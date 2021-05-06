Merdivenlerle tasarlayın: Dublex ev dekorasyonu

Dubleks ev dekorasyonu herhangi bir ev şeklinde ele alınabilecek olsa da bir apartman dairesinden onu en başta ayıracak şey merdivenleridir. Bu yüzden dubleks ev dekorasyonu açısından en belirleyici öğe de doğal olarak merdivenlerdir. Dubleks evlerde merdiven kapatma ve merdiven boşluğu dekorasyonu evin estetik görünümünde ve fonksiyonelliğinde önemli bir rol oynar. Evin genel dekorasyonuna uyacak mütevazı, kendini özellikle göstermeye çalışmayan merdivenler kullanılabileceği gibi; son derece çarpıcı, özel merdiven tasarımları da dekorasyon için tercih edilebilir.
Sade ve gösterişsiz merdivenler kullanıp evinize böyle bir hava katabileceğiniz gibi merdivene kontrast biçimde duvarlarınızı canlı ve gösterişli şekilde süslemeniz de mümkün. Merdivenin kendisinin çarpıcı bir tasarımı olması durumundaysa etrafını olabildiğince sade bırakmakta fayda var.
Merdivenlerin dublex ev dekorasyonu açısından önemli olması kadar, merdivenin çoğunlukla bulunduğu giriş holü de bir o kadar önemli. Bütün evlerin girişleri çok önemlidir ama bir merdivenle beraber tasarlanan bir evin girişi çok daha hoş sonuçlar ortaya çıkarmanızı sağlayabilir.
Çoğunlukla merdivenlere odaklandığımız dublex ev dekorasyonu örneklerine göz gezdirelim:
Trabzanlar merdivenlerin tarzını belirleyen öğelerden. Duvleks ev merdiven kapatma örneklerinden oldukça sıradışı bir model… Basamakların malzemesini, rengini değiştirebiliriz ancak formlarını pek değiştirmeye imkan yoktur. Nihayetinde belli bir yüksekliği ve derinliği olması gereken düzgün parçalar olmaları gerekir, aksi takdirde tehlikesiz bir şekilde merdivenlerden inip çıkmak mümkün olmaz. Ancak trabzanlar bu açıdan daha esnek tasarıma açıktırlar.
Dublex ev dekorasyonu bu örnekteki trabzanlar gibi bir yaklşımla şenlenebilir. Sıradan ahşap ya da metal yatay ya da dikey elemanlar yerine bir fileyle kapatılan trabzen hem şeffaf, hem dokulu bir görüntü ortaya çıkarıyor. Bu esprili ve ekonomik yaklaşım gören herkesin ilgisini çekebilecek kadar beklenmedik bir malzeme kullanımına işaret ediyor. Bu dublex ev dekorasyonu, trabzanlar konusunda ne kadar esnek olabileceğimizin göstergesi. Pek çok malzemeyi buradakine benzer bir şekilde kullanmayı düşünebilir, özgün merdivenler tasarlayabiliriz.
Dublex ev dekorasyonu yapmak hiç beklemediğiniz olasılıkları da beraberinde getirebilir. Eğer merdiven genişlikleri normalden fazlaysa bu alan farklı işlevler için ya da sadece dekoratif olarak kullanılabilirsiniz. Bu ahşap merdivende gördüğümüz üzere ihtiyaçtan fazla olan alan kitaplık olarak kullanılıyor. Basamaklara uyumlu şekilde yerleştirilmiş raflar, hem dekoratif hem de işlevsel olarak oldukça tatminkar bir sonuç ortaya çıkarıyor.
Dublex ev dekorasyonu, merdivenin olduğu kadar antrenin, yani evin giriş holünün de dekorasyonu demektir. Merdivenler genelde bu giriş holünden yukarı çıkar. Dışarıdan içeri bakış kadar üst kattan inerken; yukarıdan aşağıya bakış da dublex ev dekorasyonu açısından önemli ve etkili bir noktadır.
