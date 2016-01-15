Restorasyon sayesinde hayata dönen bir bina

Bugün Homify ekibi olarak sizi Porto merkezinde yıllara meydan okumuş bir binaya götürüyoruz. Senelerin yükünü taşımış, köhneleşmiş bu bina geçirdiği restorasyonla konfora ve yenilenmiş bir atmosfere bürünerek adeta gençleşmiş ve hayata dönmüş.
Porto'daki Rocha Leite Mimarlık bu projeyi hayata geçiren ekip. Proje geçmişe saygıda kusur etmeyerek binanın cephesine sadık kalırken butik otel kullanımına uygun olarak planlama yaparak onu modern ve tamamen elden geçirilmiş konforlu iç mekanlara kavuşturuyor.
Projenin bitmiş haline geçmeden önce bu yapının Porto'nun merkezinde sıradan bir konut olduğunu hatırlatalım. Binanın ne kadar merkezi olduğunu fotoğrafta görülen ünlü Clérigos Kulesi yeterince anlatıyor. Ev olarak kullanılmış ve son derece bakımsız bir haldeyken yenileme yapılan bu binanın değişimine inanamayacaksınız.
Bu gördüğünüz binanın dışı, sokağa bakan cephesi. Binanın tüm açıklıkları özgün oranları ve pozisyonlarına zarar verilmeden yenilenmiş durumda. Daha önce epey yıpranmış olan beyaz cephe doğramalar ve balkon demirlerinde de kullanılan güzel bir mavi tonuyla canlandırılmış. Sövelerle birlikte bu mavi hoş bir kontrast yaratıyor.
Eski haline yapılan eklemeler ve yenileme ile bahçede mekan daha ferah, modern ve keyif verici olmuş. Zeminde kullanılan ahşap kaplama pek çok veranda ve bahçede kullanılıyor. Bu projede bu kaplamanın içinde açılan deliklere bitkiler yerleştirilerek yeşilliğe de alan açılmış durumda. Bahçenin köşesindeki zeytin ağacını da es geçmemek, Akdeniz'in bereketinin bu kadim ağaçla hatırlatıldığını söylemek gerek. Bahçenin uzun kenarı boyunca uzanan taşlık kısım hem estetik olarak başarılı bir detay hem de şüphesiz bahçenin drenajı için kurgulanmış bir sistemin parçası olarak işlev görüyor.
Bahçenin karşı duvarında ahşap kaplama dikey olarak devam ediyor. Bu tasarım tercihi o duvarı daha sıcak kılarken restorasyona modern bir katkı sunuyor.
İlk fotoğrafta buna yakın bir açıdan avlu cephesini görmüştük. Açıklıklara tamamen sadık kalındığını yenileme sonrası bu cephede de görebiliyoruz. Buna rağmen binanın çehresi tamamen değişmiş çünkü yenileme ve seçilen renkler binayı adeta tazelemiş durumda.
Bahçeyi iki ayrı açıdan da inceledikten sonra burada vakit geçirmenin ne kadar keyifli olacağını öngörmek mümkün.
Butik otelin yemek bölümü son derece yalın ve modern. Yenilemenin güzelliğini şaşaalı ve eklektik mobilyalarla gizlemenin gereği olmadığını düşünen tasarımcılar böylece çok dingin ve huzurlu bir mekan yaratmayı başarmış. Yemek bölümü iç mekanla dış mekan arasında da direkt bağlantı işlevine sahip.
Binanın özgün niteliği son derece rafine edilmiş, seçkin bir tarzla ortaya çıkarılmış. Her mekanda konfor duygusunu hissetmenin yanı sıra seçilen renk ve malzemeler de huzur verici. Duvarlardaki geometrik desenli ahşap kapmaların beyaz rengine kontrast olarak seçilen koyu renk duvar boyası geometrik deseni iyice ortaya çıkartıyor. Elbette yüksek tavanların konforunu unutmamak gerekir, ancak tavan işlerinin de yenilemeden son derece iyi durumda çıktığını, proje ve uygulamanın başarısını bir daha tebrik etmek gerekiyor.
Odalar muhteşem! İçeri giren doğal ışık ve yaratılan sofistike atmosfer konforlu bir ortam sunuyor. Tavan işçilikleri her odada farklı bir tarzla bile olsa kendini gösteriyor. BTavanlar bu binanın ruhunda önemli bir yere sahip.
Bu süit odayla boy ölçüşebilecek çok az otel odası var. En azından bu boyutta oteller için bunu söylemek mümkün. Yenilemenin başarısına ek olarak dekorasyonu da oldukça seçkin bir stilde yapılmış. Seçilen mobilyalar klasik tarzı yansıtmalarına rağmen mümkün olduğunca yalın, bu da lüks duygusunu şatafata düşmeden veriyor.
Bu başarılı yenilemeden sonra benzer bir proje incelemek isterseniz Muhteşem bir restorasyon hikayesi yazısı sizi bekliyor.