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Önce & Sonra: Çirkin ördekten zarif kuğuya

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Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Eklektik Bahçe
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homify'ın en çok ilgi çeken bölümlerinden biri olan Önce & Sonra serisinde bugün sizi sıcak iklimlere gitmeye özendirecek çok özel bir renovasyon projesini ele alıyoruz. Arjantin'de bulunan ve yöreye özgü bir mimari biçim olarak sosis ev diye de anılan bir binanın Parrado Arquitectura adlı firma tarafından nasıl modernize edilip şahane bir aile evine dönüştürüldüğüne birlikte bakacağız. 

Bu tür bir mimari biçimi başta başkent Buenos Aires olmak üzere Rosario, Mendoza ve Cordoba gibi şehirlerde de görmek mümkün olsa da sosis ev denen bu tarz yapılar genel olarak Rio de la Plata kültürüyle özdeşleştiriliyor. Bu da elbette yeni dünyanın keşfinden sonra, özellikle 19. yüzyılda Avrupa'dan buraya gelen göç dalgasıyla bağlantılı. 

Sosis evler tıpkı birbirine bağlı olan sosis parçaları gibi birbirine açılan odalardan oluşuyorlar. Bu evlerin bir başka özelliği de geniş bir iç avlunun etrafında yapılanmış olmaları ve evin tüm odalarından avluya erişilebiliyor olması. Gelin şimdi Güney Amerika'ya kadar uzanalım ve böyle bir sosis evin nasıl restore edildiğine yakından bakalım.

Önce: Dış cephe

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Eklektik Evler
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Arjantin'e özgü mimari tarz bize süreklilik taşıyan dış cepheleri, zarif işlemeleri, yuvarlak hatları, geniş ahşap yüzeyleri hatırlatır ama harabe halindeki bu minik binada bunların hiç birini göremiyoruz. Karşımızda sadece yıkılmak üzere olan duvarlar, ufacık pencereler ve insanın içini karartan bir giriş kısmı var.

Sonra: Dış cephe

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Eklektik Evler
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

İşte mucize gibi bir dönüşüm. Projeyi üstlenen ekip o iç karartıcı binanın dış cephesini hem günümüze uygun bir pırıltıya kavuşturmuş, hem de evin geleneksel karakterini muhafaza etmeyi başarmış.

Sonra: Oturma odası

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Eklektik Oturma Odası
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Projeyi gerçekleştiren ekip iç mekân tasarımında evin karakteristiğine uygun ferah ve yüksek tavanlı odalara uygun bir üslup benimserken, genişletilen pencereler sayesinde evin daha fazla ışık almasına da özen gösterilmiş.

Sonra: İnce detaylar

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Eklektik Oturma Odası
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

İç mekânda tasarımcının imzasını taşıyan küçük dekoratif unsurlar, iki mekân arasındaki kemerin şıklığı ve doğal ışıkla birleşerek mekâna kendine özgü bir hava katıyor.

Sonra: Yemek alanı

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Eklektik Yemek Odası
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Evin yemek için ayrılan kısmının bir duvarındaki boya kazınmış ve tuğla ile çok orijinal bir görünüm sağlanmış. Evin geri kalanıyla hoş bir kontrast oluşturan bu duvar hem açık planlı eve belli bir sıcaklık katıyor, hem de beyaz duvarlarla bir diyaloğa giriyor.

Sonra: Banyo

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Eklektik Banyo
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Evin en radikal biçimde elden geçirilen kısımlarından biri olan banyoda ise en dikkat çekici yenilik tavana eklenen ve mekânın dik açıyla güneş almasını sağlayan ilave pencere. Bu doğal ışığın altında koyu renk ahşap aksamlar ayrı bir sıcaklık yayıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Önce: İç avlu

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Eklektik Bahçe
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Sosis evlerin özelliklerinden birinin tüm odaların ortak bir avluya açılması olduğunu söylemiştik. Ama bu avlunun onarım öncesi çok da parlak durumda olduğu söylenemez. Öyle ki mekândaki yegane yeşillik duvardaki küfden ibaret.

Sonra: İç avlu

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Eklektik Bahçe
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Etkileyici değil mi? Roma dönemi yapılarından esinlenen proje ekibi, hem romantik havası, hem de bitki ve çiçekleriyle o harabe halindeki avluyu ailenizle hoşça vakit geçirebileceğiniz bir vahaya dönüştürmüş.

Sonra: Sürpriz

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Mekânın yenilenmiş halinin asıl sürprizi ise terasta saklı. Burada farklı seviyelere sahip olan, çok-amaçlı kullanıma uygun, mangalı ve hidromasajlı küveti bile olan şahane bir teras görüyoruz. Şehrin ortasında yer alan bir evden insan daha ne bekleyebilir ki?

Bu projeyi beğendiyseniz, ’Önce & Sonra: Hesaplı bir renovasyon nasıl yapılır?’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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