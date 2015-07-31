Farklı tasarımlara sahip küçük ev modelleri

Gelişen teknoloji ile beraber sanayi artmış, insanlar kırsal hayatla bağlarını koparıp büyük kentlere göçmüşler bilindiği gibi. Bu duruma bir de artan nüfusu ekleyin. Çare ister istemez toplu konutlar, yüksek katlı binalar, yani dolayısıyla apartman hayatı oluyor. Zira büyük şehirlere uyum sağlamak ve dahası ayakta kalabilmek için pratik olmak şart. Dolayısıyla günümüzde büyük evler yerine hem pratiklik, hem de ekonomik sebeplerden ötürü küçük ev modelleri tercih ediliyor. Özellikle metropolde yaşayanlar için merkezi yerlerde ev tutabilmek, büyük şehirlerin en önemli problemlerinden biri olan trafik sorunundan kurtulabilmek için küçük evlerde yaşamak şart. Bu tür ev modelleri sayıca kalabalık geniş aileler yerine az sayıda çocuğa sahip yahut bekar yaşayanlar için daha kullanışlı kuşkusuz. Böylelikle ev sahiplerine de daha az problem çıkmakta, küçük ev modelleri ev satın almak isteyenlerin de gözdesi haline gelmekte diyebiliriz. Aynı zamanda küçük evlere sahip binaların zemin katları ticari amaçlı kullanılıp sosyal mekanlara da yer açılıyor.

Küçük ev modellerinin dekorasyonu büyük evlere nazaran bazı farklılıklar gösterir, hem evlerin bölmeleri çeşitlilik gösterir hem de alışıldık tasarımların dışına çıkılarak pratik ve kullanışlı çözümler sunulur. Şimdi yazımızda küçük ev modellerine uygun dekorasyon stillerine göz atalım.