibi daha sağlıklı bir şekilde muhafaza etmiş olursunuz. Üst bölümlere sık kullandıklarınızı daha uzak alanlara ise nadiren kullandıklarınızı koymak erişim açısından pratiklik sağlar.
Küçük mutfaklara özel eşya seçiminde az yer kaplaması kadar fonksiyonellik de önemli bir kriter. Günümüz dekorasyon trendlerinde yükselişe geçen modüler mobilyalar küçük mutfaklar için oldukça kurtarıcı bir seçenek. Mutfağınız zaten dar olduğundan duvara sabit bir mobilya yerine ihtiyaca göre hareket ettirilebilen, daha etkin ve kullanışlı olan modüler mobilyalar mevcut alanı olduğundan daha geniş göstermez, ancak verimli kullanmanız için son derece başarılıdır. Modüler mobilyalar kadar katlanabilen masalar da mutfakta bir yemek masası olmasını istiyorsanız sizin için doğru tercihtir.
Evimizde kendimizi en rahat hissettiğimiz yer genellikle oturma odasıdır. Zira evin en geniş odası salona ayrılmıştır. Küçük bir mutfakta oturma odası kadar alanınız olmayacaktır şüphesiz. Ancak mutfak da evin en işlek yerlerinden biri olmasından ötürü aynı özeni hak ediyor. Dolayısıyla küçük bir mutfağa sahipseniz bu yazıda bahsettiğimiz dekorasyon fikirlerini uygulayarak mutfağınızda daha çok yer açabilir, aynı zamanda pratik ve işlevsel mutfak mobilyaları sayesinde gereksiz vakit harcamadan konforlu bir şekilde işlerinizi halledebilirsiniz.
Küçük mutfaklarla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Pratik çözümlerle küçük mutfak modelleri’ başlığını inceleyebilirsiniz.