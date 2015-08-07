Ev iç dekorasyonlarıyla ilgili esin kaynakları

FLÁVİA GERAB tarafından tasarlanmış bir başka dekorasyon örneği. Teras ve balkonlar, günümüzde oldukça sık kullanılan ve kimi zaman dekorasyonu ihmal edilen dinlence ve keyif alanlarıdır. Aslında ihmal edilmemesi gereken bu keyif alanları, yaz sıcaklarında oldukça sık kullanılan bölümlerdir. Özellikle sık kullanacağınız ve misafirleri ağırlayacağınız bu alanda, balkon ve teraslarınız da davetlilerin denetimine açık olacaktır. Dilerseniz, pastel renk tonlarının yarattığı nezih ortama şöyle bir bakalım. Ahşap her zaman olduğu gibi, modern iç dekorasyonlarda, evlerimizde, terasta vazgeçilmeyen bir materyal olmaya devam edecektir. Aydınlığı esas alan bu ortamda ve açık renk tonlarında güneşlikler ile, dingin ortamınızın bozulmasını engelleyecek, huzurlu bir öğleden sonra geçirebileceksiniz. Yine doğal dokular ahşap kullanımı ile sağlanırken, minik ya da yerinize göre çiçek ve ağaç detaylarıyla doğallığı yakalamaya devam edebilrsiniz. Doğa ile iç içe, gün ışığında keyifli bir gün geçirmek için, elde edeceğiniz iç dekorasyon, sizi daha fazla teras ve balkonlarda yaşamaya davet edecektir. Ölçülü ve bilinçli kullandığınız dokular ile modern bir terasın keyfini çıkarabilirsiniz.