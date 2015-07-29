Evinizin havasını değiştirmek için 10 hesaplı dekor fikri

Evlerde yenilik, süsleme ve renklendirme amacıyla pek çok dekor çalışması yapılabilir. Bazen yeni evinizi düzenlerken de çeşitli dekor yöntemlerinden faydalanmak isteyebilirsiniz. Elbette süsleme ve dekorasyon için hem yüklüce para dökülebilecek hem zahmetli pek çok seçenek var. Ancak herkesin hoşuna gideceği bir atmosferde, estetik bir zevk alarak yaşaması son derece insani ve temel bir ihtiyaç. O yüzden evlerde dekor çalışmalarına yalnızca lüks bir ihtiyaç olarak bakmamak gerekir. Basit ve hesaplı müdahalelerle evinizde bambaşka dekor uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz.

Bazen boya, bazen aksesuarlarla; bazen eskicilerden topladıklarınızla bazen elinizdekilerle ya da ucuza aldığınız basit malzemelerle dekor açısından harikalar yaratmak mümkün. Yeter ki yaratıcılığınıza izin verin, sizin için fikir yürütsün.