Bu antre hem içeri girerken hem de merdivenlerden aşağı inerken sizi içine alan sıcak bir atmosfer yaratıyor. Bunu sağlayan şey bu dublex ev dekorasyonun girişe özen gösterilerek yapılması denebilir. Binanın tarihi niteliği bu açıdan bir avantaj ancak bu avantaj da doğru kullanılmış. Kapının rengi için seçilen kırmızı herhangi bir eski kapıdan daha çarpıcı bir görünüm arzederken mavi zemin kaplamasıyla da hoş ve otantik bir uyum oluşturmuş. Bu renkli antre dublex evin içinde önemli bir çekirdek işlevi görüyor.
Modern tasarlanmış dublex ev dekorasyonu, alışılmışın dışında malzemeler kullanmayı sağlayabilir. Bu örnekteki evin merdiveni de böyle sıradışı bir örnek.
Temperli camla sınırları belirlenen merdiven kovasının içine sacdan yapılmış bir merdiven oturtulmuş durumda. Mekanın içinde şeffaf bir şekilde adeta heykel gibi duran bu merdiven dublex ev dekorasyonu açısından çok başarılı ve görsel olarak çarpıcı bir örnek. Sac, inceliğiyle narin ama boyanmamış, ham dokusuyla kaba görünüyor, dolayısıyla çok özgün bir etkisi var. Sacla birlikte ahşap kullanımı daha yaygın olsa da burada tercih edilen cam, ahşabın vereceği sıcak etki yerine mevcut keskinliği iyice vurgulamış.
Ağırlıklı olarak açık renklere sahip bu mekanda demir rengiyle de kontrast yaratıyor. Duvarlar ve zemin beyaz ve açık renklerle seçilmiş, hatta merdivenin bulunduğu alandaki masa ve sandalyeler dahi beyaz. Koyu rengi seçebildiğimiz yapısal öğeler doğramalar, bu da merdivenle bir uyum sağlıyor.
Merdiven altı çoğunlukla yer kaybı olarak tarif edilir ancak dublex ev dekorasyonu açısından çok ilginç tasarımlara da tual olabilir. Merdiven boşluğu dekorasyonu doğru yapıldığında bir evin tüm dokusunu değiştirebilir. Böylece bir kayıp olmaktan çıkar, eviniz için kazanç haline gelir. Özellikle geniş bir dublex ev için merdiven altında kalan mekanı kapatıp dolap olarak kullanmak değil de bu alanı dekoratif olarak değerlendirmek mümkün.
Gördüğümüz örnekte merdivenin birleştirdiği katlar bir galeriyle bütünleşiyor. Böylece merdivenin bulunduğu alan iki katın yüksekliğine sahip olmuş ve inanılmaz ferah, aydınlık ve zengin bir mekan elde edilmiş durumda. Galeri iyi de ışık alıyor ve tam da merdiven altı diyebileceğimiz alan, bu dublex ev dekorasyonu örneğinde bir vaha gibi tasarlanmış. Zeminle aynı seviyede çakıl taşlarıyla kaplı mini mini bir bahçe var sanki. Bu bahçenin üzerinden geçmek için basmanın daha kolay olduğu ahşap döşeme de, çakılların üstünde merdivenin devamı olarak yer alıyor.
Bu tasarımda alan sorunu olmayan bir dublex evin galerisindeyiz, merdiven altı boş kalabilir. Yani doldurmaya ihtiyaç yok. Ancak bu vahanın merdiven altına yerleştirilmediğini düşündüğümüzde gözümüzün önüe gelen resim asla bu kadar etkileyici değil. Çok daha kuru, boş, ruhsuz bir köşe. Dublex ev dekorasyonu başarılıysa böyle detaylarda kendini gösteriyor.
Renk, bazen bir kaplama malzemesinden daha etkileyici olabilir. Morun ve kırmızının tuhaf ve otantik uyumu bu merdivende karşımıza çıkıyor. Yalın hatlı bir dublex ev dekorasyonu örneğinde basamakların ön ve üst yüzünün mora merdivenin yan duvarınınsa tatlı, açık bir kırmızıya boyandığını görüyoruz. Sadece boyayla bile evinizim merdiveni ortama bambaşka bir hava katabilir. Dublex ev dekorasyonu tam da böyle bir avantaj sağlar, bu avantaj doğru şekilde kullanıldığında eşsiz bir tasarımın ürünü bir evde yaşamak mümkün olabilir.
