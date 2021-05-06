Merdivenlerle tasarlayın: Dublex ev dekorasyonu

Merdiven altı çoğunlukla yer kaybı olarak tarif edilir ancak dublex ev dekorasyonu açısından çok ilginç tasarımlara da tual olabilir. Merdiven boşluğu dekorasyonu doğru yapıldığında bir evin tüm dokusunu değiştirebilir. Böylece bir kayıp olmaktan çıkar, eviniz için kazanç haline gelir. Özellikle geniş bir dublex ev için merdiven altında kalan mekanı kapatıp dolap olarak kullanmak değil de bu alanı dekoratif olarak değerlendirmek mümkün.

Gördüğümüz örnekte merdivenin birleştirdiği katlar bir galeriyle bütünleşiyor. Böylece merdivenin bulunduğu alan iki katın yüksekliğine sahip olmuş ve inanılmaz ferah, aydınlık ve zengin bir mekan elde edilmiş durumda. Galeri iyi de ışık alıyor ve tam da merdiven altı diyebileceğimiz alan, bu dublex ev dekorasyonu örneğinde bir vaha gibi tasarlanmış. Zeminle aynı seviyede çakıl taşlarıyla kaplı mini mini bir bahçe var sanki. Bu bahçenin üzerinden geçmek için basmanın daha kolay olduğu ahşap döşeme de, çakılların üstünde merdivenin devamı olarak yer alıyor.

Bu tasarımda alan sorunu olmayan bir dublex evin galerisindeyiz, merdiven altı boş kalabilir. Yani doldurmaya ihtiyaç yok. Ancak bu vahanın merdiven altına yerleştirilmediğini düşündüğümüzde gözümüzün önüe gelen resim asla bu kadar etkileyici değil. Çok daha kuru, boş, ruhsuz bir köşe. Dublex ev dekorasyonu başarılıysa böyle detaylarda kendini gösteriyor.