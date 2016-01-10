Evimi nasıl izole edebilirim ?

Yaşadığımız evlerin iç mekanlarının görsel ve zarif görünmesi kadar duvarlarının da iç ve dış cepheden hem güzel görünmesi hem zarif bir dekorasyon parçası olması hem de hem de dış ortam ısısını iç ortama geçirmeden soğuktan ve sıcaktan korunmanıza yardımcı olması gerekmektedir. Duvarların iç ortam görselliği iç mekan dekorasyonun bir parçası olduğundan ve doğrudan iç ortama hitap ettiğinden dekoratif olarak süslenmektedir. Dış cephe dekorasyonu ise çok farklı etkenlerin olması nedeniyle daha fazla çaba gerektirmektedir. Bir duvarı dış cepheden dekore etmek istediğinizde ısı yalıtımına karşı izole etmeniz gereklidir. Günümüzde evle inşaat aşamasında iken ısı yalıtımına karşı izolasyon malzemeleri kullanılmakta ve izole edilmektedir. Ancak eski yapılarda duvarların izolasyonu yapılmadığından sonradan yapılması gereklidir. Bu durum duvarın hem ısı yalıtımı kazanması hem de estetik görünmesi gibi iki zıt durumu bir arada barındırdığından çok titiz bir araştırma süreci ve işçilik istemektedir. Bir duvarın izolasyonu yapılmadan önce duvarınızın yapısını inceleyerek izolasyon malzemelerini dikkatli bir şekilde seçmelisiniz. Ayrıca duvarı iç cephesini de izole ederek evinizin soğuk günlerde kolay ısınmasını ve ısınmaya harcadığınız paradan tasarruf edilmesini sağlarsınız.

Günümüzde inşaat halindeki evlerde duvarın dış cephe sıvası yapılmadan önce strafor ve poliüretan gibi ısı geçirgenliği çok minimal olan malzemeler duvara monte edilmekte ve duvar dış cephesi izole edilmektedir. Ancak bu uygulama yeni yapılarda uygulanmaktadır. Eski yapılarda ise dış cephe izolasyonu mantolama tekniği ile yapılmaktadır. Mantolama tekniğinde; dış cepheniz tamamen ısı geçirgenliği minimal olan kompozit malzemeler, strafor ve poliüretan malzemeleri ile kaplanmakta ve bu izolasyon malzemelerinin üzerine estetik görünüme sahip kaplama malzemesi ile kaplayıp duvar yüzeyinin ısı ilke olan temasını azaltarak ısı yalıtımı sağlamaktadır. Dış cephe izolasyonu yapılırken dikkat edilmesi gerek önemli bir nokta da dış yüzeyden yapılan izolasyonun estetik bir şekilde görünmesidir. Örnek olarak mantolama tekniğinin dışında flexi glas ve çift cam panel kaplama uygulamaları da yapılmaktadır. Dış yüzeyin tamamı 0,5 cm mesafe bırakılarak şeffaf filexi glass ile tüm duvar yüzeyi kaplanıp, duvar ile dış ortam arasındaki temas ortadan kaldırılarak ısı yalıtımı sağlanmaktadır. Çift cam panelleri ile de aynı yöntem uygulanmakta, iki cam arasında boşluk bırakılıp, bu boşluktaki hava boşaltılarak havasız bir ortam oluşturuluyor ve ısının havasız ortamda hareket edememesi prensibi ile ısı yalıtımı sağlanıyor. Dış cephe izolasyonu için bu yöntemlerin dışında ısı geçirgenlik özelliği çok düşük olan ahşap paneller ile dış cephenin tamamı kaplanarak duvar izolasyonu sağlanmaktadır. Bu teknik hem avantajlı hem de dezavantajlı bir yöntemdir. Ekonomik açıdan çok ekonomik olması, bütçe tasarrufu yapmanızı sağlarken dış cephe de güneşe, neme, soğuğa maruz kaldığı için kısa ömürlü olmak durumundadır. Bu durum sizin bölge şartlarına göre belirli aralıklar ile izolasyonu yenilemenizi gerektirebilir.

İç mekanlarda da dış cephelerde olduğu gibi ısı yalıtımı için duvar izolasyonu yapmanız gerekmektedir. Bu sayede duvarınızı iki cepheden de yalıtmış ve ısı geçirgenliğini en minimum düzeye indirmiş olursunuz. İç mekanlarda yapmış olduğunuz dekorasyon ile uyumlu bir yalıtım yapmak için ahşap kullanmanız yerinde olacaktır. Duvarları boydan boya estetik bir ahşap malzeme ile kaplayarak hem oda içindeki mobilyalar ile renk uyumunu yakalamış olursunuz hem de duvarın boyanmasına gerek kalmadan dekoratif bir hale getirmiş olursunuz. Dilediğin takdirde ahşap kaplama malzemesinin üzerine farklı renklerde duvar kağıtları kaplayarak iç mekan dekorasyonunuz ile daha uyumlu ve daha zarif bir duvar yalıtımı yapmış olursunuz. Duvar yalıtımı yaparken öncelikle ekonomik olmasına, bütçenizi sarsmamasına dikkat etmeli, iç mekan dekorasyonunuzu bozmadan duvar izolasyonu yapmalısınız. Evinizde yapacağınız duvar izolasyonları için ev örneklerinin bulunduğu homify ev izolasyonları sayfalarını inceleyerek evinize uygun yapabileceğiniz ekonomik izolasyon örneklerini görebilir ve uygulayabilirsiniz.