Ağaç kütüklerinin yalnızca şekil verilerek basamak haline getirildiği bu örnek dublex ev dekorasyonu için son derece ilham verici olabilir. Bu basamaklar yalnızca bu örnekteki gibi ahşap duvarlar ve kaplamalarla kullanılmak zorunda da değil, herhangi bir duvar boyası ya da kaplamasıyla da çok etkileyici bir sonuç verebilir. Hatta beyaz renkle kullanıldığında bu dekoratif basamaklar kendilerini daha da fazla göstereceklerdir.
Dublex ev dekorasyonu basamaklar konusunda yaratıcılığınızı zorlayabileceğiniz bir alan. Böyle bir eviniz varsa ve dekore etmek istiyorsanız acele etmeyin, her ayrıntıyı uzun uzun düşünüp, araştırın. Sonra aklınıza gelen ya da karşılaştığınız ilginç fikirleri uygulamadığınıza üzülebilirsiniz.
Bazen dublex ev dekorasyonu merdiveni bir bütün olarak, adeta bir mobilya gibi tasarlamanızı gerektirebilir. Merdiven altı dolap ve raf olacaksa, bu yaklaşım çok da yanlış olmayacaktır. Nihayetinde beraber tasarlanıp projelendirilen merdiven ve dolap birlikte bir mobilya oluşturmaktadırlar.
Bu dublex ev dekorasyonu, trabzansız merdiven kullanımıyla da bu dolap hissini pekiştiriyor. Dolap ve raf olarak kullanılan yan kısımla basamaklar arasında malzeme olarak da, görsel olarak da ayırt edici bir öğe de kalmadığı için bu sonucun edinildiğini söylemek mümkün.
Dublex ev dekorasyonu demek ikinci bir kat demektir ve bu bazen bir çatının formunu ve malzemelerini de içerir. Eğer evinizin ikinci katı bir çatı arasıysa bunu da görsel bir avantaj olarak kullanmak mümkün. Bu rüya gibi yatak odası, beyaza boyanmış ahşap malzemesi, gökyüzünü izleyebileceğiniz çatı pencereleriyle adeta insanı kucaklayıcı bir his yaratıyor. Dublex ev dekorasyonu yapacağınız ev böyle bir çatı arasına sahipse çok şanslısınız demektir.
Yeterli alana, yüksekliğe ve uygun ışığa sahipseniz, evin içinde de ağaç yetiştirebilirsiniz. Dublex ev dekorasyonu, iki kat yüksekliğini birleştiren galerilerin varlığında böyle bir olasılığa da kapı açar. Buradaki gibi üst kat seviyesine uzanan bir ağacı, uygun ışık alabildiği bir yere dikebilirsiniz. Toprağın çakılla kaplı olması evin içi için daha uygun bir bahçe ortamı yaratırken, zeminden iki kat yukarı çatıya kadar uzanan doğramalar ağacın ihtiyacı olan ışığı almasını sağlıyor.
Merdivenlerin aşırı vurgusunun önüne geçip daha pürüzsüz geçiş alanları yaratmak için farklı dubleks ev merdiven kapama fikirleri ön plana çıkıyor. Elbette büyük ve canlı salon bitkileri merdivenlerin keskinliğini yumuşatacak en ideal çözümlerden biri.
Dubleks evlerde merdiven kapatma nasıl olmalı? sıkça sorulan mimari tasarım sorularından biri. Peki merdivenlerin vurgusunu azaltmak yerine ışıklandırma ile daha estetik hale getirmeyi düşündünüz mü? Bu tip basamak ışıklandırmaları özellikle akşamları evlerin merdiven alanlarının muhteşem görünmelerini sağlıyor.
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