Evinizin havasını değiştirmek için 10 hesaplı dekor fikri

Evlerde yenilik, süsleme ve renklendirme amacıyla pek çok dekor çalışması yapılabilir. Bazen yeni evinizi düzenlerken de çeşitli dekor yöntemlerinden faydalanmak isteyebilirsiniz. Elbette süsleme ve dekorasyon için hem yüklüce para dökülebilecek hem zahmetli pek çok seçenek var. Ancak herkesin hoşuna gideceği bir atmosferde, estetik bir zevk alarak yaşaması son derece insani ve temel bir ihtiyaç. O yüzden evlerde dekor çalışmalarına yalnızca lüks bir ihtiyaç olarak bakmamak gerekir. Basit ve hesaplı müdahalelerle evinizde bambaşka dekor uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz.
Bazen boya, bazen aksesuarlarla; bazen eskicilerden topladıklarınızla bazen elinizdekilerle ya da ucuza aldığınız basit malzemelerle dekor açısından harikalar yaratmak mümkün. Yeter ki yaratıcılığınıza izin verin, sizin için fikir yürütsün.
Perdelerinizi özel ve dekoratif kılmak istiyorsanız onları kişiselleştirebilirsiniz. İster kendiniz nasıl yapılacağını öğrenip baskı deseni hazırlayın, ister hazır baskı malzemelerinden alın ve dekor amacıyla kullanın, sonuç son derece hoş olacaktır. Dilediğiniz renkte düz bir kumaş üzerine yine dilediğiniz renk tekstil boyalarıyla desenler basabilirsiniz. İster tek bir sıra halinde ister bütün kumaşa yayılmış olarak bolca desen basıp dekor yapma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Elbette beyaz ya da açık renk kumaşlar daha çok tercih edilecektir ancak koyu renk kumaşlara beyaz ya da parlak renklerde baskılar yaparak da ilginç dekor uygulamaları yapabileceğinizi akınızdan çıkarmayın.
Dekor yapmak bazen elimizdeki, ailemizden yadigar örtüler ve kilimlerle hem kolay hem de hesaplı olabilir. Bu yatak odası da bir önceki gibi dekor için fazla para harcamadan güzel bir sonucun nasıl alınabileceğini gösteriyor. Elbette el dokuma bir kilimi almaya kalkarsanız bazen çok fazla para ödemeniz gerekebilir ama elinizdeki örtüleri ve kilimleri duvara asarak da kullanabileceğinizi gösteren bu dekor uygulaması sade bir odaya renkli ve otantik bir hava katıyor. Kaldı ki yeni bir örtü ya da kilim çok daha astronomik fiyatlara sahip duvar kaplama malzemelerine göre oldukça ekonomik olabilecek dekor malzemeleri.
Bu yatak odası gibi bembeyaz bir mekanda farklı bir renk boya kullanmak dekor açısından parlak bir fikir. Burada yatak başının bulunduğu duvar belli bir yüksekliğe kadar mavi renge boyanmış. Böylece yatağı belirleyen, yatak başı gibi bir etkiye sahip olan mavi renk aynı zamanda bembeyaz oda içinde çarpıcı bir etki ve derinlik elde etmeye yaramış durumda.
Tek bir rengin ağırlıklı olarak kullanıldığı mekanlarda ikinci bir rengi, bu örnekteki gibi bir dekor yaratmak için kullanmak mümkün. Beyazla birlikte mavi dışında hemen hemen her renk kullanılabilir. Kırmızı, sarı, turuncu, mor, hatta siyah benzer bir kontrast yaratabilir. Öte yandan daha yumuşak bir dekor için beyazla birlikte daha pastel renk veya tonları tercih edebilirsiniz. Açık gri, bej, toz pembe, şampanya ve benzeri renkler de oldukça yumuşak ama tatlı bir derinlik sağlayan bir dekor etkisi yaratabilirler.
Dekor olarak yine beyaz mekan içinde mavi rengin kullanıldığı bir örnek daha. Sadece yatak odasında yatak başı olarak değil evin yaşam alanlarında da dekoratif olarak boys kullanımına örnek oluşturuyor. Ev dekorasyonu için boyadan faydalanmak, tek bir duvarda genelden ayrı bir renk kullanmak buradaki gibi iyi bir dekor uygulaması ortaya çıkarabiliyor. Beyaz dışındaki ahşap mobilyalar ve yeşil tonlarıyla bitkiler de bu dekor için tamamlayıcı tonlar yaratmış. Elbette mavi boyalı yüzeye dayayarak yerleştirilen çerçeveler de bu dekor için önemli. Duvara asılsa bambaşka etkisi olacak bu çerçeveler mavinin sıkıcı bir dikdörtgen olmasını engelleyen, sınırlarını dıştan aşan açık tonlara dahil dekor öğeleri.
