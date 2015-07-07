Güzel ev için güzel bir yatak odası

Güzel ev algısı kişisel zevklere göre değişse de bir kavram olarak güzel bir eve, orada yaşamaya dair duyulan his pek çok insanda benzerdir. Huzur, konfor, kişisel estetik anlayışının tatmininin verdiği zevk gibi hisler muhtemelen insanı benzer bir ruh durumuna sokmaktadır. Güzel ev içinde yaşıyor olmak başla başına kişiyi etkilemekle beraber bir de yatak odasının çok öznel bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. İnsanın en özel, en mahrem mekanı ve yaşamsal olarak huzur, mutluluk, heyecan, artık ne arıyorsa onu da yansıtabildiği bir atmosfer olan yatak odası bu bakımdan ev için oldukça önem taşır.

Bu yüzden güzel ev için güzel bir yatak odasının ihtiyaç olduğunu söylemek abartılı olmaz. Ev sahibinin ya da sahiplerinin kendilerini en çok bulacakları yer olan yatak odaları için çok çeşitli tasarımlar mevcut. Elbette bahsettiğimiz anlamda en güzeli en kişisel öğelere sahip olan, en özgün tasarımlar. O yüzden sadece güzel ev peşinde koşup, güzel mobilya satın alarak yaratabilecek bir atmosferden bahsetmiyoruz. İnceleyeceğimiz örnekler de genel anlamda fikir verici detaylar taşıyorlar.

Kişiliğinizi yaşadığınız eve yansıtırken en kişisel mekandan başlayarak yola çıkmak güzel ev arayışınıza yönelik doğru bir yöntem olabilir.