Farklı tasarımlara sahip küçük ev modelleri

Gelişen teknoloji ile beraber sanayi artmış, insanlar kırsal hayatla bağlarını koparıp büyük kentlere göçmüşler bilindiği gibi. Bu duruma bir de artan nüfusu ekleyin. Çare ister istemez toplu konutlar, yüksek katlı binalar, yani dolayısıyla apartman hayatı oluyor. Zira büyük şehirlere uyum sağlamak ve dahası ayakta kalabilmek için pratik olmak şart. Dolayısıyla günümüzde büyük evler yerine hem pratiklik, hem de ekonomik sebeplerden ötürü küçük ev modelleri tercih ediliyor. Özellikle metropolde yaşayanlar için merkezi yerlerde ev tutabilmek, büyük şehirlerin en önemli problemlerinden biri olan trafik sorunundan kurtulabilmek için küçük evlerde yaşamak şart. Bu tür ev modelleri sayıca kalabalık geniş aileler yerine az sayıda çocuğa sahip yahut bekar yaşayanlar için daha kullanışlı kuşkusuz. Böylelikle ev sahiplerine de daha az problem çıkmakta, küçük ev modelleri ev satın almak isteyenlerin de gözdesi haline gelmekte diyebiliriz. Aynı zamanda küçük evlere sahip binaların zemin katları ticari amaçlı kullanılıp sosyal mekanlara da yer açılıyor.
Küçük ev modellerinin dekorasyonu büyük evlere nazaran bazı farklılıklar gösterir, hem evlerin bölmeleri çeşitlilik gösterir hem de alışıldık tasarımların dışına çıkılarak pratik ve kullanışlı çözümler sunulur. Şimdi yazımızda küçük ev modellerine uygun dekorasyon stillerine göz atalım.
Küçük bir evde oturuyorsanız oturma odanızı dekore ederken önem göstermeniz gereken hususlardan biri mobilyalar ve yerleştirme düzenidir. Oturma grubunuz isterse birkaç adet olsun isterse resimdeki tek parçadan; sade bir tasarım, birbiriyle yarışmayan renkler küçük odanızı olduğundan daha ferah gösterecektir. Resimdeki örneğimizde balkona açılan küçük bir oda görüyorsunuz. Balkon önü gereksiz eşya kalabalığı ile kapatılmamış, duvarlardan birine siyah bir kanepe dayandırılarak, ev küçük dahi olsa alan yaratılmış. Odadaki diğer aksesuarlar ise bu sade kanepeyi canlandırmak için oldukça ideal. Fıstık yeşili minderler, aynı renkteki sandalye ile oldukça uyumu. Beyaz masanın altındaki çimi andıran halı da yeşilli ikiliye katılmış. Küçük bir ev modeline sahipsiniz diye duvarlardan istifade edemeyecek değilsiniz, kanepenin üstündeki duvara asılan siyah köprü resmi oldukça modern bir hava katmış örneğin. Balkon yanındaki duvarın kağıt kaplaması da yine aynı duruma başarılı bir örnek teşkil ediyor.
Özellikle birden fazla çocuk sahibi olanların, küçük ev modellerinde tercih ettiği çocuk odası dekorasyonun demirbaşlarından birisi, tahmin edeceğiniz gibi ranza kullanımıdır. Düşünsenize iki yatağı yan yana koysanız odanın içinde adım atacak yer kalmaz. Günümüzde klasik ranza yatakların yerini çok daha modern görünümlü yataklar aldı. Çocuk odası deyince sevimli, rengarenk tasarımlar gözünüzün önüne gelse de örnekteki uzay gemilerini andırır modern tasarımlar da mümkün. Kare şeklindeki yatak aynı zamanda bir oyun kutusu şeklinde. Yatağın yanında tasarımı yatakla uyumlu bir çalışma masası konulmuş. Oda baştan aşağı beyaz da olsa mavi renk ağırlığını koymuş. Küçük ev modelleri için modern bir dokunuş.
Küçük ev modellerinde dar alanlara sahip olmanız odalarınızı dileğiniz gibi dekore edemeyeceğiniz anlamına gelmez. Kendinizi sınırlandırmayın. Dilerseniz dünyaları sığdırabilirsiniz. Sadece bazı akıllıca çözüm yollarını uygulamanız gerek. Örneğin resimdeki odada devasa bir yatak bulunmakta. Her ne kadar yatak tüm odayı kaplamış da olsa yatağın arka planındaki duvar kağıdı, sanki koca bir şehri arkasına almış yanılsaması yaratmış. Yatakla pencere arasına ince bir masa ve birkaç raf iliştirilerek çalışma köşesi olarak da işlev sağlanmış. Aynı zamanda çalışırken doğal gün ışığından faydanılmış olunacak. Küçük bir ev için ideal bir yatak odası.