Tencere, tava, cezve, süzgeç ve bilumum mutfak malzemesi aslında estetik olarak da çok dekoratif objeler. Eskileri de, şimdi eskiye uygun ya da güncel tasarım anlayışıyla yapılanları da öyle. Dolapların bu kadar kullanılmadığı zamanlarda mutfaklarda bu kap kacak zaten açıkta yer alırmış, şimdi de bunu devam ettirmek, bu malzemeleri asarak mümkün. Sadece dekor olarak bile oldukça tatmin edici olan bu uygulama, sık kullandığınız malzemeleri düşünürseniz kullanım kolaylığı da sağlıyor. Dolayısıyla, zaten kullandığınız malzemelere ikinci bir işlev vererek onlarla dekor yaratabilirsiniz. Bu işin ayrıca para harcamanıza gerek bile kalmaz. Mutfağa da oldukça yaraşan bir dekor.
Diyelim ki evinizde eski bir gömme dolap var. Bu gardrobu söküp yeniden yaptırmak yerine, yalnızca boya kullanarak daha hoş bir dekor öğesi haline getirebilirsiniz. Bu örnekte üç kapak farklı renklere boyanarak ilginç ve eğlenceli bir dekor oluşturulmuş. Gömme dolabın çerçevesi ahşap rengiyle bütünlüğü sağlarken kapaklarda mavi, kırmızı ve yeşil odaya sevimli bir hava katıyor. Elbette renkler ve renklerin kullanımı sizin tercihlerinize ve gömme dolabın kapak sayısı ve boyutuna da bağlı. Daha fazla kapak, çift kapak ya da çekmecelerin varlığı tasarımınızı şekillendirir. Bütün bölmeleri ölçekli bir şekilde kağıda çizerseniz hangi kapağı, çekmeceği hangi renge boyayacağınıza kağıt üzerinde deneyerek karar verebilirsiniz. Böylesi bir dekor için önceden biraz çalışıp karar vermek pek de yanlış olmayacaktır.
Dekor yapmak için önce elimizdeki malzemelere bakmakta fayda var. Örneğin elinizde tek kalmış eski bir sandalye, fotoğraftaki gibi bambu bir koltuk varsa ve özellikle oturmaya müsait değilse onu pekala dekoratif bir obje olarak kullanabilirsiniz. Malzeme çok çürümüşse boya kullanarak bunları da kamufle etmek mümkün. Örnein beya renge boyanmış bambu bir koltuk da oldukça dekoratif duracaktır. Bu dekor malzemesini de ister buradaki gibi eski oyuncakları dizerek, ister bitkilerle donatarak süslemek mümkün. Böyle bir koltuğa sabitlenmiş beyaz saksılar da dekor açısından oldukça tatmin edici olabilir.
Eski avizeler yeniden revaçta. Eskiden kalma aydınlatma elemanlarını sandıktan çıkarıp ev dekor malzemeleriniz arasına ekleyebilir ya da eskicileri dolaşıp eski avize, lambader, aplik ve lamba avına çıkabilirsiniz. Eskiciden eskiciye fiyatlar değişebilir ama şansınız yaver giderse uygun fiyata naif ve dekoratif bir avizeniz olabilir. Tüm odalara böyle avizeler serpiştirerek sürprizli bir aydınlatma dekor konsepti oluşturmak mümkün. Hele de eviniz çok renkli dekore edilmemişse aranan rengi aydınlatma elemanlarıyla verebilirsiniz. Çünkü eski avizelerde bu örnekteki gibi pek çok canlı renge rastlamak mümkün.
Çerçeveleri dekor amaçlı bir arada kullanmak sık kullanılan bir yöntem ama asla bıktırıcı olacağını düşünmüyoruz. Çünkü her bir araya geliş farklı parçalardan oluştuğu için her çerçeve grubu aslında farklı bir dekor da oluşturmuş oluyor. Burada da farklı resimler hatta objeler farklı boyutta çerçeveler kullanılarak bir kompozisyon içinde sergilenmiş. Objeler diyoruz, şaşırmayın. Objeleri de çerçeveletmek mümkün. Derinliği olan çerçevelerin içinde küçük objeler sergilenebiliyor, dekor açısından da çok hoş duruyorlar. Hem iki hem üç boyutlu objeler ve eserleri farklı malzeme, boyut ve renkte çerçevelerle bir araya getirmek hem basit hem de hesaplı bir dekor yöntemi. Bu örnekte bu üç boyutlu objeler çerçeveden ziyade dikdörtgen prizma raf üniteleri içine oturtulmuş ancak o da benzer bir dekor etkisi yaratmakta.
Eğer dekor olarak pofuduk oyuncaklar gibi düz yüzey gerektirmeyen objeler kullanacaksanız dairesel raf üniteleri çok sevimli bir çözüm olabilir. İster aynı renkte ister farklı renklerde birden fazla dairesel üniteyi birlikte çeşitli şekillerde yerleştirmek mümkün. Bu örnekte genç odasını süslemek için kullanılan bu oyuncak ve raflar aynı duvara üç tane yerleştirmekle sınırlı kalmış. Ancak bu raf ünitelerini yatay ya da düşey olarak dizmek, bal peteği gibi birbirlerine temas edecek şekilde yerleştirmek, farklı boyutlarda ve renkte üniteleri bir arada kullanmak gibi zengin dekor etme seçenekleri mevcut. Sonuç süzün yaratıcılığınıza kalmış durumda.