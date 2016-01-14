Köhne bir garajı nasıl değerlendirebilirim?

Baen bir kentin ya da kasabanın hiç beklemediğiniz noktasında ilginç ve şaşırtıcı mekanlara rastlayabiliyorsunuz. Japonya'daki Nisshin kentinde de böyle bir dükkanla karşı karşıyayız. Yaşlı çiçekler anlamını taşıyan
The Elder Flowers adındaki bu dükkan FRCHIS, WORKS tarafından eski bir garaj yenilenerek ortaya çıkarılmış çok etkileyici bir aktar. Bünyesinde 32 bitkisel ürün bulunan bu aktarın 22 metrekarelik alanında davetkar ve konforlu bir atmosfer oluşturulmuş.
Projeyi tanıtacağımız bu yazıda köhne bir garajın otuz üç günde nasıl bir değişim geçirerek benzersiz bir dükkan haline geldiğini görebilirsiniz.
İçeriye baktığımızda zaten 22 metrekare olan garaj alanının iç duvarlarla iyice işlevsiz dar odalara boğulduğunu görüyoruz. Bu haliyle burayı kullanmak çok akıl karı sayılmaz. Beton zemin işe yarayabilir ancak lekeli ve iyi bakılmamış. Elbette işlevsiz bir depo olarak kullanılan bu mekanda sahici bir kaos hüküm sürüyor.
Böyle bir mekanın ihtiyacı olan ilk şeyin içerideki gereksiz duvarlardan arınmak ve metrekareyi en verimli şekilde kullanmak olduğunu düşünmek işten bile değil.
Garajın yenilenmeden önceki haline göz attıktan sonra sokakta karşımıza çıktığı haliyle bu yenilenmiş cepheyi inceleyelim. Bu görüntü çok başarılı bir yenilemeyi ve zamansız bir tasarımı gözler öne seriyor. Ahşap kaplama cephenin korunmuş olması mekanın özgün niteliğini taşımasını sağlarken onu ilgi çekici de kılıyor. Mağazanın cephesi giriş kapısı dışında geniş bir vitrine de sahip.Vitrin doğramasının üstünde vasisdas olarak tanımlanan küçük pencereler havalandırma için oldukça faydalı, cephede de ho ş ve geometrik bir etki yaratmış.
Bina bu haliyle oldukça davetkar ve ilgi çekici. Şimdi de eski haline bir göz gezdirelim.
Binanın eski haline iç mekana dalıp ters yönden baktığımızda garajın aslında gerçekten de bir potansiyele sahip olduğunu görebiliyoruz. Geniş bir garaj kapısının varlığı onu ışık alan hoş bir vitrine çevirebileceğinizi göstermeye yetmiş. Şu an ilgi çekici bir görüntüsü olmayan garaja bakınca yenilense nasıl olacağına dair pozitif duygular uyandırıyor doğrusu.
O daracık mekanın kavuştuğu ferah atmosfere inanmak kolay değil. Tasarım özellikle bu amaç güdülerek de yapılmış belli ki. Tamamen beyaza boyanan ve pürüzsüzleştirilen duvarlar doğal ışık dışında da iyi planlanmış bir ışıklandırmayla mekanı ışıldatıyorlar. Yerde kullanılan koyu renk parlak cilalı ahşap da yarattığı kontrastla stil sahibi bir mekan oluşturmaya olumlu katkıda bulunmuş.
Bu dükkan her anlamda detaylara özen gösterilerek yapılmış. Aslında bir projenin başarısı da çoğu zaman detaylarla çok ilgilidir. Detaylara verilen önem, bu konudaki yetkinlik her projenin kalitesinde gözle görülür bir fark ve kalite yaratır. Malzeme kullanımı ve birleşimlerdeki iyi detay tasarımı ve işçiliğinin dışında kullanılan objelerin seçimi de bir o kadar önemli. Şişelerin kutuların ve kavanozların tasarımı, hatta paketleme şekli bile bir mağazanın bütüncül tasarımını etkilemekte. Bu modern aktarda bunun pozitif etkilerini görüyoruz, fotoğraftaki kavanozlarda bunun en güzel örneklerinden.
Bu aktar gibi, yine küçük bir mekanın, bu sefer bir evin yenileme projesini incelemek için 30 metrekarelik mucize dönüşüm yazısını da okuyabilirsiniz.