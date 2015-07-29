Önce & Sonra: Çirkin ördekten zarif kuğuya

homify'ın en çok ilgi çeken bölümlerinden biri olan Önce & Sonra serisinde bugün sizi sıcak iklimlere gitmeye özendirecek çok özel bir renovasyon projesini ele alıyoruz. Arjantin'de bulunan ve yöreye özgü bir mimari biçim olarak sosis ev diye de anılan bir binanın Parrado Arquitectura adlı firma tarafından nasıl modernize edilip şahane bir aile evine dönüştürüldüğüne birlikte bakacağız.

Bu tür bir mimari biçimi başta başkent Buenos Aires olmak üzere Rosario, Mendoza ve Cordoba gibi şehirlerde de görmek mümkün olsa da sosis ev denen bu tarz yapılar genel olarak Rio de la Plata kültürüyle özdeşleştiriliyor. Bu da elbette yeni dünyanın keşfinden sonra, özellikle 19. yüzyılda Avrupa'dan buraya gelen göç dalgasıyla bağlantılı.

Sosis evler tıpkı birbirine bağlı olan sosis parçaları gibi birbirine açılan odalardan oluşuyorlar. Bu evlerin bir başka özelliği de geniş bir iç avlunun etrafında yapılanmış olmaları ve evin tüm odalarından avluya erişilebiliyor olması. Gelin şimdi Güney Amerika'ya kadar uzanalım ve böyle bir sosis evin nasıl restore edildiğine yakından bakalım.