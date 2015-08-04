Çağdaş ve yaratıcı iç dekorasyon örnekleri

Hayatımızın önemli bir kısmı evlerde geçiyor. Aileyi, dostları bir araya getiren mekanlardan oluşan keyif aradığımız bir ortam. Hem ihtiyaçlar bakımından sığınabileceğimiz özel bir alan, hem de bireyler mutluluk ve huzur veren bir ortam arayışı. Bu mutluluk ve konforu nasıl yakalayabiliriz? Elbette ki, bu rahatlık ve keyif ortamını mobilyalar ve ev dekorasyonu ile tamamlayabiliriz. İyi dekore edilmemiş, pratik tutumlardan uzak bir ev kimi mutlu edebilirdi? Burada yadsınamaz önemli detaylara yer vereceğiz. Evinizin dekorasyonunu sağlarken, bireysel tutumlar ve algı göz ardı edilemez. Çocukluktan bu yana geliştirdiğiniz kişiliğiniz ve düşünce tarzınız, ne aradığınız konusunda size fikir verecektir. Yaşam alanlarını oluşturabilmek, bireysel bir ihtiyaçtır. Mobilyalar, aksesuarlar, aydınlatma ve dahası bunun bir parçası. Modern bir ev dekorasyonu sağlayabilirsiniz. Klasik zevklerle donatabilir, bunu minimal dokunuşlarla harmanlayabilirsiniz. Bu araçları, örneğin mobilyaları nasıl kullanacağınız hakkında bir fikriniz var mı? Evinizi güzelleştirmek için alacağınız ürünlerin en kaliteli ve en çarpıcı olanlarını seçmeniz sadece yeterli olacak mı? Bu mobilyaları nasıl kullanacağınızı, hangi tasarım fikrine göre dizayn edeceğinizi iç dekorasyon örnekleri üzerinden değerlendirebilirsiniz. Çok fazla mobilyaya gerek duymayacaksınız belki. Yalın ve sade bir dil ile anlatım yolu tasarlayabileceksiniz belki de. Gündelik hayatta rahat ve yormayan, keyif alınabilecek mekanlar yaratmayı esas alırız. Bir ev ferdi olarak, gündelik hayatta kullanabileceğiniz iç dekorasyon örneklerinden bazılarına bir göz atalım.
Yemek odası dekorasyonunda, modern bir ivme yakalamayı tercih ediyorsanız beyaz en yakın dostlarınızdan biri neden olmasın. Renkli mobilyalar kullanmak için yeterli zemini sağlaması açısından ve ferah bir görüntü yaratması bakımından doğru bir renk tercihi. Yine beyazın dilini kullanan farklı formlarda tasarlanmış sandalye detaylarına bir göz atın. Hiç göz yormuyor ve muntazam bir uyum sağlamış değil mi? Beyaz ve farklı formlardaki sandalyelerin yanı sıra, diğer alanda farklı renkler ve benzer form sandalyeler tercih edilmiş. Hiçbir göz yormuyor, bilakis ahenk oluşturuyor. Beyazın, renklerle ve farklı formlarla olan samimiyeti, modern bir iç dekorasyon oluşturmada kolaylık ve estetik bir değer kazandırabilir. Beyaz ve renkli objeleri taşıyan ahşap yer zeminini de unutmayalım, nitekim böyle bir dekorasyon için zemin tercihleri konusunda örnek fikir teşkil edecektir.
Biliyorsunuz ki mutfaklarımızda işlevsellikle birlikte estetik bir görüntü kazanmak isteriz. Gri ve soğuk renk tonlarının kullanıldığı bu mutfakta, sadece bir detay sıcaklığı ile öne çıkıyor. Ahşabın o doğal ve sıcak dokusu. Duvar zemini ve yer döşemesi zeminlerinde devam eden soğuk ara renkler, mutfak tezgah duvarı ve dolaplarında da sürdürülmüş. Böylelikle hareket alanı olan mutfak tezgah duvarı, silme tek renk ile geri planda tutulabilmiş. Dolayısıyla hareket alanının göze çarpmasını sağlayacak tüm detaylar minimuma indirilmiş. Sakin ve dingin bir akşam yemeği için nefis bir yemek masası.
Neden salonumuzda geleneksel izler taşıyan bir iç dekorasyon temsil ederken, modern izler de taşımasın? İster misiniz modern ve sade bir dili olan yer döşemesi zeminine, büyük ve geleneksel izler taşıyan bir halı sermek? Gayet mümkün olan bu tutumda, yine geleneksel formlar taşıyan, bir o kadar konfor ve işlevselliği aratmayan mobilya tasarımları kullanabilirsiniz. Buradaki iç dekorasyon örneğimizde, soğuk renkleri mobilyalar ve aksesuarlarda görürken; duvar zemini ve yer döşemesi zemininde doğal materyal ahşabın sıcaklığı ve halının sıcak renk tonlarını yakalayabilirsiniz.
