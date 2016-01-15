Restorasyon sayesinde hayata dönen bir bina

Bugün Homify ekibi olarak sizi Porto merkezinde yıllara meydan okumuş bir binaya götürüyoruz. Senelerin yükünü taşımış, köhneleşmiş bu bina geçirdiği restorasyonla konfora ve yenilenmiş bir atmosfere bürünerek adeta gençleşmiş ve hayata dönmüş.

Porto'daki Rocha Leite Mimarlık bu projeyi hayata geçiren ekip. Proje geçmişe saygıda kusur etmeyerek binanın cephesine sadık kalırken butik otel kullanımına uygun olarak planlama yaparak onu modern ve tamamen elden geçirilmiş konforlu iç mekanlara kavuşturuyor.