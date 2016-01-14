Köhne bir garajı nasıl değerlendirebilirim?

Baen bir kentin ya da kasabanın hiç beklemediğiniz noktasında ilginç ve şaşırtıcı mekanlara rastlayabiliyorsunuz. Japonya'daki Nisshin kentinde de böyle bir dükkanla karşı karşıyayız. Yaşlı çiçekler anlamını taşıyan The Elder Flowers adındaki bu dükkan FRCHIS, WORKS tarafından eski bir garaj yenilenerek ortaya çıkarılmış çok etkileyici bir aktar. Bünyesinde 32 bitkisel ürün bulunan bu aktarın 22 metrekarelik alanında davetkar ve konforlu bir atmosfer oluşturulmuş.

Projeyi tanıtacağımız bu yazıda köhne bir garajın otuz üç günde nasıl bir değişim geçirerek benzersiz bir dükkan haline geldiğini görebilirsiniz.