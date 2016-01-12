Evinize yepyeni bir görünüm kazandıran halı ve perdeler!

Geçmişin izlerini ev dekorasyonu ile yaşatmak isteyenler için, country stil, klasik stil zarafeti iç mekan dizayn fikirleri arasında değerlendirilebilir. Dönemsel izler taşıyan mobilya, perde ve halılar tercih edilirken, günümüze uyarlanan tasarımlar retro olarak değerlendirilir. Farklı tarz, tema ve stilleri bir araya getirebilir, dolayısıyla eklektik stil bir çizgi yakalayabilirsiniz. Temelini basitlik, doğallık ve fonksiyonellikten alan kolonyal stil tasarımlarla iç mekan dizaynı oluşturabilirsiniz. Geometrik formlar, sade çizgiler ve işlevsel detaylar içeren modern stil perde ve halılar ile klasik stili buluşturabilirsiniz. Farklı stilleri bir araya getirirken, halı ve perde detayları ile mobilya, duvar zemini ve döşeme kaplamalarında ortak renk, doku veya materyaller kullanarak denge oluşturabilirsiniz.

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