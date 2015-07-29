Önce & Sonra: Çirkin ördekten zarif kuğuya

homify'ın en çok ilgi çeken bölümlerinden biri olan Önce & Sonra serisinde bugün sizi sıcak iklimlere gitmeye özendirecek çok özel bir renovasyon projesini ele alıyoruz. Arjantin'de bulunan ve yöreye özgü bir mimari biçim olarak
sosis ev diye de anılan bir binanın Parrado Arquitectura adlı firma tarafından nasıl modernize edilip şahane bir aile evine dönüştürüldüğüne birlikte bakacağız.
Bu tür bir mimari biçimi başta başkent Buenos Aires olmak üzere Rosario, Mendoza ve Cordoba gibi şehirlerde de görmek mümkün olsa da
sosis ev denen bu tarz yapılar genel olarak Rio de la Plata kültürüyle özdeşleştiriliyor. Bu da elbette yeni dünyanın keşfinden sonra, özellikle 19. yüzyılda Avrupa'dan buraya gelen göç dalgasıyla bağlantılı.
Sosis evler tıpkı birbirine bağlı olan sosis parçaları gibi birbirine açılan odalardan oluşuyorlar. Bu evlerin bir başka özelliği de geniş bir iç avlunun etrafında yapılanmış olmaları ve evin tüm odalarından avluya erişilebiliyor olması. Gelin şimdi Güney Amerika'ya kadar uzanalım ve böyle bir sosis evin nasıl restore edildiğine yakından bakalım.
Arjantin'e özgü mimari tarz bize süreklilik taşıyan dış cepheleri, zarif işlemeleri, yuvarlak hatları, geniş ahşap yüzeyleri hatırlatır ama harabe halindeki bu minik binada bunların hiç birini göremiyoruz. Karşımızda sadece yıkılmak üzere olan duvarlar, ufacık pencereler ve insanın içini karartan bir giriş kısmı var.
İşte mucize gibi bir dönüşüm. Projeyi üstlenen ekip o iç karartıcı binanın dış cephesini hem günümüze uygun bir pırıltıya kavuşturmuş, hem de evin geleneksel karakterini muhafaza etmeyi başarmış.
Projeyi gerçekleştiren ekip iç mekân tasarımında evin karakteristiğine uygun ferah ve yüksek tavanlı odalara uygun bir üslup benimserken, genişletilen pencereler sayesinde evin daha fazla ışık almasına da özen gösterilmiş.
İç mekânda tasarımcının imzasını taşıyan küçük dekoratif unsurlar, iki mekân arasındaki kemerin şıklığı ve doğal ışıkla birleşerek mekâna kendine özgü bir hava katıyor.
Evin yemek için ayrılan kısmının bir duvarındaki boya kazınmış ve tuğla ile çok orijinal bir görünüm sağlanmış. Evin geri kalanıyla hoş bir kontrast oluşturan bu duvar hem açık planlı eve belli bir sıcaklık katıyor, hem de beyaz duvarlarla bir diyaloğa giriyor.
Evin en radikal biçimde elden geçirilen kısımlarından biri olan banyoda ise en dikkat çekici yenilik tavana eklenen ve mekânın dik açıyla güneş almasını sağlayan ilave pencere. Bu doğal ışığın altında koyu renk ahşap aksamlar ayrı bir sıcaklık yayıyor.
Sosis evlerin özelliklerinden birinin tüm odaların ortak bir avluya açılması olduğunu söylemiştik. Ama bu avlunun onarım öncesi çok da parlak durumda olduğu söylenemez. Öyle ki mekândaki yegane yeşillik duvardaki küfden ibaret.
Etkileyici değil mi? Roma dönemi yapılarından esinlenen proje ekibi, hem romantik havası, hem de bitki ve çiçekleriyle o harabe halindeki avluyu ailenizle hoşça vakit geçirebileceğiniz bir vahaya dönüştürmüş.
Mekânın yenilenmiş halinin asıl sürprizi ise terasta saklı. Burada farklı seviyelere sahip olan, çok-amaçlı kullanıma uygun, mangalı ve hidromasajlı küveti bile olan şahane bir teras görüyoruz. Şehrin ortasında yer alan bir evden insan daha ne bekleyebilir ki?
Bu projeyi beğendiyseniz, ’Önce & Sonra: Hesaplı bir renovasyon nasıl yapılır?’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.