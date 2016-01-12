Evinize yepyeni bir görünüm kazandıran halı ve perdeler!

Rustik perdeler, stor perdeler, ip perdeler, zebra perdeler, mekanizmalı perdelerden, göçebe halıları, imalat halıları, köy halıları, tasarımcı halılarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan dekoratif unsurlar, ev dizaynını tamamlayan bir parça haline geliyor. Perde ve halı dokuları, renk kombinasyonları, türleri ve uygulanacak stille uyumlu ya da karşıt olabilir. Halı ve perde alternatiflerinizi değerlendirmeye geçmeden önce, dekore edilecek iç mekanın duvar rengi ve dokusu, yer döşemesi zemin renkleri, mobilya düzeni ve uygulanacak renkler, desenler, ve hatta tavan zemini renk tonları dahi halı ve perde seçimi ile ilişkili olabilir. Dolayısıyla evinizi döşemeden önce duvar, tavan ve yer döşemesi zeminlerinde uygulanan renk, desen, geometrik formlar veya dokular esas alınabilir. Mobilya koltuklarda kullanılan yüzey dokuları ve desenleri de perde ve halı alternatifleri ile ilişkilendirilebilir. Halı ve özellikle perdenin bulunmadığı bir iç mekan düşünün, dekorasyonun tamamlanmadığını söyleyebilirsiniz. Tamamlayıcı birer dekoratif unsur olmasının yanı sıra, düzenin uyum ya da kontrast katan bir parçası olabilir. Estetik ve şık görünüm kazandırmak için ipek, kaşmir ya da yünlü halı modellerini değerlendirebilir, perde dokuları, renkleri ve hatta mobilyalarda kullanılan kumaşlarla ilişkilendirebilirsiniz. Form ve doku farklarını göz önüne çıkarabilir, çarpıcı veya uyumlu bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Modern stil bir ev dizayn ediyorsanız, stor veya zebra perdeleri tercih edebilirsiniz. Country stil bir ev dizaynı söz konusu ise, rustik perdeler ya da doğadan unsurlar içeren, çiçekli perdeler oldukça sıcak bir atmosfer oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Dekoratif unsurlarla perde ve halılarla ilgili derlediğimiz başlıklarımızı inceleyebilir, iç mekan dizaynı ile ilgili işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.
Kullanım süresi ve şartlarına bağlı olarak her tür tekstil ürünü zamanla kirlenir. Leke tutan tekstil ürünü uygulanan lekenin türüne göre farklı sonuçlar gösterebilir. Tekstil ürünleri ve halılar tamamiyle leke tutmaz özelliklerde değildir. Üretim esnasında doğru elyaf seçimi ve uygulanan metotlar oldukça etkilidir. Orta koyu renk tonları, desenler, geometrik formlar ve benzeri dokular görünebilen günlük kirlenme ve lekelenme etkilerini azaltmayı sağlar. Üretimde kullanılan elyaf, dokuma türü, hav sıklığı, taban malzemesi, halı kaplanan zeminin türü ve döşeme sırasında kullanılan yapıştırıcılardan alev almazlık etkilenir. Sosyal alanlarda, ticari alanlarda döşenen halıların ulusal alev almazlık standartlarına uygun olması gerekir. Tutuşma, alevin yayılma hızı ve büyüklüğüyle ilgilidir. İpek, kaşmir ya da yünlü halı modelleri estetik görünüm kazandırır. Sert zeminler için kayganlık seviyesi nasıl tehlike içeriyorsa ve sabitlik de bir halı için o kadar önemlidir. Sağlık açısından da düzenli olarak temizlenen halı kaplanan zemin yüzeyleri, sert zeminlere göre daha az tortu ve toz içerir. Halı seçiminde etkili özelliklerden, düşük maliyetli bakım özellikleri, kolay döşenmesi ve zemin yüzeyi için uygun olması, ses emicilik gibi özellikleri dikkate alınmalıdır.
Koltuk takımı rengi, duvar ve diğer zemin yüzeylerinin tonları, halı ve perdelerinizin rengi iç mekan dizaynı seçimlerinde oldukça etkilidir. Oturma odasına hakim olan renkler, desenler, dokular perde seçiminizi ve dolayısıyla halı seçimlerinizi doğrudan etkileyecektir. Farklı desenleri bir arada kullanırken oldukça dikkat edilmeli. Ortak veya benzer özellikler taşımayan farklı desenlerin bir araya getirilmesi risk oluşturur. Koltuklarınız sade dokular içeriyorsa, desenli perde ve halı uyumu dengeyi koruyacak şekilde dizayn edilmeli. Nötr renklerin kullanıldığı iç mekan dekorasyonunda, dengeyi sağlamak için canlı renk tonları barındıran halı veya perdeler tercih edebilirsiniz. Minimalist çizgi yakalamak isteniyorsa mobilyaların formları, sade ve yalın çizgiler tercih edilmeli. Ayrıca doku ve tekstil ürünü olarak da uyumlu ve mevsimsel halı ve perdelere geçiş yapabilirsiniz. Eğer mobilyalar koyu renk ağırlıklı tercih edilmiş ise, açık renk tonlarında halı ve perde alternatifleri, duvar ve döşeme zeminleri mobilyaları daha çok ön plana çıkarır, kontrast yaratır.