Ev dekorasyonunda ihmal edilen alanlardan biri olan banyo ve tuvaletler için farklı alternatifler mevcut. Küçük ev modellerinde bu gibi bölmeleri evin kalanından ayırmayarak gereken özen ve bakımı göstermelisiniz. Örneğimizdeki tuvalette rustik stil lavabo tezgah ve ona uyumlu ahşap parçaları olan klozet ilk dikkat çeken ürünler. Lavabo tenekesinin eski stil dizaynı orijinal bir hava katmış. Daha koyu renkli dev ahşap kapı da oldukça orijinal bir parça. Klozetin arkasındaki duvar dokusu adeta konuşuyor. Ve elbette gök yüzüne açılan pencere, bu muhteşem dekorasyonu tamamlamış.
Mutfaklar, şüphesiz evin en çok vakit geçirilen alanlarından birisi. Küçük bir ev modeline sahipseniz mutfağınız da küçük olmak zorunda. Bu gibi durumlarda mümkün olduğunca alandan istifade etmek, pratik çözümler bulmak şart. Resimdeki örnekte yemek masası duvara dayandırılarak mutfağa daha fazla alan açılmış. Yemek masasının dayandığı duvara küçük bir raf yapılarak çeşitli süs eşyalarını dekore etmek için fırsat sunulmuş. Rafın yanındaki iki adet resim de boş duvarlarınızı süslemek için fikir veriyor.
Günümüzde pek çok insan işini evinden yürütüyor. Bu da çalışma odasında daha fazla zaman geçirmek, dolayısıyla nefes alınacak ferah mekanlar haline getirmek gerektiği anlamına geliyor. Örneğimizdeki çalışma odası küçük ev modeline uygulanabilir bir örnek. Her ne kadar küçük bir odaya sahip de olsanız hem işlevsel hale getirmek hem rahatlık sağlamak mümkün. Çalışma odalarına uygun tasarım modellerine mutlaka göz atın. Mutlaka sizin zevkinize ve bütçenize uygun tasarımları bulacaksınız. Böylelikle hem evinizi güzelleştireceksiniz hem de küçük ev modeline sahipsiniz diye yeniliklerden mahrum kalmamış olacaksınız.
Küçük evlerin dekorasyonunda tüm odaya odaklanmak yerine belli bir köşeye de yoğunlaşabilir, farklı modelleri deneyebilirsiniz. Örneğin resmimizde beyaz televizyon ünitesine kontrast oluşturacak şekilde siyaha boyanmış fon rengi, oldukça estetik bir görünüm sağlamış. Televizyon ünitesi olan beyaz parça, boydan boya uzatılarak diğer elektronik ürünlerle beraber aksesuarların yerleştirilmesine de imkan sağlamış. Odaya hakim beyaz renge tezat siyah sandalyeler duvarla uyum yakalamış. Küçük bir ev modelinde duvar boyanarak, oturma odalarına nasıl hareket katılabileceği konusunda başarılı bir örnek.
Çocuk odalarının modern tasarımlarından söz etmiştik. Şimdi ise daha klasik bir örnek karşımızda. Küçük ev modeline uygun bu çocuk odasında yatağın şekli başta olmak üzere klasik ve ağırbaşlı çizgiler hakim görünüyor. Aralara serpiştirilmiş gibi duran minik oyuncaklar ise ciddi imajı yok ederek esprili bir hava katmış. Bir yazarın küçüklüğünü andıran bu oda büyümüş de küçülmüş lafını anımsatırcasına iç içe geçmişliği anlatmış
Küçük bir yatak odasına sahipseniz dar alanlara uygun dekorasyon modellerini incelemeden mobilya almamalısınız. Zira küçük alanınızı nasıl hareketlendireceğinize dair öneriler ve fikirler hiç şüphesiz ufkunuzu genişletecek. Yatmadan evvel okumayı sevenlerdenseniz şayet kutu şeklindeki küçük bir rafı duvara monte etmek dahiyane bir fikir olabilir. Hele bir de bu kadar canlı bir mor olacaksa gayet estetik duracaktır. Rafın üzerindeki aydınlatma da bir o kadar orijinal.
Kim demiş banyoya resim asılmaz diye? Eviniz küçük bir modele sahipse banyoyu da çeşitli aksesuarlarla donatacaksınız elbette. Örnekteki banyoda küvet yerine son derece modern bir duş başlığı kullanılmış. Tamamen camlı bölme tercih edilerek kapalı alan sıkıntısı yaşamanızın da önüne geçilmiş. Böylece duşunuzu alırken duvarlardaki fotoğraflarınızı da seyredip eğlenebilirsiniz. Küçük evler için pek çok seçenek mevcut olduğu gibi farklı tasarımlı banyo modelleri de aklınızda olsun.