Küçük mutfaklarda yer açmanın 6 yolu

Günümüzde geniş bir ev satın almak oldukça masraflı olduğundan çoğunlukla apartman dairelerinde oturuyoruz. Şehir hayatı ve nüfus kalabalığı göz önüne alındığında giderek daha küçük evlerde yaşamak zorunda kalırız. Dolayısıyla küçük dairelere uygun dekorasyon fikirleri önem kazanıyor. Zira yaşam alanlarımızı düzenlerken hem ihtiyaçlarımıza karşılık veren hem de keyifli vakit geçireceğimiz bir dekorasyon modeliyle kaliteli ev hayatı sürdürebiliriz.

Evde en çok zaman geçirdiğimiz ve işlevsel olarak kullandığımız bölümlerden birisi hiç şüphesiz mutfaktır. Bu yazının konusuna uygun olarak mutfağınız küçükse ve büyütme imkanınız yoksa var olan alanı daha fonksiyonel hale getirmek ve küçük alanda daha çok yer açmak için bazı dekorasyon fikirlerine ihtiyaç duyarız.

Küçük mutfakta yer açarken amaç daha ferah bir alan yaratmaktır. Bunun için mutfak düzeni ile ilgili yapabileceğiniz uygulamalar kadar ışık ve renk tercihi de önemlidir. Küçük bir mutfak için en ideal renk seçimi beyazdır. Çünkü ister mutfak olsun ister başka bir oda beyaza boyanan bir ortam olduğundan daha geniş görünecektir. Duvar rengi kadar mutfak dolapları ve masayı da beyaz renkten seçerek daha büyük algısı oluşturabilirsiniz.

Küçük mutfaklarla ilgili bir diğer sorun eşyalar için yeterince depolama alanının bulunamamasıdır. Özellikle çok fazla araç gerece sahipseniz kısıtlı mutfak alanı size sıkıntı olacaktır. Sürekli elinizin altında olmasını istediğiniz tavalar, tencereler vb. dışında da tariflere meraklıysanız yemek kitapları, küçük notlar gibi kişisel ihtiyaçlarınıza göre daha pek çok eşya sayılabilir. Bu gibi mutfak ve kişisel eşyalarınızı her an elinizin altında bulundurmak için bazı mutfak düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Daha genel açıdan düşündüğümüzde ise mutfağınız büyük veya dar olsa bile önemli olan mevcut alanı doğru bir dizaynla en uygun şekilde dekore etmektir. Bunun için de öncelikle ihtiyaçlarınızı gözden geçirerek mutfağınızı pratik hale getirmelisiniz. Bilhassa küçük mutfaklar söz konusu olduğunda tasarım konusunda hataya düşülebiliyor. Dolayısıyla mevcut alanınız nasıl bir kullanım istediğinize göre ayarlamalısınız. Mutfaklar yemeğin hazırlandığı ve tüm ailenin bir araya gelerek yemek yediği bir mekan olması açısından hiçbir eksiğinin bulunmaması gerekiyor. Şayet mutfağı kendi gereksinimlerinize göre dekore ederseniz uzun vadede yeni eşyalar almanıza gerek kalmaz, ekonomik açıdan da rahat edersiniz.

İlk olarak mutfağınızı ne amaçla kullanacağınıza karar vermelisiniz. Bu da ne tür yemek alışkanlıklarınız olduğuna göre farklılık gerektiren bir düzenleme yapmanızı sağlar. Örneğin evde çok vakit geçirmiyorsanız ve çoğunlukla hazır gıdalarla besleniyorsanız çok fazla araç gereç gerektirmeyen, az eşyayla pratik bir dekorasyon işinizi görmeye yetecektir. Yani buzdolabı ve mikrodalga fırın yahut ocak ana donanımlarınız olacaktır. Ancak evde yemek pişirmekten hoşlanıyorsanız ve meşakkatli tarifler gözünüzü korkutmuyorsa rahat bir hazırlık evresi için geniş bir tezgah ile sayısız tava tencere setlerinden oluşan bir mutfak dizaynı size daha uygundur. Yine benzer şekilde mutfakta konuk ağırlamayı tercih ediyorsanız yemek masasını büyük olanlardan seçebilirsiniz.

Küçük mutfaklara özel eşya dizayn etmekle ilgili genel bilgiler verdikten sonra şimdi küçük mutfaklarda alan açma ile ilgili bazı başlıkları daha yakından inceleyelim.