Halılar kullanılacakları alana göre çeşitlilik gösterebilirler. Yatak odası ya da oturma odası için tercih edilen halılar, aktif kullanım alanlarında tercih edilir. İç mekanda, alanları görevine ayırmak için halılardan faydalanılabilir. Bulunduğu alanın hatlarını belirginleştirirken, açık mutfak ile oturma alanını ayıran bir görev üstlenebilir. Mutfak döşeme zemini ve ıslak zeminler fayans tercih edilirken, salona geçiş alanında duvar bulunmuyorsa halılar mekanları işlevine göre ayıran işlevsel birer ürün olarak değerlendirilebilir. Oturma alanı hatlarını belirginleştiren halı modeli, dekorasyonu tamamlayıcı nitelikte olmasının yanı sıra, form olarak da öne çıkan ya da uyumlu alternatiflerle tercih edilebilir. Yemek alanını diğer mekanlardan ayıran bir araç olarak değerlendirilebilir. Çocuk odaları için oyun alanını özelleştirmek için halıları kullanabilir, güvenli ve hijyenik bir alanı halı ile kaplayabilirsiniz. Sert zeminler özellikle kaygan olması durumunda tehlike unsuru oluşturacağı için, çocuk odalarında oyun alanını sınırlayan halı modelleri tercih edilebilir, güvenli oyun alanları oluşturulabilir.
Halı boyutları bulunduğu alana göre form değiştirebilir. Uygulanacak stile göre geometrik formlu halılar tercih edilebilir, modern ve minimalist çizgi yakalanabilir. Yatak odası dizaynı için tercih edilen halı sayısına göre, örneğin iki halı kullanılacağı alanın boyutlarına uygun ve paralel, asimetrik ya da simetrik konumlandırılabilir. L biçimindeki salon ve odalar için, oturma alanı, yemek alanı, dinlenme alanı gibi bölümler görevlerine göre ayrılır. Mobilya düzeni sağlandıktan sonra kullanılacak halı adedi ve iç mekan alanları ölçülür. Sert zemin açıkta bırakılması kaygan ve güvensiz alanlar oluşturur. Çocuklar için güvenli alanlar oluşturmak üzere, oyun alanları, çocuk odaları duvardan duvara halı ile kaplanabilir.
Mobilya düzeni, doku ve renkleri, perde tercihlerinde oldukça etkilidir. Duvar zemini, tavan yüzeyi ve döşeme zemini renk ve dokuları, kaplama tercihleri, halılar da perde tercihlerinde fikir verir. Uygulanacak stil, tarz ve tema ile ilgili renkler, desenler, dokular perde modellerini ve dolayısıyla iç mekan dekorasyonunu etkiler. Kontrast etki oluşturulmak istenilen iç mekanda, canlılık ve enerji veren bir atmosfer sağlanır. Mobilya dizaynı, renk ve dokuları açık tonlarda tercih ediliyorsa, mobilyalar ve perdeleri öne çıkarmak için açık renk perde modelleri değerlendirilir. Pastel renklerle dekore edilen bir iç mekan dingin ve yatıştırıcı bir hava oluştururken, koyu ve açık tonların değerlendirildiği mobilyalar, duvar ve döşeme zeminleri ile perde renkleri arasında ilişki göz önüne alınır, kontrast oluşturularak denge sağlanabilir.
Geçmişin izlerini ev dekorasyonu ile yaşatmak isteyenler için, country stil, klasik stil zarafeti iç mekan dizayn fikirleri arasında değerlendirilebilir. Dönemsel izler taşıyan mobilya, perde ve halılar tercih edilirken, günümüze uyarlanan tasarımlar retro olarak değerlendirilir. Farklı tarz, tema ve stilleri bir araya getirebilir, dolayısıyla eklektik stil bir çizgi yakalayabilirsiniz. Temelini basitlik, doğallık ve fonksiyonellikten alan kolonyal stil tasarımlarla iç mekan dizaynı oluşturabilirsiniz. Geometrik formlar, sade çizgiler ve işlevsel detaylar içeren modern stil perde ve halılar ile klasik stili buluşturabilirsiniz. Farklı stilleri bir araya getirirken, halı ve perde detayları ile mobilya, duvar zemini ve döşeme kaplamalarında ortak renk, doku veya materyaller kullanarak denge oluşturabilirsiniz.
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