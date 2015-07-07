Güzel ev için güzel bir yatak odası

Güzel ev algısı kişisel zevklere göre değişse de bir kavram olarak güzel bir eve, orada yaşamaya dair duyulan his pek çok insanda benzerdir. Huzur, konfor, kişisel estetik anlayışının tatmininin verdiği zevk gibi hisler muhtemelen insanı benzer bir ruh durumuna sokmaktadır. Güzel ev içinde yaşıyor olmak başla başına kişiyi etkilemekle beraber bir de yatak odasının çok öznel bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. İnsanın en özel, en mahrem mekanı ve yaşamsal olarak huzur, mutluluk, heyecan, artık ne arıyorsa onu da yansıtabildiği bir atmosfer olan yatak odası bu bakımdan ev için oldukça önem taşır.
Bu yüzden güzel ev için güzel bir yatak odasının ihtiyaç olduğunu söylemek abartılı olmaz. Ev sahibinin ya da sahiplerinin kendilerini en çok bulacakları yer olan yatak odaları için çok çeşitli tasarımlar mevcut. Elbette bahsettiğimiz anlamda en güzeli en kişisel öğelere sahip olan, en özgün tasarımlar. O yüzden sadece güzel ev peşinde koşup, güzel mobilya satın alarak yaratabilecek bir atmosferden bahsetmiyoruz. İnceleyeceğimiz örnekler de genel anlamda fikir verici detaylar taşıyorlar.
Kişiliğinizi yaşadığınız eve yansıtırken en kişisel mekandan başlayarak yola çıkmak güzel ev arayışınıza yönelik doğru bir yöntem olabilir.
Odaları direk güzel bir bahçeye açılan mekanların güzel ev olmadığını söylemek zordur. Bu yatak odası da baştan bahçeye açılarak özel bir mekan olduğu izlenimini veriyor. Dekorasyonda da bu güzel atmosfere uygun bir yaklaşım sergilenmiş. Ahşap sayvanlı karyola masif ahşap görünümüyle dışarıdaki doğal ortama selam verir gibi adeta. Elbette sayvana asılı cibinliği oluşturan tül perdeler yatağı masalsı bir köşeye çeviriyor. Mekanda, yani zemin duvar ve perdelerde beyaz rengin ağırlığı ahşap mobilyaları ve yastıklar gibi bir takım aksesuarları da iyice ortaya çıkarak estetik olarak tatmin edici bir görüntü oluşturmuş durumda.
Çalışmak kimimizin hayatında çok önemli bir yer taşır. Evde çalışanlar, yazarlar, yazıyla uğraşanlar, kimi sanatçılar işlerini de hayatlarının bir parçası yaparlar. Herkes için ideal olmasa bile hele hele huzurlu ve geniş bir yatak odası varsa kimileri için burası çalışmak için de ideal olabilir. Güzel ev duygusu burada en çok tavan detayıyla kendini gösteriyor. Böyle bir mekanda uyumak da çalışmak da çok güzel. Yatak başını bir bölme olarak tasarlayıp, onun arka tarafına çalışmak için de uygun bir masa yerleştirilmiş olan bu yatak odası bu bakımdan neredeyse ideal. Masaya oturulduğunda yatağı görmemek dahi mümkün. Öte yandan karşıda önünde sedir bulunan ışıklı pencere güzel bir görüntü oluşturuyor. Güzel bir çatı arasında, güzel bir yatak odası: Güzel ev böyle mekanlarla kurgulanıyor.
Ahşabın sıcaklığının birebir hissedilebildiği bu güzel ev, yatak odasında da doğanın ve malzeme olarak ahşabın muhteşem birlikteliğine örnek arz ediyor. Doğal bir çevrede hangi malzeme kullanırsa kullanılsın belki iyi bir sonuç ortaya çıkacaktır, ancak bu ahşap gibi doğal bir malzeme olduğunda daha uyumlu olduğunu söylemek mümkün. Tekstilde canlı renk tercihi de birçok güzel ev örneğinde karşımıza çıkıyor. Burada da yatak örtüsünün, üzerindeki yastıkların ve yatağın ayak ucundaki sedire ait minderlerin capcanlı renklerle bezenmiş olduğunu görüyoruz. Sonuçta karşımızda doğayla iç içe bir yuva ve sıcacık renkleri var. Huzur bulmak için birebir güzel bir evin çekirdeği adeta.
