Ev iç dekorasyonlarıyla ilgili esin kaynakları

Kapıdan girer girmez, şıklığı, sevimliliği ve işlevselliği ile sizi karşılayacak bir iç dekorasyona sahip olmak istemez misiniz? Yaşamlarımızı sürdürdüğümüz biricik alanlarımızda ev iç dekorasyon tercihlerimiz, mutluluğu yakalamada her zaman birincil derecede önemlidir. Zaman içinde oluşan kişiliğimiz ve karakterimiz hangi tercihlerde zevklerimizi yansıtacağımızı yönlendirir. Yaşadığımız alanlar, ruhumuzu yansıtacak ve bizi ahenk içine alacak sıcak ve huzurlu ortamlardan oluşsun isteriz. Huzur kaynağı bir ev iç dekorasyonuna sahip olmak ise, bazı yöntem ve stillerden geçiyor. Kullanacağımız mimari dil, belli bir ölçü ve düzende oluşacak, belli bir estetik değer kaygısı taşıyacak. Kullanacağımız renkler, pudralar, pastel renk tonları ve soğuk renklerin bir arada kullanımı detaylarına bakacağız. Yeri geldiğinde aksesuarlar ve mobilyaların yönelişi, doğal malzemelerle doku yaklaşımı üzerine irdeleyeceğiz. Mekanlarımıza estetik bir görünüm katarken, işlevsel kaygı gözeteceğiz. Tüm bunlar için ev iç dekorasyonunun stili ve platformlardaki mimari dili evimizin havasını bir anda değiştirecek. Eğer evinizi yenilemek ya da sadece atmosferinde küçük dokunuşlarla fark yaratmak istiyorsanız, hemen ev iç dekorasyonu ile ilgili detaylı örneklerimize bakalım.
Kadife koltuklar, avizeler ve gösterişli duvar dekorları. Klasik çizgiler barından, modern ile harmanlanmış şık bir salon iç dekorasyonu örneği. İsterseniz, gri ve soğuk renkleri duvar zemini kaplamalarında, tavan ve yer döşemesinde devam ettirebilirsiniz. Mobilyalarda ise, daha cesur renklere yer açmış olursunuz, mor ve eflatun trend renklerinde olduğu gibi. Kadife koltuk dokusu ve sıcaklığı ilginizi çekiyorsa, şimdiden salonunuza sıcak bir doku katabilirsiniz. Ayrıca Görkemli salon takımları yazımızda, daha fazla ev iç dekorasyon örneklerine rastlayabilirsiniz.
Gördüğümüz örnekte, ahşabın boylu boyunca devam etmesi, tavan, duvar ve bir nevi döşeme kademesi görevi gören yatak tasarımı akılcı dizayn edilmiş. Modern evlerde iç dekorasyon sağlanmadan önce, karar verdiğiniz dokular üzerinden tasarlamaya başlayabilirsiniz. Tuğla ve ahşap materyalleri doğadan gelen, bize ait olduğumuz doğaya iç içe olma hissi yaşatmaya yetecektir. Bunun yanı sıra, doğal malzemeleri kattığı estetik değer, modern objelerle harmanlanmış. Siyah yıldızlı gölgelikler ile görsellikte çıtayı oldukça yükseltmiş. İşte size sıcak ve modern bir yatak odası iç dekorasyonu örneği.
Origami Mobilya’nın genç odası projesi olarak tasarlanan bu oda, ev iç dekorasyonlarında canlı ve parlak renklerin kullanımına güzel bir örnek teşkil ediyor. Gri duvarlar, soğuk renklerin arka zeminde kullanılırken parlak renklere ve canlılığa yer açılıyor. Aksi takdirde göz yoran bir iç dekorasyon istemezdiniz. Yine gri duvar zemini ile öne çıkan çarpıcı bir avize örneği, cesur objeler kullanımına yer açıyor. Dolap ve komidinin soğuk renklerden oluşması, yer yer canlı objelere yer açıyor. Gençlerin ve canlı hissedenlerini ruhunu yansıtacak keyifli bir yatak odası örneği.
Beyazın dilini farklı sandalye formları ile dile getirişiyle, naif bir yemek odası bölümü. Beyazın yalınlığı ve iç açan sadeliği, dilediğiniz kadar farklı formları kullanmanız için cesaret veriyor. Formları dinamik diline yer açıyor. Beyaz tuğla duvar ve açık tonlarda tablolar ile, açık tonlardaki yemek odanızı renkli bir sandalye veya farklı bir obje ile pekala canlandırabilirsiniz. Özel tasarlanmış, adeta baloncuklardan oluşan şeffaf aydınlatma aracı ise mekana naif bir şekilde eşlik ediyor.