Genel kompozisyonu öncelik alırken, hangi objenin nerede kullanılacağı ve renk seçimleri gözden geçirilir. Sanatsal bir objeyi kullanmak ise, her zaman için ayrı bir estetik katmaya devam etmiştir. Araştırmalarınız sonucu elde ettiğiniz birikimleri değerlendirebilir veya satın aldığınız enfes tablolarınızı sergileyebilirsiniz. Sanat objeleri ve tasarım ürünleri de size geniş bir iç dekorasyon örnekleri yelpazesi sunuyor. Dilerseniz objelerden, tablolardan başlayarak, dekorasyonu önemli ölçüde etkileyen ve algıyı değiştiren ışıklandırma detaylarından yola çıkabilirsiniz. Kendinizi geniş bir alternatif sanat dünyası içinde bulacaksınız.
Kapıdan girer girmez sadeliği ve naifliği ile pastel renklerin büyüsü. Lezzetli bir keyif ortamı sunan yemek bölümü. Yemek masası ile aynı materyallerin kullanıldığı plazma ve detaylarının taşındığı kutu sistemi. Kutu detayları, aydınlatma sunumlarında da devam ettirilmiş, ortak bir görsel dil oluşturulmuş. Yaşadığınız evin iç dekorasyonu ruhunuzu ve zevklerinizi yansıtır. Tercihlerinizin doğrultusu ise mutlu bir ev hayatını yakalamak ise, pastel renkler bunu naif bir dil ile anlatmanın bir yoludur. Hem gözlerini yormazken, muntazam bir görsellik sunmaya devam edecek, huzur platformunuz olacak.
Genel kompozisyonun klasik değerler ve naif yaklaşımlar ile romantize edilişi. Aydın ve ferah bir platformun, klasik ağırlığı ve asaleti ile donatılışı. Ev iç dekorasyonlarınızı oluştururken, ahşabı bir materyal olarak mobilyalarda, yer döşemesi zemin kaplamalarında ve aksesuar detaylarında kullanmaktan çekinmeyin. Muhteşem bir avize ve ruhunuzu yansıtacak sıcaklıkta klasik bir tasarım stili. Doğal malzemeler, klasikten moderne kullanılmış ve kullanılmaya devam edecektir. Yemek masası ayağında değerlendirilen taş kaplamalar gibi.
Hayallerinizi sınırlandırmayacağınız, aynı zamanda işlevsel bir değeri olan fikirlere açık mısınız? Dilerseniz önce evinizin iç dekorasyonunda, değerlendirmek istediğiniz bir köşenizi, belki bir duvarı keşfedin. Nasıl bir mekanda yaşayacağınızı hayal edin, stres atacağınız bir enerji alanı düşleyin. Bir duvar düşleyin, size pratik kullanım alanı yaratacak, diğer taraftan estetik ve işlevsel bir dili olacak.
Eğer bildik ve alışıldık mobilya ve dolaplardan sıkıldıysanız, yenilemek ve yeni iç dekorasyon örneklerini incelemek iyi bir fikir olabilir. Kitaplıklarınız eski ve hantl bir görüntü sağlıyorsa, hafif ve duvara monte raflıklarınızı hemen tasarlamaya başlayabilirsiniz. Dialog baloncukları ile çalışma masasına espiri katan bir raf grubu örneği. Dilerseniz farklı formlar ve dokularla duvarınızı daha estetik ve yine işlevsel değerlendirebilirsiniz.
Yaratıcı objeler ve fikirlerle, ev iç dekorasyonunuzu sağlamada inanılmaz kolaylıklar kazanabilirsiniz. Renkli ve canlı bir yatak odasına, sıcaklığı ve yine canlılığıyla renk katan bir halı nasıl da uyum sağlıyor değil mi? Gerek yatak dekoru yastığında, gerekse halıda, aydınlatma gerecinde kullanılmış benzer turuncu renklerine rastlayabilirsiniz. Ev iç dekorasyonu örneklerinde, ölçülü ve bilinçli estetik kaygıyı gözetirken, aynı dili farklı objelerde kullanmaya devam edebilirsiniz. Yatak başucuna konulan tabloya da değinmeden geçmeyelim, yatak boyunu yukarı kaldıran ve görsel değer katan bir detay daha.
Modern mutfak modelleri, ev iç dekorasyonunda ışıklandırmalar ve objeler ile adeta sanat galerileri haline gelebiliyor. Bunun için kullanılan tablolar ve modern formlarda objeler ile doğru ışık alımı estetik değer arz ediyor. Metal dokunun yoğunlukla kullanıldığı mutfak detayları, mutfak dolabı aksesuarlarında da dikkati çekiyor. Uyum ve ahengin yakalandığı bir mutfakta, ferah bir şekilde yemeklerinizi hazırlayabilir, servis edebilirsiniz. Beyaz tuğla kaplama zeminli duvar ile soğuk renklerin ve metal materyallerinin yoğunluğu tercih edildiği bu mutfakta, sıcak renk tonlarında bir sanat eseri tablo ile tazelik katmış. Şık ve zarafetin temsili bir mutfak örneği detayından sonra, evinizin iç dekorasyon örnekleri hakkında bazı düşünceler hazırlamış bulundunuz. Henüz araştırma sürecini sonlandırmadıysanız, ve yeni fikirlere açıksanız diğer Ev dekorasyon örnekleriyle çözümler yazımıza da göz atabilirsiniz.