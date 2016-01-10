Evimi nasıl izole edebilirim ?

Yaşadığımız evlerin iç mekanlarının görsel ve zarif görünmesi kadar duvarlarının da iç ve dış cepheden hem güzel görünmesi hem zarif bir dekorasyon parçası olması hem de hem de dış ortam ısısını iç ortama geçirmeden soğuktan ve sıcaktan korunmanıza yardımcı olması gerekmektedir. Duvarların iç ortam görselliği iç mekan dekorasyonun bir parçası olduğundan ve doğrudan iç ortama hitap ettiğinden dekoratif olarak süslenmektedir. Dış cephe dekorasyonu ise çok farklı etkenlerin olması nedeniyle daha fazla çaba gerektirmektedir. Bir duvarı dış cepheden dekore etmek istediğinizde ısı yalıtımına karşı izole etmeniz gereklidir. Günümüzde evle inşaat aşamasında iken ısı yalıtımına karşı izolasyon malzemeleri kullanılmakta ve izole edilmektedir. Ancak eski yapılarda duvarların izolasyonu yapılmadığından sonradan yapılması gereklidir. Bu durum duvarın hem ısı yalıtımı kazanması hem de estetik görünmesi gibi iki zıt durumu bir arada barındırdığından çok titiz bir araştırma süreci ve işçilik istemektedir. Bir duvarın izolasyonu yapılmadan önce duvarınızın yapısını inceleyerek izolasyon malzemelerini dikkatli bir şekilde seçmelisiniz. Ayrıca duvarı iç cephesini de izole ederek evinizin soğuk günlerde kolay ısınmasını ve ısınmaya harcadığınız paradan tasarruf edilmesini sağlarsınız.
Günümüzde inşaat halindeki evlerde duvarın dış cephe sıvası yapılmadan önce strafor ve poliüretan gibi ısı geçirgenliği çok minimal olan malzemeler duvara monte edilmekte ve duvar dış cephesi izole edilmektedir. Ancak bu uygulama yeni yapılarda uygulanmaktadır. Eski yapılarda ise dış cephe izolasyonu mantolama tekniği ile yapılmaktadır. Mantolama tekniğinde; dış cepheniz tamamen ısı geçirgenliği minimal olan kompozit malzemeler, strafor ve poliüretan malzemeleri ile kaplanmakta ve bu izolasyon malzemelerinin üzerine estetik görünüme sahip kaplama malzemesi ile kaplayıp duvar yüzeyinin ısı ilke olan temasını azaltarak ısı yalıtımı sağlamaktadır. Dış cephe izolasyonu yapılırken dikkat edilmesi gerek önemli bir nokta da dış yüzeyden yapılan izolasyonun estetik bir şekilde görünmesidir. Örnek olarak mantolama tekniğinin dışında flexi glas ve çift cam panel kaplama uygulamaları da yapılmaktadır. Dış yüzeyin tamamı 0,5 cm mesafe bırakılarak şeffaf filexi glass ile tüm duvar yüzeyi kaplanıp, duvar ile dış ortam arasındaki temas ortadan kaldırılarak ısı yalıtımı sağlanmaktadır. Çift cam panelleri ile de aynı yöntem uygulanmakta, iki cam arasında boşluk bırakılıp, bu boşluktaki hava boşaltılarak havasız bir ortam oluşturuluyor ve ısının havasız ortamda hareket edememesi prensibi ile ısı yalıtımı sağlanıyor. Dış cephe izolasyonu için bu yöntemlerin dışında ısı geçirgenlik özelliği çok düşük olan ahşap paneller ile dış cephenin tamamı kaplanarak duvar izolasyonu sağlanmaktadır. Bu teknik hem avantajlı hem de dezavantajlı bir yöntemdir. Ekonomik açıdan çok ekonomik olması, bütçe tasarrufu yapmanızı sağlarken dış cephe de güneşe, neme, soğuğa maruz kaldığı için kısa ömürlü olmak durumundadır. Bu durum sizin bölge şartlarına göre belirli aralıklar ile izolasyonu yenilemenizi gerektirebilir.
İç mekanlarda da dış cephelerde olduğu gibi ısı yalıtımı için duvar izolasyonu yapmanız gerekmektedir. Bu sayede duvarınızı iki cepheden de yalıtmış ve ısı geçirgenliğini en minimum düzeye indirmiş olursunuz. İç mekanlarda yapmış olduğunuz dekorasyon ile uyumlu bir yalıtım yapmak için ahşap kullanmanız yerinde olacaktır. Duvarları boydan boya estetik bir ahşap malzeme ile kaplayarak hem oda içindeki mobilyalar ile renk uyumunu yakalamış olursunuz hem de duvarın boyanmasına gerek kalmadan dekoratif bir hale getirmiş olursunuz. Dilediğin takdirde ahşap kaplama malzemesinin üzerine farklı renklerde duvar kağıtları kaplayarak iç mekan dekorasyonunuz ile daha uyumlu ve daha zarif bir duvar yalıtımı yapmış olursunuz. Duvar yalıtımı yaparken öncelikle ekonomik olmasına, bütçenizi sarsmamasına dikkat etmeli, iç mekan dekorasyonunuzu bozmadan duvar izolasyonu yapmalısınız. Evinizde yapacağınız duvar izolasyonları için ev örneklerinin bulunduğu homify ev izolasyonları sayfalarını inceleyerek evinize uygun yapabileceğiniz ekonomik izolasyon örneklerini görebilir ve uygulayabilirsiniz.