Çatı konstrüksiyonunu içeride görebileceğiniz bir ev büyük ihtimalle güzel ev kriterlerine uygun bir evdir. Ancak elbette bu konstrüksiyonun iç mekana nasıl yansıtıldığına bağlı olarak da değişkenlik gösterebilir. Gördüğümüz yatak odası güzel ev algısını pekiştirebilecek bir örnek. Konstrüksiyon, yani çatıyı oluşturan ve taşıyan ahşap malzeme beyaza boyanarak son derece yalın ve temiz bir görüntü elde edilmiştir. Elbette ahşabın doğal hali de güzel bir ev için uygun bir kullanım olabilir ancak bu tercihin de iyi bir sonuç ortaya çıkardığını söyleyebiliyoruz. Mekanda genel olarak beyaz ve açık renkler kullanılmış, sadece yatak örtüsünde koyu mavi tercih edilerek bir kontrast yaratılmıştır. Yatakta uzanırken gökyüzünü izleyebileceğiniz çatı pencereleri güzel ev arayışındakiler için de bir kilit noktası olabilir. Çatı arasına sahipseniz bu pencereleri sonradan da açtırmanın mümkün olduğunu da akılda tutmakta fayda var. Ayrıca çatı eğiminin yükseklik açısından dezavantaj getireceğini düşünenler olabilir, burada yüksekliğin fazla olmadığı kenarlarda dolaplar ve uzun bir raf kullanılarak ölü alan değerlendirilmiş ve dolaşım alanı yüksekliği uygun olan bölgeyle sınırlı kılınmış. Bu şekilde hem bir dezavantaj avantaja çevrilmiş hem de estetik ve işlevsel bir çözüm ortaya koyulmuş güzel bir yatak odası yani güzel bir ev ile karşı karşıyayız.
Çatı konstrüksiyonu için güzel ev açısından bir pozitif kriter olabileceğini söylemiştik. Önceki örneğimizde konstrüksiyon ve mekan beyaz ve açık renklere boyanmıştı. Bu örnekte ise ahşabın doğallığı kullanılmış, ancak yalnızca çatı kaplama altı tahtalarında; yani aşık ve mertekler bu örnekte de boyalı. Oldukça açık, beyaza yakın bir griye boyanan aşık ve mertekler ahşap arka plan üzerinde oldukça etkileyici duruyor. Doğal taş duvarların üstündeki bu çatıya açık renk eklenmesi iki malzemenin de daha iyi algılanmasını sağlıyor.
Güzel ev deyince aklımıza gelen malzemeleri burada görebiliyoruz. Doğal taş, ahşap ve benzeri. Bu örnekteki yatak odasında dekorasyon için kullanılan objeler de dikkat çekici. Öncelikle yuvarlak yatak kullanımı mekana özgün bir hava katıyor. Bu geniş ve rahat yatak, büyük odalar için uygun elbette ve bu büyük odalar içinde hoş bir görsellik yaratıyor. Yerlere serilmiş iki el dokuma halı ortama daha da sıcak ama seçkin bir hava kazandırılmasını sağlamış. Güzel halılarla da güzel ev yaratma imkanına sahipsiniz.
Güzel ev için akıllı ve haliyle şık tasarımlara ihtiyaç var. Buna yatak odaları da dahil. Yatak odasında uyumak dışında hazırlanmak; kıyafetleri, takıları, aksesuarları depolamak gibi fonksiyonların da giderilmesi gerekiyor. Hatta televizyon ekranı da film ya da TV izlemek için ihtiyaç duyulan objelerden. Bu evin yatak odasında son derece şık bir tasarımla karşı karşıyayız. Bu mobilyada güzel bir evin ihtiyaç duyduğu kompakt tasarımlardan birini görüyoruz. Çekmeceleri, aynası ve televizyon ekranına uygun paneli işlevsel ve estetik tasarımıyla yatak odası için doğru bir yaklaşım. Aynı yaklaşım evin bütün mobilyalarına sirayet ediyorsa bu evin güzel ev kriterlerine uyduğunu da söylemek mümkün olacaktır. Çünkü işlevin yalın bir estetikle birleşimi her evin güzelleşmesi için bir yöntem.