Tekrar eden formların, şekilsel dilinin yanı sıra renkte de sürdürdüğü kırmızı tercihi aynı dili kullandıran bir formül gibi düşünün. Modern bir genç odası ihtiyacını muntazaman gideren bir ev iç dekorasyon örneği. Kırmızı rafların tekrar eden formları, işlevselliğe de katkı sağlıyor. Hem görsel etki, hem fonksiyonellik bakımından verecek bazı fikirler mevcut. Kırmızı gibi canlı ve sıcak bir rengin, beyaz ve kırık beyaz tonlarıyla çok uyumlu.
Evinizin iç dekorasyonunu tasarlarken, siyahın asaleti ve kullanımdaki doldurulamaz yeri tartışılmaz. Özellikle geniş hacimli salonlara sahipseniz, ve yüksek tavanlı bir salona aitse dekorasyon; rahatlıkla siyah tonlarını yoğun olarak kullanabilirsiniz. Kattığı modern dilin yanı sıra, atmosfer ve şık tasarlanmış sarkan avizeleri, lambaları öne çıkarmaya yetiyor. Ayrıca siyah duvarlarda, yaratılan üç boyutlu etki, mekana derinlik katmayı sağlıyor.
Çok farklı objeler kullanmadan, çeşitli renklere ihtiyaç duymadan; modern ve yalın bir yatak odası iç dekorasyonu pekala sağlayabilirsiniz. Evinizde yaşam alanlarınız geniş yer tutmuyorsa, beyaz ve açık renk tonlarda tasarımlar sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Hem huzuru ve dinginliği yatak odasında yakalamayı kim istemez? İlham veren beyaz ağırlıklı yatak odası, ayrıca gözü yormuyor ve size keyifle kitap okuyacağınız dingin bir alan açıyor.
Günümüzde sıklıkla kullanılan merdivenlerin, yaşam alanlarımıza kattığı estetik değeri göz ardı edemeyiz. Öte taraftan, ev iç dekorasyonuna da ince bir zevk katıyor. Siyahın ağırlıkla kullanıldığı salonda, beyaz tonları ve ahşap sıcaklığına rastlıyoruz. Ayrıca siyahın, merdiven formundaki akışı işaret etmesi estetik ve dikkat çekici bir detay. Yüksek tavanlı bir salonda, gösterişli, şık ve modern dizayn edilmiş, sarkan bir avizeyi de unutmayalım.
Rustik stil lavabo tezgah ve ahşap materyaller ile doğanın bir parçası olan taş kaplama bir duvar. Tamamiyle ait olduğumuz doğadan, doğal malzemeler ile gün ışığını, doğal ışığı içeriye almak. Doğayla iç içe tasarlanan bu tuvalette, doğal malzemeler kullanımına da dikkat edilmiş. En azından doğal malzemeler sağlanamıyorsa bile, doğal materyallerin sıcak görüntüsü ve renkleri bile içinizi ısıtmaya değer. Lavabo tezgahı ve klozette kullanılan benzer ahşap renkleri yanı sıra, kapı için de ahşap model tercih edilmiş. Hijyen ve şıklığın bir arada sağlandığı bu tuvalet örneğinde, gün ışığının ferahlığını ve canlılığını hissetmeye devam edeceksiniz. Evinizin diğer yaşam alanlarında, iç dekorasyonda benzer doğal malzemeleri kullanabilirsiniz. Bu sizi doğayla iç içe ve samimi hissettirecektir.
FLÁVİA GERAB tarafından tasarlanmış bir başka dekorasyon örneği. Teras ve balkonlar, günümüzde oldukça sık kullanılan ve kimi zaman dekorasyonu ihmal edilen dinlence ve keyif alanlarıdır. Aslında ihmal edilmemesi gereken bu keyif alanları, yaz sıcaklarında oldukça sık kullanılan bölümlerdir. Özellikle sık kullanacağınız ve misafirleri ağırlayacağınız bu alanda, balkon ve teraslarınız da davetlilerin denetimine açık olacaktır. Dilerseniz, pastel renk tonlarının yarattığı nezih ortama şöyle bir bakalım. Ahşap her zaman olduğu gibi, modern iç dekorasyonlarda, evlerimizde, terasta vazgeçilmeyen bir materyal olmaya devam edecektir. Aydınlığı esas alan bu ortamda ve açık renk tonlarında güneşlikler ile, dingin ortamınızın bozulmasını engelleyecek, huzurlu bir öğleden sonra geçirebileceksiniz. Yine doğal dokular ahşap kullanımı ile sağlanırken, minik ya da yerinize göre çiçek ve ağaç detaylarıyla doğallığı yakalamaya devam edebilrsiniz. Doğa ile iç içe, gün ışığında keyifli bir gün geçirmek için, elde edeceğiniz iç dekorasyon, sizi daha fazla teras ve balkonlarda yaşamaya davet edecektir. Ölçülü ve bilinçli kullandığınız dokular ile modern bir terasın keyfini çıkarabilirsiniz.