Evinizi daha az maliyet ile daha kolay ısıtıp, soğutmak ve duvar izolasyonu yapmak istiyorsanız uygulayabileceğiniz ekonomik ve estetik yöntemlerden birisi de ahşap ile izolasyon yapmaktır. Duvar boyunca bir birine geçmeli kalın ahşapların titiz bir işçilik ile kaplanması ile yapılan izolasyon ile iç mekanın dış ortam sıcaklığından etkilenme oranı oldukça düşük olmaktadır. Örnek resimde olduğu gibi ahşap kaplama malzemeleri ile hem estetik bir kaplama yapılmış hem de duvar izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Evin dört cephesini de ahşap ile kaplayarak bulunduğu bölge açısından ısı yalıtımı açısından akıllıca bir yöntem uygulanmıştır.
Evler inşa edildiklerinde zemin olarak betonarme bir yapının üzerine kurulurlar. Beton ısı geçirgenliği yüksek olan bir yapı malzemesi olduğu için yalıtımı yapılmadığında evinizin içi dış ortamdan çok fazla etkilenir ve odanızı ısıtmak için normalde harcamanız gereken paradan daha fazla harcamak zorunda kalırsınız. Ayrıca zemin kaplaması oda içinin dekoratif görünmesini de sağladığı için fonksiyonel bir görev görmektedir. Örnek resimde yer alan oda dekorasyonunda zemin kaplaması hem ısı yalıtımı sağlaması açısından bir izolasyon malzemesi olarak düşünülmüş hem de oda içinde dekoratif bir düzenleme yapılmasına katkı sağlamıştır.
Evinizi izole ederek ısı yalıtımı sağlamak ve enerji için ayırdığınız bütçeyi azaltmak istiyorsanız yapmanız gereken önemli işlerden birisi pencere ve kapılarınızı ısı yalıtımına katkıda bulunacak şekilde tasarlamak ve tercih etmektir. Eğer pencere alanı oldukça fazla ise çift camlı ısı geçirmez pencere modeli tercih etmeli, pencere çerçevelerini plastik, pvc, veya ahşap seçerek metale göre ısı geçirgenliği daha düşük malzemeler ile izole etmelisiniz. Örnek resimde görülen bir ev gibi pencere fazla eviniz var ise mutlaka ısı yalıtımı yapmalı ve izolasyona yardımcı olmalısınız. Aksi takdirde duvar izolasyonlarınızın bir faydası olmayacak ve ısınma için daha fazla bütçe ayırmak zorunda kalacaksınız.
Odalarınızdan birinde eviniz için düşündüğünüz izolasyon tekniğini prova ederek verimliliğini ölçebilirsiniz. Bu sayede yapacağınız uygulamanın ekonominize ve evinizin dekorasyonuna faydalı olup olmadığını anlamış olursunuz. Örnek resimdeki gibi bir çatı katı odasında izolasyon tekniğini prova ederek ne kadar verimli olduğunu anlayabilirsiniz.
Evinizde yapacağınız izolasyonu temel kavramları ile birlikte ele almalı ve parça parça uygulamaya başlamalısınız. Bu şekilde evinizin her yanına izolasyon yapabilir ve verimli olmasını sağlayabilirsiniz. Aksi durumda aynı anda her odanın duvarının izole edilmesi ve dekorasyonun bu durumdan zarar görmemesi mümkün değildir. Örnek resimdeki gibi mutfak olarak kullanılan bir odayı izole ederek işe başlayabilirsiniz. Bu sayede diğer odaların dekorasyonları fazla etkilenmeden izolasyon yapmış olursunuz.
Evinizi izole ederek ısınma ve soğutma için harcayacağınız maliyeti, düşürürsünüz. Ancak yapacağınız izolasyonun da bir maliyeti olacaktır. Evinizin yapısı ile uyumlu bir izolasyon yapabilmek için metrekare başına birim maliyet hesabı yapmalı ve evin tamamının izolasyonu için gerekli maliyeti hesaplamalısınız. Ayrıca izolasyon sonrası belirli bir sürede ne kadar tasarruf yapacağınızı hesaplayarak tasarruf – maliyet grafi oluşturup yapacağınız izolasyonun yararlı mı yoksa zararlı mı olacağına karar vermelisiniz. Yararlı bir sonuç çıkıyorsa hemen izolasyon çalışmalarına başlamalısınız.