Eski, tarihi evlerde korunarak dekoratif olarak kullanılabilecek pek çok öğe mevcuttur. Bunlardan biri de zaman içinde eskimiş, boya katmanlarına rağmen işlemeleri bir miktar sezilebilen duvarlar.Bu yatak odası eskiliğiyle güzel ev özelliğini taşıyan bir mekanda yer alıyor. Duvarların on yılların birikimini bugüne taşıdığı, ve bu birikimin en incelikli şekilde saklanıp korunabildiği hali güzel bir evin şarap gibi yıllanmış bu duvarlardan çıkabileceğini gösteriyor. Belki pek çok insan bu yatak odasının iyice zımparalanıp
saten boyayla boyanmış halini daha çekici bulabilir ancak özgün karakterinden çok şey kaybedecek olan o oda daha sıradan özelliklere sahip bir güzel ev içinde ye alabilir. ,Bu güzellik aynı zamanda bir özgünlüğü de beraberinde getiriyor. Aslında güzel bir evin kendine has bir özelliği olmasının onun daha da güzel ev haline getireceğini söylersek çok yanılmış olmayız.
Özellikle tarihi evlerde yenilenen tesisatlar için sıva üstünden, yani duvarın üstünden dolaşan borular işlevsel ve estetik bir seçenek; son yıllarda da oldukça sık tercih ediliyor. Pek çok güzel ev fotoğrafında bakır, aluminyum gibi boruların duvar ve tavanlarda dolaştığını görüyoruz. Bu yatak odası da yine yüksek tavanlı bir evin bir parçası ve duvarlarda ve tavanlarda renkli borular geziyor. Kırmızı borular ısınma, mavi borular elektrik tesisatı için ayrılmış. Teknik bir ayrım aynı zamanda dekoratif bir sonuç yaratıyor, evin dekorasyonunda oldukça nemli bir yer tutan borulara aynı zamanda aydınlatma elemanları da takılmış durumda.
Güzel ev algımızı çoğu zaman mekandaki objeler şekillendirir. Bazen ev yapısal olarak çok sıra dışı olmasa da öyle döşenmiştir ki sizi büyüleyebilir. Bu objelerin çok süslü, cafcaflı veya lüks olmaları gerektiği anlamına da gelmiyor. Bazen çok küçük detaylar ya da sıradan objeler kullanıldığı mekan içinde çok etkileyici sonuçlar yaratabilir. Bu yatak odasında da komodin yerine kullanılan bu mobilya aslında yalın bir obje, ancak herhangi bir komodin yerine böyle bir tasarım tercih edilmiş. Üzerine konan iki vazo da bu yalın görüntüyü estetik bir biçimde tamamlar nitelikte. Aydınlatmayı duvara sabitlenmiş okuma lambasıyla çözünce bu sehpayı aksesuarlar için kullanmak mümkün olmuş, çok da güzel bir sonuç ortaya çıkmış.
Kim demiş giyim odası evin karanlık kısımlarına yapılır diye? Size yer kaybettirmiyorsa böyle ferah bir giyim odası güzel ev içinde güzel bir köşe olabilir. Kıyafet giyip çıkardığımız zamanlar sandığımızdan daha uzun sürüyor olabilir. Bu vakti daha güzel bir mekanda geçirme şansımız varsa bunu değerlendirerek bu tip mekanlar yapmakta fayda var.
Bu oda biraz çamaşırhane, biraz ütü, biraz da giyim odası gibi, yatak odasının yanındaki geniş bir oda pekala bu ekilde kullanılabilir, böylece giysilerinizi gün ışığında görüp deneyebilir, çamaşırlarla uğraşırken manzaranın keyfini çıkarabilir, karanlık bir odaya gömülmeden üstünüzü giyip çıkarabilirsiniz. Güzel ev demek yalnızca salonun, misafirin geldiği yerlerin güzel olduğu bir ev demek değildir, en sıradan eylemini bile güzel bir mekanda yapıyorsanız o evin güzel olduğundan emin olabilirsiniz.